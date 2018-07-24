FİNANS

Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 19:29 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,95 2,15 -26,36 Acıpayam Selüloz 2,43 -3,19 -8,30 Adana Çimento (A) 5,64 0,89 5,30 Adana Çimento (B) 3,94 -1,25 4,89 Adana Çimento (C) 0,97 -3,00 23,66 Adel Kalemcilik 14,20 -1,59 -8,54 Adese Alışveriş Ticaret 2,12 -2,75 6,53 Afyon Çimento 5,60 -4,27 -28,02 Ak Enerji 0,69 -2,82 -24,18 Akbank 6,53 -4,67 -30,85 Akçansa 8,74 -1,35 -14,62 Akdenız Güvenlık Hız. 2,74 -4,20 -53,79 Akfen GMYO 1,75 -0,57 -27,39 Akın Tekstil 8,85 -2,64 -37,28 Akiş GMYO 2,25 -3,43 -19,41 Akmerkez GMYO 18,72 0,16 -4,98 Aksa 10,50 -4,72 -12,38 Aksa Enerji 4,22 -0,94 2,18 Aksigorta 3,67 -1,08 21,01 Aksu Enerji 6,10 -0,16 15,11 Alarko Carrıer 39,14 -4,30 -31,96 Alarko GMYO 39,88 -1,48 -18,95 Alarko Holding 4,42 -3,91 -35,27 Albaraka Türk 1,31 -0,76 -12,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,46 -4,04 -31,58 Alkim Kağıt 3,54 -3,54 -23,64 Alkim Kimya 18,83 -1,82 -20,58 Altınyağ 0,85 -3,41 -28,94 Altınyunus Çeşme 4,42 1,61 -12,48 Anadolu Cam 3,01 -3,22 17,90 Anadolu Efes 20,50 1,49 -13,90 Anadolu Grubu Holding 17,38 -1,47 -26,33 Anadolu Hayat Emek. 6,78 -0,73 -13,26 Anadolu Isuzu 9,64 -2,63 5,93 Anadolu Sigorta 4,29 0,00 42,47 Anel Elektrik 2,46 -3,15 -34,75 Anel Telekom 0,43 0,00 -14,00 Arçelik 11,89 -6,08 -42,76 Arena Bilgisayar 3,26 -3,55 -22,93 Armada Bilgisayar 7,70 4,48 13,57 Arsan Tekstil 1,88 -2,59 7,43 Artı Yatırım Holding 1,50 -3,23 59,57 Aselsan 27,62 -4,10 -13,03 Aslan Çimento 30,90 -3,86 -17,78 Ata GMYO 4,00 -0,50 -16,49 Atakule GMYO 1,86 -2,11 -9,27 Atlantik Petrol Ürünleri 1,01 -4,72 -27,34 Atlantis Yatırım Holding 0,36 0,00 -26,53 Atlas Yat. Ort. 0,89 1,14 -9,18 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,63 0,22 -23,01 Avrasya GMYO 1,41 11,02 -10,76 Avrasya Petrol ve Tur. 1,53 19,53 -8,93 Avrasya Stratejik GMYF 1.099,10 0,05 Avrupa Yatırım Holding 2,53 0,80 38,25 Ayen Enerji 3,74 -4,83 -22,57 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,75 0,57 6,82 Aygaz 10,12 -2,88 -30,19 Bagfaş 7,26 -3,84 -30,86 Bak Ambalaj 5,89 0,68 14,59 Balatacılar Balatacılık 0,50 -1,96 -10,71 Bantaş Ambalaj 2,34 -3,70 -42,79 Banvit 12,96 -6,76 -39,50 Baştaş Başkent Çimento 2,50 0,00 5,63 Batı Çimento 3,37 -3,44 -23,25 Batısöke Çimento 1,28 -3,03 -28,09 Bera Holding 1,92 -4,00 -38,06 Berkosan Yalıtım 1,79 -3,24 -19,73 Beşiktaş Futbol Yat. 2,38 -3,64 -41,81 Beyaz Filo 12,33 -2,22 -63,32 Bilici Yatırım 1,36 -1,45 -11,14 Bim Mağazalar 70,60 -2,15 -8,09 Bimeks 0,14 0,00 -50,00 Birko Mensucat 0,35 -2,78 -14,63 Birlik Mensucat 1,06 0,95 -24,82 Bizim Mağazaları 5,50 -5,98 -28,57 Bolu Çimento 5,39 -0,74 13,00 Bomonti Elektrik 0,68 -4,23 -37,04 Borusan Mannesmann 9,09 -0,98 -17,69 Borusan Yat. Paz. 41,00 -0,39 -4,98 Bosch Fren Sistemleri 158,20 -2,94 -13,64 Bossa 7,61 -2,44 87,90 Boyner Perakende Yat. 7,68 -0,90 -16,34 Brisa 6,72 0,15 -7,57 Burçelik 3,10 2,65 -19,48 Burçelik Vana 1,44 -2,04 -17,71 Bursa Çimento 5,14 1,18 1,51 Carrefoursa 4,27 -4,04 -23,48 Coca Cola İçecek 29,08 -5,03 -13,17 Cosmos Yat. Holding 1,05 -10,26 Credıtwest Faktorıng 1,18 0,00 5,85 Çelebi 38,00 -3,55 11,53 Çelik Halat 7,84 -1,38 109,64 Çemaş Döküm 2,71 -4,24 46,49 Çemtaş 6,27 3,29 53,68 Çimbeton 31,64 -4,12 -14,30 Çimentaş 8,99 -2,07 -22,43 Çimsa 10,00 -1,96 -24,21 Çuhadaroğlu Metal 2,11 -2,31 -27,99 Dagi Giyim 1,41 -3,42 -37,89 Dagi Yatırım Holding 1,22 -3,17 -14,69 Dardanel 1,33 -4,32 -31,79 Datagate Bilgisayar 5,78 -4,93 -40,54 Demirören Gazetecilik 5,82 1,57 121,71 Demısaş Döküm 2,78 6,11 51,91 Denge Holding 2,55 0,79 34,78 Deniz GMYO 2,67 -2,55 -1,11 Denizbank 4,76 -3,25 29,70 Denizli Cam 11,10 -1,68 -6,49 Derimod 9,76 -1,31 29,96 Desa Deri 1,12 -4,27 10,89 Despec Bilgisayar 2,89 -0,34 -19,50 Deva Holding 4,28 -1,83 -2,28 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -4,00 -38,46 Ditaş Doğan 5,70 -2,23 -4,94 DO-CO 363,50 9,16 75,92 Doğan Burda 2,92 -3,63 -12,05 Doğan Holding 0,95 -3,06 9,20 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,61 -4,17 -55,77 Doğusan 3,16 -1,25 116,44 Doğuş GMYO 2,43 -4,71 -25,00 Doğuş Otomotiv 6,26 1,79 -16,96 Döktaş Dökümcülük 10,64 -0,09 -3,27 Duran Doğan Basım 3,57 0,56 -5,31 Dyo Boya 4,81 -3,80 -36,79 Eczacıbaşı İlaç 3,22 -2,72 -22,97 Eczacıbaşı Yatırım 7,57 -3,57 -24,52 Edip Gayrimenkul 0,73 -2,67 -38,14 Ege Endüstri 344,30 2,38 14,80 Ege Gübre 23,10 -3,35 -9,49 Ege Profil 9,52 -1,24 -3,14 Ege Seramik 3,05 -2,56 -30,23 Egeli & Co Tarım Girişim 0,21 -8,70 -69,57 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 0,00 -36,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -8,33 -45,00 Egeplast 4,68 -1,47 0,00 Ekiz Kimya 0,46 2,22 -19,30 Emek Elektrik 1,25 -3,10 -20,67 Eminiş Ambalaj 3,54 -1,94 -23,71 Emlak Konut GMYO 1,66 -3,49 -36,09 Enerjisa Enerji 6,15 -2,07 Enka İnşaat 4,70 0,86 -13,32 Erbosan 76,75 -0,13 -3,23 Ereğli Demir Çelik 10,77 -4,18 15,32 Ersu Gıda 0,98 -2,00 -25,19 Escort Teknoloji 0,70 -2,78 -44,44 Etiler Gıda 3,19 -0,93 -31,98 Euro Kapital Yat. Ort. 0,80 -3,61 -29,20 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 -3,03 -33,33 Euro Yat. Ort. 0,65 -4,41 -24,42 Euro Yatırım Holding 0,56 0,00 -8,20 Fenerbahçe Futbol 28,56 -3,25 -16,73 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,07 -3,65 -56,05 F-M İzmit Piston 16,62 -4,48 32,65 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,56 -0,87 -7,32 Ford Otosan 59,90 -2,20 3,20 Formet Çelik Kapı 7,34 -0,68 Frigo Pak Gıda 1,24 0,81 30,53 Galatasaray Sportif 1,68 -4,00 -19,91 Garanti Bankası 6,64 -7,13 -35,39 Garanti Faktoring 2,53 -5,24 -22,39 Garanti Yat. Ort. 0,61 -1,61 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,72 0,00 7,94 Gedik Yatırım Holding 1,52 0,66 10,14 Gediz Ambalaj 3,07 -1,60 -15,08 Gentaş 2,62 -0,38 74,66 Gersan Elektrik 4,77 -5,73 1,27 Global Men. Değ. 0,49 0,00 8,89 Global Yat. Holding 3,24 -4,99 -10,25 Good-Year 3,36 -2,89 -19,19 Göltaş Çimento 44,20 -3,95 -32,31 Gözde Girişim 2,83 -3,08 -50,00 GSD Denizcilik 1,09 -5,22 -19,26 GSD Holding 0,68 -4,23 -5,56 Gübre Fabrik. 3,32 -3,77 -21,51 Güler Yat. Holding 1,12 -2,61 -3,45 Güneş Sigorta 1,67 -5,11 1,21 Halk GMYO 0,68 -4,23 -25,50 Halk Sigorta 1,04 0,00 -21,90 Hatay Tekstil 3,91 -4,17 -21,33 Hedef Girişim 1,66 -3,49 -21,58 Hektaş 11,28 -1,31 61,14 HUB Girişim 1,32 0,76 10,92 Hürriyet Gzt. 1,28 -2,29 -4,48 ICBC Turkey Bank 4,20 0,00 -7,89 İdealist GMYO 2,02 -0,49 -0,98 İhlas Ev Aletleri 0,40 -2,44 -21,57 İhlas Gayrimenkul 1,47 -6,37 -25,00 İhlas Gazetecilik 0,95 -5,00 -19,49 İhlas Holding 0,40 -2,44 -24,53 İhlas Yayın Holding 0,39 -2,50 -23,53 İndeks Bilgisayar 7,05 -4,86 -31,01 Info Yatırım 0,95 -1,04 -19,49 İntema 28,50 -4,04 17,09 İpek Doğal Enerji 5,35 -2,01 -0,37 İskenderun Demir Çelik 7,72 -3,50 58,24(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

PARTNERYavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...Yavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...
Sandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyorSandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyor
Trump: Adil anlaşma yapmayan ülkeleri gümrük vergileri vuracakTrump: Adil anlaşma yapmayan ülkeleri gümrük vergileri vuracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada günlük işlemler (1)

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Kurban bıçağı 'Yadigar'a talep arttı

Kurban bıçağı 'Yadigar'a talep arttı

Bayram ikramiyesinden yeni emekli olanlar yararlanabilecek mi?

Bayram ikramiyesinden yeni emekli olanlar yararlanabilecek mi?

Maaşlara 637 TL zam

Maaşlara 637 TL zam

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyor

Sandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyor

Trump: Adil anlaşma yapmayan ülkeleri gümrük vergileri vuracak

Trump: Adil anlaşma yapmayan ülkeleri gümrük vergileri vuracak

Arifoğlu: Turizmde, istihdam edecek personel sıkıntısı yaşıyoruz

Arifoğlu: Turizmde, istihdam edecek personel sıkıntısı yaşıyoruz

Hepsiburada, E-Ticaret Zirvesi'nin 7'ncisini Trabzon'da gerçekleştirdi

Hepsiburada, E-Ticaret Zirvesi'nin 7'ncisini Trabzon'da gerçekleştirdi

Mercimek üretimi azaldı, nohut üretimi arttı

Mercimek üretimi azaldı, nohut üretimi arttı

Sabiha Gökçen Havalimanı günlük 120 bin yolcu rakamını geçti

Sabiha Gökçen Havalimanı günlük 120 bin yolcu rakamını geçti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.