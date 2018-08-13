Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,01-1,94-21,71Acıpayam Selüloz2,41-4,74-6,97Adana Çimento (A)5,30-3,28-1,04Adana Çimento (B)3,69-5,14-1,77Adana Çimento (C)1,00-6,5427,49Adel Kalemcilik12,71-5,78-18,13Adese Alışveriş Ticaret1,76-5,88-11,56Afyon Çimento5,00-6,19-35,73Ak Enerji0,63-5,97-30,77Akbank6,16-8,20-34,77Akçansa8,975,53-12,38Akdenız Güvenlık Hız.2,22-9,76-62,56Akfen GMYO1,32-5,04-45,23Akın Tekstil8,12-5,25-42,45Akiş GMYO2,24-5,49-19,77Akmerkez GMYO17,57-2,44-10,82Aksa11,13-1,50-7,13Aksa Enerji4,304,374,12Aksigorta3,00-5,96-1,08Aksu Enerji6,53-4,9523,22Alarko Carrıer40,00-2,91-30,46Alarko GMYO48,003,67-2,44Alarko Holding4,39-2,23-35,71Albaraka Türk1,18-2,48-21,52Alcatel Lucent Teletaş5,01-5,29-37,22Alkim Kağıt3,45-8,00-25,58Alkim Kimya20,80-0,86-12,27Altınyağ0,77-4,94-35,63Altınyunus Çeşme3,800,00-24,75Anadolu Cam3,463,2835,53Anadolu Efes23,565,27-1,05Anadolu Grubu Holding18,808,05-20,31Anadolu Hayat Emek.7,179,30-8,28Anadolu Isuzu8,33-7,13-8,46Anadolu Sigorta4,311,1743,13Anel Elektrik2,45-4,67-35,01Anel Telekom0,38-5,00-24,00Arçelik12,503,82-39,82Arena Bilgisayar2,72-7,80-35,70Armada Bilgisayar8,240,1221,53Arsan Tekstil1,80-3,232,86Artı Yatırım Holding1,14-8,8021,28Aselsan25,22-5,26-20,59Aslan Çimento28,00-5,08-25,49Ata GMYO3,91-0,76-18,37Atakule GMYO1,94-3,96-5,37Atlantik Petrol Ürünleri0,78-9,30-43,88Atlantis Yatırım Holding0,33-2,94-32,65Atlas Yat. Ort.0,72-7,69-26,53AvivaSA Emeklilik Hayat11,900,08-32,78Avrasya GMYO1,01-5,61-36,08Avrasya Petrol ve Tur.1,20-6,98-28,57Avrasya Stratejik GMYF1.127,600,12 Avrupa Yatırım Holding2,40-10,4531,15Ayen Enerji3,22-1,23-33,33Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,59-3,64-2,95Aygaz11,509,52-20,67Bagfaş5,93-8,35-43,52Bak Ambalaj5,994,1716,54Balatacılar Balatacılık0,43-6,52-23,21Bantaş Ambalaj1,90-7,77-53,55Banvit11,36-8,24-46,97Baştaş Başkent Çimento2,33-1,69-1,56Batı Çimento2,88-5,88-34,41Batısöke Çimento1,24-3,13-30,34Bera Holding1,61-5,29-48,06Berkosan Yalıtım1,62-4,71-27,35Beşiktaş Futbol Yat.2,04-7,69-50,12Beyaz Filo6,28-11,55-81,32Bilici Yatırım1,34-2,90-12,45Bim Mağazalar68,20-2,57-11,22Bimeks0,10-9,09-64,29Birko Mensucat0,360,00-12,20Birlik Mensucat0,97-3,00-31,21Bizim Mağazaları5,07-8,15-34,16Bolu Çimento4,93-4,463,35Bomonti Elektrik0,66-7,04-38,89Borusan Mannesmann8,34-3,58-24,48Borusan Yat. Paz.36,50-3,39-15,41Bosch Fren Sistemleri144,30-4,44-21,23Bossa6,32-4,5356,05Boyner Perakende Yat.7,47-0,40-18,63Brisa6,14-2,38-15,54Burçelik2,78-6,40-27,79Burçelik Vana1,47-0,68-16,00Bursa Çimento4,86-1,82-4,02Carrefoursa3,71-7,02-33,51Coca Cola İçecek28,54-3,97-14,79Cosmos Yat. Holding0,93-7,00-20,51Credıtwest Faktorıng1,10-2,65-1,33Çelebi41,22-2,0920,98Çelik Halat6,09-12,7562,85Çemaş Döküm2,505,9335,14Çemtaş5,94-2,1445,59Çimbeton26,80-10,61-27,41Çimentaş8,04-8,53-30,63Çimsa9,886,81-25,12Çuhadaroğlu