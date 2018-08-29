Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,04 -2,80 -19,38 Acıpayam Selüloz 2,43 0,41 -6,20 Adana Çimento (A) 5,85 -0,51 9,23 Adana Çimento (B) 4,02 0,50 7,02 Adana Çimento (C) 1,18 0,85 50,44 Adel Kalemcilik 13,50 2,12 -13,05 Adese Alışveriş Ticaret 1,75 -2,78 -12,06 Afyon Çimento 5,40 2,27 -30,59 Ak Enerji 0,65 0,00 -28,57 Akbank 5,96 -1,81 -36,89 Akçansa 9,27 0,11 -9,44 Akdenız Güvenlık Hız. 2,02 0,50 -65,94 Akfen GMYO 2,01 0,00 -16,60 Akın Tekstil 8,31 -0,48 -41,11 Akiş GMYO 2,39 -1,65 -14,39 Akmerkez GMYO 18,50 0,00 -6,10 Aksa 11,02 -2,13 -8,04 Aksa Enerji 4,24 0,95 2,66 Aksigorta 3,13 -2,19 3,20 Aksu Enerji 6,45 -2,27 21,71 Alarko Carrıer 41,86 1,06 -27,23 Alarko GMYO 50,00 2,50 1,62 Alarko Holding 4,83 0,00 -29,26 Albaraka Türk 1,29 1,57 -14,21 Alcatel Lucent Teletaş 5,77 -0,52 -27,69 Alkim Kağıt 3,86 2,39 -16,73 Alkim Kimya 21,12 3,53 -10,92 Altınyağ 0,74 -1,33 -38,13 Altınyunus Çeşme 4,00 0,00 -20,79 Anadolu Cam 3,21 -0,31 25,74 Anadolu Efes 21,56 -4,01 -9,45 Anadolu Grubu Holding 18,13 -2,16 -23,15 Anadolu Hayat Emek. 7,47 -1,71 -4,44 Anadolu Isuzu 8,67 -2,47 -4,73 Anadolu Sigorta 4,29 0,00 42,47 Anel Elektrik 2,30 -2,54 -38,99 Anel Telekom 0,38 -2,56 -24,00 Arçelik 13,55 -0,44 -34,77 Arena Bilgisayar 2,75 1,10 -34,99 Armada Bilgisayar 10,27 1,28 51,47 Arsan Tekstil 1,89 -1,56 8,00 Artı Yatırım Holding 1,68 12,00 78,72 Aselsan 26,06 -2,25 -17,95 Aslan Çimento 30,52 6,71 -18,79 Ata GMYO 4,02 0,50 -16,08 Atakule GMYO 2,06 -0,96 0,49 Atlantik Petrol Ürünleri 0,81 1,25 -41,73 Atlantis Yatırım Holding 0,37 -5,13 -24,49 Atlas Yat. Ort. 0,75 2,74 -23,47 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,00 -0,76 -26,57 Avrasya GMYO 1,02 -0,97 -35,44 Avrasya Petrol ve Tur. 1,22 -0,81 -27,38 Avrasya Stratejik GMYF 1.135,10 0,04 Avrupa Yatırım Holding 3,12 6,85 70,49 Ayen Enerji 3,20 -1,23 -33,75 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,65 3,12 0,71 Aygaz 12,05 -0,82 -16,87 Bagfaş 6,25 -4,87 -40,48 Bak Ambalaj 5,08 0,79 1,52 Balatacılar Balatacılık 0,44 2,33 -21,43 Bantaş Ambalaj 2,01 -2,43 -50,86 Banvit 11,64 -1,69 -45,66 Baştaş Başkent Çimento 2,30 2,22 -2,82 Batı Çimento 2,85 -1,04 -35,10 Batısöke Çimento 1,17 -4,10 -29,49 Bera Holding 1,76 -0,56 -43,23 Berkosan Yalıtım 1,66 -1,78 -25,56 Beşiktaş Futbol Yat. 2,24 -0,88 -45,23 Beyaz Filo 7,95 -19,94 -76,35 Bilici Yatırım 1,52 5,56 -0,69 Bim Mağazalar 71,65 1,92 -6,72 Bimeks 0,12 0,00 -57,14 Birko Mensucat 0,38 2,70 -7,32 Birlik Mensucat 0,98 -2,97 -30,50 Bizim Mağazaları 5,39 1,13 -30,00 Bolu Çimento 4,77 -1,04 0,00 Bomonti Elektrik 0,62 -3,13 -42,59 Borusan Mannesmann 7,74 -1,78 -29,92 Borusan Yat. Paz. 39,70 1,69 -7,99 Bosch Fren Sistemleri 154,40 4,61 -15,71 Bossa 6,60 -4,35 62,96 Boyner Perakende Yat. 7,69 -1,16 -16,23 Brisa 6,00 -0,83 -17,47 Burçelik 3,06 -4,67 -20,52 Burçelik Vana 1,62 -13,37 -7,43 Bursa Çimento 4,94 -0,60 -2,44 Carrefoursa 3,85 2,94 -31,00 Coca Cola İçecek 29,10 0,69 -13,11 Cosmos Yat. Holding 0,94 -1,05 -19,66 Credıtwest Faktorıng 1,12 -0,88 0,47 Çelebi 46,70 -2,30 37,07 Çelik Halat 6,17 -0,96 64,99 Çemaş Döküm 2,52 4,13 36,22 Çemtaş 6,12 1,83 51,53 Çimbeton 28,24 7,29 -23,51 Çimentaş 9,00 3,21 -22,35 Çimsa 9,70 2,75 -26,49 Çuhadaroğlu