Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,96 -1,03 -25,58 Acıpayam Selüloz 2,42 -1,22 -6,59 Adana Çimento (A) 6,22 1,14 16,13 Adana Çimento (B) 4,24 1,68 12,87 Adana Çimento (C) 1,45 -3,33 84,86 Adel Kalemcilik 13,33 -0,37 -14,14 Adese Alışveriş Ticaret 1,84 1,66 -7,54 Afyon Çimento 5,41 0,19 -30,46 Ak Enerji 0,64 -1,54 -29,67 Akbank 5,65 -2,75 -40,17 Akçansa 9,40 -0,32 -8,17 Akdenız Güvenlık Hız. 2,08 -2,80 -64,92 Akfen GMYO 2,29 0,00 -4,98 Akın Tekstil 8,13 -1,45 -42,38 Akiş GMYO 2,58 0,39 -7,59 Akmerkez GMYO 18,45 0,00 -6,35 Aksa 11,25 -1,32 -6,13 Aksa Enerji 4,25 -1,16 2,91 Aksigorta 3,17 0,00 4,52 Aksu Enerji 6,67 1,21 25,86 Alarko Carrıer 42,00 0,43 -26,99 Alarko GMYO 53,80 4,26 9,35 Alarko Holding 5,01 2,45 -26,63 Albaraka Türk 1,34 3,08 -10,88 Alcatel Lucent Teletaş 6,36 -2,75 -20,30 Alkim Kağıt 3,84 -0,78 -17,17 Alkim Kimya 22,42 0,99 -5,44 Altınyağ 0,73 0,00 -38,97 Altınyunus Çeşme 3,84 -3,76 -23,96 Anadolu Cam 3,42 -0,29 33,96 Anadolu Efes 21,50 -2,18 -9,70 Anadolu Grubu Holding 18,00 -0,55 -23,70 Anadolu Hayat Emek. 7,08 -0,98 -9,43 Anadolu Isuzu 8,75 -0,11 -3,85 Anadolu Sigorta 4,34 0,00 44,13 Anel Elektrik 2,45 1,24 -35,01 Anel Telekom 0,40 -2,44 -20,00 Arçelik 13,23 0,08 -36,31 Arena Bilgisayar 2,91 0,69 -31,21 Armada Bilgisayar 11,16 2,39 64,60 Arsan Tekstil 1,90 -0,52 8,57 Artı Yatırım Holding 1,44 -4,00 53,19 Aselsan 26,04 -0,08 -18,01 Aslan Çimento 31,10 0,97 -17,24 Ata GMYO 4,13 3,51 -13,78 Atakule GMYO 2,07 0,00 0,98 Atlantik Petrol Ürünleri 0,81 1,25 -41,73 Atlantis Yatırım Holding 0,42 7,69 -14,29 Atlas Yat. Ort. 0,73 0,00 -25,51 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,83 0,16 -27,53 Avrasya GMYO 1,04 -1,89 -34,18 Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 -0,80 -26,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.140,70 0,09 Avrupa Yatırım Holding 3,15 -2,48 72,13 Ayen Enerji 3,44 1,78 -28,78 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,60 0,00 -2,34 Aygaz 12,44 1,14 -14,18 Bagfaş 6,10 -0,49 -41,90 Bak Ambalaj 5,11 0,20 2,12 Balatacılar Balatacılık 0,44 0,00 -21,43 Bantaş Ambalaj 2,18 7,39 -46,70 Banvit 14,56 -2,93 -32,03 Baştaş Başkent Çimento 2,20 -2,22 -7,05 Batı Çimento 2,84 0,71 -35,32 Batısöke Çimento 1,17 -0,85 -29,49 Bera Holding 1,75 -0,57 -43,55 Berkosan Yalıtım 1,68 1,82 -24,66 Beşiktaş Futbol Yat. 2,18 -2,24 -46,70 Beyaz Filo 5,28 -4,17 -84,29 Bilici Yatırım 1,67 -1,18 9,11 Bim Mağazalar 71,40 -1,92 -7,05 Bimeks 0,11 0,00 -60,71 Birko Mensucat 0,36 -2,70 -12,20 Birlik Mensucat 0,98 -1,01 -30,50 Bizim Mağazaları 6,00 -0,17 -22,08 Bolu Çimento 5,00 0,20 4,82 Bomonti Elektrik 0,62 3,33 -42,59 Borusan Mannesmann 8,03 1,90 -27,29 Borusan Yat. Paz. 40,00 -0,20 -7,30 Bosch Fren Sistemleri 161,50 1,32 -11,84 Bossa 6,24 -1,73 54,07 Boyner Perakende Yat. 7,45 -2,36 -18,85 Brisa 5,97 0,00 -17,88 Burçelik 3,09 -2,22 -19,74 Burçelik Vana 1,57 0,00 -10,29 Bursa Çimento 5,02 -0,40 -0,86 Carrefoursa 3,90 -1,27 -30,11 Coca Cola İçecek 29,50 -1,67 -11,92 Cosmos Yat. Holding 0,95 -2,06 -18,80 Credıtwest Faktorıng 1,12 0,00 0,47 Çelebi 50,00 -0,79 46,75 Çelik Halat 6,14 0,00 64,18 Çemaş Döküm 3,09 5,10 67,03 Çemtaş 6,83 0,29 69,11 Çimbeton 30,54 5,82 -17,28 Çimentaş 8,60 -2,16 -25,80 Çimsa 9,80 -0,20 -25,73 Çuhadaroğlu Metal 1,90 -2,06 -35,15 Dagi Giyim 1,69 -0,59 -25,55 