Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,84 -3,45 -34,88 Acıpayam Selüloz 2,39 -1,65 -7,75 Adana Çimento (A) 6,15 -0,65 14,83 Adana Çimento (B) 4,23 -0,47 12,61 Adana Çimento (C) 1,39 0,00 77,21 Adel Kalemcilik 13,90 -1,00 -10,47 Adese Alışveriş Ticaret 1,95 4,84 -2,01 Afyon Çimento 5,18 -3,18 -33,42 Ak Enerji 0,63 -1,56 -30,77 Akbank 5,58 -2,11 -40,91 Akçansa 9,10 -2,26 -11,11 Akdenız Güvenlık Hız. 2,13 1,43 -64,08 Akfen GMYO 2,36 0,85 -2,07 Akın Tekstil 8,24 0,24 -41,60 Akiş GMYO 2,50 -1,57 -10,45 Akmerkez GMYO 18,28 0,22 -7,22 Aksa 10,87 -2,69 -9,30 Aksa Enerji 4,11 -2,61 -0,48 Aksigorta 3,04 -3,80 0,23 Aksu Enerji 6,82 0,89 28,69 Alarko Carrıer 41,24 -2,83 -28,31 Alarko GMYO 50,15 -5,56 1,93 Alarko Holding 5,08 0,99 -25,60 Albaraka Türk 1,36 -2,16 -9,55 Alcatel Lucent Teletaş 6,13 -4,37 -23,18 Alkim Kağıt 4,17 2,96 -10,05 Alkim Kimya 21,50 -4,36 -9,32 Altınyağ 0,72 -1,37 -39,81 Altınyunus Çeşme 3,80 1,33 -24,75 Anadolu Cam 3,24 -2,70 26,91 Anadolu Efes 21,60 -1,82 -9,28 Anadolu Grubu Holding 17,33 -3,72 -26,54 Anadolu Hayat Emek. 7,07 -3,28 -9,55 Anadolu Isuzu 8,62 -2,16 -5,27 Anadolu Sigorta 4,34 -0,23 44,13 Anel Elektrik 2,35 -3,29 -37,67 Anel Telekom 0,39 -2,50 -22,00 Arçelik 12,68 -3,57 -38,96 Arena Bilgisayar 2,82 -3,09 -33,33 Armada Bilgisayar 11,35 3,56 67,40 Arsan Tekstil 1,83 -2,14 4,57 Artı Yatırım Holding 1,46 6,57 55,32 Aselsan 25,84 -0,69 -18,64 Aslan Çimento 29,78 -3,31 -20,76 Ata GMYO 4,01 -0,25 -16,28 Atakule GMYO 2,11 1,93 2,93 Atlantik Petrol Ürünleri 0,80 -3,61 -42,45 Atlantis Yatırım Holding 0,40 -4,76 -18,37 Atlas Yat. Ort. 0,76 0,00 -22,45 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,24 -4,38 -30,86 Avrasya GMYO 1,03 -2,83 -34,81 Avrasya Petrol ve Tur. 1,23 -0,81 -26,79 Avrasya Stratejik GMYF 1.145,40 0,25 Avrupa Yatırım Holding 3,11 -1,27 69,95 Ayen Enerji 3,46 -6,74 -28,36 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,61 -2,42 -1,73 Aygaz 12,00 -1,96 -17,22 Bagfaş 5,94 -2,30 -43,43 Bak Ambalaj 5,05 -0,98 0,92 Balatacılar Balatacılık 0,42 0,00 -25,00 Bantaş Ambalaj 2,14 1,42 -47,68 Banvit 16,03 11,79 -25,16 Baştaş Başkent Çimento 2,15 -0,46 -9,16 Batı Çimento 2,85 0,00 -35,10 Batısöke Çimento 1,14 -0,87 -31,30 Bera Holding 1,75 -1,13 -43,55 Berkosan Yalıtım 1,69 -0,59 -24,22 Beşiktaş Futbol Yat. 2,14 -2,28 -47,68 Beyaz Filo 5,01 0,00 -85,10 Bilici Yatırım 1,67 -2,34 9,11 Bim Mağazalar 72,75 0,28 -5,29 Bimeks 0,11 10,00 -60,71 Birko Mensucat 0,35 0,00 -14,63 Birlik Mensucat 1,06 8,16 -24,82 Bizim Mağazaları 5,75 -1,20 -25,32 Bolu Çimento 4,82 -3,21 1,05 Bomonti Elektrik 0,60 -1,64 -44,44 Borusan Mannesmann 8,27 0,49 -25,12 Borusan Yat. Paz. 41,88 1,01 -2,94 Bosch Fren Sistemleri 160,10 -2,14 -12,60 Bossa 6,28 -1,57 55,06 Boyner Perakende Yat. 7,55 -1,44 -17,76 Brisa 5,90 -1,99 -18,84 Burçelik 3,12 0,00 -18,96 Burçelik Vana 1,50 -3,85 -14,29 Bursa Çimento 4,95 -1,20 -2,24 Carrefoursa 3,76 -1,57 -32,62 Coca Cola İçecek 30,00 -0,20 -10,43 Cosmos Yat. Holding 0,95 -4,04 -18,80 Credıtwest Faktorıng 1,11 0,91 -0,43 Çelebi 49,10 -2,39 44,11 Çelik Halat 6,19 -4,33 65,52 Çemaş Döküm 3,07 -4,36 65,95 Çemtaş 6,46 -3,29 59,95 Çimbeton 28,54 -5,06 -22,70 Çimentaş 8,40 -1,52 -27,52 Çimsa 9,52 -2,86 -27,85 Çuhadaroğlu Metal 1,86 -1,06 -36,52 Dagi Giyim 1,70 -0,58 -25,11 Dagi Yatırım Holding 1,20 0,00 -16,08 Dardanel 1,21 0,00 -37,95 