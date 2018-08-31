Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,05 0,96 -18,60 Acıpayam Selüloz 2,44 0,41 -5,82 Adana Çimento (A) 5,90 0,85 10,16 Adana Çimento (B) 4,06 1,00 8,08 Adana Çimento (C) 1,41 19,49 79,76 Adel Kalemcilik 13,24 -1,93 -14,72 Adese Alışveriş Ticaret 1,77 1,14 -11,06 Afyon Çimento 5,35 -0,93 -31,23 Ak Enerji 0,65 0,00 -28,57 Akbank 5,76 -3,36 -39,01 Akçansa 9,57 3,24 -6,51 Akdenız Güvenlık Hız. 2,17 7,43 -63,41 Akfen GMYO 2,03 1,00 -15,77 Akın Tekstil 8,11 -2,41 -42,52 Akiş GMYO 2,45 2,51 -12,24 Akmerkez GMYO 18,49 -0,05 -6,15 Aksa 11,15 1,18 -6,96 Aksa Enerji 4,19 -1,18 1,45 Aksigorta 3,14 0,32 3,53 Aksu Enerji 6,50 0,78 22,65 Alarko Carrıer 41,56 -0,72 -27,75 Alarko GMYO 50,35 0,70 2,33 Alarko Holding 4,78 -1,04 -30,00 Albaraka Türk 1,26 -2,33 -16,20 Alcatel Lucent Teletaş 5,90 2,25 -26,07 Alkim Kağıt 3,85 -0,26 -16,95 Alkim Kimya 22,70 7,48 -4,26 Altınyağ 0,73 -1,35 -38,97 Altınyunus Çeşme 3,98 -0,50 -21,19 Anadolu Cam 3,27 1,87 28,09 Anadolu Efes 20,90 -3,06 -12,22 Anadolu Grubu Holding 18,11 -0,11 -23,23 Anadolu Hayat Emek. 7,40 -0,94 -5,33 Anadolu Isuzu 8,66 -0,12 -4,84 Anadolu Sigorta 4,35 1,40 44,46 Anel Elektrik 2,38 3,48 -36,87 Anel Telekom 0,39 2,63 -22,00 Arçelik 13,27 -2,07 -36,11 Arena Bilgisayar 2,86 4,00 -32,39 Armada Bilgisayar 10,17 -0,97 50,00 Arsan Tekstil 1,90 0,53 8,57 Artı Yatırım Holding 1,60 -4,76 70,21 Aselsan 25,82 -0,92 -18,70 Aslan Çimento 30,20 -1,05 -19,64 Ata GMYO 4,03 0,25 -15,87 Atakule GMYO 2,12 2,91 3,41 Atlantik Petrol Ürünleri 0,80 -1,23 -42,45 Atlantis Yatırım Holding 0,34 -8,11 -30,61 Atlas Yat. Ort. 0,73 -2,67 -25,51 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,00 0,00 -26,57 Avrasya GMYO 1,03 0,98 -34,81 Avrasya Petrol ve Tur. 1,21 -0,82 -27,98 Avrasya Stratejik GMYF 1.136,00 0,08 Avrupa Yatırım Holding 3,34 7,05 82,51 Ayen Enerji 3,25 1,56 -32,71 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,60 -3,03 -2,34 Aygaz 11,99 -0,50 -17,28 Bagfaş 6,10 -2,40 -41,90 Bak Ambalaj 5,00 -1,57 -0,08 Balatacılar Balatacılık 0,44 0,00 -21,43 Bantaş Ambalaj 1,99 -1,00 -51,34 Banvit 11,70 0,52 -45,38 Baştaş Başkent Çimento 2,29 -0,43 -3,25 Batı Çimento 2,81 -1,40 -36,01 Batısöke Çimento 1,20 2,56 -27,69 Bera Holding 1,76 0,00 -43,23 Berkosan Yalıtım 1,64 -1,20 -26,46 Beşiktaş Futbol Yat. 2,25 0,45 -44,99 Beyaz Filo 6,36 -20,00 -81,08 Bilici Yatırım 1,49 -1,97 -2,65 Bim Mağazalar 73,00 1,88 -4,97 Bimeks 0,11 -8,33 -60,71 Birko Mensucat 0,37 -2,63 -9,76 Birlik Mensucat 0,97 -1,02 -31,21 Bizim Mağazaları 5,33 -1,11 -30,78 Bolu Çimento 4,70 -1,47 -1,47 Bomonti Elektrik 0,62 0,00 -42,59 Borusan Mannesmann 7,76 0,26 -29,73 Borusan Yat. Paz. 39,64 -0,15 -8,13 Bosch Fren Sistemleri 167,00 8,16 -8,83 Bossa 6,50 -1,52 60,49 Boyner Perakende Yat. 7,75 0,78 -15,58 Brisa 5,96 -0,67 -18,02 Burçelik 3,04 -0,65 -21,04 Burçelik Vana 1,58 -2,47 -9,71 Bursa Çimento 4,91 -0,61 -3,03 Carrefoursa 3,80 -1,30 -31,90 Coca Cola İçecek 28,56 -1,86 -14,73 Cosmos Yat. Holding 0,94 0,00 -19,66 Credıtwest Faktorıng 1,11 -0,89 -0,43 Çelebi 46,74 0,09 37,19 Çelik Halat 6,08 -1,46 62,58 Çemaş Döküm 2,63 4,37 42,16 Çemtaş 6,41 4,74 58,71 Çimbeton 27,74 -1,77 -24,86 Çimentaş 8,83 -1,89 -23,81 Çimsa 10,10 4,12 -23,45 Çuhadaroğlu Metal 1,89 0,00 -35,49 Dagi