Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,02 2,00 -20,93 Acıpayam Selüloz 2,37 0,42 -8,52 Adana Çimento (A) 5,84 -1,68 9,04 Adana Çimento (B) 3,98 0,00 5,95 Adana Çimento (C) 1,14 1,79 45,34 Adel Kalemcilik 13,18 2,01 -15,11 Adese Alışveriş Ticaret 1,71 0,59 -14,07 Afyon Çimento 5,20 3,38 -33,16 Ak Enerji 0,64 0,00 -29,67 Akbank 5,89 -0,84 -37,63 Akçansa 9,26 4,63 -9,54 Akdenız Güvenlık Hız. 1,96 2,62 -66,95 Akfen GMYO 1,98 4,21 -17,84 Akın Tekstil 8,15 0,99 -42,24 Akiş GMYO 2,38 0,42 -14,75 Akmerkez GMYO 18,42 2,33 -6,51 Aksa 10,98 3,10 -8,38 Aksa Enerji 4,06 0,00 -1,69 Aksigorta 3,16 -1,25 4,19 Aksu Enerji 6,60 -0,90 24,54 Alarko Carrıer 39,64 1,28 -31,09 Alarko GMYO 48,18 5,98 -2,08 Alarko Holding 4,72 6,07 -30,88 Albaraka Türk 1,26 5,00 -16,20 Alcatel Lucent Teletaş 5,55 2,59 -30,45 Alkim Kağıt 3,73 4,48 -19,54 Alkim Kimya 19,85 1,12 -16,28 Altınyağ 0,73 4,29 -38,97 Altınyunus Çeşme 4,06 3,05 -19,60 Anadolu Cam 3,11 -0,96 21,82 Anadolu Efes 22,84 6,73 -4,07 Anadolu Grubu Holding 18,48 0,27 -21,67 Anadolu Hayat Emek. 7,75 0,65 -0,86 Anadolu Isuzu 8,59 3,00 -5,60 Anadolu Sigorta 4,27 0,00 41,80 Anel Elektrik 2,24 2,75 -40,58 Anel Telekom 0,39 0,00 -22,00 Arçelik 13,23 2,32 -36,31 Arena Bilgisayar 2,63 1,94 -37,83 Armada Bilgisayar 10,20 -3,77 50,44 Arsan Tekstil 2,07 6,15 18,29 Artı Yatırım Holding 1,39 9,45 47,87 Aselsan 25,44 1,03 -19,90 Aslan Çimento 28,02 0,72 -25,44 Ata GMYO 4,01 0,25 -16,28 Atakule GMYO 2,10 6,06 2,44 Atlantik Petrol Ürünleri 0,80 2,56 -42,45 Atlantis Yatırım Holding 0,34 9,68 -30,61 Atlas Yat. Ort. 0,71 1,43 -27,55 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,97 0,86 -26,74 Avrasya GMYO 1,00 2,04 -36,71 Avrasya Petrol ve Tur. 1,21 0,83 -27,98 Avrasya Stratejik GMYF 1.134,10 0,28 Avrupa Yatırım Holding 2,95 -4,84 61,20 Ayen Enerji 3,14 2,95 -34,99 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,60 -3,03 -2,34 Aygaz 12,09 0,08 -16,59 Bagfaş 6,38 2,90 -39,24 Bak Ambalaj 5,08 -0,61 1,52 Balatacılar Balatacılık 0,41 0,00 -26,79 Bantaş Ambalaj 1,95 3,17 -52,32 Banvit 11,26 1,72 -47,43 Baştaş Başkent Çimento 2,25 -2,17 -4,94 Batı Çimento 2,82 -0,35 -35,78 Batısöke Çimento 1,23 6,03 -25,88 Bera Holding 1,65 3,77 -46,77 Berkosan Yalıtım 1,73 5,49 -22,42 Beşiktaş Futbol Yat. 2,18 1,40 -46,70 Beyaz Filo 8,28 20,00 -75,37 Bilici Yatırım 1,41 3,68 -7,88 Bim Mağazalar 66,85 1,75 -12,97 Bimeks 0,12 0,00 -57,14 Birko Mensucat 0,37 2,78 -9,76 Birlik Mensucat 1,01 5,21 -28,37 Bizim Mağazaları 5,22 1,36 -32,21 Bolu Çimento 4,75 2,81 -0,42 Bomonti Elektrik 0,62 3,33 -42,59 Borusan Mannesmann 7,78 4,43 -29,55 Borusan Yat. Paz. 39,00 2,47 -9,61 Bosch Fren Sistemleri 144,80 0,56 -20,95 Bossa 6,22 1,97 53,58 Boyner Perakende Yat. 7,75 0,13 -15,58 Brisa 5,99 3,28 -17,61 Burçelik 3,13 2,96 -18,70 Burçelik Vana 1,56 0,00 -10,86 Bursa Çimento 4,86 0,83 -4,02 Carrefoursa 3,65 0,83 -34,59 Coca Cola İçecek 28,18 -0,07 -15,86 Cosmos Yat. Holding 0,95 -3,06 -18,80 Credıtwest Faktorıng 1,14 1,79 2,26 Çelebi 43,74 6,63 28,38 Çelik Halat 6,21 1,31 66,06 Çemaş Döküm 2,38 1,28 28,65 Çemtaş 5,82 4,11 42,65 Çimbeton 25,54 -0,70 -30,82 Çimentaş 8,62 2,62 -25,63 Çimsa 9,29 1,86 -29,59 Çuhadaroğlu Metal 1,83 2,23 -37,54 Dagi Giyim 1,70 5,59 -25,11 Dagi Yatırım Holding 1,15 3,60 -19,58 