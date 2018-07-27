Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,98 0,00 -24,03 Acıpayam Selüloz 2,43 -2,02 -8,30 Adana Çimento (A) 5,86 2,27 9,41 Adana Çimento (B) 4,03 2,03 7,28 Adana Çimento (C) 1,05 0,96 33,86 Adel Kalemcilik 14,29 0,42 -7,96 Adese Alışveriş Ticaret 2,08 -1,89 4,52 Afyon Çimento 5,70 -0,52 -26,74 Ak Enerji 0,71 1,43 -21,98 Akbank 7,10 1,14 -24,82 Akçansa 8,75 -0,11 -14,52 Akdenız Güvenlık Hız. 2,82 -0,35 -52,45 Akfen GMYO 1,71 -1,16 -29,05 Akın Tekstil 8,90 -0,56 -36,92 Akiş GMYO 2,26 0,44 -19,05 Akmerkez GMYO 18,79 1,40 -4,63 Aksa 10,73 -1,20 -10,46 Aksa Enerji 4,38 1,15 6,05 Aksigorta 3,76 0,00 23,97 Aksu Enerji 6,44 1,58 21,52 Alarko Carrıer 40,96 0,39 -28,79 Alarko GMYO 43,00 2,14 -12,60 Alarko Holding 4,60 2,00 -32,63 Albaraka Türk 1,30 0,78 -13,54 Alcatel Lucent Teletaş 5,58 -0,53 -30,08 Alkim Kağıt 3,74 2,19 -19,32 Alkim Kimya 19,96 0,96 -15,81 Altınyağ 0,87 0,00 -27,26 Altınyunus Çeşme 4,24 0,00 -16,04 Anadolu Cam 3,17 1,60 24,17 Anadolu Efes 20,66 -0,67 -13,23 Anadolu Grubu Holding 17,69 -1,39 -25,01 Anadolu Hayat Emek. 6,64 -0,90 -15,06 Anadolu Isuzu 9,69 -1,12 6,48 Anadolu Sigorta 4,31 0,47 43,13 Anel Elektrik 2,59 4,44 -31,30 Anel Telekom 0,44 2,33 -12,00 Arçelik 12,59 -0,63 -39,39 Arena Bilgisayar 3,42 0,59 -19,15 Armada Bilgisayar 8,05 0,75 18,73 Arsan Tekstil 1,93 -0,52 10,29 Artı Yatırım Holding 1,50 -1,32 59,57 Aselsan 27,00 -1,03 -14,99 Aslan Çimento 31,64 0,19 -15,81 Ata GMYO 4,02 -0,50 -16,08 Atakule GMYO 1,89 -1,05 -7,80 Atlantik Petrol Ürünleri 1,02 0,00 -26,62 Atlantis Yatırım Holding 0,33 -5,71 -32,65 Atlas Yat. Ort. 0,87 0,00 -11,22 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,62 0,96 -23,06 Avrasya GMYO 1,30 0,00 -17,72 Avrasya Petrol ve Tur. 1,43 -3,38 -14,88 Avrasya Stratejik GMYF 1.100,40 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,74 2,62 49,73 Ayen Enerji 3,74 -0,80 -22,57 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,70 0,00 3,76 Aygaz 10,26 -1,91 -29,22 Bagfaş 7,33 -0,95 -30,19 Bak Ambalaj 6,00 0,33 16,73 Balatacılar Balatacılık 0,52 1,96 -7,14 Bantaş Ambalaj 2,35 -0,84 -42,54 Banvit 12,91 -1,45 -39,73 Baştaş Başkent Çimento 2,50 0,81 5,63 Batı Çimento 3,57 2,29 -18,70 Batısöke Çimento 1,34 0,75 -24,72 Bera Holding 1,92 0,00 -38,06 Berkosan Yalıtım 1,88 1,62 -15,70 Beşiktaş Futbol Yat. 2,40 -0,41 -41,32 Beyaz Filo 13,54 3,60 -59,72 Bilici Yatırım 1,35 0,00 -11,80 Bim Mağazalar 70,35 0,50 -8,42 Bimeks 0,13 0,00 -53,57 Birko Mensucat 0,35 -5,41 -14,63 Birlik Mensucat 1,14 2,70 -19,15 Bizim Mağazaları 5,87 2,09 -23,77 Bolu Çimento 5,68 3,46 19,08 Bomonti Elektrik 0,70 0,00 -35,19 Borusan Mannesmann 9,55 -0,52 -13,53 Borusan Yat. Paz. 41,16 -0,53 -4,61 Bosch Fren Sistemleri 160,00 0,57 -12,65 Bossa 7,70 0,00 90,12 Boyner Perakende Yat. 7,68 0,00 -16,34 Brisa 7,25 1,54 -0,28 Burçelik 3,08 -0,65 -20,00 Burçelik Vana 1,46 -0,68 -16,57 Bursa Çimento 5,27 -1,13 4,08 Carrefoursa 4,36 0,00 -21,86 Coca Cola İçecek 29,30 -0,41 -12,52 Cosmos Yat. Holding 1,05 1,94 -10,26 Credıtwest Faktorıng 1,17 -0,85 4,95 Çelebi 39,78 2,10 16,76 Çelik Halat 7,91 0,76 111,51 Çemaş Döküm 2,75 -0,72 48,65 Çemtaş 6,22 -1,74 52,45 Çimbeton 32,06 0,31 -13,16 Çimentaş 9,20 -0,11 -20,62 Çimsa 9,95 -0,60 -24,59 Çuhadaroğlu Metal 2,13 -0,47 -27,30 