Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,06 8,16 -17,83 Acıpayam Selüloz 2,51 3,29 -5,28 Adana Çimento (A) 5,85 -0,17 9,23 Adana Çimento (B) 4,02 -0,25 7,02 Adana Çimento (C) 1,05 0,00 33,86 Adel Kalemcilik 14,37 0,56 -7,44 Adese Alışveriş Ticaret 2,07 -0,48 4,02 Afyon Çimento 5,74 0,70 -26,22 Ak Enerji 0,70 -1,41 -23,08 Akbank 7,17 0,99 -24,08 Akçansa 8,75 0,00 -14,52 Akdenız Güvenlık Hız. 2,83 0,35 -52,28 Akfen GMYO 1,73 1,17 -28,22 Akın Tekstil 8,89 -0,11 -37,00 Akiş GMYO 2,27 0,44 -18,69 Akmerkez GMYO 18,70 -0,48 -5,08 Aksa 11,30 5,31 -5,71 Aksa Enerji 4,38 0,00 6,05 Aksigorta 3,59 -4,52 18,37 Aksu Enerji 6,57 2,02 23,98 Alarko Carrıer 42,46 3,66 -26,19 Alarko GMYO 44,22 2,84 -10,12 Alarko Holding 4,77 3,70 -30,14 Albaraka Türk 1,30 0,00 -13,54 Alcatel Lucent Teletaş 5,58 0,00 -30,08 Alkim Kağıt 4,48 19,79 -3,36 Alkim Kimya 21,42 7,31 -9,66 Altınyağ 0,88 1,15 -26,43 Altınyunus Çeşme 4,28 0,94 -15,25 Anadolu Cam 3,25 2,52 27,30 Anadolu Efes 21,08 2,03 -11,46 Anadolu Grubu Holding 17,70 0,06 -24,97 Anadolu Hayat Emek. 6,57 -1,05 -15,95 Anadolu Isuzu 9,90 2,17 8,79 Anadolu Sigorta 4,27 -0,93 41,80 Anel Elektrik 2,63 1,54 -30,24 Anel Telekom 0,43 -2,27 -14,00 Arçelik 12,61 0,16 -39,29 Arena Bilgisayar 3,43 0,29 -18,91 Armada Bilgisayar 8,35 3,73 23,16 Arsan Tekstil 1,91 -1,04 9,14 Artı Yatırım Holding 1,46 -2,67 55,32 Aselsan 27,46 1,70 -13,54 Aslan Çimento 31,74 0,32 -15,54 Ata GMYO 4,06 1,00 -15,24 Atakule GMYO 1,89 0,00 -7,80 Atlantik Petrol Ürünleri 1,01 -0,98 -27,34 Atlantis Yatırım Holding 0,35 6,06 -28,57 Atlas Yat. Ort. 0,87 0,00 -11,22 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,43 -1,40 -24,14 Avrasya GMYO 1,27 -2,31 -19,62 Avrasya Petrol ve Tur. 1,40 -2,10 -16,67 Avrasya Stratejik GMYF 1.101,80 0,13 Avrupa Yatırım Holding 2,84 3,65 55,19 Ayen Enerji 3,73 -0,27 -22,77 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,69 -0,59 3,15 Aygaz 10,35 0,88 -28,60 Bagfaş 7,38 0,68 -29,71 Bak Ambalaj 6,00 0,00 16,73 Balatacılar Balatacılık 0,50 -3,85 -10,71 Bantaş Ambalaj 2,34 -0,43 -42,79 Banvit 13,78 6,74 -35,67 Baştaş Başkent Çimento 2,47 -1,20 4,36 Batı Çimento 3,63 1,68 -17,33 Batısöke Çimento 1,33 -0,75 -25,28 Bera Holding 1,90 -1,04 -38,71 Berkosan Yalıtım 1,92 2,13 -13,90 Beşiktaş Futbol Yat. 2,39 -0,42 -41,56 Beyaz Filo 13,72 1,33 -59,18 Bilici Yatırım 1,35 0,00 -11,80 Bim Mağazalar 70,05 -0,43 -8,81 Bimeks 0,14 7,69 -50,00 Birko Mensucat 0,38 8,57 -7,32 Birlik Mensucat 1,12 -1,75 -20,57 Bizim Mağazaları 6,12 4,26 -20,52 Bolu Çimento 5,75 1,23 20,54 Bomonti Elektrik 0,73 4,29 -32,41 Borusan Mannesmann 9,61 0,63 -12,98 Borusan Yat. Paz. 40,86 -0,73 -5,30 Bosch Fren Sistemleri 162,00 1,25 -11,56 Bossa 7,60 -1,30 87,65 Boyner Perakende Yat. 7,71 0,39 -16,01 Brisa 7,33 1,10 0,83 Burçelik 3,06 -0,65 -20,52 Burçelik Vana 1,45 -0,68 -17,14 Bursa Çimento 5,37 1,90 6,05 Carrefoursa 4,32 -0,92 -22,58 Coca Cola İçecek 30,00 2,39 -10,43 Cosmos Yat. Holding 1,00 -4,76 -14,53 Credıtwest Faktorıng 1,17 0,00 4,95 Çelebi 41,50 4,32 21,81 Çelik Halat 8,01 1,26 114,19 Çemaş Döküm 2,79 1,45 50,81 Çemtaş 6,21 -0,16 52,21 Çimbeton 32,24 0,56 -12,68 Çimentaş 9,20 0,00 -20,62 Çimsa 10,00 0,50 -24,21 Çuhadaroğlu Metal 2,14 0,47 -26,96 Dagi Giyim 1,54 1,32 -32,16 Dagi Yatırım Holding 1,27 0,79 -11,19 Dardanel 