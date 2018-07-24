Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,95 2,15 -26,36 Acıpayam Selüloz 2,43 -3,19 -8,30 Adana Çimento (A) 5,64 0,89 5,30 Adana Çimento (B) 3,94 -1,25 4,89 Adana Çimento (C) 0,97 -3,00 23,66 Adel Kalemcilik 14,20 -1,59 -8,54 Adese Alışveriş Ticaret 2,12 -2,75 6,53 Afyon Çimento 5,60 -4,27 -28,02 Ak Enerji 0,69 -2,82 -24,18 Akbank 6,53 -4,67 -30,85 Akçansa 8,74 -1,35 -14,62 Akdenız Güvenlık Hız. 2,74 -4,20 -53,79 Akfen GMYO 1,75 -0,57 -27,39 Akın Tekstil 8,85 -2,64 -37,28 Akiş GMYO 2,25 -3,43 -19,41 Akmerkez GMYO 18,72 0,16 -4,98 Aksa 10,50 -4,72 -12,38 Aksa Enerji 4,22 -0,94 2,18 Aksigorta 3,67 -1,08 21,01 Aksu Enerji 6,10 -0,16 15,11 Alarko Carrıer 39,14 -4,30 -31,96 Alarko GMYO 39,88 -1,48 -18,95 Alarko Holding 4,42 -3,91 -35,27 Albaraka Türk 1,31 -0,76 -12,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,46 -4,04 -31,58 Alkim Kağıt 3,54 -3,54 -23,64 Alkim Kimya 18,83 -1,82 -20,58 Altınyağ 0,85 -3,41 -28,94 Altınyunus Çeşme 4,42 1,61 -12,48 Anadolu Cam 3,01 -3,22 17,90 Anadolu Efes 20,50 1,49 -13,90 Anadolu Grubu Holding 17,38 -1,47 -26,33 Anadolu Hayat Emek. 6,78 -0,73 -13,26 Anadolu Isuzu 9,64 -2,63 5,93 Anadolu Sigorta 4,29 0,00 42,47 Anel Elektrik 2,46 -3,15 -34,75 Anel Telekom 0,43 0,00 -14,00 Arçelik 11,89 -6,08 -42,76 Arena Bilgisayar 3,26 -3,55 -22,93 Armada Bilgisayar 7,70 4,48 13,57 Arsan Tekstil 1,88 -2,59 7,43 Artı Yatırım Holding 1,50 -3,23 59,57 Aselsan 27,62 -4,10 -13,03 Aslan Çimento 30,90 -3,86 -17,78 Ata GMYO 4,00 -0,50 -16,49 Atakule GMYO 1,86 -2,11 -9,27 Atlantik Petrol Ürünleri 1,01 -4,72 -27,34 Atlantis Yatırım Holding 0,36 0,00 -26,53 Atlas Yat. Ort. 0,89 1,14 -9,18 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,63 0,22 -23,01 Avrasya GMYO 1,41 11,02 -10,76 Avrasya Petrol ve Tur. 1,53 19,53 -8,93 Avrasya Stratejik GMYF 1.099,10 0,05 Avrupa Yatırım Holding 2,53 0,80 38,25 Ayen Enerji 3,74 -4,83 -22,57 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,75 0,57 6,82 Aygaz 10,12 -2,88 -30,19 Bagfaş 7,26 -3,84 -30,86 Bak Ambalaj 5,89 0,68 14,59 Balatacılar Balatacılık 0,50 -1,96 -10,71 Bantaş Ambalaj 2,34 -3,70 -42,79 Banvit 12,96 -6,76 -39,50 Baştaş Başkent Çimento 2,50 0,00 5,63 Batı Çimento 3,37 -3,44 -23,25 Batısöke Çimento 1,28 -3,03 -28,09 Bera Holding 1,92 -4,00 -38,06 Berkosan Yalıtım 1,79 -3,24 -19,73 Beşiktaş Futbol Yat. 2,38 -3,64 -41,81 Beyaz Filo 12,33 -2,22 -63,32 Bilici Yatırım 1,36 -1,45 -11,14 Bim Mağazalar 70,60 -2,15 -8,09 Bimeks 0,14 0,00 -50,00 Birko Mensucat 0,35 -2,78 -14,63 Birlik Mensucat 1,06 0,95 -24,82 Bizim Mağazaları 5,50 -5,98 -28,57 Bolu Çimento 5,39 -0,74 13,00 Bomonti Elektrik 0,68 -4,23 -37,04 Borusan Mannesmann 9,09 -0,98 -17,69 Borusan Yat. Paz. 41,00 -0,39 -4,98 Bosch Fren Sistemleri 158,20 -2,94 -13,64 Bossa 7,61 -2,44 87,90 Boyner Perakende Yat. 7,68 -0,90 -16,34 Brisa 6,72 0,15 -7,57 Burçelik 3,10 2,65 -19,48 Burçelik Vana 1,44 -2,04 -17,71 Bursa Çimento 5,14 1,18 1,51 Carrefoursa 4,27 -4,04 -23,48 Coca Cola İçecek 29,08 -5,03 -13,17 Cosmos Yat. Holding 1,05 -10,26 Credıtwest Faktorıng 1,18 0,00 5,85 Çelebi 38,00 -3,55 11,53 Çelik Halat 7,84 -1,38 109,64 Çemaş Döküm 2,71 -4,24 46,49 Çemtaş 6,27 3,29 53,68 Çimbeton 31,64 -4,12 -14,30 Çimentaş 8,99 -2,07 -22,43 Çimsa 10,00 -1,96 -24,21 Çuhadaroğlu Metal 2,11 -2,31 -27,99 Dagi Giyim 1,41 -3,42 -37,89 