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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 19:36 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,96 -8,57 -25,58 Acıpayam Selüloz 2,42 -0,82 -6,59 Adana Çimento (A) 6,04 2,37 12,77 Adana Çimento (B) 4,14 1,97 10,21 Adana Çimento (C) 1,37 -2,84 74,66 Adel Kalemcilik 13,37 0,98 -13,88 Adese Alışveriş Ticaret 1,80 1,69 -9,55 Afyon Çimento 5,42 1,31 -30,33 Ak Enerji 0,64 -1,54 -29,67 Akbank 5,85 1,56 -38,05 Akçansa 9,41 -1,67 -8,08 Akdenız Güvenlık Hız. 2,20 1,38 -62,90 Akfen GMYO 2,10 3,45 -12,86 Akın Tekstil 8,23 1,48 -41,67 Akiş GMYO 2,51 2,45 -10,10 Akmerkez GMYO 18,50 0,05 -6,10 Aksa 11,62 4,22 -3,04 Aksa Enerji 4,20 0,24 1,69 Aksigorta 3,22 2,55 6,17 Aksu Enerji 6,57 1,08 23,98 Alarko Carrıer 42,50 2,26 -26,12 Alarko GMYO 52,45 4,17 6,60 Alarko Holding 4,83 1,05 -29,26 Albaraka Türk 1,28 1,59 -14,87 Alcatel Lucent Teletaş 6,52 10,51 -18,30 Alkim Kağıt 3,96 2,86 -14,58 Alkim Kimya 22,50 -0,88 -5,10 Altınyağ 0,73 0,00 -38,97 Altınyunus Çeşme 3,86 -3,02 -23,56 Anadolu Cam 3,32 1,53 30,05 Anadolu Efes 23,06 10,33 -3,15 Anadolu Grubu Holding 18,26 0,83 -22,60 Anadolu Hayat Emek. 7,35 -0,68 -5,97 Anadolu Isuzu 8,87 2,42 -2,53 Anadolu Sigorta 4,35 0,00 44,46 Anel Elektrik 2,41 1,26 -36,07 Anel Telekom 0,40 2,56 -20,00 Arçelik 13,33 0,45 -35,83 Arena Bilgisayar 2,96 3,50 -30,02 Armada Bilgisayar 11,14 9,54 64,31 Arsan Tekstil 1,91 0,53 9,14 Artı Yatırım Holding 1,61 0,63 71,28 Aselsan 26,54 2,79 -16,44 Aslan Çimento 30,40 0,66 -19,11 Ata GMYO 4,00 -0,74 -16,49 Atakule GMYO 2,07 -2,36 0,98 Atlantik Petrol Ürünleri 0,80 0,00 -42,45 Atlantis Yatırım Holding 0,35 2,94 -28,57 Atlas Yat. Ort. 0,73 0,00 -25,51 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,85 -1,15 -27,41 Avrasya GMYO 1,05 1,94 -33,54 Avrasya Petrol ve Tur. 1,23 1,65 -26,79 Avrasya Stratejik GMYF 1.138,80 0,25 Avrupa Yatırım Holding 3,33 -0,30 81,97 Ayen Enerji 3,43 5,54 -28,99 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,65 3,12 0,71 Aygaz 12,16 1,42 -16,11 Bagfaş 6,15 0,82 -41,43 Bak Ambalaj 5,05 1,00 0,92 Balatacılar Balatacılık 0,43 -2,27 -23,21 Bantaş Ambalaj 2,01 1,01 -50,86 Banvit 14,04 20,00 -34,45 Baştaş Başkent Çimento 2,25 -1,75 -4,94 Batı Çimento 2,85 1,42 -35,10 Batısöke Çimento 1,19 -0,83 -28,29 Bera Holding 1,78 1,14 -42,58 Berkosan Yalıtım 1,68 2,44 -24,66 Beşiktaş Futbol Yat. 2,27 0,89 -44,50 Beyaz Filo 5,09 -19,97 -84,86 Bilici Yatırım 1,74 16,78 13,68 Bim Mağazalar 73,05 0,07 -4,90 Bimeks 0,11 0,00 -60,71 Birko Mensucat 0,36 -2,70 -12,20 Birlik Mensucat 0,99 2,06 -29,79 Bizim Mağazaları 5,66 6,19 -26,49 Bolu Çimento 4,79 1,91 0,42 Bomonti Elektrik 0,61 -1,61 -43,52 Borusan Mannesmann 7,93 2,19 -28,19 Borusan Yat. Paz. 39,82 0,45 -7,71 Bosch Fren Sistemleri 163,80 -1,92 -10,58 Bossa 6,55 0,77 61,73 Boyner Perakende Yat. 7,74 -0,13 -15,69 Brisa 6,01 0,84 -17,33 Burçelik 3,08 1,32 -20,00 Burçelik Vana 1,57 -0,63 -10,29 Bursa Çimento 5,04 2,65 -0,47 Carrefoursa 3,83 0,79 -31,36 Coca Cola İçecek 29,72 4,06 -11,26 Cosmos Yat. Holding 0,94 0,00 -19,66 Credıtwest Faktorıng 1,12 0,90 0,47 Çelebi 50,00 6,97 46,75 Çelik Halat 6,14 0,99 64,18 Çemaş Döküm 2,60 -1,14 40,54 Çemtaş 6,89 7,49 70,60 Çimbeton 27,76 0,07 -24,81 Çimentaş 9,00 1,93 -22,35 Çimsa 9,86 -2,38 -25,27 Çuhadaroğlu Metal 1,93 2,12 -34,13 Dagi Giyim 1,70 -1,73 -25,11 Dagi