Dagi Yatırım Holding 1,21 0,83 -15,38 Dardanel 1,16 -1,69 -40,51 Datagate Bilgisayar 5,15 -1,90 -47,02 Demirören Gazetecilik 8,82 -1,23 235,99 Demısaş Döküm 2,42 -3,97 74,29 Denge Holding 1,80 0,00 -4,86 Deniz GMYO 2,83 0,71 4,81 Denizbank 4,92 1,86 34,06 Denizli Cam 9,73 1,04 -18,03 Derimod 9,47 3,61 26,10 Desa Deri 1,04 0,97 2,97 Despec Bilgisayar 2,80 -1,06 -22,01 Deva Holding 4,09 0,49 -6,62 Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 0,00 -44,44 Ditaş Doğan 5,35 -1,47 -10,78 DO-CO 474,10 -1,23 129,44 Doğan Burda 2,53 -0,78 -23,80 Doğan Holding 1,26 3,28 44,83 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 -2,44 -67,03 Doğusan 3,20 7,02 119,18 Doğuş GMYO 2,12 0,95 -34,57 Doğuş Otomotiv 5,68 -0,35 -24,66 Döktaş Dökümcülük 11,02 -0,45 0,18 Duran Doğan Basım 2,46 0,41 -34,75 Dyo Boya 4,52 -1,09 -40,60 Eczacıbaşı İlaç 3,76 1,90 -10,05 Eczacıbaşı Yatırım 8,42 0,48 -16,05 Edip Gayrimenkul 0,62 -1,59 -47,46 Ege Endüstri 402,40 -0,76 34,17 Ege Gübre 22,50 0,90 -11,84 Ege Profil 8,25 0,49 -16,06 Ege Seramik 3,67 -1,34 -16,04 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 -79,71 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 4,08 -0,97 -12,82 Ekiz Kimya 0,40 -2,44 -29,82 Emek Elektrik 1,15 1,77 -27,02 Eminiş Ambalaj 3,14 1,29 -32,33 Emlak Konut GMYO 1,83 0,00 -29,55 Enerjisa Enerji 5,10 -0,20 Enka İnşaat 5,37 0,56 -0,96 Erbosan 67,30 -1,61 -15,15 Ereğli Demir Çelik 11,40 -1,98 22,06 Ersu Gıda 1,02 2,00 -22,14 Escort Teknoloji 0,60 -1,64 -52,38 Etiler Gıda 3,00 -11,76 -36,03 Euro Kapital Yat. Ort. 0,92 17,95 -16,13 Euro Trend Yat. Ort. 0,68 1,49 -27,08 Euro Yat. Ort. 0,67 3,08 -19,58 Euro Yatırım Holding 0,53 3,92 -13,11 Fenerbahçe Futbol 22,90 -2,14 -33,24 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,54 -0,44 -67,13 F-M İzmit Piston 16,63 -2,18 32,73 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,02 2,55 -18,29 Ford Otosan 66,20 -2,50 14,05 Formet Çelik Kapı 8,19 -0,12 Frigo Pak Gıda 1,15 -0,86 21,05 Galatasaray Sportif 1,57 -2,48 -25,15 Garanti Bankası 5,98 -1,97 -41,81 Garanti Faktoring 2,17 0,93 -33,44 Garanti Yat. Ort. 0,62 -1,59 -15,57 Gedik Y. Men. Değ. 2,74 -0,36 8,73 Gedik Yatırım Holding 1,51 -1,31 9,42 Gediz Ambalaj 3,88 -0,51 7,33 Gentaş 2,20 3,77 46,66 Gersan Elektrik 4,06 -0,49 -13,80 Global Men. Değ. 0,46 -2,13 2,22 Global Yat. Holding 3,18 -0,63 -11,91 Good-Year 3,87 -0,26 -6,93 Göltaş Çimento 43,94 -0,59 -32,71 Gözde Girişim 2,50 8,23 -55,83 GSD Denizcilik 1,04 0,97 -22,96 GSD Holding 0,73 -1,35 1,39 Gübre Fabrik. 3,05 -0,97 -27,90 Güler Yat. Holding 1,02 0,00 -12,07 Güneş Sigorta 1,48 2,07 -10,30 Halk GMYO 0,63 0,00 -30,98 Halk Sigorta 0,87 1,16 -34,67 Hatay Tekstil 3,94 1,81 -20,72 Hedef Girişim 1,35 -2,17 -36,22 Hektaş 10,05 1,31 43,57 HUB Girişim 1,35 -1,46 13,45 Hürriyet Gzt. 1,09 -0,91 -18,66 ICBC Turkey Bank 5,12 1,39 12,28 İdealist GMYO 1,89 -1,05 -7,35 İhlas Ev Aletleri 0,35 -2,78 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,25 -0,79 -36,22 İhlas Gazetecilik 0,78 0,00 -33,90 İhlas Holding 0,36 -2,70 -32,08 İhlas Yayın Holding 0,35 -2,78 -31,37 İndeks Bilgisayar 6,52 -2,83 -36,20 Info Yatırım 1,02 0,99 -13,56 İntema 25,22 -1,25 3,62 İpek Doğal Enerji 4,93 1,02 -8,19 İskenderun Demir Çelik 7,94 2,06 62,75(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

