Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,87 0,00 -32,56 Acıpayam Selüloz 2,43 0,41 -6,20 Adana Çimento (A) 6,19 0,49 15,57 Adana Çimento (B) 4,25 -0,23 13,14 Adana Çimento (C) 1,39 -1,42 77,21 Adel Kalemcilik 14,04 0,07 -9,57 Adese Alışveriş Ticaret 1,86 -1,06 -6,53 Afyon Çimento 5,35 -0,19 -31,23 Ak Enerji 0,64 0,00 -29,67 Akbank 5,70 1,79 -39,64 Akçansa 9,31 -0,11 -9,05 Akdenız Güvenlık Hız. 2,10 0,48 -64,59 Akfen GMYO 2,34 -0,43 -2,90 Akın Tekstil 8,22 0,74 -41,74 Akiş GMYO 2,54 -0,78 -9,02 Akmerkez GMYO 18,24 -1,41 -7,42 Aksa 11,17 -0,80 -6,79 Aksa Enerji 4,22 -0,94 2,18 Aksigorta 3,16 0,96 4,19 Aksu Enerji 6,76 0,00 27,56 Alarko Carrıer 42,44 -1,03 -26,22 Alarko GMYO 53,10 -0,09 7,92 Alarko Holding 5,03 2,65 -26,34 Albaraka Türk 1,39 1,46 -7,55 Alcatel Lucent Teletaş 6,41 -1,69 -19,67 Alkim Kağıt 4,05 3,58 -12,64 Alkim Kimya 22,48 -0,27 -5,19 Altınyağ 0,73 1,39 -38,97 Altınyunus Çeşme 3,75 -2,34 -25,74 Anadolu Cam 3,33 -1,77 30,44 Anadolu Efes 22,00 1,57 -7,60 Anadolu Grubu Holding 18,00 0,33 -23,70 Anadolu Hayat Emek. 7,31 0,83 -6,48 Anadolu Isuzu 8,81 0,46 -3,19 Anadolu Sigorta 4,35 0,69 44,46 Anel Elektrik 2,43 0,83 -35,54 Anel Telekom 0,40 0,00 -20,00 Arçelik 13,15 1,15 -36,69 Arena Bilgisayar 2,91 0,00 -31,21 Armada Bilgisayar 10,96 0,55 61,65 Arsan Tekstil 1,87 0,54 6,86 Artı Yatırım Holding 1,37 -2,14 45,74 Aselsan 26,02 -0,15 -18,07 Aslan Çimento 30,80 0,65 -18,04 Ata GMYO 4,02 0,50 -16,08 Atakule GMYO 2,07 -1,43 0,98 Atlantik Petrol Ürünleri 0,83 2,47 -40,29 Atlantis Yatırım Holding 0,42 5,00 -14,29 Atlas Yat. Ort. 0,76 0,00 -22,45 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,80 0,39 -27,70 Avrasya GMYO 1,06 2,91 -32,91 Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 0,00 -26,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.142,50 0,08 Avrupa Yatırım Holding 3,15 0,00 72,13 Ayen Enerji 3,71 5,10 -23,19 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,65 0,00 0,71 Aygaz 12,24 -0,16 -15,56 Bagfaş 6,08 -0,16 -42,10 Bak Ambalaj 5,10 -0,39 1,92 Balatacılar Balatacılık 0,42 -4,55 -25,00 Bantaş Ambalaj 2,11 0,48 -48,41 Banvit 14,34 -2,38 -33,05 Baştaş Başkent Çimento 2,16 -1,82 -8,74 Batı Çimento 2,85 0,35 -35,10 Batısöke Çimento 1,15 0,00 -30,70 Bera Holding 1,77 0,57 -42,90 Berkosan Yalıtım 1,70 0,00 -23,77 Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 -0,45 -46,45 Beyaz Filo 5,01 0,00 -85,10 Bilici Yatırım 1,71 3,64 11,72 Bim Mağazalar 72,55 0,76 -5,55 Bimeks 0,10 -9,09 -64,29 Birko Mensucat 0,35 -2,78 -14,63 Birlik Mensucat 0,98 0,00 -30,50 Bizim Mağazaları 5,82 0,34 -24,42 Bolu Çimento 4,98 0,81 4,40 Bomonti Elektrik 0,61 0,00 -43,52 Borusan Mannesmann 8,23 0,98 -25,48 Borusan Yat. Paz. 41,46 3,08 -3,91 Bosch Fren Sistemleri 163,60 -1,45 -10,69 Bossa 6,38 -1,39 57,53 Boyner Perakende Yat. 7,66 1,19 -16,56 Brisa 6,02 0,33 -17,19 Burçelik 3,12 0,97 -18,96 Burçelik Vana 1,56 -0,64 -10,86 Bursa Çimento 5,01 -0,40 -1,06 Carrefoursa 3,82 -1,80 -31,54 Coca Cola İçecek 30,06 -0,46 -10,25 Cosmos Yat. Holding 0,99 -1,00 -15,38 Credıtwest Faktorıng 1,10 0,92 -1,33 Çelebi 50,30 1,86 47,63 Çelik Halat 6,47 -0,61 73,01 Çemaş Döküm 3,21 -0,93 73,51 Çemtaş 6,68 -1,33 65,40 Çimbeton 30,06 3,44 -18,58 Çimentaş 8,53 0,35 -26,40 Çimsa 9,80 0,31 -25,73 Çuhadaroğlu Metal 1,88 -0,53 -35,84 Dagi Giyim 1,71 1,79 -24,67 Dagi