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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 19:37 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,07 4,90 -17,05 Acıpayam Selüloz 2,42 2,11 -6,59 Adana Çimento (A) 5,88 0,68 9,79 Adana Çimento (B) 4,00 0,50 6,49 Adana Çimento (C) 1,17 2,63 49,16 Adel Kalemcilik 13,22 0,30 -14,85 Adese Alışveriş Ticaret 1,80 5,26 -9,55 Afyon Çimento 5,28 1,54 -32,13 Ak Enerji 0,65 1,56 -28,57 Akbank 6,07 3,06 -35,73 Akçansa 9,26 0,00 -9,54 Akdenız Güvenlık Hız. 2,01 2,55 -66,10 Akfen GMYO 2,01 1,52 -16,60 Akın Tekstil 8,35 2,45 -40,82 Akiş GMYO 2,43 2,10 -12,96 Akmerkez GMYO 18,50 0,43 -6,10 Aksa 11,26 2,55 -6,04 Aksa Enerji 4,20 3,45 1,69 Aksigorta 3,20 1,27 5,51 Aksu Enerji 6,60 0,00 24,54 Alarko Carrıer 41,42 4,49 -27,99 Alarko GMYO 48,78 1,25 -0,86 Alarko Holding 4,83 2,33 -29,26 Albaraka Türk 1,27 0,79 -15,54 Alcatel Lucent Teletaş 5,80 4,50 -27,32 Alkim Kağıt 3,77 1,07 -18,68 Alkim Kimya 20,40 2,77 -13,96 Altınyağ 0,75 2,74 -37,30 Altınyunus Çeşme 4,00 -1,48 -20,79 Anadolu Cam 3,22 3,54 26,13 Anadolu Efes 22,46 -1,66 -5,67 Anadolu Grubu Holding 18,53 0,27 -21,45 Anadolu Hayat Emek. 7,60 -1,94 -2,77 Anadolu Isuzu 8,89 3,49 -2,31 Anadolu Sigorta 4,29 0,47 42,47 Anel Elektrik 2,36 5,36 -37,40 Anel Telekom 0,39 0,00 -22,00 Arçelik 13,61 2,87 -34,48 Arena Bilgisayar 2,72 3,42 -35,70 Armada Bilgisayar 10,14 -0,59 49,56 Arsan Tekstil 1,92 -7,25 9,71 Artı Yatırım Holding 1,50 7,91 59,57 Aselsan 26,66 4,80 -16,06 Aslan Çimento 28,60 2,07 -23,90 Ata GMYO 4,00 -0,25 -16,49 Atakule GMYO 2,08 -0,95 1,46 Atlantik Petrol Ürünleri 0,80 0,00 -42,45 Atlantis Yatırım Holding 0,39 14,71 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,73 2,82 -25,51 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,10 1,00 -26,00 Avrasya GMYO 1,03 3,00 -34,81 Avrasya Petrol ve Tur. 1,23 1,65 -26,79 Avrasya Stratejik GMYF 1.134,60 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,92 -1,02 59,56 Ayen Enerji 3,24 3,18 -32,92 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,60 0,00 -2,34 Aygaz 12,15 0,50 -16,18 Bagfaş 6,57 2,98 -37,43 Bak Ambalaj 5,04 -0,79 0,72 Balatacılar Balatacılık 0,43 4,88 -23,21 Bantaş Ambalaj 2,06 5,64 -49,63 Banvit 11,84 5,15 -44,72 Baştaş Başkent Çimento 2,25 0,00 -4,94 Batı Çimento 2,88 2,13 -34,41 Batısöke Çimento 1,22 -0,81 -26,48 Bera Holding 1,77 7,27 -42,90 Berkosan Yalıtım 1,69 -2,31 -24,22 Beşiktaş Futbol Yat. 2,26 3,67 -44,74 Beyaz Filo 9,93 19,93 -70,46 Bilici Yatırım 1,44 2,13 -5,92 Bim Mağazalar 70,30 5,16 -8,48 Bimeks 0,12 0,00 -57,14 Birko Mensucat 0,37 0,00 -9,76 Birlik Mensucat 1,01 0,00 -28,37 Bizim Mağazaları 5,33 2,11 -30,78 Bolu Çimento 4,82 1,47 1,05 Bomonti Elektrik 0,64 3,23 -40,74 Borusan Mannesmann 7,88 1,29 -28,65 Borusan Yat. Paz. 39,04 0,10 -9,52 Bosch Fren Sistemleri 147,60 1,93 -19,42 Bossa 6,90 10,93 70,37 Boyner Perakende Yat. 7,78 0,39 -15,25 Brisa 6,05 1,00 -16,78 Burçelik 3,21 2,56 -16,62 Burçelik Vana 1,87 19,87 6,86 Bursa Çimento 4,97 2,26 -1,85 Carrefoursa 3,74 2,47 -32,97 Coca Cola İçecek 28,90 2,56 -13,71 Cosmos Yat. Holding 0,95 0,00 -18,80 Credıtwest Faktorıng 1,13 -0,88 1,37 Çelebi 47,80 9,28 40,30 Çelik Halat 6,23 0,32 66,59 Çemaş Döküm 2,42 1,68 30,81 Çemtaş 6,01 4,32 48,81 Çimbeton 26,32 3,05 -28,71 Çimentaş 8,72 1,16 -24,76 Çimsa 9,44 1,61 -28,46 Çuhadaroğlu Metal 1,91 4,37 -34,81 Dagi