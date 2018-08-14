Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,02 0,99 -20,93 Acıpayam Selüloz 2,48 2,90 -4,27 Adana Çimento (A) 5,50 3,77 2,69 Adana Çimento (B) 3,80 2,98 1,16 Adana Çimento (C) 1,09 9,00 38,96 Adel Kalemcilik 13,15 3,46 -15,30 Adese Alışveriş Ticaret 1,90 7,95 -4,52 Afyon Çimento 5,23 4,60 -32,78 Ak Enerji 0,65 3,17 -28,57 Akbank 6,17 0,16 -34,67 Akçansa 8,99 0,22 -12,18 Akdenız Güvenlık Hız. 2,26 1,80 -61,89 Akfen GMYO 1,40 6,06 -41,91 Akın Tekstil 8,29 2,09 -41,25 Akiş GMYO 2,41 7,59 -13,68 Akmerkez GMYO 17,80 1,31 -9,65 Aksa 11,74 5,48 -2,04 Aksa Enerji 4,26 -0,93 3,15 Aksigorta 3,13 4,33 3,20 Aksu Enerji 6,73 3,06 26,99 Alarko Carrıer 40,50 1,25 -29,59 Alarko GMYO 48,10 0,21 -2,24 Alarko Holding 4,73 7,74 -30,73 Albaraka Türk 1,21 2,54 -19,53 Alcatel Lucent Teletaş 5,21 3,99 -34,71 Alkim Kağıt 3,64 5,51 -21,48 Alkim Kimya 21,52 3,46 -9,24 Altınyağ 0,83 7,79 -30,61 Altınyunus Çeşme 3,91 2,89 -22,57 Anadolu Cam 3,44 -0,58 34,75 Anadolu Efes 22,48 -4,58 -5,58 Anadolu Grubu Holding 18,49 -1,65 -21,62 Anadolu Hayat Emek. 7,24 0,98 -7,38 Anadolu Isuzu 9,03 8,40 -0,77 Anadolu Sigorta 4,31 0,00 43,13 Anel Elektrik 2,53 3,27 -32,89 Anel Telekom 0,39 2,63 -22,00 Arçelik 13,25 6,00 -36,21 Arena Bilgisayar 2,80 2,94 -33,81 Armada Bilgisayar 9,65 17,11 42,33 Arsan Tekstil 1,86 3,33 6,29 Artı Yatırım Holding 1,15 0,88 22,34 Aselsan 27,12 7,53 -14,61 Aslan Çimento 29,12 4,00 -22,51 Ata GMYO 3,97 1,53 -17,12 Atakule GMYO 1,95 0,52 -4,88 Atlantik Petrol Ürünleri 0,80 2,56 -42,45 Atlantis Yatırım Holding 0,32 -3,03 -34,69 Atlas Yat. Ort. 0,75 4,17 -23,47 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,95 8,82 -26,85 Avrasya GMYO 1,06 4,95 -32,91 Avrasya Petrol ve Tur. 1,23 2,50 -26,79 Avrasya Stratejik GMYF 1.128,10 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,66 10,83 45,36 Ayen Enerji 3,43 6,52 -28,99 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,57 -1,26 -4,17 Aygaz 11,21 -2,52 -22,67 Bagfaş 6,11 3,04 -41,81 Bak Ambalaj 5,95 -0,67 15,76 Balatacılar Balatacılık 0,42 -2,33 -25,00 Bantaş Ambalaj 2,00 5,26 -51,10 Banvit 11,84 4,23 -44,72 Baştaş Başkent Çimento 2,31 -0,86 -2,40 Batı Çimento 2,98 3,47 -32,14 Batısöke Çimento 1,17 1,21 -29,49 Bera Holding 1,77 9,94 -42,90 Berkosan Yalıtım 1,70 4,94 -23,77 Beşiktaş Futbol Yat. 2,16 5,88 -47,19 Beyaz Filo 6,40 1,91 -80,96 Bilici Yatırım 1,44 7,46 -5,92 Bim Mağazalar 66,00 -3,23 -14,08 Bimeks 0,11 10,00 -60,71 Birko Mensucat 0,37 2,78 -9,76 Birlik Mensucat 1,01 4,12 -28,37 Bizim Mağazaları 5,51 8,68 -28,44 Bolu Çimento 4,93 0,00 3,35 Bomonti Elektrik 0,65 -1,52 -39,81 Borusan Mannesmann 8,52 2,16 -22,85 Borusan Yat. Paz. 37,82 3,62 -12,35 Bosch Fren Sistemleri 149,00 3,26 -18,66 Bossa 6,65 5,22 64,20 Boyner Perakende Yat. 7,48 0,13 -18,52 Brisa 6,17 0,49 -15,13 Burçelik 2,92 5,04 -24,16 Burçelik Vana 1,52 3,40 -13,14 Bursa Çimento 5,05 3,91 -0,27 Carrefoursa 3,86 4,04 -30,82 Coca Cola İçecek 30,06 5,33 -10,25 Cosmos Yat. Holding 0,94 1,08 -19,66 Credıtwest Faktorıng 1,12 1,82 0,47 Çelebi 42,10 2,13 23,57 Çelik Halat 6,30 3,45 68,46 Çemaş Döküm 2,50 0,00 35,14 Çemtaş 6,07 2,19 48,77 Çimbeton 27,26 1,72 -26,16 Çimentaş 8,32 3,48 -28,21 Çimsa 9,86 -0,20 -25,27 Çuhadaroğlu Metal 1,95 1,04 -33,45 Dagi Giyim 1,52 