Yatırım Holding 1,22 -0,81 -14,69 Dardanel 1,18 0,00 -39,49 Datagate Bilgisayar 5,41 16,85 -44,35 Demirören Gazetecilik 8,82 0,11 235,99 Demısaş Döküm 2,64 0,38 90,13 Denge Holding 1,80 -1,64 -4,86 Deniz GMYO 2,72 3,03 0,74 Denizbank 4,81 0,84 31,06 Denizli Cam 9,90 0,81 -16,60 Derimod 9,03 0,89 20,24 Desa Deri 1,04 0,00 2,97 Despec Bilgisayar 2,89 3,58 -19,50 Deva Holding 4,07 3,30 -7,08 Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 1,56 -44,44 Ditaş Doğan 5,46 0,74 -8,94 DO-CO 467,30 -2,24 126,15 Doğan Burda 2,58 0,39 -22,29 Doğan Holding 1,23 0,00 41,38 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 5,04 -65,66 Doğusan 2,82 4,06 93,15 Doğuş GMYO 2,16 7,46 -33,33 Doğuş Otomotiv 5,84 1,04 -22,54 Döktaş Dökümcülük 11,08 1,00 0,73 Duran Doğan Basım 2,45 -0,41 -35,01 Dyo Boya 4,62 1,99 -39,29 Eczacıbaşı İlaç 3,78 2,16 -9,58 Eczacıbaşı Yatırım 8,56 2,03 -14,65 Edip Gayrimenkul 0,63 -1,56 -46,61 Ege Endüstri 389,00 -0,44 29,70 Ege Gübre 22,80 0,18 -10,66 Ege Profil 8,36 -0,24 -14,94 Ege Seramik 3,80 1,06 -13,07 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 -79,71 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00 Egeplast 4,12 -1,90 -11,97 Ekiz Kimya 0,40 0,00 -29,82 Emek Elektrik 1,13 0,89 -28,29 Eminiş Ambalaj 3,14 0,00 -32,33 Emlak Konut GMYO 1,86 1,09 -28,39 Enerjisa Enerji 5,22 0,58 Enka İnşaat 5,28 2,92 -2,62 Erbosan 69,60 2,28 -12,25 Ereğli Demir Çelik 12,06 1,86 29,13 Ersu Gıda 0,91 1,11 -30,53 Escort Teknoloji 0,61 1,67 -51,59 Etiler Gıda 3,66 -0,54 -21,96 Euro Kapital Yat. Ort. 0,78 4,00 -28,90 Euro Trend Yat. Ort. 0,65 -1,52 -30,30 Euro Yat. Ort. 0,65 1,56 -21,98 Euro Yatırım Holding 0,51 0,00 -16,39 Fenerbahçe Futbol 23,58 0,43 -31,25 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,56 1,56 -66,98 F-M İzmit Piston 17,31 3,16 38,16 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,88 2,11 -21,14 Ford Otosan 65,00 -2,91 11,98 Formet Çelik Kapı 8,34 1,71 Frigo Pak Gıda 1,16 -0,85 22,11 Galatasaray Sportif 1,63 -1,21 -22,29 Garanti Bankası 6,06 1,85 -41,03 Garanti Faktoring 2,15 0,47 -34,05 Garanti Yat. Ort. 0,63 0,00 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,79 0,00 10,71 Gedik Yatırım Holding 1,56 0,00 13,04 Gediz Ambalaj 3,95 1,28 9,27 Gentaş 2,25 -1,75 49,99 Gersan Elektrik 4,08 1,75 -13,38 Global Men. Değ. 0,45 -4,26 0,00 Global Yat. Holding 3,27 -1,80 -9,42 Good-Year 3,95 0,77 -5,01 Göltaş Çimento 44,80 -1,80 -31,39 Gözde Girişim 2,27 0,00 -59,89 GSD Denizcilik 1,03 0,98 -23,70 GSD Holding 0,73 0,00 1,39 Gübre Fabrik. 3,10 2,99 -26,71 Güler Yat. Holding 1,02 0,99 -12,07 Güneş Sigorta 1,45 2,11 -12,12 Halk GMYO 0,64 1,59 -29,88 Halk Sigorta 0,86 0,00 -35,42 Hatay Tekstil 3,88 1,04 -21,93 Hedef Girişim 1,37 -4,86 -35,28 Hektaş 10,21 4,29 45,86 HUB Girişim 1,37 0,74 15,13 Hürriyet Gzt. 1,11 0,91 -17,16 ICBC Turkey Bank 5,03 8,41 10,31 İdealist GMYO 1,87 1,08 -8,33 İhlas Ev Aletleri 0,35 -2,78 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,27 1,60 -35,20 İhlas Gazetecilik 0,80 2,56 -32,20 İhlas Holding 0,37 2,78 -30,19 İhlas Yayın Holding 0,36 0,00 -29,41 İndeks Bilgisayar 6,58 8,22 -35,61 Info Yatırım 1,02 2,00 -13,56 İntema 25,62 -0,93 5,26 İpek Doğal Enerji 5,02 3,08 -6,52 İskenderun Demir Çelik 7,94 2,72 62,75(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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