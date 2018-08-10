Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,03 -6,36 -20,16 Acıpayam Selüloz 2,53 -3,44 -2,34 Adana Çimento (A) 5,48 -3,69 2,32 Adana Çimento (B) 3,89 -1,77 3,56 Adana Çimento (C) 1,07 0,00 36,41 Adel Kalemcilik 13,49 -5,47 -13,11 Adese Alışveriş Ticaret 1,87 -7,43 -6,03 Afyon Çimento 5,33 -6,33 -31,49 Ak Enerji 0,67 -5,63 -26,37 Akbank 6,71 -5,76 -28,95 Akçansa 8,50 -4,71 -16,97 Akdenız Güvenlık Hız. 2,46 -6,46 -58,52 Akfen GMYO 1,39 -13,13 -42,32 Akın Tekstil 8,57 -4,57 -39,26 Akiş GMYO 2,37 -3,27 -15,11 Akmerkez GMYO 18,01 -3,69 -8,59 Aksa 11,30 -1,14 -5,71 Aksa Enerji 4,12 -0,24 -0,24 Aksigorta 3,19 -0,93 5,18 Aksu Enerji 6,87 1,03 29,64 Alarko Carrıer 41,20 -0,68 -28,38 Alarko GMYO 46,30 -0,52 -5,90 Alarko Holding 4,49 -4,47 -34,24 Albaraka Türk 1,21 -5,47 -19,53 Alcatel Lucent Teletaş 5,29 -6,54 -33,71 Alkim Kağıt 3,75 -6,02 -19,11 Alkim Kimya 20,98 -3,94 -11,51 Altınyağ 0,81 -2,41 -32,28 Altınyunus Çeşme 3,80 -7,32 -24,75 Anadolu Cam 3,35 -2,33 31,22 Anadolu Efes 22,38 3,61 -6,00 Anadolu Grubu Holding 17,40 2,29 -26,24 Anadolu Hayat Emek. 6,56 4,96 -16,08 Anadolu Isuzu 8,97 -4,57 -1,43 Anadolu Sigorta 4,26 0,47 41,47 Anel Elektrik 2,57 -4,10 -31,83 Anel Telekom 0,40 -2,44 -20,00 Arçelik 12,04 -1,95 -42,04 Arena Bilgisayar 2,95 -3,91 -30,26 Armada Bilgisayar 8,23 1,60 21,39 Arsan Tekstil 1,86 -3,12 6,29 Artı Yatırım Holding 1,25 -8,09 32,98 Aselsan 26,62 -1,11 -16,18 Aslan Çimento 29,50 -4,96 -21,50 Ata GMYO 3,94 -2,48 -17,75 Atakule GMYO 2,02 0,00 -1,46 Atlantik Petrol Ürünleri 0,86 -9,47 -38,13 Atlantis Yatırım Holding 0,34 -5,56 -30,61 Atlas Yat. Ort. 0,78 -6,02 -20,41 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,89 -1,98 -32,84 Avrasya GMYO 1,07 -8,55 -32,28 Avrasya Petrol ve Tur. 1,29 -7,19 -23,21 Avrasya Stratejik GMYF 1.126,20 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,68 -5,96 46,45 Ayen Enerji 3,26 -8,94 -32,51 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,65 -5,17 0,71 Aygaz 10,50 3,75 -27,56 Bagfaş 6,47 -6,23 -38,38 Bak Ambalaj 5,75 0,52 11,87 Balatacılar Balatacılık 0,46 -4,17 -17,86 Bantaş Ambalaj 2,06 -7,21 -49,63 Banvit 12,38 -8,97 -42,20 Baştaş Başkent Çimento 2,37 -1,66 0,13 Batı Çimento 3,06 -10,53 -30,31 Batısöke Çimento 1,28 -5,88 -28,09 Bera Holding 1,70 -7,61 -45,16 Berkosan Yalıtım 1,70 -8,11 -23,77 Beşiktaş Futbol Yat. 2,21 -7,53 -45,97 Beyaz Filo 7,10 -7,79 -78,88 Bilici Yatırım 1,38 -0,72 -9,84 Bim Mağazalar 70,00 -2,30 -8,87 Bimeks 0,11 -8,33 -60,71 Birko Mensucat 0,36 -5,26 -12,20 Birlik Mensucat 1,00 -9,91 -29,08 Bizim Mağazaları 5,52 -6,12 -28,31 Bolu Çimento 5,16 -6,18 8,17 Bomonti Elektrik 0,71 -1,39 -34,26 Borusan Mannesmann 8,65 -4,00 -21,68 Borusan Yat. Paz. 37,78 -5,69 -12,44 Bosch Fren Sistemleri 151,00 -1,76 -17,57 Bossa 6,62 -7,15 63,46 Boyner Perakende Yat. 7,50 -2,60 -18,30 Brisa 6,29 -5,84 -13,48 Burçelik 2,97 -3,88 -22,86 Burçelik Vana 1,48 0,00 -15,43 Bursa Çimento 4,95 -4,99 -2,24 Carrefoursa 3,99 -5,45 -28,49 Coca Cola İçecek 29,72 -4,07 -11,26 Cosmos Yat. Holding 1,00 0,00 -14,53 Credıtwest Faktorıng 1,13 -2,59 1,37 Çelebi 42,10 -0,47 23,57 Çelik Halat 6,98 -7,30 86,65 Çemaş Döküm 2,36 -6,72 27,57 Çemtaş 6,07 -4,11 48,77 Çimbeton 29,98 -5,19 -18,80 Çimentaş 8,79 -3,93 -24,16 Çimsa 9,25 -3,14 -29,90 Çuhadaroğlu Metal 2,00 -3,85 -31,74 Dagi Giyim 1,47 -5,77 -35,24 Dagi Yatırım Holding 1,14 -5,79 -20,28 Dardanel 1,28 -1,54 -34,36 Datagate Bilgisayar 5,05 -4,72 -48,05 Demirören Gazetecilik 5,85 -3,78 122,85 Demısaş Döküm 3,38 11,18 84,70 Denge Holding 2,03 -6,88 7,29 Deniz GMYO 2,70 -6,25 0,00 Denizbank 4,70 -5,62 28,07 Denizli Cam 9,72 -8,04 -18,11 Derimod 10,27 -8,79 36,75 Desa Deri 1,07 -6,14 5,94 Despec Bilgisayar 3,14 -3,98 -12,53 Deva Holding 4,10 -2,84 -6,39 Diriteks Diriliş Tekstil 0,67 -8,22 -42,74 Ditaş Doğan 5,52 -5,32 -7,94 DO-CO 403,00 9,01 95,03 Doğan Burda 2,64 -7,69 -20,48 Doğan Holding 1,14 -3,39 31,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,30 -10,96 -64,29 Doğusan 2,96 -6,92 102,74 Doğuş GMYO 2,13 -8,97 -34,26 Doğuş Otomotiv 6,19 -2,67 -17,89 Döktaş Dökümcülük 10,66 -0,84 -3,09 Duran Doğan Basım 2,93 -9,57 -22,28 Dyo Boya 4,94 -0,20 -35,09 Eczacıbaşı İlaç 3,52 -2,76 -15,80 Eczacıbaşı Yatırım 8,32 -6,83 -17,05 Edip Gayrimenkul 0,65 -7,14 -44,92 Ege Endüstri 311,00 -1,58 3,69 Ege Gübre 24,28 -5,01 -4,86 Ege Profil 8,84 -2,75 -10,06 Ege Seramik 3,54 0,00 -19,02 Egeli & Co Tarım Girişim 0,17 -5,56 -75,36 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 -3,57 -42,55 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 -50,00 Egeplast 5,15 6,63 10,04 Ekiz Kimya 0,42 -4,55 -26,32 Emek Elektrik 1,12 -8,94 -28,92 Eminiş Ambalaj 3,33 -4,58 -28,23 Emlak Konut GMYO 1,70 -3,41 -34,55 Enerjisa Enerji 5,56 -3,47 Enka İnşaat 5,01 -0,40 -7,60 Erbosan 68,15 -2,22 -14,07 Ereğli Demir Çelik 11,83 -3,11 26,67 Ersu Gıda 0,93 -5,10 -29,01 Escort Teknoloji 0,62 -6,06 -50,79 Etiler Gıda 2,68 -2,55 -42,86 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 -8,97 -37,17 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 -4,35 -31,25 Euro Yat. Ort. 0,65 -5,80 -24,42 Euro Yatırım Holding 0,53 -3,64 -13,11 Fenerbahçe Futbol 23,70 -8,71 -30,90 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,75 -9,00 -65,60 F-M İzmit Piston 14,71 -6,54 17,41 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,04 -6,05 -17,89 Ford Otosan 57,35 -0,35 -1,20 Formet Çelik Kapı 7,00 -5,91 Frigo Pak Gıda 1,22 -8,27 28,42 Galatasaray Sportif 1,55 -7,19 -26,10 Garanti Bankası 6,52 -6,86 -36,55 Garanti Faktoring 2,24 -4,27 -31,29 Garanti Yat. Ort. 0,60 -4,76 -18,29 Gedik Y. Men. Değ. 2,76 0,00 9,52 Gedik Yatırım Holding 1,51 0,00 9,42 Gediz Ambalaj 3,09 -3,44 -14,52 Gentaş 2,74 3,01 82,65 Gersan Elektrik 4,11 -7,64 -12,74 Global Men. Değ. 0,48 -5,88 6,67 Global Yat. Holding 3,03 -3,19 -16,07 Good-Year 3,68 -3,16 -11,50 Göltaş Çimento 42,66 -5,33 -34,67 Gözde Girişim 2,35 -9,62 -58,48 GSD Denizcilik 1,03 -4,63 -23,70 GSD Holding 0,67 -4,29 -6,94 Gübre Fabrik. 3,20 -5,60 -24,35 Güler Yat. Holding 0,96 -8,57 -17,24 Güneş Sigorta 1,52 -3,80 -7,88 Halk GMYO 0,65 -4,41 -28,79 Halk Sigorta 0,93 -4,12 -30,16 Hatay Tekstil 3,66 -7,81 -26,36 Hedef Girişim 1,56 -8,24 -26,30 Hektaş 10,20 -2,02 45,71 HUB Girişim 1,32 -0,75 10,92 Hürriyet Gzt. 1,30 -7,14 -2,99 ICBC Turkey Bank 4,92 -8,38 7,89 İdealist GMYO 1,85 -7,50 -9,31 İhlas Ev Aletleri 0,37 -5,13 -27,45 İhlas Gayrimenkul 1,33 -6,99 -32,14 İhlas Gazetecilik 0,84 -8,70 -28,81 İhlas Holding 0,37 -5,13 -30,19 İhlas Yayın Holding 0,37 -2,63 -27,45 İndeks Bilgisayar 7,03 -7,01 -31,21 Info Yatırım 0,93 -6,06 -21,19 İntema 25,80 -4,30 6,00 İpek Doğal Enerji 5,00 -8,93 -6,89 İskenderun Demir Çelik 8,10 -7,85 66,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