1,36 3,03 -30,26 Datagate Bilgisayar 5,65 -2,59 -41,88 Demirören Gazetecilik 5,81 -0,17 121,33 Demısaş Döküm 2,98 5,30 62,84 Denge Holding 2,75 1,85 45,35 Deniz GMYO 2,80 4,09 3,70 Denizbank 4,95 1,64 34,88 Denizli Cam 11,15 0,27 -6,07 Derimod 10,35 3,92 37,82 Desa Deri 1,16 1,75 14,85 Despec Bilgisayar 2,89 -1,37 -19,50 Deva Holding 4,36 0,93 -0,46 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 -1,35 -37,61 Ditaş Doğan 5,76 0,17 -3,94 DO-CO 352,50 -0,56 70,59 Doğan Burda 2,85 0,35 -14,16 Doğan Holding 0,99 2,06 13,79 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,59 -1,24 -56,32 Doğusan 3,19 0,00 118,49 Doğuş GMYO 2,43 -0,41 -25,00 Doğuş Otomotiv 6,62 4,09 -12,19 Döktaş Dökümcülük 10,84 1,21 -1,45 Duran Doğan Basım 3,61 0,84 -4,24 Dyo Boya 4,93 -0,40 -35,22 Eczacıbaşı İlaç 3,63 1,40 -13,16 Eczacıbaşı Yatırım 9,52 -1,14 -5,08 Edip Gayrimenkul 0,72 -1,37 -38,98 Ege Endüstri 344,40 1,80 14,83 Ege Gübre 24,22 1,76 -5,10 Ege Profil 9,60 0,52 -2,32 Ege Seramik 3,16 0,64 -27,71 Egeli & Co Tarım Girişim 0,20 -4,76 -71,01 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 0,00 -38,30 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -8,33 -45,00 Egeplast 4,49 -0,22 -4,06 Ekiz Kimya 0,45 2,27 -21,05 Emek Elektrik 1,27 0,79 -19,40 Eminiş Ambalaj 3,64 1,11 -21,55 Emlak Konut GMYO 1,73 0,58 -33,40 Enerjisa Enerji 5,96 -0,83 Enka İnşaat 4,89 2,30 -9,81 Erbosan 79,70 3,57 0,49 Ereğli Demir Çelik 11,00 0,36 17,78 Ersu Gıda 1,01 0,00 -22,90 Escort Teknoloji 0,70 -1,41 -44,44 Etiler Gıda 3,13 0,00 -33,26 Euro Kapital Yat. Ort. 0,83 2,47 -26,55 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 -1,54 -33,33 Euro Yat. Ort. 0,65 -2,99 -24,42 Euro Yatırım Holding 0,57 1,79 -6,56 Fenerbahçe Futbol 27,80 -1,35 -18,95 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,66 -4,55 -59,02 F-M İzmit Piston 16,76 -0,06 33,77 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,65 3,56 -5,49 Ford Otosan 59,00 0,85 1,65 Formet Çelik Kapı 7,53 -6,46 Frigo Pak Gıda 1,24 -0,80 30,53 Galatasaray Sportif 1,69 0,00 -19,43 Garanti Bankası 7,06 0,71 -31,30 Garanti Faktoring 2,38 0,42 -26,99 Garanti Yat. Ort. 0,62 0,00 -15,57 Gedik Y. Men. Değ. 2,73 0,74 8,33 Gedik Yatırım Holding 1,52 -0,65 10,14 Gediz Ambalaj 3,12 0,97 -13,69 Gentaş 2,71 0,37 80,65 Gersan Elektrik 4,75 -0,63 0,85 Global Men. Değ. 0,52 4,00 15,56 Global Yat. Holding 3,21 0,00 -11,08 Good-Year 3,47 1,46 -16,55 Göltaş Çimento 48,20 5,24 -26,19 Gözde Girişim 2,84 0,35 -49,82 GSD Denizcilik 1,12 -1,75 -17,04 GSD Holding 0,71 0,00 -1,39 Gübre Fabrik. 3,53 0,00 -16,55 Güler Yat. Holding 1,15 -0,86 -0,86 Güneş Sigorta 1,70 -1,16 3,03 Halk GMYO 0,70 1,45 -23,31 Halk Sigorta 1,00 -1,96 -24,91 Hatay Tekstil 3,99 0,50 -19,72 Hedef Girişim 1,80 -4,76 -14,96 Hektaş 12,17 1,50 73,86 HUB Girişim 1,33 2,31 11,76 Hürriyet Gzt. 1,30 0,00 -2,99 ICBC Turkey Bank 5,16 1,98 13,16 İdealist GMYO 2,01 0,00 -1,47 İhlas Ev Aletleri 0,39 0,00 -23,53 İhlas Gayrimenkul 1,48 -0,67 -24,49 İhlas Gazetecilik 0,95 0,00 -19,49 İhlas Holding 0,40 0,00 -24,53 İhlas Yayın Holding 0,40 2,56 -21,57 İndeks Bilgisayar 7,32 1,24 -28,37 Info Yatırım 0,98 -1,01 -16,95 İntema 29,20 -3,82 19,97 İpek Doğal Enerji 5,51 -2,30 2,61 İskenderun Demir Çelik 8,25 3,64 69,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

