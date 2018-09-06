Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,87 -9,37 -32,56 Acıpayam Selüloz 2,42 0,00 -6,59 Adana Çimento (A) 6,16 -0,96 15,01 Adana Çimento (B) 4,26 0,47 13,41 Adana Çimento (C) 1,41 -2,76 79,76 Adel Kalemcilik 14,03 5,25 -9,63 Adese Alışveriş Ticaret 1,88 2,17 -5,53 Afyon Çimento 5,36 -0,92 -31,11 Ak Enerji 0,64 0,00 -29,67 Akbank 5,60 -0,88 -40,70 Akçansa 9,32 -0,85 -8,96 Akdenız Güvenlık Hız. 2,09 0,48 -64,76 Akfen GMYO 2,35 2,62 -2,49 Akın Tekstil 8,16 0,37 -42,17 Akiş GMYO 2,56 -0,78 -8,30 Akmerkez GMYO 18,50 0,27 -6,10 Aksa 11,26 0,09 -6,04 Aksa Enerji 4,26 0,24 3,15 Aksigorta 3,13 -1,26 3,20 Aksu Enerji 6,76 1,35 27,56 Alarko Carrıer 42,88 2,10 -25,46 Alarko GMYO 53,15 -1,21 8,03 Alarko Holding 4,90 -2,20 -28,24 Albaraka Türk 1,37 2,24 -8,88 Alcatel Lucent Teletaş 6,52 2,52 -18,30 Alkim Kağıt 3,91 1,82 -15,66 Alkim Kimya 22,54 0,54 -4,93 Altınyağ 0,72 -1,37 -39,81 Altınyunus Çeşme 3,84 0,00 -23,96 Anadolu Cam 3,39 -0,88 32,79 Anadolu Efes 21,66 0,74 -9,03 Anadolu Grubu Holding 17,94 -0,33 -23,95 Anadolu Hayat Emek. 7,25 2,40 -7,25 Anadolu Isuzu 8,77 0,23 -3,63 Anadolu Sigorta 4,32 -0,46 43,46 Anel Elektrik 2,41 -1,63 -36,07 Anel Telekom 0,40 0,00 -20,00 Arçelik 13,00 -1,74 -37,41 Arena Bilgisayar 2,91 0,00 -31,21 Armada Bilgisayar 10,90 -2,33 60,77 Arsan Tekstil 1,86 -2,11 6,29 Artı Yatırım Holding 1,40 -2,78 48,94 Aselsan 26,06 0,08 -17,95 Aslan Çimento 30,60 -1,61 -18,58 Ata GMYO 4,00 -3,15 -16,49 Atakule GMYO 2,10 1,45 2,44 Atlantik Petrol Ürünleri 0,81 0,00 -41,73 Atlantis Yatırım Holding 0,40 -4,76 -18,37 Atlas Yat. Ort. 0,76 4,11 -22,45 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,75 -0,62 -27,98 Avrasya GMYO 1,03 -0,96 -34,81 Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 0,00 -26,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.141,60 0,08 Avrupa Yatırım Holding 3,15 0,00 72,13 Ayen Enerji 3,53 2,62 -26,92 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,65 3,12 0,71 Aygaz 12,26 -1,45 -15,42 Bagfaş 6,09 -0,16 -42,00 Bak Ambalaj 5,12 0,20 2,32 Balatacılar Balatacılık 0,44 -21,43 Bantaş Ambalaj 2,10 -3,67 -48,66 Banvit 14,69 0,89 -31,42 Baştaş Başkent Çimento 2,20 0,00 -7,05 Batı Çimento 2,84 0,00 -35,32 Batısöke Çimento 1,15 -1,71 -30,70 Bera Holding 1,76 0,57 -43,23 Berkosan Yalıtım 1,70 1,19 -23,77 Beşiktaş Futbol Yat. 2,20 0,92 -46,21 Beyaz Filo 5,01 -5,11 -85,10 Bilici Yatırım 1,65 -1,20 7,80 Bim Mağazalar 72,00 0,84 -6,27 Bimeks 0,11 0,00 -60,71 Birko Mensucat 0,36 0,00 -12,20 Birlik Mensucat 0,98 0,00 -30,50 Bizim Mağazaları 5,80 -3,33 -24,68 Bolu Çimento 4,94 -1,20 3,56 Bomonti Elektrik 0,61 -1,61 -43,52 Borusan Mannesmann 8,15 1,49 -26,20 Borusan Yat. Paz. 40,22 0,55 -6,79 Bosch Fren Sistemleri 166,00 2,79 -9,38 Bossa 6,47 3,69 59,75 Boyner Perakende Yat. 7,57 1,61 -17,54 Brisa 6,00 0,50 -17,47 Burçelik 3,09 0,00 -19,74 Burçelik Vana 1,57 0,00 -10,29 Bursa Çimento 5,03 0,20 -0,66 Carrefoursa 3,89 -0,26 -30,29 Coca Cola İçecek 30,20 2,37 -9,83 Cosmos Yat. Holding 1,00 5,26 -14,53 Credıtwest Faktorıng 1,09 -2,68 -2,22 Çelebi 49,38 -1,24 44,93 Çelik Halat 6,51 6,03 74,08 Çemaş Döküm 3,24 4,85 75,14 Çemtaş 6,77 -0,88 67,63 Çimbeton 29,06 -4,85 -21,29 Çimentaş 8,50 -1,16 -26,66 Çimsa 9,77 -0,31 -25,96 Çuhadaroğlu Metal 1,89 -0,53 -35,49 