Dagi Yatırım Holding 1,22 -3,17 -14,69 Dardanel 1,33 -4,32 -31,79 Datagate Bilgisayar 5,78 -4,93 -40,54 Demirören Gazetecilik 5,82 1,57 121,71 Demısaş Döküm 2,78 6,11 51,91 Denge Holding 2,55 0,79 34,78 Deniz GMYO 2,67 -2,55 -1,11 Denizbank 4,76 -3,25 29,70 Denizli Cam 11,10 -1,68 -6,49 Derimod 9,76 -1,31 29,96 Desa Deri 1,12 -4,27 10,89 Despec Bilgisayar 2,89 -0,34 -19,50 Deva Holding 4,28 -1,83 -2,28 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -4,00 -38,46 Ditaş Doğan 5,70 -2,23 -4,94 DO-CO 363,50 9,16 75,92 Doğan Burda 2,92 -3,63 -12,05 Doğan Holding 0,95 -3,06 9,20 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,61 -4,17 -55,77 Doğusan 3,16 -1,25 116,44 Doğuş GMYO 2,43 -4,71 -25,00 Doğuş Otomotiv 6,26 1,79 -16,96 Döktaş Dökümcülük 10,64 -0,09 -3,27 Duran Doğan Basım 3,57 0,56 -5,31 Dyo Boya 4,81 -3,80 -36,79 Eczacıbaşı İlaç 3,22 -2,72 -22,97 Eczacıbaşı Yatırım 7,57 -3,57 -24,52 Edip Gayrimenkul 0,73 -2,67 -38,14 Ege Endüstri 344,30 2,38 14,80 Ege Gübre 23,10 -3,35 -9,49 Ege Profil 9,52 -1,24 -3,14 Ege Seramik 3,05 -2,56 -30,23 Egeli & Co Tarım Girişim 0,21 -8,70 -69,57 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 0,00 -36,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -8,33 -45,00 Egeplast 4,68 -1,47 0,00 Ekiz Kimya 0,46 2,22 -19,30 Emek Elektrik 1,25 -3,10 -20,67 Eminiş Ambalaj 3,54 -1,94 -23,71 Emlak Konut GMYO 1,66 -3,49 -36,09 Enerjisa Enerji 6,15 -2,07 Enka İnşaat 4,70 0,86 -13,32 Erbosan 76,75 -0,13 -3,23 Ereğli Demir Çelik 10,77 -4,18 15,32 Ersu Gıda 0,98 -2,00 -25,19 Escort Teknoloji 0,70 -2,78 -44,44 Etiler Gıda 3,19 -0,93 -31,98 Euro Kapital Yat. Ort. 0,80 -3,61 -29,20 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 -3,03 -33,33 Euro Yat. Ort. 0,65 -4,41 -24,42 Euro Yatırım Holding 0,56 0,00 -8,20 Fenerbahçe Futbol 28,56 -3,25 -16,73 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,07 -3,65 -56,05 F-M İzmit Piston 16,62 -4,48 32,65 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,56 -0,87 -7,32 Ford Otosan 59,90 -2,20 3,20 Formet Çelik Kapı 7,34 -0,68 Frigo Pak Gıda 1,24 0,81 30,53 Galatasaray Sportif 1,68 -4,00 -19,91 Garanti Bankası 6,64 -7,13 -35,39 Garanti Faktoring 2,53 -5,24 -22,39 Garanti Yat. Ort. 0,61 -1,61 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,72 0,00 7,94 Gedik Yatırım Holding 1,52 0,66 10,14 Gediz Ambalaj 3,07 -1,60 -15,08 Gentaş 2,62 -0,38 74,66 Gersan Elektrik 4,77 -5,73 1,27 Global Men. Değ. 0,49 0,00 8,89 Global Yat. Holding 3,24 -4,99 -10,25 Good-Year 3,36 -2,89 -19,19 Göltaş Çimento 44,20 -3,95 -32,31 Gözde Girişim 2,83 -3,08 -50,00 GSD Denizcilik 1,09 -5,22 -19,26 GSD Holding 0,68 -4,23 -5,56 Gübre Fabrik. 3,32 -3,77 -21,51 Güler Yat. Holding 1,12 -2,61 -3,45 Güneş Sigorta 1,67 -5,11 1,21 Halk GMYO 0,68 -4,23 -25,50 Halk Sigorta 1,04 0,00 -21,90 Hatay Tekstil 3,91 -4,17 -21,33 Hedef Girişim 1,66 -3,49 -21,58 Hektaş 11,28 -1,31 61,14 HUB Girişim 1,32 0,76 10,92 Hürriyet Gzt. 1,28 -2,29 -4,48 ICBC Turkey Bank 4,20 0,00 -7,89 İdealist GMYO 2,02 -0,49 -0,98 İhlas Ev Aletleri 0,40 -2,44 -21,57 İhlas Gayrimenkul 1,47 -6,37 -25,00 İhlas Gazetecilik 0,95 -5,00 -19,49 İhlas Holding 0,40 -2,44 -24,53 İhlas Yayın Holding 0,39 -2,50 -23,53 İndeks Bilgisayar 7,05 -4,86 -31,01 Info Yatırım 0,95 -1,04 -19,49 İntema 28,50 -4,04 17,09 İpek Doğal Enerji 5,35 -2,01 -0,37 İskenderun Demir Çelik 7,72 -3,50 58,24(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

