Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,99 -2,94 -23,26 Acıpayam Selüloz 2,44 -3,94 -7,92 Adana Çimento (A) 5,67 -2,24 5,86 Adana Çimento (B) 3,98 -1,73 5,95 Adana Çimento (C) 1,01 -3,81 28,76 Adel Kalemcilik 14,03 -2,43 -9,63 Adese Alışveriş Ticaret 1,99 -4,33 0,00 Afyon Çimento 5,54 -4,15 -28,79 Ak Enerji 0,68 -1,45 -25,27 Akbank 6,74 -5,07 -28,63 Akçansa 8,80 -1,01 -14,04 Akdenız Güvenlık Hız. 2,65 -5,36 -55,31 Akfen GMYO 1,67 -3,47 -30,71 Akın Tekstil 8,68 -4,72 -38,48 Akiş GMYO 2,20 0,00 -21,20 Akmerkez GMYO 18,52 -0,64 -6,00 Aksa 10,94 -4,87 -8,71 Aksa Enerji 3,99 -4,55 -3,39 Aksigorta 3,40 -2,86 12,10 Aksu Enerji 6,32 -1,25 19,26 Alarko Carrıer 41,00 -3,39 -28,72 Alarko GMYO 43,14 -0,55 -12,32 Alarko Holding 4,82 -3,41 -29,41 Albaraka Türk 1,26 -3,82 -16,20 Alcatel Lucent Teletaş 5,45 -5,22 -31,70 Alkim Kağıt 3,85 -4,23 -16,95 Alkim Kimya 20,14 -3,08 -15,06 Altınyağ 0,88 -3,30 -26,43 Altınyunus Çeşme 4,10 -2,38 -18,81 Anadolu Cam 3,22 -2,72 26,13 Anadolu Efes 20,14 -2,52 -15,41 Anadolu Grubu Holding 17,20 -4,18 -27,09 Anadolu Hayat Emek. 6,51 -0,61 -16,72 Anadolu Isuzu 9,62 -4,28 5,71 Anadolu Sigorta 4,18 -0,95 38,81 Anel Elektrik 2,62 -4,38 -30,50 Anel Telekom 0,42 -2,33 -16,00 Arçelik 12,05 -2,82 -41,99 Arena Bilgisayar 3,27 -4,66 -22,70 Armada Bilgisayar 7,90 -2,59 16,52 Arsan Tekstil 1,88 -3,09 7,43 Artı Yatırım Holding 1,37 -4,86 45,74 Aselsan 26,06 -4,54 -17,95 Aslan Çimento 30,60 -4,20 -18,58 Ata GMYO 3,92 0,51 -18,16 Atakule GMYO 1,90 0,00 -7,32 Atlantik Petrol Ürünleri 0,99 -3,88 -28,78 Atlantis Yatırım Holding 0,30 -14,29 -38,78 Atlas Yat. Ort. 0,83 -4,60 -15,31 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,31 -0,30 -24,82 Avrasya GMYO 1,20 -1,64 -24,05 Avrasya Petrol ve Tur. 1,43 -4,03 -14,88 Avrasya Stratejik GMYF 1.122,50 0,04 Avrupa Yatırım Holding 3,01 0,33 64,48 Ayen Enerji 3,60 -4,51 -25,47 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,70 -0,58 3,76 Aygaz 9,95 -2,36 -31,36 Bagfaş 7,12 -3,52 -32,19 Bak Ambalaj 5,99 -0,33 16,54 Balatacılar Balatacılık 0,48 -2,04 -14,29 Bantaş Ambalaj 2,22 -4,72 -45,72 Banvit 13,10 -4,38 -38,84 Baştaş Başkent Çimento 2,43 -0,82 2,67 Batı Çimento 3,41 -3,67 -22,34 Batısöke Çimento 1,33 -2,92 -25,28 Bera Holding 1,85 -5,13 -40,32 Berkosan Yalıtım 1,90 -2,56 -14,80 Beşiktaş Futbol Yat. 2,29 -4,18 -44,01 Beyaz Filo 13,00 -8,77 -61,33 Bilici Yatırım 1,36 -1,45 -11,14 Bim Mağazalar 69,20 -1,07 -9,91 Bimeks 0,12 -7,69 -57,14 Birko Mensucat 0,39 -2,50 -4,88 Birlik Mensucat 1,09 0,00 -22,70 Bizim Mağazaları 5,99 -5,37 -22,21 Bolu Çimento 5,56 -2,63 16,56 Bomonti Elektrik 0,77 -2,53 -28,70 Borusan Mannesmann 9,02 -3,74 -18,32 Borusan Yat. Paz. 40,04 -1,38 -7,20 Bosch Fren Sistemleri 155,10 -3,00 -15,33 Bossa 7,26 -4,22 79,26 Boyner Perakende Yat. 7,70 0,65 -16,12 Brisa 6,80 -3,41 -6,46 Burçelik 3,02 -2,27 -21,56 Burçelik Vana 1,42 -2,74 -18,86 Bursa Çimento 5,24 -2,06 3,48 Carrefoursa 4,06 -4,69 -27,24 Coca Cola İçecek 29,10 -2,41 -13,11 Cosmos Yat. Holding 1,00 -1,96 -14,53 Credıtwest Faktorıng 1,16 -0,85 4,06 Çelebi 38,04 -3,70 11,65 Çelik Halat 8,05 -1,59 115,26 Çemaş Döküm 2,59 -5,47 40,00 Çemtaş 5,87 -3,61 43,87 Çimbeton 31,54 -2,35 -14,57 Çimentaş 9,23 -1,81 -20,36 Çimsa 9,76 -2,20 -26,03 Çuhadaroğlu Metal 2,08 -2,35 -29,01 Dagi Giyim 1,38 -4,17 -39,21 Dagi Yatırım Holding 1,21 -3,97 -15,38 Dardanel 1,32 -5,04 -32,31 Datagate Bilgisayar 5,30 -5,69 -45,48 Demirören Gazetecilik 5,84 -0,17 122,47 Demısaş Döküm 2,92 1,74 59,56 Denge Holding 2,61 -4,04 37,95 Deniz GMYO 2,80 -1,06 3,70 Denizbank 4,77 -3,64 29,97 Denizli Cam 10,75 -2,80 -9,44 Derimod 10,30 1,78 37,15 Desa Deri 1,10 -2,65 8,91 Despec Bilgisayar 2,73 -5,21 -23,96 Deva Holding 4,12 -2,37 -5,94 Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 -4,05 -39,32 Ditaş Doğan 5,76 -1,54 -3,94 DO-CO 346,80 -0,20 67,83 Doğan Burda 2,73 -4,88 -17,77 Doğan Holding 1,05 -1,87 20,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,50 -5,66 -58,79 Doğusan 3,13 -1,88 114,38 Doğuş GMYO 2,32 -4,92 -28,40 Doğuş Otomotiv 6,53 -1,66 -13,38 Döktaş Dökümcülük 10,69 -0,37 -2,82 Duran Doğan Basım 3,41 -3,67 -9,55 Dyo Boya 4,97 -0,60 -34,69 Eczacıbaşı İlaç 3,48 -3,33 -16,75 Eczacıbaşı Yatırım 8,99 -4,26 -10,37 Edip Gayrimenkul 0,69 -4,17 -41,53 Ege Endüstri 346,50 -2,67 15,53 Ege Gübre 24,48 0,00 -4,08 Ege Profil 9,59 -1,54 -2,42 Ege Seramik 3,13 -2,49 -28,39 Egeli & Co Tarım Girişim 0,19 -5,00 -72,46 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 -6,67 -40,43 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 -45,00 Egeplast 4,55 -2,15 -2,78 Ekiz Kimya 0,44 -2,22 -22,81 Emek Elektrik 1,22 -3,94 -22,57 Eminiş Ambalaj 3,48 -4,66 -25,00 Emlak Konut GMYO 1,68 -2,89 -35,32 Enerjisa Enerji 5,75 -3,04 Enka İnşaat 4,73 -0,42 -12,76 Erbosan 77,70 -1,89 -2,03 Ereğli Demir Çelik 12,04 3,08 28,91 Ersu Gıda 0,98 -2,97 -25,19 Escort Teknoloji 0,68 -5,56 -46,03 Etiler Gıda 3,00 -1,32 -36,03 Euro Kapital Yat. Ort. 0,79 -2,47 -30,09 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -1,56 -34,37 Euro Yat. Ort. 0,65 -4,41 -24,42 Euro Yatırım Holding 0,55 -1,79 -9,84 Fenerbahçe Futbol 26,14 -5,22 -23,79 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,49 -4,36 -60,25 F-M İzmit Piston 15,88 -4,91 26,75 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,31 -4,22 -12,40 Ford Otosan 57,75 -2,37 -0,51 Formet Çelik Kapı 7,68 0,00 Frigo Pak Gıda 1,23 5,13 29,47 Galatasaray Sportif 1,65 -5,17 -21,34 Garanti Bankası 6,80 -4,49 -33,83 Garanti Faktoring 2,30 -4,17 -29,45 Garanti Yat. Ort. 0,63 0,00 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,73 -0,36 8,33 Gedik Yatırım Holding 1,52 -0,65 10,14 Gediz Ambalaj 3,24 -2,41 -10,37 Gentaş 2,76 1,10 83,99 Gersan Elektrik 4,51 -5,65 -4,25 Global Men. Değ. 0,49 0,00 8,89 Global Yat. Holding 3,27 0,31 -9,42 Good-Year 3,39 -3,42 -18,47 Göltaş Çimento 45,50 -4,57 -30,32 Gözde Girişim 2,65 -5,02 -53,18 GSD Denizcilik 1,08 -3,57 -20,00 GSD Holding 0,69 -2,82 -4,17 Gübre Fabrik. 3,33 -5,13 -21,28 Güler Yat. Holding 1,08 -4,42 -6,90 Güneş Sigorta 1,62 -3,57 -1,82 Halk GMYO 0,68 -2,86 -25,50 Halk Sigorta 1,00 -1,96 -24,91 Hatay Tekstil 4,10 -5,53 -17,51 Hedef Girişim 1,75 -4,37 -17,32 Hektaş 10,85 -3,98 55,00 HUB Girişim 1,33 0,00 11,76 Hürriyet Gzt. 1,32 0,00 -1,49 ICBC Turkey Bank 5,30 -1,30 16,23 İdealist GMYO 1,96 -1,51 -3,92 İhlas Ev Aletleri 0,38 -2,56 -25,49 İhlas Gayrimenkul 1,39 -5,44 -29,08 İhlas Gazetecilik 0,90 -4,26 -23,73 İhlas Holding 0,39 -4,88 -26,42 İhlas Yayın Holding 0,38 -2,56 -25,49 İndeks Bilgisayar 7,37 -6,23 -27,88 Info Yatırım 0,97 -2,02 -17,80 İntema 28,56 -2,59 17,34 İpek Doğal Enerji 5,18 -6,16 -3,54 İskenderun Demir Çelik 8,19 -1,56 67,88(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