Dagi Giyim 1,68 -0,59 -25,99 Dagi Yatırım Holding 1,22 0,83 -14,69 Dardanel 1,19 2,59 -38,97 Datagate Bilgisayar 5,22 1,36 -46,30 Demirören Gazetecilik 8,82 0,00 235,99 Demısaş Döküm 2,37 -2,07 70,69 Denge Holding 1,83 1,67 -3,28 Deniz GMYO 2,83 0,00 4,81 Denizbank 4,91 -0,20 33,79 Denizli Cam 9,84 1,13 -17,10 Derimod 9,44 -0,32 25,70 Desa Deri 1,05 0,96 3,96 Despec Bilgisayar 2,82 0,71 -21,45 Deva Holding 4,06 -0,73 -7,31 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -1,54 -45,30 Ditaş Doğan 5,81 8,60 -3,11 DO-CO 485,40 2,38 134,91 Doğan Burda 2,94 16,21 -11,45 Doğan Holding 1,24 -1,59 42,53 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 0,83 -66,76 Doğusan 3,40 6,25 132,88 Doğuş GMYO 2,12 0,00 -34,57 Doğuş Otomotiv 5,57 -1,94 -26,12 Döktaş Dökümcülük 11,07 0,45 0,64 Duran Doğan Basım 2,95 19,92 -21,75 Dyo Boya 4,56 0,88 -40,08 Eczacıbaşı İlaç 3,70 -1,60 -11,49 Eczacıbaşı Yatırım 8,31 -1,31 -17,15 Edip Gayrimenkul 0,63 1,61 -46,61 Ege Endüstri 418,00 3,88 39,37 Ege Gübre 22,52 0,09 -11,76 Ege Profil 8,19 -0,73 -16,67 Ege Seramik 3,64 -0,82 -16,73 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 -79,71 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 4,35 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 4,12 0,98 -11,97 Ekiz Kimya 0,40 0,00 -29,82 Emek Elektrik 1,16 0,87 -26,38 Eminiş Ambalaj 3,14 0,00 -32,33 Emlak Konut GMYO 1,81 -1,09 -30,32 Enerjisa Enerji 5,07 -0,59 Enka İnşaat 5,33 -0,74 -1,70 Erbosan 67,05 -0,37 -15,46 Ereğli Demir Çelik 11,26 -1,23 20,56 Ersu Gıda 0,96 -5,88 -26,72 Escort Teknoloji 0,62 3,33 -50,79 Etiler Gıda 3,00 0,00 -36,03 Euro Kapital Yat. Ort. 1,10 19,57 0,28 Euro Trend Yat. Ort. 0,74 8,82 -20,65 Euro Yat. Ort. 0,71 5,97 -14,78 Euro Yatırım Holding 0,55 3,77 -9,84 Fenerbahçe Futbol 22,46 -1,92 -34,52 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,56 0,44 -66,98 F-M İzmit Piston 16,54 -0,54 32,01 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,00 -0,50 -18,70 Ford Otosan 65,45 -1,13 12,76 Formet Çelik Kapı 8,13 -0,73 Frigo Pak Gıda 1,15 0,00 21,05 Galatasaray Sportif 1,57 0,00 -25,15 Garanti Bankası 6,01 0,50 -41,52 Garanti Faktoring 2,20 1,38 -32,52 Garanti Yat. Ort. 0,62 0,00 -15,57 Gedik Y. Men. Değ. 2,74 0,00 8,73 Gedik Yatırım Holding 1,51 0,00 9,42 Gediz Ambalaj 3,91 0,77 8,16 Gentaş 2,21 0,45 47,32 Gersan Elektrik 4,12 1,48 -12,53 Global Men. Değ. 0,47 2,17 4,44 Global Yat. Holding 3,20 0,63 -11,36 Good-Year 3,92 1,29 -5,73 Göltaş Çimento 43,00 -2,14 -34,15 Gözde Girişim 2,69 7,60 -52,47 GSD Denizcilik 1,08 3,85 -20,00 GSD Holding 0,74 1,37 2,78 Gübre Fabrik. 3,03 -0,66 -28,37 Güler Yat. Holding 1,04 1,96 -10,34 Güneş Sigorta 1,48 0,00 -10,30 Halk GMYO 0,64 1,59 -29,88 Halk Sigorta 0,87 0,00 -34,67 Hatay Tekstil 3,88 -1,52 -21,93 Hedef Girişim 1,34 -0,74 -36,69 Hektaş 9,92 -1,29 41,71 HUB Girişim 1,37 1,48 15,13 Hürriyet Gzt. 1,11 1,83 -17,16 ICBC Turkey Bank 5,38 5,08 17,98 İdealist GMYO 1,89 0,00 -7,35 İhlas Ev Aletleri 0,34 -2,86 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,25 0,00 -36,22 İhlas Gazetecilik 0,78 0,00 -33,90 İhlas Holding 0,36 0,00 -32,08 İhlas Yayın Holding 0,35 0,00 -31,37 İndeks Bilgisayar 6,54 0,31 -36,00 Info Yatırım 1,04 1,96 -11,86 İntema 25,04 -0,71 2,88 İpek Doğal Enerji 4,96 0,61 -7,64 İskenderun Demir Çelik 8,20 3,27 68,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