Dardanel 1,18 3,51 -39,49 Datagate Bilgisayar 4,37 1,63 -55,04 Demirören Gazetecilik 8,14 1,50 210,09 Demısaş Döküm 3,48 0,00 90,16 Denge Holding 1,74 -2,79 -8,03 Deniz GMYO 2,64 2,33 -2,22 Denizbank 4,76 0,85 29,70 Denizli Cam 9,07 -2,37 -23,59 Derimod 9,09 1,00 21,04 Desa Deri 1,05 1,94 3,96 Despec Bilgisayar 2,71 2,65 -24,51 Deva Holding 3,93 0,26 -10,27 Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 0,00 -44,44 Ditaş Doğan 5,35 2,29 -10,78 DO-CO 431,00 6,74 108,58 Doğan Burda 2,56 3,64 -22,89 Doğan Holding 1,38 6,98 58,62 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 9,17 -67,31 Doğusan 2,63 -0,75 80,14 Doğuş GMYO 1,95 2,09 -39,81 Doğuş Otomotiv 5,33 0,57 -29,30 Döktaş Dökümcülük 10,58 -1,03 -3,82 Duran Doğan Basım 2,46 -2,38 -34,75 Dyo Boya 4,57 0,00 -39,95 Eczacıbaşı İlaç 3,48 0,87 -16,75 Eczacıbaşı Yatırım 7,95 -2,09 -20,74 Edip Gayrimenkul 0,65 6,56 -44,92 Ege Endüstri 342,00 3,29 14,03 Ege Gübre 23,54 0,26 -7,76 Ege Profil 8,72 3,32 -11,28 Ege Seramik 3,79 4,12 -13,30 Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 -6,25 -78,26 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,50 1,81 -3,85 Ekiz Kimya 0,40 5,26 -29,82 Emek Elektrik 1,13 5,61 -28,29 Eminiş Ambalaj 3,10 2,99 -33,19 Emlak Konut GMYO 1,78 3,49 -31,47 Enerjisa Enerji 5,13 2,60 Enka İnşaat 5,04 -1,95 -7,05 Erbosan 63,80 0,00 -19,56 Ereğli Demir Çelik 11,56 3,31 23,77 Ersu Gıda 0,90 -2,17 -31,30 Escort Teknoloji 0,58 0,00 -53,97 Etiler Gıda 2,59 -0,38 -44,78 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0,00 -35,28 Euro Trend Yat. Ort. 0,69 -1,43 -26,01 Euro Yat. Ort. 0,63 3,28 -24,38 Euro Yatırım Holding 0,50 0,00 -18,03 Fenerbahçe Futbol 22,60 4,92 -34,11 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,63 6,68 -66,47 F-M İzmit Piston 15,09 2,37 20,44 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,82 1,87 -22,36 Ford Otosan 55,60 1,74 -4,21 Formet Çelik Kapı 7,83 9,51 Frigo Pak Gıda 1,10 -5,17 15,79 Galatasaray Sportif 1,64 2,50 -21,81 Garanti Bankası 6,01 -0,33 -41,52 Garanti Faktoring 2,11 0,96 -35,28 Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,73 -0,73 8,33 Gedik Yatırım Holding 1,53 0,66 10,87 Gediz Ambalaj 3,52 -1,68 -2,63 Gentaş 2,35 -0,84 56,66 Gersan Elektrik 4,02 3,61 -14,65 Global Men. Değ. 0,47 -2,08 4,44 Global Yat. Holding 3,01 2,03 -16,62 Good-Year 3,81 4,10 -8,37 Göltaş Çimento 41,00 1,38 -37,21 Gözde Girişim 2,14 0,47 -62,19 GSD Denizcilik 1,03 1,98 -23,70 GSD Holding 0,74 1,37 2,78 Gübre Fabrik. 2,97 -0,34 -29,79 Güler Yat. Holding 0,96 1,05 -17,24 Güneş Sigorta 1,38 0,00 -16,36 Halk GMYO 0,62 1,64 -32,07 Halk Sigorta 0,80 -3,61 -39,93 Hatay Tekstil 3,71 -0,54 -25,35 Hedef Girişim 1,46 2,82 -31,02 Hektaş 9,65 -2,53 37,86 HUB Girişim 1,32 -0,75 10,92 Hürriyet Gzt. 1,07 -2,73 -20,15 ICBC Turkey Bank 4,68 1,74 2,63 İdealist GMYO 1,88 5,62 -7,84 İhlas Ev Aletleri 0,35 6,06 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,17 1,74 -40,31 İhlas Gazetecilik 0,76 2,70 -35,59 İhlas Holding 0,36 2,86 -32,08 İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 5,79 -3,02 -43,34 Info Yatırım 0,98 3,16 -16,95 İntema 22,46 0,18 -7,72 İpek Doğal Enerji 5,09 9,94 -5,21 İskenderun Demir Çelik 7,60 3,54 55,78(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

