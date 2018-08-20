Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,00 4,17 -22,48 Acıpayam Selüloz 2,36 1,29 -8,90 Adana Çimento (A) 5,94 6,26 10,91 Adana Çimento (B) 3,98 3,65 5,95 Adana Çimento (C) 1,12 4,67 42,79 Adel Kalemcilik 12,92 0,16 -16,78 Adese Alışveriş Ticaret 1,70 0,00 -14,57 Afyon Çimento 5,03 1,00 -35,35 Ak Enerji 0,64 0,00 -29,67 Akbank 5,94 2,06 -37,10 Akçansa 8,85 1,14 -13,55 Akdenız Güvenlık Hız. 1,91 -2,05 -67,79 Akfen GMYO 1,90 2,70 -21,16 Akın Tekstil 8,07 -0,98 -42,81 Akiş GMYO 2,37 -2,07 -15,11 Akmerkez GMYO 18,00 1,41 -8,64 Aksa 10,65 0,85 -11,13 Aksa Enerji 4,06 1,00 -1,69 Aksigorta 3,20 0,63 5,51 Aksu Enerji 6,66 1,37 25,67 Alarko Carrıer 39,14 -0,41 -31,96 Alarko GMYO 45,46 2,11 -7,60 Alarko Holding 4,45 -0,67 -34,83 Albaraka Türk 1,20 -0,83 -20,19 Alcatel Lucent Teletaş 5,41 1,69 -32,21 Alkim Kağıt 3,57 1,13 -22,99 Alkim Kimya 19,63 -2,53 -17,21 Altınyağ 0,70 -1,41 -41,48 Altınyunus Çeşme 3,94 1,55 -21,98 Anadolu Cam 3,14 2,28 23,00 Anadolu Efes 21,40 1,23 -10,12 Anadolu Grubu Holding 18,43 0,22 -21,88 Anadolu Hayat Emek. 7,70 -0,26 -1,49 Anadolu Isuzu 8,34 1,46 -8,35 Anadolu Sigorta 4,27 0,00 41,80 Anel Elektrik 2,18 -0,46 -42,18 Anel Telekom 0,39 0,00 -22,00 Arçelik 12,93 0,94 -37,75 Arena Bilgisayar 2,58 0,39 -39,01 Armada Bilgisayar 10,60 1,24 56,34 Arsan Tekstil 1,95 4,28 11,43 Artı Yatırım Holding 1,27 8,55 35,11 Aselsan 25,18 0,32 -20,72 Aslan Çimento 27,82 1,90 -25,97 Ata GMYO 4,00 1,01 -16,49 Atakule GMYO 1,98 2,06 -3,41 Atlantik Petrol Ürünleri 0,78 2,63 -43,88 Atlantis Yatırım Holding 0,31 0,00 -36,73 Atlas Yat. Ort. 0,70 1,45 -28,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,86 -2,58 -27,36 Avrasya GMYO 0,98 1,03 -37,97 Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 0,00 -28,57 Avrasya Stratejik GMYF 1.130,90 0,12 Avrupa Yatırım Holding 3,10 11,91 69,40 Ayen Enerji 3,05 0,66 -36,85 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,65 3,77 0,71 Aygaz 12,08 0,67 -16,66 Bagfaş 6,20 2,82 -40,95 Bak Ambalaj 5,25 2,34 2,14 Balatacılar Balatacılık 0,41 -4,65 -26,79 Bantaş Ambalaj 1,89 1,61 -53,79 Banvit 11,07 4,24 -48,32 Baştaş Başkent Çimento 2,30 0,00 -2,82 Batı Çimento 2,83 -1,39 -35,55 Batısöke Çimento 1,16 1,75 -30,10 Bera Holding 1,59 0,63 -48,71 Berkosan Yalıtım 1,64 5,81 -26,46 Beşiktaş Futbol Yat. 2,15 3,86 -47,43 Beyaz Filo 6,90 2,83 -79,47 Bilici Yatırım 1,36 -0,73 -11,14 Bim Mağazalar 65,70 1,31 -14,47 Bimeks 0,12 9,09 -57,14 Birko Mensucat 0,36 0,00 -12,20 Birlik Mensucat 0,96 2,13 -31,91 Bizim Mağazaları 5,15 3,00 -33,12 Bolu Çimento 4,62 1,54 -3,15 Bomonti Elektrik 0,60 1,69 -44,44 Borusan Mannesmann 7,45 0,00 -32,54 Borusan Yat. Paz. 38,06 0,90 -11,79 Bosch Fren Sistemleri 144,00 0,63 -21,39 Bossa 6,10 -0,49 50,62 Boyner Perakende Yat. 7,74 3,89 -15,69 Brisa 5,80 0,17 -20,22 Burçelik 3,04 5,56 -21,04 Burçelik Vana 1,56 0,65 -10,86 Bursa Çimento 4,82 -0,41 -4,81 Carrefoursa 3,62 0,28 -35,13 Coca Cola İçecek 28,20 0,36 -15,80 Cosmos Yat. Holding 0,98 3,16 -16,24 Credıtwest Faktorıng 1,12 0,90 0,47 Çelebi 41,02 6,55 20,40 Çelik Halat 6,13 3,20 63,92 Çemaş Döküm 2,35 5,86 27,03 Çemtaş 5,59 -0,89 37,01 Çimbeton 25,72 0,08 -30,34 Çimentaş 8,40 -0,12 -27,52 Çimsa 9,12 1,56 -30,88 Çuhadaroğlu Metal 