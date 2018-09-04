Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,97 1,04 -24,81 Acıpayam Selüloz 2,45 1,24 -5,43 Adana Çimento (A) 6,15 1,82 14,83 Adana Çimento (B) 4,17 0,72 11,01 Adana Çimento (C) 1,50 9,49 91,23 Adel Kalemcilik 13,38 0,07 -13,82 Adese Alışveriş Ticaret 1,81 0,56 -9,05 Afyon Çimento 5,40 -0,37 -30,59 Ak Enerji 0,65 1,56 -28,57 Akbank 5,81 -0,68 -38,48 Akçansa 9,43 0,21 -7,88 Akdenız Güvenlık Hız. 2,14 -2,73 -63,91 Akfen GMYO 2,29 9,05 -4,98 Akın Tekstil 8,25 0,24 -41,53 Akiş GMYO 2,57 2,39 -7,95 Akmerkez GMYO 18,45 -0,27 -6,35 Aksa 11,40 -1,89 -4,87 Aksa Enerji 4,30 2,38 4,12 Aksigorta 3,17 -1,55 4,52 Aksu Enerji 6,59 0,30 24,35 Alarko Carrıer 41,82 -1,60 -27,30 Alarko GMYO 51,60 -1,62 4,87 Alarko Holding 4,89 1,24 -28,39 Albaraka Türk 1,30 1,56 -13,54 Alcatel Lucent Teletaş 6,54 0,31 -18,05 Alkim Kağıt 3,87 -2,27 -16,52 Alkim Kimya 22,20 -1,33 -6,37 Altınyağ 0,73 0,00 -38,97 Altınyunus Çeşme 3,99 3,37 -20,99 Anadolu Cam 3,43 3,31 34,36 Anadolu Efes 21,98 -4,68 -7,68 Anadolu Grubu Holding 18,10 -0,88 -23,28 Anadolu Hayat Emek. 7,15 -2,72 -8,53 Anadolu Isuzu 8,76 -1,24 -3,74 Anadolu Sigorta 4,34 -0,23 44,13 Anel Elektrik 2,42 0,41 -35,81 Anel Telekom 0,41 2,50 -18,00 Arçelik 13,22 -0,83 -36,36 Arena Bilgisayar 2,89 -2,36 -31,68 Armada Bilgisayar 10,90 -2,15 60,77 Arsan Tekstil 1,91 0,00 9,14 Artı Yatırım Holding 1,50 -6,83 59,57 Aselsan 26,06 -1,81 -17,95 Aslan Çimento 30,80 1,32 -18,04 Ata GMYO 3,99 -0,25 -16,70 Atakule GMYO 2,07 0,00 0,98 Atlantik Petrol Ürünleri 0,80 0,00 -42,45 Atlantis Yatırım Holding 0,39 11,43 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,73 0,00 -25,51 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,81 -0,31 -27,64 Avrasya GMYO 1,06 0,95 -32,91 Avrasya Petrol ve Tur. 1,25 1,63 -25,60 Avrasya Stratejik GMYF 1.139,70 0,08 Avrupa Yatırım Holding 3,23 -3,00 76,50 Ayen Enerji 3,38 -1,46 -30,02 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,60 -3,03 -2,34 Aygaz 12,30 1,15 -15,15 Bagfaş 6,13 -0,33 -41,62 Bak Ambalaj 5,10 0,99 1,92 Balatacılar Balatacılık 0,43 0,00 -23,21 Bantaş Ambalaj 2,03 1,00 -50,37 Banvit 15,00 6,84 -29,97 Baştaş Başkent Çimento 2,25 0,00 -4,94 Batı Çimento 2,82 -1,05 -35,78 Batısöke Çimento 1,18 -0,84 -28,89 Bera Holding 1,76 -1,12 -43,23 Berkosan Yalıtım 1,65 -1,79 -26,01 Beşiktaş Futbol Yat. 2,23 -1,76 -45,48 Beyaz Filo 5,51 8,25 -83,61 Bilici Yatırım 1,69 -2,87 10,42 Bim Mağazalar 72,80 -0,34 -5,23 Bimeks 0,11 0,00 -60,71 Birko Mensucat 0,37 2,78 -9,76 Birlik Mensucat 0,99 0,00 -29,79 Bizim Mağazaları 6,01 6,18 -21,95 Bolu Çimento 4,99 4,18 4,61 Bomonti Elektrik 0,60 -1,64 -44,44 Borusan Mannesmann 7,88 -0,63 -28,65 Borusan Yat. Paz. 40,08 0,65 -7,11 Bosch Fren Sistemleri 159,40 -2,69 -12,98 Bossa 6,35 -3,05 56,79 Boyner Perakende Yat. 7,63 -1,42 -16,88 Brisa 5,97 -0,67 -17,88 Burçelik 3,16 2,60 -17,92 Burçelik Vana 1,57 0,00 -10,29 Bursa Çimento 5,04 0,00 -0,47 Carrefoursa 3,95 3,13 -29,21 Coca Cola İçecek 30,00 0,94 -10,43 Cosmos Yat. Holding 0,96 2,13 -17,95 Credıtwest Faktorıng 1,12 0,00 0,47 Çelebi 50,40 0,80 47,93 Çelik Halat 6,14 0,00 64,18 Çemaş Döküm 2,94 13,08 58,92 Çemtaş 6,81 -1,16 68,62 Çimbeton 28,86 3,96 -21,83 Çimentaş 8,79 -2,33 -24,16 Çimsa 9,82 -0,41 -25,58 Çuhadaroğlu Metal 1,94 0,52 -33,79 Dagi Giyim 1,70 0,00 -25,11 Dagi Yatırım Holding 1,20 -1,64 -16,08 Dardanel 1,18 0,00 -39,49 Datagate Bilgisayar 5,25 -2,96 -45,99 Demirören Gazetecilik 8,93 1,25 240,19 Demısaş Döküm 2,52 -4,55 81,49 Denge Holding 1,80 0,00 -4,86 Deniz GMYO 2,81 3,31 4,07 Denizbank 4,83 0,42 31,61 Denizli Cam 9,63 -2,73 -18,87 Derimod 9,14 1,22 21,70 Desa Deri 1,03 -0,96 1,98 Despec Bilgisayar 2,83 -2,08 -21,17 Deva Holding 4,07 0,00 -7,08 Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 0,00 -44,44 Ditaş Doğan 5,43 -0,55 -9,44 DO-CO 480,00 2,72 132,30 Doğan Burda 2,55 -1,16 -23,19 Doğan Holding 1,22 -0,81 40,23 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,23 -1,60 -66,21 Doğusan 2,99 6,03 104,79 Doğuş GMYO 2,10 -2,78 -35,19 Doğuş Otomotiv 5,70 -2,40 -24,39 Döktaş Dökümcülük 11,07 -0,09 0,64 Duran Doğan Basım 2,45 0,00 -35,01 Dyo Boya 4,57 -1,08 -39,95 Eczacıbaşı İlaç 3,69 -2,38 -11,73 Eczacıbaşı Yatırım 8,38 -2,10 -16,45 Edip Gayrimenkul 0,63 0,00 -46,61 Ege Endüstri 405,50 4,24 35,20 Ege Gübre 22,30 -2,19 -12,62 Ege Profil 8,21 -1,79 -16,47 Ege Seramik 3,72 -2,11 -14,90 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 4,12 0,00 -11,97 Ekiz Kimya 0,41 2,50 -28,07 Emek Elektrik 1,13 0,00 -28,29 Eminiş Ambalaj 3,10 -1,27 -33,19 Emlak Konut GMYO 1,83 -1,61 -29,55 Enerjisa Enerji 5,11 -2,11 Enka İnşaat 5,34 1,14 -1,51 Erbosan 68,40 -1,72 -13,76 Ereğli Demir Çelik 11,63 -3,57 24,52 Ersu Gıda 1,00 9,89 -23,66 Escort Teknoloji 0,61 0,00 -51,59 Etiler Gıda 3,40 -7,10 -27,51 Euro Kapital Yat. Ort. 0,78 0,00 -28,90 Euro Trend Yat. Ort. 0,67 3,08 -28,16 Euro Yat. Ort. 0,65 0,00 -21,98 Euro Yatırım Holding 0,51 0,00 -16,39 Fenerbahçe Futbol 23,40 -0,76 -31,78 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,56 0,00 -66,98 F-M İzmit Piston 17,00 -1,79 35,68 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,92 1,03 -20,33 Ford Otosan 67,90 4,46 16,98 Formet Çelik Kapı 8,20 -1,68 Frigo Pak Gıda 1,16 22,11 Galatasaray Sportif 1,61 -1,23 -23,24 Garanti Bankası 6,10 0,66 -40,64 Garanti Faktoring 2,15 0,00 -34,05 Garanti Yat. Ort. 0,63 0,00 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,75 -1,43 9,13 Gedik Yatırım Holding 1,53 -1,92 10,87 Gediz Ambalaj 3,90 -1,27 7,88 Gentaş 2,12 -5,78 41,32 Gersan Elektrik 4,08 0,00 -13,38 Global Men. Değ. 0,47 4,44 4,44 Global Yat. Holding 3,20 -2,14 -11,36 Good-Year 3,88 -1,77 -6,69 Göltaş Çimento 44,20 -1,34 -32,31 Gözde Girişim 2,31 1,76 -59,19 GSD Denizcilik 1,03 0,00 -23,70 GSD Holding 0,74 1,37 2,78 Gübre Fabrik. 3,08 -0,65 -27,19 Güler Yat. Holding 1,02 0,00 -12,07 Güneş Sigorta 1,45 0,00 -12,12 Halk GMYO 0,63 -1,56 -30,98 Halk Sigorta 0,86 0,00 -35,42 Hatay Tekstil 3,87 -0,26 -22,13 Hedef Girişim 1,38 0,73 -34,80 Hektaş 9,92 -2,84 41,71 HUB Girişim 1,37 0,00 15,13 Hürriyet Gzt. 1,10 -0,90 -17,91 ICBC Turkey Bank 5,05 0,40 10,75 İdealist GMYO 1,91 2,14 -6,37 İhlas Ev Aletleri 0,36 2,86 -29,41 İhlas Gayrimenkul 1,26 -0,79 -35,71 İhlas Gazetecilik 0,78 -2,50 -33,90 İhlas Holding 0,37 0,00 -30,19 İhlas Yayın Holding 0,36 0,00 -29,41 İndeks Bilgisayar 6,71 1,98 -34,34 Info Yatırım 1,01 -0,98 -14,41 İntema 25,54 -0,31 4,93 İpek Doğal Enerji 4,88 -2,79 -9,12 İskenderun Demir Çelik 7,78 -2,02 59,47(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

