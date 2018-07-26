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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 19:48 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,98 -3,92 -24,03 Acıpayam Selüloz 2,48 -1,98 -6,42 Adana Çimento (A) 5,73 -0,17 6,99 Adana Çimento (B) 3,95 -1,00 5,15 Adana Çimento (C) 1,04 4,00 32,59 Adel Kalemcilik 14,23 -0,97 -8,34 Adese Alışveriş Ticaret 2,12 -2,30 6,53 Afyon Çimento 5,73 -0,52 -26,35 Ak Enerji 0,70 -1,41 -23,08 Akbank 7,02 -0,28 -25,67 Akçansa 8,76 -1,02 -14,43 Akdenız Güvenlık Hız. 2,83 -0,70 -52,28 Akfen GMYO 1,73 -2,81 -28,22 Akın Tekstil 8,95 -0,56 -36,57 Akiş GMYO 2,25 -0,88 -19,41 Akmerkez GMYO 18,53 -0,16 -5,95 Aksa 10,86 1,50 -9,38 Aksa Enerji 4,33 0,93 4,84 Aksigorta 3,76 0,27 23,97 Aksu Enerji 6,34 -1,40 19,64 Alarko Carrıer 40,80 1,44 -29,07 Alarko GMYO 42,10 3,95 -14,43 Alarko Holding 4,51 -2,17 -33,95 Albaraka Türk 1,29 -3,01 -14,21 Alcatel Lucent Teletaş 5,61 0,00 -29,70 Alkim Kağıt 3,66 0,27 -21,05 Alkim Kimya 19,77 1,85 -16,62 Altınyağ 0,87 0,00 -27,26 Altınyunus Çeşme 4,24 -0,93 -16,04 Anadolu Cam 3,12 0,32 22,21 Anadolu Efes 20,80 1,56 -12,64 Anadolu Grubu Holding 17,94 -0,17 -23,95 Anadolu Hayat Emek. 6,70 -0,89 -14,29 Anadolu Isuzu 9,80 -1,51 7,69 Anadolu Sigorta 4,29 0,00 42,47 Anel Elektrik 2,48 -2,36 -34,22 Anel Telekom 0,43 -4,44 -14,00 Arçelik 12,67 2,67 -39,00 Arena Bilgisayar 3,40 2,41 -19,62 Armada Bilgisayar 7,99 5,13 17,85 Arsan Tekstil 1,94 -0,51 10,86 Artı Yatırım Holding 1,52 -2,56 61,70 Aselsan 27,28 -4,01 -14,11 Aslan Çimento 31,58 -0,69 -15,97 Ata GMYO 4,04 0,50 -15,66 Atakule GMYO 1,91 2,14 -6,83 Atlantik Petrol Ürünleri 1,02 0,00 -26,62 Atlantis Yatırım Holding 0,35 -2,78 -28,57 Atlas Yat. Ort. 0,87 -3,33 -11,22 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,49 -0,66 -23,80 Avrasya GMYO 1,30 -4,41 -17,72 Avrasya Petrol ve Tur. 1,48 -4,52 -11,90 Avrasya Stratejik GMYF 1.100,00 0,05 Avrupa Yatırım Holding 2,67 2,69 45,90 Ayen Enerji 3,77 -2,08 -21,95 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,70 0,00 3,76 Aygaz 10,46 2,65 -27,84 Bagfaş 7,40 -0,13 -29,52 Bak Ambalaj 5,98 -0,66 16,34 Balatacılar Balatacılık 0,51 0,00 -8,93 Bantaş Ambalaj 2,37 -0,84 -42,05 Banvit 13,10 -3,25 -38,84 Baştaş Başkent Çimento 2,48 -0,40 4,78 Batı Çimento 3,49 1,16 -20,52 Batısöke Çimento 1,33 2,31 -25,28 Bera Holding 1,92 -2,54 -38,06 Berkosan Yalıtım 1,85 0,00 -17,04 Beşiktaş Futbol Yat. 2,41 -0,82 -41,08 Beyaz Filo 13,07 0,00 -61,12 Bilici Yatırım 1,35 -3,57 -11,80 Bim Mağazalar 70,00 -1,06 -8,87 Bimeks 0,13 -7,14 -53,57 Birko Mensucat 0,37 0,00 -9,76 Birlik Mensucat 1,11 -0,89 -21,28 Bizim Mağazaları 5,75 1,05 -25,32 Bolu Çimento 5,49 0,55 15,09 Bomonti Elektrik 0,70 -1,41 -35,19 Borusan Mannesmann 9,60 3,11 -13,07 Borusan Yat. Paz. 41,38 -0,14 -4,10 Bosch Fren Sistemleri 159,10 -1,49 -13,15 Bossa 7,70 -1,53 90,12 Boyner Perakende Yat. 7,68 -0,65 -16,34 Brisa 7,14 1,85 -1,79 Burçelik 3,10 -2,21 -19,48 Burçelik Vana 1,47 0,00 -16,00 Bursa Çimento 5,33 1,72 5,26 Carrefoursa 4,36 -0,91 -21,86 Coca Cola İçecek 29,42 0,07 -12,16 Cosmos Yat. Holding 1,03 -1,90 -11,97 Credıtwest Faktorıng 1,18 -0,84 5,85 Çelebi 38,96 0,15 14,35 Çelik Halat 7,85 -1,38 109,91 Çemaş Döküm 2,77 -4,15 49,73 Çemtaş 6,33 -0,16 55,15 Çimbeton 31,96 -0,68 -13,43 Çimentaş 9,21 -0,22 -20,53 Çimsa 10,01 -0,89 -24,14 Çuhadaroğlu Metal 