Metal 1,89 -1,05 -35,49 Dagi Giyim 1,82 0,55 -19,82 Dagi Yatırım Holding 1,21 4,31 -15,38 Dardanel 1,20 0,00 -38,46 Datagate Bilgisayar 4,49 -1,54 -53,81 Demirören Gazetecilik 8,76 3,91 233,71 Demısaş Döküm 3,62 -5,97 97,81 Denge Holding 1,78 1,14 -5,92 Deniz GMYO 2,66 0,00 -1,48 Denizbank 4,80 -0,62 30,79 Denizli Cam 9,43 2,61 -20,56 Derimod 9,25 -1,18 23,17 Desa Deri 1,05 -0,94 3,96 Despec Bilgisayar 2,90 -2,36 -19,22 Deva Holding 3,93 -1,50 -10,27 Diriteks Diriliş Tekstil 0,66 0,00 -43,59 Ditaş Doğan 5,45 0,37 -9,11 DO-CO 472,00 3,08 128,43 Doğan Burda 2,62 -0,76 -21,08 Doğan Holding 1,30 -2,26 49,43 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,23 1,65 -66,21 Doğusan 2,63 -0,38 80,14 Doğuş GMYO 1,97 -0,51 -39,20 Doğuş Otomotiv 5,70 4,40 -24,39 Döktaş Dökümcülük 10,92 0,09 -0,73 Duran Doğan Basım 2,55 1,19 -32,36 Dyo Boya 4,54 -2,16 -40,34 Eczacıbaşı İlaç 3,57 -1,38 -14,60 Eczacıbaşı Yatırım 8,17 -0,49 -18,54 Edip Gayrimenkul 0,64 -3,03 -45,76 Ege Endüstri 369,00 6,00 23,03 Ege Gübre 23,06 -1,79 -9,64 Ege Profil 8,63 -1,48 -12,19 Ege Seramik 3,68 -3,66 -15,81 Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 0,00 -78,26 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,40 -2,22 -5,98 Ekiz Kimya 0,40 2,56 -29,82 Emek Elektrik 1,13 -0,88 -28,29 Eminiş Ambalaj 3,15 -0,63 -32,11 Emlak Konut GMYO 1,80 -0,55 -30,70 Enerjisa Enerji 5,15 -2,28 Enka İnşaat 5,07 -0,39 -6,49 Erbosan 66,45 -0,75 -16,22 Ereğli Demir Çelik 11,53 -3,68 23,45 Ersu Gıda 0,90 -1,10 -31,30 Escort Teknoloji 0,59 -3,28 -53,17 Etiler Gıda 3,09 11,55 -34,12 Euro Kapital Yat. Ort. 0,75 2,74 -31,63 Euro Trend Yat. Ort. 0,68 -1,45 -27,08 Euro Yat. Ort. 0,64 1,59 -23,18 Euro Yatırım Holding 0,51 -1,92 -16,39 Fenerbahçe Futbol 22,80 -1,13 -33,53 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,66 -3,12 -66,26 F-M İzmit Piston 16,10 4,41 28,50 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,83 -1,79 -22,15 Ford Otosan 61,30 4,61 5,61 Formet Çelik Kapı 8,47 -3,75 Frigo Pak Gıda 1,21 0,83 27,37 Galatasaray Sportif 1,62 -2,41 -22,77 Garanti Bankası 6,19 -0,80 -39,77 Garanti Faktoring 2,17 0,93 -33,44 Garanti Yat. Ort. 0,64 0,00 -12,85 Gedik Y. Men. Değ. 2,72 -1,45 7,94 Gedik Yatırım Holding 1,53 0,00 10,87 Gediz Ambalaj 3,85 2,67 6,50 Gentaş 2,35 -2,08 56,66 Gersan Elektrik 4,13 0,24 -12,31 Global Men. Değ. 0,46 -2,13 2,22 Global Yat. Holding 3,03 -1,62 -16,07 Good-Year 3,84 0,52 -7,65 Göltaş Çimento 44,28 4,68 -32,19 Gözde Girişim 2,24 1,36 -60,42 GSD Denizcilik 1,03 0,00 -23,70 GSD Holding 0,74 -1,33 2,78 Gübre Fabrik. 3,05 -1,29 -27,90 Güler Yat. Holding 0,97 -1,02 -16,38 Güneş Sigorta 1,44 0,00 -12,73 Halk GMYO 0,63 -1,56 -30,98 Halk Sigorta 0,86 1,18 -35,42 Hatay Tekstil 3,86 -0,77 -22,33 Hedef Girişim 1,46 -2,67 -31,02 Hektaş 9,68 -1,22 38,29 HUB Girişim 1,31 0,00 10,08 Hürriyet Gzt. 1,12 2,75 -16,42 ICBC Turkey Bank 4,77 -3,05 4,61 İdealist GMYO 1,87 1,63 -8,33 İhlas Ev Aletleri 0,36 0,00 -29,41 İhlas Gayrimenkul 1,27 0,00 -35,20 İhlas Gazetecilik 0,78 -2,50 -33,90 İhlas Holding 0,38 0,00 -28,30 İhlas Yayın Holding 0,35 -5,41 -31,37 İndeks Bilgisayar 5,99 -2,60 -41,39 Info Yatırım 1,00 1,01 -15,25 İntema 26,70 -0,89 9,70 İpek Doğal Enerji 4,99 -2,73 -7,08 İskenderun Demir Çelik 7,70 -2,04 57,83(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

