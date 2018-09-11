Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,83 -1,19 -35,66 Acıpayam Selüloz 2,43 1,67 -6,20 Adana Çimento (A) 6,08 -1,14 13,52 Adana Çimento (B) 4,22 -0,24 12,34 Adana Çimento (C) 1,36 -2,16 73,39 Adel Kalemcilik 13,80 -0,72 -11,11 Adese Alışveriş Ticaret 2,34 20,00 17,59 Afyon Çimento 5,22 0,77 -32,90 Ak Enerji 0,63 0,00 -30,77 Akbank 5,55 -0,54 -41,23 Akçansa 8,90 -2,20 -13,06 Akdenız Güvenlık Hız. 2,06 -3,29 -65,26 Akfen GMYO 2,40 1,69 -0,41 Akın Tekstil 8,18 -0,73 -42,03 Akiş GMYO 2,49 -0,40 -10,81 Akmerkez GMYO 18,29 0,05 -7,17 Aksa 10,72 -1,38 -10,55 Aksa Enerji 4,13 0,49 0,00 Aksigorta 3,01 -0,99 -0,75 Aksu Enerji 7,14 4,69 34,73 Alarko Carrıer 41,56 0,78 -27,75 Alarko GMYO 49,10 -2,09 -0,21 Alarko Holding 5,14 1,18 -24,72 Albaraka Türk 1,39 2,21 -7,55 Alcatel Lucent Teletaş 5,97 -2,61 -25,19 Alkim Kağıt 4,15 -0,48 -10,48 Alkim Kimya 21,38 -0,56 -9,83 Altınyağ 0,71 -1,39 -40,64 Altınyunus Çeşme 3,75 -1,32 -25,74 Anadolu Cam 3,29 1,54 28,87 Anadolu Efes 21,60 0,00 -9,28 Anadolu Grubu Holding 17,55 1,27 -25,61 Anadolu Hayat Emek. 6,82 -3,54 -12,75 Anadolu Isuzu 8,63 0,12 -5,16 Anadolu Sigorta 4,30 -0,92 42,80 Anel Elektrik 2,28 -2,98 -39,52 Anel Telekom 0,39 0,00 -22,00 Arçelik 12,53 -1,18 -39,68 Arena Bilgisayar 2,81 -0,35 -33,57 Armada Bilgisayar 11,08 -2,38 63,42 Arsan Tekstil 1,84 0,55 5,14 Artı Yatırım Holding 1,58 8,22 68,09 Aselsan 26,12 1,08 -17,76 Aslan Çimento 29,82 0,13 -20,65 Ata GMYO 4,18 4,24 -12,73 Atakule GMYO 2,20 4,27 7,32 Atlantik Petrol Ürünleri 0,78 -2,50 -43,88 Atlantis Yatırım Holding 0,41 2,50 -16,33 Atlas Yat. Ort. 0,73 -3,95 -25,51 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,92 -2,61 -32,67 Avrasya GMYO 1,02 -0,97 -35,44 Avrasya Petrol ve Tur. 1,23 0,00 -26,79 Avrasya Stratejik GMYF 1.146,30 0,08 Avrupa Yatırım Holding 3,02 -2,89 65,03 Ayen Enerji 3,43 -0,87 -28,99 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,63 1,24 -0,51 Aygaz 12,02 0,17 -17,08 Bagfaş 5,87 -1,18 -44,10 Bak Ambalaj 5,07 0,40 1,32 Balatacılar Balatacılık 0,42 0,00 -25,00 Bantaş Ambalaj 2,14 0,00 -47,68 Banvit 16,60 3,56 -22,50 Baştaş Başkent Çimento 2,15 0,00 -9,16 Batı Çimento 2,91 2,11 -33,73 Batısöke Çimento 1,15 0,88 -30,70 Bera Holding 1,81 3,43 -41,61 Berkosan Yalıtım 1,68 -0,59 -24,66 Beşiktaş Futbol Yat. 2,11 -1,40 -48,41 Beyaz Filo 4,96 -1,00 -85,24 Bilici Yatırım 1,68 0,60 9,76 Bim Mağazalar 73,60 1,17 -4,19 Bimeks 0,11 0,00 -60,71 Birko Mensucat 0,37 5,71 -9,76 Birlik Mensucat 1,03 -2,83 -26,95 Bizim Mağazaları 5,66 -1,57 -26,49 Bolu Çimento 4,92 2,07 3,14 Bomonti Elektrik 0,59 -1,67 -45,37 Borusan Mannesmann 8,28 0,12 -25,03 Borusan Yat. Paz. 41,52 -0,86 -3,77 Bosch Fren Sistemleri 156,20 -2,44 -14,73 Bossa 6,28 0,00 55,06 Boyner Perakende Yat. 7,57 0,26 -17,54 Brisa 5,88 -0,34 -19,12 Burçelik 3,09 -0,96 -19,74 Burçelik Vana 1,48 -1,33 -15,43 Bursa Çimento 4,91 -0,81 -3,03 Carrefoursa 3,71 -1,33 -33,51 Coca Cola İçecek 30,00 0,00 -10,43 Cosmos Yat. Holding 0,91 -4,21 -22,22 Credıtwest Faktorıng 1,08 -2,70 -3,12 Çelebi 49,20 0,20 44,41 Çelik Halat 6,10 -1,45 63,11 Çemaş Döküm 3,12 1,63 68,65 Çemtaş 6,61 2,32 63,66 Çimbeton 29,60 3,71 -19,83 Çimentaş 8,54 1,67 -26,32 Çimsa 9,42 -1,05 -28,61 Çuhadaroğlu Metal 1,86 0,00 -36,52 Dagi Giyim 1,76 3,53 -22,47 