Metal1,93-3,50-34,13Dagi Giyim1,470,00-35,24Dagi Yatırım Holding1,10-3,51-23,08Dardanel1,17-8,59-40,00Datagate Bilgisayar4,63-8,32-52,37Demirören Gazetecilik5,80-0,85120,95Demısaş Döküm3,534,4492,90Denge Holding1,97-2,964,12Deniz GMYO2,49-7,78-7,78Denizbank4,37-7,0219,07Denizli Cam9,14-5,97-23,00Derimod9,35-8,9624,50Desa Deri1,03-3,741,98Despec Bilgisayar2,83-9,87-21,17Deva Holding3,97-3,17-9,36Diriteks Diriliş Tekstil0,64-4,48-45,30Ditaş Doğan5,23-5,25-12,78DO-CO412,102,2699,44Doğan Burda2,52-4,55-24,10Doğan Holding1,194,3936,78Doğtaş Kelebek Mobilya1,17-10,00-67,86Doğusan2,69-9,1284,25Doğuş GMYO1,91-10,33-41,05Doğuş Otomotiv5,72-7,59-24,13Döktaş Dökümcülük10,53-1,22-4,27Duran Doğan Basım2,80-4,44-25,73Dyo Boya4,69-5,06-38,37Eczacıbaşı İlaç3,550,85-15,08Eczacıbaşı Yatırım8,02-3,61-20,04Edip Gayrimenkul0,62-4,62-47,46Ege Endüstri306,00-1,612,03Ege Gübre22,64-6,75-11,29Ege Profil8,46-4,30-13,92Ege Seramik3,601,69-17,64Egeli & Co Tarım Girişim0,170,00-75,36Egeli&Co Enerji Yatırım0,24-11,11-48,94Egeli&Co Yatırım Holding0,09-10,00-55,00Egeplast4,87-5,444,06Ekiz Kimya0,41-2,38-28,07Emek Elektrik1,141,79-27,65Eminiş Ambalaj3,00-9,91-35,34Emlak Konut GMYO1,61-5,29-38,02Enerjisa Enerji5,05-9,17 Enka İnşaat5,254,79-3,17Erbosan65,40-4,04-17,54Ereğli Demir Çelik11,36-3,9721,63Ersu Gıda0,90-3,23-31,30Escort Teknoloji0,57-8,06-54,76Etiler Gıda2,52-5,97-46,27Euro Kapital Yat. Ort.0,732,82-35,40Euro Trend Yat. Ort.0,683,03-29,17Euro Yat. Ort.0,63-3,08-26,74Euro Yatırım Holding0,52-1,89-14,75Fenerbahçe Futbol21,80-8,02-36,44Flap Kongre Toplantı Hiz.5,3512,63-61,26F-M İzmit Piston14,38-2,2414,77Fonet Bilgi Teknolojileri3,86-4,46-21,54Ford Otosan57,500,26-0,94Formet Çelik Kapı6,29-10,14 Frigo Pak Gıda1,10-9,8415,79Galatasaray Sportif1,41-9,03-32,78Garanti Bankası5,86-10,12-42,98Garanti Faktoring2,06-8,04-36,81Garanti Yat. Ort.0,58-3,33-21,02Gedik Y. Men. Değ.2,72-1,457,94Gedik Yatırım Holding1,50-0,668,70Gediz Ambalaj3,02-2,27-16,46Gentaş2,66-2,9277,32Gersan Elektrik3,91-4,87-16,99Global Men. Değ.0,480,006,67Global Yat. Holding3,288,25-9,14Good-Year3,792,99-8,85Göltaş Çimento40,26-5,63-38,35Gözde Girişim2,12-9,79-62,54GSD Denizcilik0,94-8,74-30,37GSD Holding0,65-2,99-9,72Gübre Fabrik.3,12-2,50-26,24Güler Yat. Holding0,91-5,21-21,55Güneş Sigorta1,46-3,95-11,52Halk GMYO0,63-3,08-30,98Halk Sigorta0,75-19,35-43,68Hatay Tekstil3,57-2,46-28,17Hedef Girişim1,43-8,33-32,44Hektaş9,95-2,4542,14HUB Girişim1,320,0010,92Hürriyet Gzt.1,343,080,00ICBC Turkey Bank4,45-9,55-2,41İdealist GMYO1,78-3,78-12,75İhlas Ev Aletleri0,34-8,11-33,33İhlas Gayrimenkul1,17-12,03-40,31İhlas Gazetecilik0,74-11,90-37,29İhlas Holding0,35-5,41-33,96İhlas Yayın Holding0,33-10,81-35,29İndeks Bilgisayar6,36-9,53-37,76Info Yatırım0,91-2,15-22,88İntema23,72-8,06-2,55İpek Doğal Enerji4,82-3,60-10,24İskenderun Demir Çelik7,62-5,9356,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