2,14 -1,38 -26,96 Dagi Giyim 1,48 0,00 -34,80 Dagi Yatırım Holding 1,27 -1,55 -11,19 Dardanel 1,35 0,75 -30,77 Datagate Bilgisayar 5,91 -0,51 -39,20 Demirören Gazetecilik 5,76 -0,35 119,43 Demısaş Döküm 2,85 2,89 55,74 Denge Holding 2,63 1,15 39,01 Deniz GMYO 2,69 -0,74 -0,37 Denizbank 4,78 -1,65 30,25 Denizli Cam 11,20 -0,71 -5,64 Derimod 9,90 -0,50 31,82 Desa Deri 1,13 -1,74 11,88 Despec Bilgisayar 2,96 0,68 -17,55 Deva Holding 4,37 -1,80 -0,23 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 0,00 -37,61 Ditaş Doğan 5,73 -0,87 -4,44 DO-CO 357,40 0,68 72,96 Doğan Burda 2,88 -1,71 -13,25 Doğan Holding 0,98 2,08 12,64 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,63 -1,21 -55,22 Doğusan 3,15 -0,63 115,75 Doğuş GMYO 2,46 -0,81 -24,07 Doğuş Otomotiv 6,33 1,44 -16,04 Döktaş Dökümcülük 10,92 2,44 -0,73 Duran Doğan Basım 3,63 1,11 -3,71 Dyo Boya 4,92 -0,61 -35,35 Eczacıbaşı İlaç 3,73 -3,37 -10,77 Eczacıbaşı Yatırım 9,78 7,71 -2,49 Edip Gayrimenkul 0,74 -1,33 -37,29 Ege Endüstri 343,00 -0,38 14,36 Ege Gübre 23,80 1,19 -6,74 Ege Profil 9,55 0,10 -2,83 Ege Seramik 3,17 0,32 -27,48 Egeli & Co Tarım Girişim 0,21 0,00 -69,57 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 -3,33 -38,30 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 -40,00 Egeplast 4,58 -1,51 -2,14 Ekiz Kimya 0,45 0,00 -21,05 Emek Elektrik 1,27 -0,78 -19,40 Eminiş Ambalaj 3,60 0,84 -22,41 Emlak Konut GMYO 1,72 -0,58 -33,78 Enerjisa Enerji 6,00 -2,28 Enka İnşaat 4,65 -2,31 -14,24 Erbosan 76,50 0,39 -3,55 Ereğli Demir Çelik 10,87 -0,91 16,39 Ersu Gıda 1,02 -0,97 -22,14 Escort Teknoloji 0,72 0,00 -42,86 Etiler Gıda 3,05 -3,79 -34,97 Euro Kapital Yat. Ort. 0,82 -1,20 -27,43 Euro Trend Yat. Ort. 0,65 -1,52 -32,29 Euro Yat. Ort. 0,66 -1,49 -23,26 Euro Yatırım Holding 0,57 0,00 -6,56 Fenerbahçe Futbol 28,24 -2,62 -17,67 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,98 -3,70 -56,70 F-M İzmit Piston 16,81 -0,53 34,17 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,37 -4,59 -11,18 Ford Otosan 58,40 -0,51 0,61 Formet Çelik Kapı 7,25 -1,36 Frigo Pak Gıda 1,25 0,81 31,58 Galatasaray Sportif 1,69 -1,17 -19,43 Garanti Bankası 6,91 -1,43 -32,76 Garanti Faktoring 2,45 -4,30 -24,85 Garanti Yat. Ort. 0,62 0,00 -15,57 Gedik Y. Men. Değ. 2,73 1,49 8,33 Gedik Yatırım Holding 1,52 1,33 10,14 Gediz Ambalaj 3,09 -0,96 -14,52 Gentaş 2,66 -1,85 77,32 Gersan Elektrik 4,83 -1,83 2,55 Global Men. Değ. 0,49 0,00 8,89 Global Yat. Holding 3,25 -3,56 -9,97 Good-Year 3,45 0,29 -17,03 Göltaş Çimento 45,34 -0,57 -30,57 Gözde Girişim 2,84 -1,73 -49,82 GSD Denizcilik 1,14 -1,72 -15,56 GSD Holding 0,70 0,00 -2,78 Gübre Fabrik. 3,40 -1,16 -19,62 Güler Yat. Holding 1,14 -1,72 -1,72 Güneş Sigorta 1,71 0,59 3,64 Halk GMYO 0,71 -1,39 -22,21 Halk Sigorta 1,05 -0,94 -21,15 Hatay Tekstil 4,00 0,00 -19,52 Hedef Girişim 2,05 19,19 -3,15 Hektaş 11,84 0,25 69,14 HUB Girişim 1,33 2,31 11,76 Hürriyet Gzt. 1,29 -3,73 -3,73 ICBC Turkey Bank 4,22 -1,40 -7,46 İdealist GMYO 2,00 -0,99 -1,96 İhlas Ev Aletleri 0,40 0,00 -21,57 İhlas Gayrimenkul 1,49 -2,61 -23,98 İhlas Gazetecilik 0,96 -2,04 -18,64 İhlas Holding 0,41 0,00 -22,64 İhlas Yayın Holding 0,40 -2,44 -21,57 İndeks Bilgisayar 7,21 -0,55 -29,45 Info Yatırım 0,96 -1,03 -18,64 İntema 31,40 -7,86 29,01 İpek Doğal Enerji 5,59 0,00 4,10 İskenderun Demir Çelik 7,80 -2,62 59,88(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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