3,40 -33,04 Dagi Yatırım Holding 1,11 0,91 -22,38 Dardanel 1,29 10,26 -33,85 Datagate Bilgisayar 4,76 2,81 -51,03 Demirören Gazetecilik 5,88 1,38 124,00 Demısaş Döküm 3,66 3,68 100,00 Denge Holding 2,04 3,55 7,82 Deniz GMYO 2,65 6,43 -1,85 Denizbank 4,63 5,95 26,16 Denizli Cam 9,65 5,58 -18,70 Derimod 9,39 0,43 25,03 Desa Deri 1,06 2,91 4,95 Despec Bilgisayar 2,88 1,77 -19,78 Deva Holding 4,12 3,78 -5,94 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 12,50 -38,46 Ditaş Doğan 5,59 6,88 -6,77 DO-CO 400,30 -2,86 93,73 Doğan Burda 2,61 3,57 -21,39 Doğan Holding 1,27 6,72 45,98 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 4,27 -66,48 Doğusan 2,69 0,00 84,25 Doğuş GMYO 2,00 4,71 -38,27 Doğuş Otomotiv 6,05 5,77 -19,75 Döktaş Dökümcülük 10,58 0,47 -3,82 Duran Doğan Basım 2,75 -1,79 -27,06 Dyo Boya 4,84 3,20 -36,40 Eczacıbaşı İlaç 3,65 2,82 -12,69 Eczacıbaşı Yatırım 8,43 5,11 -15,95 Edip Gayrimenkul 0,64 3,23 -45,76 Ege Endüstri 327,70 7,09 9,26 Ege Gübre 23,46 3,62 -8,07 Ege Profil 8,45 -0,12 -14,02 Ege Seramik 3,65 1,39 -16,50 Egeli & Co Tarım Girişim 0,17 0,00 -75,36 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 4,17 -46,81 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 11,11 -50,00 Egeplast 4,21 -13,55 -10,04 Ekiz Kimya 0,41 0,00 -28,07 Emek Elektrik 1,18 3,51 -25,11 Eminiş Ambalaj 3,12 4,00 -32,76 Emlak Konut GMYO 1,78 10,56 -31,47 Enerjisa Enerji 5,30 4,95 Enka İnşaat 4,85 -7,62 -10,55 Erbosan 67,00 2,45 -15,52 Ereğli Demir Çelik 11,22 -1,23 20,13 Ersu Gıda 0,93 3,33 -29,01 Escort Teknoloji 0,59 3,51 -53,17 Etiler Gıda 2,52 0,00 -46,27 Euro Kapital Yat. Ort. 0,77 5,48 -31,86 Euro Trend Yat. Ort. 0,70 2,94 -27,08 Euro Yat. Ort. 0,64 1,59 -25,58 Euro Yatırım Holding 0,53 1,92 -13,11 Fenerbahçe Futbol 23,62 8,35 -31,14 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,66 -12,90 -66,26 F-M İzmit Piston 15,17 5,49 21,08 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,98 3,11 -19,11 Ford Otosan 59,45 3,39 2,42 Formet Çelik Kapı 7,28 15,74 Frigo Pak Gıda 1,10 0,00 15,79 Galatasaray Sportif 1,52 7,80 -27,53 Garanti Bankası 6,14 4,78 -40,25 Garanti Faktoring 2,13 3,40 -34,66 Garanti Yat. Ort. 0,60 3,45 -18,29 Gedik Y. Men. Değ. 2,75 1,10 9,13 Gedik Yatırım Holding 1,53 2,00 10,87 Gediz Ambalaj 3,15 4,30 -12,86 Gentaş 2,55 -4,14 69,99 Gersan Elektrik 4,22 7,93 -10,40 Global Men. Değ. 0,49 2,08 8,89 Global Yat. Holding 3,16 -3,66 -12,47 Good-Year 3,83 1,06 -7,89 Göltaş Çimento 42,34 5,17 -35,16 Gözde Girişim 2,22 4,72 -60,78 GSD Denizcilik 0,98 4,26 -27,41 GSD Holding 0,67 3,08 -6,94 Gübre Fabrik. 3,17 1,60 -25,06 Güler Yat. Holding 0,97 6,59 -16,38 Güneş Sigorta 1,59 8,90 -3,64 Halk GMYO 0,64 1,59 -29,88 Halk Sigorta 0,83 10,67 -37,67 Hatay Tekstil 3,85 7,84 -22,54 Hedef Girişim 1,49 4,20 -29,61 Hektaş 10,32 3,72 47,43 HUB Girişim 1,32 0,00 10,92 Hürriyet Gzt. 1,40 4,48 4,48 ICBC Turkey Bank 4,60 3,37 0,88 İdealist GMYO 1,84 3,37 -9,80 İhlas Ev Aletleri 0,35 2,94 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,22 4,27 -37,76 İhlas Gazetecilik 0,77 4,05 -34,75 İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,35 6,06 -31,37 İndeks Bilgisayar 6,54 2,83 -36,00 Info Yatırım 0,96 5,49 -18,64 İntema 24,20 2,02 -0,58 İpek Doğal Enerji 4,98 3,32 -7,26 İskenderun Demir Çelik 7,63 0,13 56,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

