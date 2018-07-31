Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,04 -1,89 -19,38 Acıpayam Selüloz 2,47 -1,59 -6,79 Adana Çimento (A) 5,79 -1,03 8,11 Adana Çimento (B) 4,01 -0,25 6,75 Adana Çimento (C) 1,06 0,95 35,14 Adel Kalemcilik 14,31 -0,42 -7,83 Adese Alışveriş Ticaret 2,08 0,48 4,52 Afyon Çimento 5,80 1,05 -25,45 Ak Enerji 0,70 0,00 -23,08 Akbank 7,23 0,84 -23,44 Akçansa 8,77 0,23 -14,33 Akdenız Güvenlık Hız. 2,84 0,35 -52,11 Akfen GMYO 1,70 -1,73 -29,46 Akın Tekstil 9,23 3,82 -34,59 Akiş GMYO 2,20 -3,08 -21,20 Akmerkez GMYO 18,66 -0,21 -5,29 Aksa 11,70 3,54 -2,37 Aksa Enerji 4,26 -2,74 3,15 Aksigorta 3,61 0,56 19,03 Aksu Enerji 6,43 -2,13 21,33 Alarko Carrıer 42,92 1,08 -25,39 Alarko GMYO 43,98 -0,54 -10,61 Alarko Holding 4,98 4,40 -27,07 Albaraka Türk 1,31 0,77 -12,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,69 1,97 -28,70 Alkim Kağıt 3,99 -10,94 -13,93 Alkim Kimya 20,54 -4,11 -13,37 Altınyağ 0,89 1,14 -25,59 Altınyunus Çeşme 4,36 1,87 -13,66 Anadolu Cam 3,40 4,62 33,18 Anadolu Efes 20,72 -1,71 -12,97 Anadolu Grubu Holding 17,70 0,00 -24,97 Anadolu Hayat Emek. 6,52 -0,76 -16,59 Anadolu Isuzu 10,24 3,43 12,53 Anadolu Sigorta 4,24 -0,70 40,81 Anel Elektrik 2,79 6,08 -25,99 Anel Telekom 0,44 2,33 -12,00 Arçelik 12,61 0,00 -39,29 Arena Bilgisayar 3,44 0,29 -18,68 Armada Bilgisayar 8,06 -3,47 18,88 Arsan Tekstil 1,95 2,09 11,43 Artı Yatırım Holding 1,49 2,05 58,51 Aselsan 27,14 -1,17 -14,55 Aslan Çimento 31,98 0,76 -14,90 Ata GMYO 4,08 0,49 -14,82 Atakule GMYO 1,91 1,06 -6,83 Atlantik Petrol Ürünleri 1,02 0,99 -26,62 Atlantis Yatırım Holding 0,38 8,57 -22,45 Atlas Yat. Ort. 0,87 0,00 -11,22 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,41 -0,15 -24,25 Avrasya GMYO 1,27 0,00 -19,62 Avrasya Petrol ve Tur. 1,38 -1,43 -17,86 Avrasya Stratejik GMYF 1.102,20 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,88 1,41 57,38 Ayen Enerji 3,72 -0,27 -22,98 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,69 0,00 3,15 Aygaz 10,36 0,10 -28,53 Bagfaş 7,39 0,14 -29,62 Bak Ambalaj 6,11 1,83 18,87 Balatacılar Balatacılık 0,50 0,00 -10,71 Bantaş Ambalaj 2,34 0,00 -42,79 Banvit 13,96 1,31 -34,83 Baştaş Başkent Çimento 2,46 -0,40 3,94 Batı Çimento 3,58 -1,38 -18,47 Batısöke Çimento 1,33 0,00 -25,28 Bera Holding 1,90 0,00 -38,71 Berkosan Yalıtım 1,92 0,00 -13,90 Beşiktaş Futbol Yat. 2,40 0,42 -41,32 Beyaz Filo 13,79 0,51 -58,97 Bilici Yatırım 1,36 0,74 -11,14 Bim Mağazalar 70,80 1,07 -7,83 Bimeks 0,13 -7,14 -53,57 Birko Mensucat 0,40 5,26 -2,44 Birlik Mensucat 1,11 -0,89 -21,28 Bizim Mağazaları 6,50 6,21 -15,58 Bolu Çimento 5,76 0,17 20,75 Bomonti Elektrik 0,77 5,48 -28,70 Borusan Mannesmann 9,49 -1,25 -14,07 Borusan Yat. Paz. 40,86 0,00 -5,30 Bosch Fren Sistemleri 163,00 0,62 -11,02 Bossa 7,52 -1,05 85,68 Boyner Perakende Yat. 7,65 -0,78 -16,67 Brisa 7,29 -0,55 0,28 Burçelik 3,07 0,33 -20,26 Burçelik Vana 1,45 0,00 -17,14 Bursa Çimento 5,39 0,37 6,45 Carrefoursa 4,29 -0,69 -23,12 Coca Cola İçecek 29,68 -1,07 -11,38 Cosmos Yat. Holding 1,00 0,00 -14,53 Credıtwest Faktorıng 1,18 0,85 5,85 Çelebi 40,32 -2,84 18,34 Çelik Halat 8,05 0,50 115,26 Çemaş Döküm 2,65 -5,02 43,24 Çemtaş 6,15 -0,97 50,74 Çimbeton 32,24 0,00 -12,68 Çimentaş 9,47 2,93 -18,29 Çimsa 9,97 -0,30 -24,44 Çuhadaroğlu Metal 2,14 0,00 -26,96 Dagi Giyim 1,50 -2,60 -33,92 Dagi Yatırım Holding 1,27 0,00 -11,19 Dardanel 1,38 1,47 -29,23 Datagate Bilgisayar 5,69 0,71 -41,47 Demirören Gazetecilik 5,83 0,34 122,09 Demısaş Döküm 2,96 -0,67 61,75 Denge Holding 2,75 0,00 45,35 Deniz GMYO 2,79 -0,36 3,33 Denizbank 4,95 0,00 34,88 Denizli Cam 11,16 0,09 -5,98 Derimod 10,17 -1,74 35,42 Desa Deri 1,15 -0,86 13,86 Despec Bilgisayar 2,92 1,04 -18,66 Deva Holding 4,29 -1,61 -2,05 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 0,00 -37,61 Ditaş Doğan 5,93 2,95 -1,10 DO-CO 353,40 0,26 71,03 Doğan Burda 2,84 -0,35 -14,46 Doğan Holding 1,00 1,01 14,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,59 0,00 -56,32 Doğusan 3,19 0,00 118,49 Doğuş GMYO 2,41 -0,82 -25,62 Doğuş Otomotiv 6,36 -3,93 -15,64 Döktaş Dökümcülük 10,76 -0,74 -2,18 Duran Doğan Basım 3,54 -1,94 -6,10 Dyo Boya 4,89 -0,81 -35,74 Eczacıbaşı İlaç 3,56 -1,93 -14,84 Eczacıbaşı Yatırım 9,33 -2,00 -6,98 Edip Gayrimenkul 0,72 0,00 -38,98 Ege Endüstri 350,40 1,74 16,83 Ege Gübre 24,28 0,25 -4,86 Ege Profil 9,90 3,13 0,73 Ege Seramik 3,22 1,90 -26,34 Egeli & Co Tarım Girişim 0,20 0,00 -71,01 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 3,45 -36,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 -45,00 Egeplast 4,55 1,34 -2,78 Ekiz Kimya 0,44 -2,22 -22,81 Emek Elektrik 1,26 -0,79 -20,04 Eminiş Ambalaj 3,58 -1,65 -22,84 Emlak Konut GMYO 1,76 1,73 -32,24 Enerjisa Enerji 6,04 1,34 Enka İnşaat 4,88 -0,20 -10,00 Erbosan 79,55 -0,19 0,30 Ereğli Demir Çelik 11,04 0,36 18,21 Ersu Gıda 1,01 0,00 -22,90 Escort Teknoloji 0,70 0,00 -44,44 Etiler Gıda 3,02 -3,51 -35,61 Euro Kapital Yat. Ort. 0,81 -2,41 -28,32 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 0,00 -33,33 Euro Yat. Ort. 0,66 1,54 -23,26 Euro Yatırım Holding 0,56 -1,75 -8,20 Fenerbahçe Futbol 27,64 -0,58 -19,42 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,74 1,41 -58,44 F-M İzmit Piston 16,86 0,60 34,57 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,61 -0,86 -6,30 Ford Otosan 59,00 0,00 1,65 Formet Çelik Kapı 7,68 1,99 Frigo Pak Gıda 1,21 -2,42 27,37 Galatasaray Sportif 1,73 2,37 -17,52 Garanti Bankası 7,11 0,71 -30,81 Garanti Faktoring 2,36 -0,84 -27,61 Garanti Yat. Ort. 0,64 3,23 -12,85 Gedik Y. Men. Değ. 2,76 1,10 9,52 Gedik Yatırım Holding 1,52 0,00 10,14 Gediz Ambalaj 3,26 4,49 -9,82 Gentaş 2,76 1,85 83,99 Gersan Elektrik 4,79 0,84 1,70 Global Men. Değ. 0,51 -1,92 13,33 Global Yat. Holding 3,25 1,25 -9,97 Good-Year 3,54 2,02 -14,87 Göltaş Çimento 47,10 -2,28 -27,87 Gözde Girişim 2,83 -0,35 -50,00 GSD Denizcilik 1,12 0,00 -17,04 GSD Holding 0,72 1,41 0,00 Gübre Fabrik. 3,55 0,57 -16,08 Güler Yat. Holding 1,14 -0,87 -1,72 Güneş Sigorta 1,70 0,00 3,03 Halk GMYO 0,70 0,00 -23,31 Halk Sigorta 1,02 2,00 -23,40 Hatay Tekstil 4,15 4,01 -16,50 Hedef Girişim 1,77 -1,67 -16,38 Hektaş 12,03 -1,15 71,86 HUB Girişim 1,33 0,00 11,76 Hürriyet Gzt. 1,31 0,77 -2,24 ICBC Turkey Bank 5,40 4,65 18,42 İdealist GMYO 2,02 0,50 -0,98 İhlas Ev Aletleri 0,40 2,56 -21,57 İhlas Gayrimenkul 1,50 1,35 -23,47 İhlas Gazetecilik 0,95 0,00 -19,49 İhlas Holding 0,41 2,50 -22,64 İhlas Yayın Holding 0,40 0,00 -21,57 İndeks Bilgisayar 7,90 7,92 -22,70 Info Yatırım 0,98 0,00 -16,95 İntema 29,52 1,10 21,28 İpek Doğal Enerji 5,55 0,73 3,35 İskenderun Demir Çelik 8,22 -0,36 68,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