Giyim 1,73 -4,95 -23,79 Dagi Yatırım Holding 1,23 1,65 -13,99 Dardanel 1,18 -1,67 -39,49 Datagate Bilgisayar 4,63 3,12 -52,37 Demirören Gazetecilik 8,81 0,57 235,61 Demısaş Döküm 2,63 -4,25 89,41 Denge Holding 1,83 2,81 -3,28 Deniz GMYO 2,64 -0,75 -2,22 Denizbank 4,77 -0,63 29,97 Denizli Cam 9,82 4,14 -17,27 Derimod 8,95 -3,24 19,17 Desa Deri 1,04 -0,95 2,97 Despec Bilgisayar 2,79 -3,79 -22,28 Deva Holding 3,94 0,25 -10,05 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -3,03 -45,30 Ditaş Doğan 5,42 -0,55 -9,61 DO-CO 478,00 1,27 131,33 Doğan Burda 2,57 -1,91 -22,59 Doğan Holding 1,23 -5,38 41,38 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 -3,25 -67,31 Doğusan 2,71 3,04 85,62 Doğuş GMYO 2,01 2,03 -37,96 Doğuş Otomotiv 5,78 1,40 -23,33 Döktaş Dökümcülük 10,97 0,46 -0,27 Duran Doğan Basım 2,46 -3,53 -34,75 Dyo Boya 4,53 -0,22 -40,47 Eczacıbaşı İlaç 3,70 3,64 -11,49 Eczacıbaşı Yatırım 8,39 2,69 -16,35 Edip Gayrimenkul 0,64 0,00 -45,76 Ege Endüstri 390,70 5,88 30,27 Ege Gübre 22,76 -1,30 -10,82 Ege Profil 8,38 -2,90 -14,74 Ege Seramik 3,76 2,17 -13,98 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 -6,67 -79,71 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,20 -4,55 -10,26 Ekiz Kimya 0,40 0,00 -29,82 Emek Elektrik 1,12 -0,88 -28,92 Eminiş Ambalaj 3,14 -0,32 -32,33 Emlak Konut GMYO 1,84 2,22 -29,16 Enerjisa Enerji 5,19 0,78 Enka İnşaat 5,13 1,18 -5,39 Erbosan 68,05 2,41 -14,20 Ereğli Demir Çelik 11,84 2,69 26,77 Ersu Gıda 0,90 0,00 -31,30 Escort Teknoloji 0,60 1,69 -52,38 Etiler Gıda 3,68 19,09 -21,54 Euro Kapital Yat. Ort. 0,75 0,00 -31,63 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 -2,94 -29,23 Euro Yat. Ort. 0,64 0,00 -23,18 Euro Yatırım Holding 0,51 0,00 -16,39 Fenerbahçe Futbol 23,48 2,98 -31,55 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,49 -3,65 -67,49 F-M İzmit Piston 16,78 4,22 33,93 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,80 -0,78 -22,76 Ford Otosan 66,95 9,22 15,34 Formet Çelik Kapı 8,20 -3,19 Frigo Pak Gıda 1,17 -3,31 23,16 Galatasaray Sportif 1,65 1,85 -21,34 Garanti Bankası 5,95 -3,88 -42,10 Garanti Faktoring 2,14 -1,38 -34,36 Garanti Yat. Ort. 0,63 -1,56 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,79 2,57 10,71 Gedik Yatırım Holding 1,56 1,96 13,04 Gediz Ambalaj 3,90 1,30 7,88 Gentaş 2,29 -2,55 52,66 Gersan Elektrik 4,01 -2,91 -14,86 Global Men. Değ. 0,47 2,17 4,44 Global Yat. Holding 3,33 9,90 -7,76 Good-Year 3,92 2,08 -5,73 Göltaş Çimento 45,62 3,03 -30,14 Gözde Girişim 2,27 1,34 -59,89 GSD Denizcilik 1,02 -0,97 -24,44 GSD Holding 0,73 -1,35 1,39 Gübre Fabrik. 3,01 -1,31 -28,84 Güler Yat. Holding 1,01 4,12 -12,93 Güneş Sigorta 1,42 -1,39 -13,94 Halk GMYO 0,63 0,00 -30,98 Halk Sigorta 0,86 0,00 -35,42 Hatay Tekstil 3,84 -0,52 -22,74 Hedef Girişim 1,44 -1,37 -31,97 Hektaş 9,79 1,14 39,86 HUB Girişim 1,36 3,82 14,29 Hürriyet Gzt. 1,10 -1,79 -17,91 ICBC Turkey Bank 4,64 -2,73 1,75 İdealist GMYO 1,85 -1,07 -9,31 İhlas Ev Aletleri 0,36 0,00 -29,41 İhlas Gayrimenkul 1,25 -1,57 -36,22 İhlas Gazetecilik 0,78 0,00 -33,90 İhlas Holding 0,36 -5,26 -32,08 İhlas Yayın Holding 0,36 2,86 -29,41 İndeks Bilgisayar 6,08 1,50 -40,50 Info Yatırım 1,00 0,00 -15,25 İntema 25,86 -3,15 6,24 İpek Doğal Enerji 4,87 -2,40 -9,31 İskenderun Demir Çelik 7,73 0,39 58,45(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