Dagi Yatırım Holding 1,20 0,00 -16,08 Dardanel 1,23 1,65 -36,92 Datagate Bilgisayar 5,19 5,06 -46,61 Demirören Gazetecilik 8,82 -0,23 235,99 Demısaş Döküm 2,87 11,24 106,70 Denge Holding 1,77 -0,56 -6,45 Deniz GMYO 2,73 0,00 1,11 Denizbank 4,86 0,00 32,43 Denizli Cam 9,85 -1,10 -17,02 Derimod 9,27 -0,86 23,44 Desa Deri 1,03 0,00 1,98 Despec Bilgisayar 2,83 -0,70 -21,17 Deva Holding 3,93 -0,76 -10,27 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 0,00 -45,30 Ditaş Doğan 5,46 -0,73 -8,94 DO-CO 513,50 11,53 148,51 Doğan Burda 2,66 0,00 -19,88 Doğan Holding 1,14 -1,72 31,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 -0,87 -68,68 Doğusan 3,52 1,73 141,10 Doğuş GMYO 2,08 1,96 -35,80 Doğuş Otomotiv 5,30 -1,12 -29,70 Döktaş Dökümcülük 11,10 0,00 0,91 Duran Doğan Basım 2,95 0,00 -21,75 Dyo Boya 4,36 -2,24 -42,71 Eczacıbaşı İlaç 3,62 -1,09 -13,40 Eczacıbaşı Yatırım 8,17 -0,97 -18,54 Edip Gayrimenkul 0,62 1,64 -47,46 Ege Endüstri 415,50 3,18 38,54 Ege Gübre 22,18 0,91 -13,09 Ege Profil 8,11 -1,10 -17,48 Ege Seramik 3,56 -1,11 -18,56 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 -79,71 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 4,35 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00 Egeplast 4,19 2,70 -10,47 Ekiz Kimya 0,41 5,13 -28,07 Emek Elektrik 1,16 1,75 -26,38 Eminiş Ambalaj 3,11 0,32 -32,97 Emlak Konut GMYO 1,76 -0,56 -32,24 Enerjisa Enerji 4,94 -1,20 Enka İnşaat 5,28 1,54 -2,62 Erbosan 64,45 -1,68 -18,74 Ereğli Demir Çelik 11,27 0,18 20,67 Ersu Gıda 0,95 0,00 -27,48 Escort Teknoloji 0,62 3,33 -50,79 Etiler Gıda 3,00 -6,25 -36,03 Euro Kapital Yat. Ort. 1,05 1,94 -4,28 Euro Trend Yat. Ort. 0,71 1,43 -23,87 Euro Yat. Ort. 0,68 1,49 -18,38 Euro Yatırım Holding 0,53 -1,85 -13,11 Fenerbahçe Futbol 21,76 -1,27 -36,56 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,87 -5,07 -64,74 F-M İzmit Piston 17,30 -1,76 38,08 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,91 -2,49 -20,53 Ford Otosan 63,40 2,51 9,23 Formet Çelik Kapı 7,95 -0,62 Frigo Pak Gıda 1,11 -0,89 16,84 Galatasaray Sportif 1,56 0,00 -25,63 Garanti Bankası 5,85 -0,68 -43,07 Garanti Faktoring 2,15 -0,92 -34,05 Garanti Yat. Ort. 0,63 0,00 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,74 0,00 8,73 Gedik Yatırım Holding 1,53 0,66 10,87 Gediz Ambalaj 4,05 -0,74 12,03 Gentaş 2,11 -0,47 40,66 Gersan Elektrik 4,00 -0,50 -15,07 Global Men. Değ. 0,47 2,17 4,44 Global Yat. Holding 3,02 -2,27 -16,34 Good-Year 3,85 0,26 -7,41 Göltaş Çimento 41,10 -1,77 -37,06 Gözde Girişim 2,51 -3,46 -55,65 GSD Denizcilik 1,09 0,93 -19,26 GSD Holding 0,71 -1,39 -1,39 Gübre Fabrik. 3,01 2,38 -28,84 Güler Yat. Holding 1,04 0,97 -10,34 Güneş Sigorta 1,44 2,13 -12,73 Halk GMYO 0,61 -3,17 -33,17 Halk Sigorta 0,82 -4,65 -38,42 Hatay Tekstil 3,89 -1,52 -21,73 Hedef Girişim 1,30 -0,76 -38,58 Hektaş 9,56 -1,95 36,57 HUB Girişim 1,36 -0,73 14,29 Hürriyet Gzt. 1,07 -1,83 -20,15 ICBC Turkey Bank 5,11 1,19 12,06 İdealist GMYO 1,82 -0,55 -10,78 İhlas Ev Aletleri 0,34 3,03 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,22 1,67 -37,76 İhlas Gazetecilik 0,75 -1,32 -36,44 İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,43 -1,98 -37,08 Info Yatırım 1,01 0,00 -14,41 İntema 25,68 -2,65 5,51 İpek Doğal Enerji 4,84 0,00 -9,87 İskenderun Demir Çelik 8,17 0,25 67,47(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