Datagate Bilgisayar 4,94 -3,70 -49,18 Demirören Gazetecilik 8,84 -1,67 236,76 Demısaş Döküm 2,58 -3,73 85,81 Denge Holding 1,78 -2,73 -5,92 Deniz GMYO 2,73 -3,19 1,11 Denizbank 4,86 -1,02 32,43 Denizli Cam 9,96 0,40 -16,09 Derimod 9,35 -1,27 24,50 Desa Deri 1,03 -0,96 1,98 Despec Bilgisayar 2,85 -1,04 -20,61 Deva Holding 3,96 -2,46 -9,59 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -1,54 -45,30 Ditaş Doğan 5,50 -1,26 -8,28 DO-CO 460,40 0,31 122,81 Doğan Burda 2,66 -3,27 -19,88 Doğan Holding 1,16 -4,13 33,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 -3,36 -68,41 Doğusan 3,46 1,76 136,99 Doğuş GMYO 2,04 -2,86 -37,04 Doğuş Otomotiv 5,36 -3,60 -28,90 Döktaş Dökümcülük 11,10 -0,36 0,91 Duran Doğan Basım 2,95 0,00 -21,75 Dyo Boya 4,46 -2,19 -41,39 Eczacıbaşı İlaç 3,66 -2,40 -12,45 Eczacıbaşı Yatırım 8,25 -0,72 -17,74 Edip Gayrimenkul 0,61 -3,17 -48,31 Ege Endüstri 402,70 -1,95 34,27 Ege Gübre 21,98 -3,17 -13,87 Ege Profil 8,20 0,37 -16,57 Ege Seramik 3,60 -1,10 -17,64 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 -79,71 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 -4,17 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,08 0,00 -12,82 Ekiz Kimya 0,39 -4,88 -31,58 Emek Elektrik 1,14 -4,20 -27,65 Eminiş Ambalaj 3,10 -0,64 -33,19 Emlak Konut GMYO 1,77 -3,28 -31,86 Enerjisa Enerji 5,00 -1,38 Enka İnşaat 5,20 -1,33 -4,09 Erbosan 65,55 -1,87 -17,35 Ereğli Demir Çelik 11,25 -0,62 20,46 Ersu Gıda 0,95 -1,04 -27,48 Escort Teknoloji 0,60 -4,76 -52,38 Etiler Gıda 3,20 7,38 -31,77 Euro Kapital Yat. Ort. 1,03 -19,53 -6,11 Euro Trend Yat. Ort. 0,70 -4,11 -24,94 Euro Yat. Ort. 0,67 -4,29 -19,58 Euro Yatırım Holding 0,54 -1,82 -11,48 Fenerbahçe Futbol 22,04 -1,78 -35,74 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,13 0,59 -62,85 F-M İzmit Piston 17,61 4,70 40,55 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,01 -1,47 -18,50 Ford Otosan 61,85 -4,03 6,56 Formet Çelik Kapı 8,00 2,83 Frigo Pak Gıda 1,12 -2,61 17,89 Galatasaray Sportif 1,56 -1,89 -25,63 Garanti Bankası 5,89 -4,23 -42,68 Garanti Faktoring 2,17 -0,46 -33,44 Garanti Yat. Ort. 0,63 0,00 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,74 8,73 Gedik Yatırım Holding 1,52 0,00 10,14 Gediz Ambalaj 4,08 4,88 12,86 Gentaş 2,12 -6,19 41,32 Gersan Elektrik 4,02 -2,19 -14,65 Global Men. Değ. 0,46 2,22 2,22 Global Yat. Holding 3,09 -2,83 -14,40 Good-Year 3,84 -3,03 -7,65 Göltaş Çimento 41,84 -1,97 -35,93 Gözde Girişim 2,60 1,17 -54,06 GSD Denizcilik 1,08 1,89 -20,00 GSD Holding 0,72 -1,37 0,00 Gübre Fabrik. 2,94 -2,65 -30,50 Güler Yat. Holding 1,03 0,98 -11,21 Güneş Sigorta 1,41 -4,73 -14,55 Halk GMYO 0,63 0,00 -30,98 Halk Sigorta 0,86 0,00 -35,42 Hatay Tekstil 3,95 1,28 -20,52 Hedef Girişim 1,31 -2,24 -38,11 Hektaş 9,75 -2,21 39,29 HUB Girişim 1,37 0,00 15,13 Hürriyet Gzt. 1,09 -2,68 -18,66 ICBC Turkey Bank 5,05 -2,51 10,75 İdealist GMYO 1,83 -0,54 -10,29 İhlas Ev Aletleri 0,33 -5,71 -35,29 İhlas Gayrimenkul 1,20 -3,23 -38,78 İhlas Gazetecilik 0,76 -2,56 -35,59 İhlas Holding 0,35 -2,78 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,34 -2,86 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,56 -2,09 -35,81 Info Yatırım 1,01 -1,94 -14,41 İntema 26,38 5,77 8,38 İpek Doğal Enerji 4,84 -3,78 -9,87 İskenderun Demir Çelik 8,15 -2,04 67,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

