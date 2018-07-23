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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 18:43 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,93 4,49 -27,91 Acıpayam Selüloz 2,51 2,45 -5,28 Adana Çimento (A) 5,59 1,27 4,37 Adana Çimento (B) 3,99 1,01 6,22 Adana Çimento (C) 1,00 1,01 27,49 Adel Kalemcilik 14,43 0,56 -7,06 Adese Alışveriş Ticaret 2,18 -2,24 9,55 Afyon Çimento 5,85 2,09 -24,81 Ak Enerji 0,71 1,43 -21,98 Akbank 6,85 3,47 -27,47 Akçansa 8,86 0,45 -13,45 Akdenız Güvenlık Hız. 2,86 2,51 -51,77 Akfen GMYO 1,76 0,00 -26,97 Akın Tekstil 9,09 1,11 -35,58 Akiş GMYO 2,33 0,00 -16,54 Akmerkez GMYO 18,69 0,43 -5,14 Aksa 11,02 0,55 -8,04 Aksa Enerji 4,26 0,95 3,15 Aksigorta 3,71 0,27 22,33 Aksu Enerji 6,11 2,52 15,30 Alarko Carrıer 40,90 1,54 -28,90 Alarko GMYO 40,48 0,45 -17,73 Alarko Holding 4,60 1,32 -32,63 Albaraka Türk 1,32 2,33 -12,21 Alcatel Lucent Teletaş 5,69 1,79 -28,70 Alkim Kağıt 3,67 3,97 -20,83 Alkim Kimya 19,18 2,57 -19,10 Altınyağ 0,88 6,02 -26,43 Altınyunus Çeşme 4,35 1,16 -13,86 Anadolu Cam 3,11 0,32 21,82 Anadolu Efes 20,20 -0,39 -15,16 Anadolu Grubu Holding 17,64 1,85 -25,23 Anadolu Hayat Emek. 6,83 -1,01 -12,62 Anadolu Isuzu 9,90 1,64 8,79 Anadolu Sigorta 4,29 -0,23 42,47 Anel Elektrik 2,54 2,83 -32,63 Anel Telekom 0,43 0,00 -14,00 Arçelik 12,66 2,10 -39,05 Arena Bilgisayar 3,38 1,50 -20,09 Armada Bilgisayar 7,37 -1,07 8,70 Arsan Tekstil 1,93 -0,52 10,29 Artı Yatırım Holding 1,55 -0,64 64,89 Aselsan 28,80 2,27 -9,32 Aslan Çimento 32,14 1,45 -14,48 Ata GMYO 4,02 0,00 -16,08 Atakule GMYO 1,90 0,53 -7,32 Atlantik Petrol Ürünleri 1,06 1,92 -23,74 Atlantis Yatırım Holding 0,36 -2,70 -26,53 Atlas Yat. Ort. 0,88 1,15 -10,20 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,60 0,67 -23,18 Avrasya GMYO 1,27 1,60 -19,62 Avrasya Petrol ve Tur. 1,28 0,79 -23,81 Avrasya Stratejik GMYF 1.098,60 0,12 Avrupa Yatırım Holding 2,51 1,21 37,16 Ayen Enerji 3,93 0,51 -18,63 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,74 0,00 6,20 Aygaz 10,42 2,16 -28,12 Bagfaş 7,55 0,40 -28,10 Bak Ambalaj 5,85 0,86 13,81 Balatacılar Balatacılık 0,51 0,00 -8,93 Bantaş Ambalaj 2,43 0,41 -40,59 Banvit 13,90 2,21 -35,11 Baştaş Başkent Çimento 2,50 0,00 5,63 Batı Çimento 3,49 0,58 -20,52 Batısöke Çimento 1,32 1,54 -25,84 Bera Holding 2,00 1,01 -35,48 Berkosan Yalıtım 1,85 1,09 -17,04 Beşiktaş Futbol Yat. 2,47 0,82 -39,61 Beyaz Filo 12,61 0,48 -62,49 Bilici Yatırım 1,38 1,47 -9,84 Bim Mağazalar 72,15 -1,16 -6,07 Bimeks 0,14 0,00 -50,00 Birko Mensucat 0,36 -2,70 -12,20 Birlik Mensucat 1,05 0,96 -25,53 Bizim Mağazaları 5,85 2,09 -24,03 Bolu Çimento 5,43 0,18 13,84 Bomonti Elektrik 0,71 0,00 -34,26 Borusan Mannesmann 9,18 0,33 -16,88 Borusan Yat. Paz. 41,16 0,68 -4,61 Bosch Fren Sistemleri 163,00 1,24 -11,02 Bossa 7,80 0,39 92,59 Boyner Perakende Yat. 7,75 -0,64 -15,58 Brisa 6,71 -1,03 -7,70 Burçelik 3,02 2,03 -21,56 Burçelik Vana 1,47 1,38 -16,00 Bursa Çimento 5,08 0,59 0,32 Carrefoursa 4,45 2,30 -20,25 Coca Cola İçecek 30,62 0,72 -8,58 Cosmos Yat. Holding 1,05 0,00 -10,26 Credıtwest Faktorıng 1,18 0,00 5,85 Çelebi 39,40 1,29 15,64 Çelik Halat 7,95 1,66 112,58 Çemaş Döküm 2,83 -3,74 52,97 Çemtaş 6,07 0,17 48,77 Çimbeton 33,00 1,04 -10,62 Çimentaş 9,18 0,88 -20,79 Çimsa 10,20 0,20 -22,70 Çuhadaroğlu Metal 2,16 1,89 -26,28 Dagi Giyim 1,46 0,00 -35,68 Dagi Yatırım Holding 1,26 1,61 -11,89 Dardanel 1,39 4,51 -28,72 Datagate Bilgisayar 6,08 0,33 -37,45 Demirören Gazetecilik 5,73 0,35 118,28 Demısaş Döküm 2,62 1,55 43,17 Denge Holding 2,53 -4,89 33,72 Deniz GMYO 2,74 0,00 1,48 Denizbank 4,92 1,65 34,06 Denizli Cam 11,29 0,44 -4,89 Derimod 9,89 2,28 31,69 Desa Deri 1,17 3,54 15,84 Despec Bilgisayar 2,90 2,11 -19,22 Deva Holding 4,36 -1,58 -0,46 Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 0,00 -35,90 Ditaş Doğan 5,83 -0,51 -2,77 DO-CO 333,00 -1,65 61,16 Doğan Burda 3,03 -3,19 -8,73 Doğan Holding 0,98 2,08 12,64 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,68 1,20 -53,85 Doğusan 3,20 0,63 119,18 Doğuş GMYO 2,55 1,59 -21,30 Doğuş Otomotiv 6,15 1,49 -18,42 Döktaş Dökümcülük 10,65 -0,37 -3,18 Duran Doğan Basım 3,55 0,57 -5,84 Dyo Boya 5,00 0,20 -34,30 Eczacıbaşı İlaç 3,31 0,61 -20,82 Eczacıbaşı Yatırım 7,85 0,00 -21,73 Edip Gayrimenkul 0,75 1,35 -36,44 Ege Endüstri 336,30 -1,09 12,13 Ege Gübre 23,90 0,25 -6,35 Ege Profil 9,64 0,73 -1,92 Ege Seramik 3,13 0,00 -28,39 Egeli & Co Tarım Girişim 0,23 9,52 -66,67 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 -3,23 -36,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 -40,00 Egeplast 4,75 2,15 1,50 Ekiz Kimya 0,45 0,00 -21,05 Emek Elektrik 1,29 3,20 -18,13 Eminiş Ambalaj 3,61 1,12 -22,20 Emlak Konut GMYO 1,72 1,78 -33,78 Enerjisa Enerji 6,28 2,61 Enka İnşaat 4,66 -0,43 -14,05 Erbosan 76,85 2,19 -3,11 Ereğli Demir Çelik 11,24 0,00 20,35 Ersu Gıda 1,00 1,01 -23,66 Escort Teknoloji 0,72 1,41 -42,86 Etiler Gıda 3,22 0,63 -31,34 Euro Kapital Yat. Ort. 0,83 0,00 -26,55 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 0,00 -31,25 Euro Yat. Ort. 0,68 0,00 -20,93 Euro Yatırım Holding 0,56 0,00 -8,20 Fenerbahçe Futbol 29,52 -1,14 -13,94 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,30 1,12 -54,38 F-M İzmit Piston 17,40 1,16 38,88 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,60 4,78 -6,50 Ford Otosan 61,25 0,25 5,52 Formet Çelik Kapı 7,39 -1,99 Frigo Pak Gıda 1,23 0,82 29,47 Galatasaray Sportif 1,75 0,00 -16,57 Garanti Bankası 7,15 3,77 -30,42 Garanti Faktoring 2,67 19,73 -18,10 Garanti Yat. Ort. 0,62 1,64 -15,57 Gedik Y. Men. Değ. 2,72 0,00 7,94 Gedik Yatırım Holding 1,51 0,00 9,42 Gediz Ambalaj 3,12 0,65 -13,69 Gentaş 2,63 1,54 75,32 Gersan Elektrik 5,06 8,82 7,43 Global Men. Değ. 0,49 -2,00 8,89 Global Yat. Holding 3,41 3,33 -5,54 Good-Year 3,46 0,87 -16,79 Göltaş Çimento 46,02 1,37 -29,53 Gözde Girişim 2,92 2,10 -48,41 GSD Denizcilik 1,15 2,68 -14,81 GSD Holding 0,71 2,90 -1,39 Gübre Fabrik. 3,45 1,47 -18,44 Güler Yat. Holding 1,15 0,00 -0,86 Güneş Sigorta 1,76 0,00 6,67 Halk GMYO 0,71 0,00 -22,21 Halk Sigorta 1,04 -2,80 -21,90 Hatay Tekstil 4,08 1,24 -17,91 Hedef Girişim 1,72 1,18 -18,74 Hektaş 11,43 5,54 63,29 HUB Girişim 1,31 0,00 10,08 Hürriyet Gzt. 1,31 0,00 -2,24 ICBC Turkey Bank 4,20 0,72 -7,89 İdealist GMYO 2,03 0,50 -0,49 İhlas Ev Aletleri 0,41 2,50 -19,61 İhlas Gayrimenkul 1,57 3,97 -19,90 İhlas Gazetecilik 1,00 3,09 -15,25 İhlas Holding 0,41 2,50 -22,64 İhlas Yayın Holding 0,40 0,00 -21,57 İndeks Bilgisayar 7,41 3,06 -27,49 Info Yatırım 0,96 0,00 -18,64 İntema 29,70 1,02 22,02 İpek Doğal Enerji 5,46 3,02 1,68 İskenderun Demir Çelik 8,00 0,00 63,98(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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