Giyim 1,81 6,47 -20,26 Dagi Yatırım Holding 1,16 0,87 -18,88 Dardanel 1,20 1,69 -38,46 Datagate Bilgisayar 4,56 4,35 -53,09 Demirören Gazetecilik 8,43 3,56 221,14 Demısaş Döküm 3,85 10,63 110,38 Denge Holding 1,76 1,15 -6,98 Deniz GMYO 2,66 0,76 -1,48 Denizbank 4,83 1,47 31,61 Denizli Cam 9,19 1,32 -22,58 Derimod 9,36 2,97 24,63 Desa Deri 1,06 0,95 4,95 Despec Bilgisayar 2,97 9,59 -17,27 Deva Holding 3,99 1,53 -8,90 Diriteks Diriliş Tekstil 0,66 1,54 -43,59 Ditaş Doğan 5,43 1,50 -9,44 DO-CO 457,90 6,24 121,60 Doğan Burda 2,64 3,13 -20,48 Doğan Holding 1,33 -3,62 52,87 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 1,68 -66,76 Doğusan 2,64 0,38 80,82 Doğuş GMYO 1,98 1,54 -38,89 Doğuş Otomotiv 5,46 2,44 -27,58 Döktaş Dökümcülük 10,91 3,12 -0,82 Duran Doğan Basım 2,52 2,44 -33,16 Dyo Boya 4,64 1,53 -39,03 Eczacıbaşı İlaç 3,62 4,02 -13,40 Eczacıbaşı Yatırım 8,21 3,27 -18,14 Edip Gayrimenkul 0,66 1,54 -44,07 Ege Endüstri 348,10 1,78 16,06 Ege Gübre 23,48 -0,25 -8,00 Ege Profil 8,76 0,46 -10,87 Ege Seramik 3,82 0,79 -12,61 Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 0,00 -78,26 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 4,35 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,50 0,00 -3,85 Ekiz Kimya 0,39 -2,50 -31,58 Emek Elektrik 1,14 0,88 -27,65 Eminiş Ambalaj 3,17 2,26 -31,68 Emlak Konut GMYO 1,81 1,69 -30,32 Enerjisa Enerji 5,27 2,73 Enka İnşaat 5,09 0,99 -6,12 Erbosan 66,95 4,94 -15,59 Ereğli Demir Çelik 11,97 3,55 28,16 Ersu Gıda 0,91 1,11 -30,53 Escort Teknoloji 0,61 5,17 -51,59 Etiler Gıda 2,77 6,95 -40,94 Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 2,82 -33,45 Euro Trend Yat. Ort. 0,69 0,00 -26,01 Euro Yat. Ort. 0,63 0,00 -24,38 Euro Yatırım Holding 0,52 4,00 -14,75 Fenerbahçe Futbol 23,06 2,04 -32,77 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,81 3,89 -65,17 F-M İzmit Piston 15,42 2,19 23,07 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,90 2,09 -20,73 Ford Otosan 58,60 5,40 0,96 Formet Çelik Kapı 8,80 12,39 Frigo Pak Gıda 1,20 9,09 26,32 Galatasaray Sportif 1,66 1,22 -20,86 Garanti Bankası 6,24 3,83 -39,28 Garanti Faktoring 2,15 1,90 -34,05 Garanti Yat. Ort. 0,64 4,92 -12,85 Gedik Y. Men. Değ. 2,76 1,10 9,52 Gedik Yatırım Holding 1,53 0,00 10,87 Gediz Ambalaj 3,75 6,53 3,73 Gentaş 2,40 2,13 59,99 Gersan Elektrik 4,12 2,49 -12,53 Global Men. Değ. 0,47 0,00 4,44 Global Yat. Holding 3,08 2,33 -14,68 Good-Year 3,82 0,26 -8,13 Göltaş Çimento 42,30 3,17 -35,22 Gözde Girişim 2,21 3,27 -60,95 GSD Denizcilik 1,03 0,00 -23,70 GSD Holding 0,75 1,35 4,17 Gübre Fabrik. 3,09 4,04 -26,95 Güler Yat. Holding 0,98 2,08 -15,52 Güneş Sigorta 1,44 4,35 -12,73 Halk GMYO 0,64 3,23 -29,88 Halk Sigorta 0,85 6,25 -36,17 Hatay Tekstil 3,89 4,85 -21,73 Hedef Girişim 1,50 2,74 -29,13 Hektaş 9,80 1,55 40,00 HUB Girişim 1,31 -0,76 10,08 Hürriyet Gzt. 1,09 1,87 -18,66 ICBC Turkey Bank 4,92 5,13 7,89 İdealist GMYO 1,84 -2,13 -9,80 İhlas Ev Aletleri 0,36 2,86 -29,41 İhlas Gayrimenkul 1,27 8,55 -35,20 İhlas Gazetecilik 0,80 5,26 -32,20 İhlas Holding 0,38 5,56 -28,30 İhlas Yayın Holding 0,37 8,82 -27,45 İndeks Bilgisayar 6,15 6,22 -39,82 Info Yatırım 0,99 1,02 -16,10 İntema 26,94 19,95 10,68 İpek Doğal Enerji 5,13 0,79 -4,47 İskenderun Demir Çelik 7,86 3,42 61,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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