1,79 0,00 -38,91 Dagi Giyim 1,61 5,23 -29,07 Dagi Yatırım Holding 1,11 1,83 -22,38 Dardanel 1,14 -0,87 -41,54 Datagate Bilgisayar 4,30 -1,15 -55,76 Demirören Gazetecilik 8,02 13,60 205,52 Demısaş Döküm 3,48 -1,42 90,16 Denge Holding 1,79 5,29 -5,39 Deniz GMYO 2,58 -1,15 -4,44 Denizbank 4,72 1,72 28,61 Denizli Cam 9,29 0,65 -21,74 Derimod 9,00 0,56 19,84 Desa Deri 1,03 0,98 1,98 Despec Bilgisayar 2,64 1,15 -26,46 Deva Holding 3,92 1,55 -10,50 Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 1,56 -44,44 Ditaş Doğan 5,23 -0,57 -12,78 DO-CO 403,80 -3,86 95,42 Doğan Burda 2,47 -1,20 -25,60 Doğan Holding 1,29 -2,27 48,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 -2,68 -70,05 Doğusan 2,65 -2,21 81,51 Doğuş GMYO 1,91 1,60 -41,05 Doğuş Otomotiv 5,30 0,38 -29,70 Döktaş Dökümcülük 10,69 1,81 -2,82 Duran Doğan Basım 2,52 -2,70 -33,16 Dyo Boya 4,57 0,66 -39,95 Eczacıbaşı İlaç 3,45 0,88 -17,47 Eczacıbaşı Yatırım 8,12 2,78 -19,04 Edip Gayrimenkul 0,61 -1,61 -48,31 Ege Endüstri 331,10 9,45 10,40 Ege Gübre 23,48 -1,34 -8,00 Ege Profil 8,44 4,20 -14,13 Ege Seramik 3,64 -0,27 -16,73 Egeli & Co Tarım Girişim 0,16 0,00 -76,81 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 4,55 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,42 -0,67 -5,56 Ekiz Kimya 0,38 2,70 -33,33 Emek Elektrik 1,07 0,94 -32,09 Eminiş Ambalaj 3,01 0,33 -35,13 Emlak Konut GMYO 1,72 3,61 -33,78 Enerjisa Enerji 5,00 0,00 Enka İnşaat 5,14 10,54 -5,20 Erbosan 63,80 2,49 -19,56 Ereğli Demir Çelik 11,19 -1,24 19,81 Ersu Gıda 0,92 1,10 -29,77 Escort Teknoloji 0,58 1,75 -53,97 Etiler Gıda 2,60 3,59 -44,56 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 1,43 -35,28 Euro Trend Yat. Ort. 0,70 0,00 -24,94 Euro Yat. Ort. 0,61 0,00 -26,78 Euro Yatırım Holding 0,50 2,04 -18,03 Fenerbahçe Futbol 21,54 -0,83 -37,20 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,34 0,46 -68,57 F-M İzmit Piston 14,74 -0,07 17,65 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,75 1,63 -23,78 Ford Otosan 54,65 -0,27 -5,85 Formet Çelik Kapı 7,15 0,14 Frigo Pak Gıda 1,16 22,11 Galatasaray Sportif 1,60 6,67 -23,72 Garanti Bankası 6,03 3,25 -41,32 Garanti Faktoring 2,09 -0,48 -35,89 Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,75 0,00 9,13 Gedik Yatırım Holding 1,52 0,00 10,14 Gediz Ambalaj 3,58 17,76 -0,97 Gentaş 2,37 0,00 57,99 Gersan Elektrik 3,88 0,26 -17,62 Global Men. Değ. 0,48 0,00 6,67 Global Yat. Holding 2,95 0,34 -18,28 Good-Year 3,66 3,10 -11,98 Göltaş Çimento 40,44 1,10 -38,07 Gözde Girişim 2,13 4,41 -62,37 GSD Denizcilik 1,01 6,32 -25,19 GSD Holding 0,73 10,61 1,39 Gübre Fabrik. 2,98 -0,33 -29,55 Güler Yat. Holding 0,95 1,06 -18,10 Güneş Sigorta 1,38 0,00 -16,36 Halk GMYO 0,61 -1,61 -33,17 Halk Sigorta 0,83 1,22 -37,67 Hatay Tekstil 3,73 2,19 -24,95 Hedef Girişim 1,42 1,43 -32,91 Hektaş 9,90 -1,59 41,43 HUB Girişim 1,33 2,31 11,76 Hürriyet Gzt. 1,10 -1,79 -17,91 ICBC Turkey Bank 4,60 2,00 0,88 İdealist GMYO 1,78 0,00 -12,75 İhlas Ev Aletleri 0,33 -5,71 -35,29 İhlas Gayrimenkul 1,15 0,88 -41,33 İhlas Gazetecilik 0,74 0,00 -37,29 İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 5,97 -4,94 -41,58 Info Yatırım 0,95 1,06 -19,49 İntema 22,42 1,72 -7,89 İpek Doğal Enerji 4,63 1,31 -13,78 İskenderun Demir Çelik 7,34 0,82 50,45(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