Yatırım Holding 1,20 -1,64 -16,08 Dardanel 1,21 1,68 -37,95 Datagate Bilgisayar 5,13 -1,72 -47,23 Demirören Gazetecilik 8,99 1,93 242,47 Demısaş Döküm 2,68 13,08 93,01 Denge Holding 1,83 0,00 -3,28 Deniz GMYO 2,82 -0,35 4,44 Denizbank 4,91 0,00 33,79 Denizli Cam 9,92 0,81 -16,43 Derimod 9,47 0,32 26,10 Desa Deri 1,04 -0,95 2,97 Despec Bilgisayar 2,88 2,13 -19,78 Deva Holding 4,06 0,00 -7,31 Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 1,56 -44,44 Ditaş Doğan 5,57 -4,13 -7,11 DO-CO 459,00 -5,44 122,13 Doğan Burda 2,75 -6,46 -17,17 Doğan Holding 1,21 -2,42 39,08 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 -1,65 -67,31 Doğusan 3,40 0,00 132,88 Doğuş GMYO 2,10 -0,94 -35,19 Doğuş Otomotiv 5,56 -0,18 -26,25 Döktaş Dökümcülük 11,14 0,63 1,27 Duran Doğan Basım 2,95 0,00 -21,75 Dyo Boya 4,56 0,00 -40,08 Eczacıbaşı İlaç 3,75 1,35 -10,29 Eczacıbaşı Yatırım 8,31 0,00 -17,15 Edip Gayrimenkul 0,63 0,00 -46,61 Ege Endüstri 410,70 -1,75 36,94 Ege Gübre 22,70 0,80 -11,05 Ege Profil 8,17 -0,24 -16,87 Ege Seramik 3,64 0,00 -16,73 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 -79,71 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 11,11 -50,00 Egeplast 4,08 -0,97 -12,82 Ekiz Kimya 0,41 2,50 -28,07 Emek Elektrik 1,19 2,59 -24,48 Eminiş Ambalaj 3,12 -0,64 -32,76 Emlak Konut GMYO 1,83 1,10 -29,55 Enerjisa Enerji 5,07 0,00 Enka İnşaat 5,27 -1,13 -2,80 Erbosan 66,80 -0,37 -15,78 Ereğli Demir Çelik 11,32 0,53 21,20 Ersu Gıda 0,96 0,00 -26,72 Escort Teknoloji 0,63 1,61 -50,00 Etiler Gıda 2,98 -0,67 -36,46 Euro Kapital Yat. Ort. 1,28 16,36 16,68 Euro Trend Yat. Ort. 0,73 -1,35 -21,72 Euro Yat. Ort. 0,70 -1,41 -15,98 Euro Yatırım Holding 0,55 0,00 -9,84 Fenerbahçe Futbol 22,44 -0,09 -34,58 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,10 11,84 -63,07 F-M İzmit Piston 16,82 1,69 34,25 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,07 1,75 -17,28 Ford Otosan 64,45 -1,53 11,03 Formet Çelik Kapı 7,78 -4,31 Frigo Pak Gıda 1,15 0,00 21,05 Galatasaray Sportif 1,59 1,27 -24,20 Garanti Bankası 6,15 2,33 -40,15 Garanti Faktoring 2,18 -0,91 -33,13 Garanti Yat. Ort. 0,63 1,61 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,74 0,00 8,73 Gedik Yatırım Holding 1,52 0,66 10,14 Gediz Ambalaj 3,89 -0,51 7,61 Gentaş 2,26 2,26 50,66 Gersan Elektrik 4,11 -0,24 -12,74 Global Men. Değ. 0,45 -4,26 0,00 Global Yat. Holding 3,18 -0,63 -11,91 Good-Year 3,96 1,02 -4,76 Göltaş Çimento 42,68 -0,74 -34,64 Gözde Girişim 2,57 -4,46 -54,59 GSD Denizcilik 1,06 -1,85 -21,48 GSD Holding 0,73 -1,35 1,39 Gübre Fabrik. 3,02 -0,33 -28,61 Güler Yat. Holding 1,02 -1,92 -12,07 Güneş Sigorta 1,48 0,00 -10,30 Halk GMYO 0,63 -1,56 -30,98 Halk Sigorta 0,86 -1,15 -35,42 Hatay Tekstil 3,90 0,52 -21,53 Hedef Girişim 1,34 0,00 -36,69 Hektaş 9,97 0,50 42,43 HUB Girişim 1,37 0,00 15,13 Hürriyet Gzt. 1,12 0,90 -16,42 ICBC Turkey Bank 5,18 -3,72 13,60 İdealist GMYO 1,84 -2,65 -9,80 İhlas Ev Aletleri 0,35 2,94 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,24 -0,80 -36,73 İhlas Gazetecilik 0,78 0,00 -33,90 İhlas Holding 0,36 0,00 -32,08 İhlas Yayın Holding 0,35 0,00 -31,37 İndeks Bilgisayar 6,70 2,45 -34,44 Info Yatırım 1,03 -0,96 -12,71 İntema 24,94 -0,40 2,47 İpek Doğal Enerji 5,03 1,41 -6,33 İskenderun Demir Çelik 8,32 1,46 70,54(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