Dagi Giyim 1,52 2,70 -33,04 Dagi Yatırım Holding 1,26 -0,79 -11,89 Dardanel 1,32 -2,22 -32,31 Datagate Bilgisayar 5,80 -1,86 -40,33 Demirören Gazetecilik 5,82 1,04 121,71 Demısaş Döküm 2,83 -0,70 54,64 Denge Holding 2,70 2,66 42,71 Deniz GMYO 2,69 0,00 -0,37 Denizbank 4,87 1,88 32,70 Denizli Cam 11,12 -0,71 -6,32 Derimod 9,96 0,61 32,62 Desa Deri 1,14 0,88 12,87 Despec Bilgisayar 2,93 -1,01 -18,38 Deva Holding 4,32 -1,14 -1,37 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 1,37 -36,75 Ditaş Doğan 5,75 0,35 -4,11 DO-CO 354,50 -0,81 71,56 Doğan Burda 2,84 -1,39 -14,46 Doğan Holding 0,97 -1,02 11,49 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,61 -1,23 -55,77 Doğusan 3,19 1,27 118,49 Doğuş GMYO 2,44 -0,81 -24,69 Doğuş Otomotiv 6,36 0,47 -15,64 Döktaş Dökümcülük 10,71 -1,92 -2,64 Duran Doğan Basım 3,58 -1,38 -5,04 Dyo Boya 4,95 0,61 -34,95 Eczacıbaşı İlaç 3,58 -4,02 -14,36 Eczacıbaşı Yatırım 9,63 -1,53 -3,99 Edip Gayrimenkul 0,73 -1,35 -38,14 Ege Endüstri 338,30 -1,37 12,80 Ege Gübre 23,80 0,00 -6,74 Ege Profil 9,55 0,00 -2,83 Ege Seramik 3,14 -0,95 -28,17 Egeli & Co Tarım Girişim 0,21 0,00 -69,57 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 0,00 -38,30 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 -40,00 Egeplast 4,50 -1,75 -3,85 Ekiz Kimya 0,44 -2,22 -22,81 Emek Elektrik 1,26 -0,79 -20,04 Eminiş Ambalaj 3,60 0,00 -22,41 Emlak Konut GMYO 1,72 0,00 -33,78 Enerjisa Enerji 6,01 0,17 Enka İnşaat 4,78 2,80 -11,84 Erbosan 76,95 0,59 -2,98 Ereğli Demir Çelik 10,96 0,83 17,35 Ersu Gıda 1,01 -0,98 -22,90 Escort Teknoloji 0,71 -1,39 -43,65 Etiler Gıda 3,13 2,62 -33,26 Euro Kapital Yat. Ort. 0,81 -1,22 -28,32 Euro Trend Yat. Ort. 0,65 0,00 -32,29 Euro Yat. Ort. 0,67 1,52 -22,09 Euro Yatırım Holding 0,56 -1,75 -8,20 Fenerbahçe Futbol 28,18 -0,21 -17,84 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,93 -0,84 -57,06 F-M İzmit Piston 16,77 -0,24 33,85 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,49 2,75 -8,74 Ford Otosan 58,50 0,17 0,78 Formet Çelik Kapı 8,05 11,03 Frigo Pak Gıda 1,25 0,00 31,58 Galatasaray Sportif 1,69 0,00 -19,43 Garanti Bankası 7,01 1,45 -31,79 Garanti Faktoring 2,37 -3,27 -27,30 Garanti Yat. Ort. 0,62 0,00 -15,57 Gedik Y. Men. Değ. 2,71 -0,73 7,54 Gedik Yatırım Holding 1,53 0,66 10,87 Gediz Ambalaj 3,09 0,00 -14,52 Gentaş 2,70 1,50 79,99 Gersan Elektrik 4,78 -1,04 1,49 Global Men. Değ. 0,50 2,04 11,11 Global Yat. Holding 3,21 -1,23 -11,08 Good-Year 3,42 -0,87 -17,75 Göltaş Çimento 45,80 1,01 -29,86 Gözde Girişim 2,83 -0,35 -50,00 GSD Denizcilik 1,14 0,00 -15,56 GSD Holding 0,71 1,43 -1,39 Gübre Fabrik. 3,53 3,82 -16,55 Güler Yat. Holding 1,16 1,75 0,00 Güneş Sigorta 1,72 0,58 4,24 Halk GMYO 0,69 -2,82 -24,40 Halk Sigorta 1,02 -2,86 -23,40 Hatay Tekstil 3,97 -0,75 -20,12 Hedef Girişim 1,89 -7,80 -10,71 Hektaş 11,99 1,27 71,29 HUB Girişim 1,30 -2,26 9,24 Hürriyet Gzt. 1,30 0,78 -2,99 ICBC Turkey Bank 5,06 19,91 10,96 İdealist GMYO 2,01 0,50 -1,47 İhlas Ev Aletleri 0,39 -2,50 -23,53 İhlas Gayrimenkul 1,49 0,00 -23,98 İhlas Gazetecilik 0,95 -1,04 -19,49 İhlas Holding 0,40 -2,44 -24,53 İhlas Yayın Holding 0,39 -2,50 -23,53 İndeks Bilgisayar 7,23 0,28 -29,25 Info Yatırım 0,99 3,13 -16,10 İntema 30,36 -3,31 24,73 İpek Doğal Enerji 5,64 0,89 5,03 İskenderun Demir Çelik 7,96 2,05 63,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

