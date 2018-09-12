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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 19:25 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,82 -1,20 -36,43 Acıpayam Selüloz 2,53 4,12 -2,34 Adana Çimento (A) 5,91 -2,80 10,35 Adana Çimento (B) 4,17 -1,18 11,01 Adana Çimento (C) 1,38 1,47 75,94 Adel Kalemcilik 13,50 -2,17 -13,05 Adese Alışveriş Ticaret 2,80 19,66 40,70 Afyon Çimento 5,22 0,00 -32,90 Ak Enerji 0,61 -3,17 -32,97 Akbank 5,44 -1,98 -42,40 Akçansa 8,72 -2,02 -14,82 Akdenız Güvenlık Hız. 2,07 0,49 -65,09 Akfen GMYO 2,43 1,25 0,83 Akın Tekstil 8,64 5,62 -38,77 Akiş GMYO 2,46 -1,20 -11,89 Akmerkez GMYO 18,36 0,38 -6,81 Aksa 10,60 -1,12 -11,55 Aksa Enerji 4,01 -2,91 -2,91 Aksigorta 3,02 0,33 -0,42 Aksu Enerji 8,54 19,61 61,15 Alarko Carrıer 40,80 -1,83 -29,07 Alarko GMYO 49,00 -0,20 -0,41 Alarko Holding 5,07 -1,36 -25,75 Albaraka Türk 1,39 0,00 -7,55 Alcatel Lucent Teletaş 5,97 0,00 -25,19 Alkim Kağıt 4,06 -2,17 -12,42 Alkim Kimya 21,10 -1,31 -11,01 Altınyağ 0,71 0,00 -40,64 Altınyunus Çeşme 3,77 0,53 -25,35 Anadolu Cam 3,25 -1,22 27,30 Anadolu Efes 21,82 1,02 -8,35 Anadolu Grubu Holding 17,40 -0,85 -26,24 Anadolu Hayat Emek. 6,63 -2,79 -15,18 Anadolu Isuzu 8,57 -0,70 -5,82 Anadolu Sigorta 4,29 -0,23 42,47 Anel Elektrik 2,26 -0,88 -40,05 Anel Telekom 0,40 2,56 -20,00 Arçelik 12,48 -0,40 -39,92 Arena Bilgisayar 2,80 -0,36 -33,81 Armada Bilgisayar 11,70 5,60 72,57 Arsan Tekstil 1,85 0,54 5,71 Artı Yatırım Holding 1,68 6,33 78,72 Aselsan 25,86 -1,00 -18,58 Aslan Çimento 29,60 -0,74 -21,24 Ata GMYO 4,17 -0,24 -12,94 Atakule GMYO 2,26 2,73 10,24 Atlantik Petrol Ürünleri 0,80 2,56 -42,45 Atlantis Yatırım Holding 0,41 0,00 -16,33 Atlas Yat. Ort. 0,72 -1,37 -26,53 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,63 -2,43 -34,31 Avrasya GMYO 1,02 0,00 -35,44 Avrasya Petrol ve Tur. 1,23 0,00 -26,79 Avrasya Stratejik GMYF 1.147,20 0,08 Avrupa Yatırım Holding 3,14 3,97 71,58 Ayen Enerji 3,41 -0,58 -29,40 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,64 0,61 0,10 Aygaz 12,47 3,74 -13,97 Bagfaş 5,84 -0,51 -44,38 Bak Ambalaj 5,08 0,20 1,52 Balatacılar Balatacılık 0,42 0,00 -25,00 Bantaş Ambalaj 2,17 1,40 -46,94 Banvit 16,07 -3,19 -24,98 Baştaş Başkent Çimento 2,15 -9,16 Batı Çimento 2,92 0,34 -33,50 Batısöke Çimento 1,14 -0,87 -31,30 Bera Holding 1,85 2,21 -40,32 Berkosan Yalıtım 1,65 -1,79 -26,01 Beşiktaş Futbol Yat. 2,10 -0,47 -48,66 Beyaz Filo 4,91 -1,01 -85,39 Bilici Yatırım 1,66 -1,19 8,46 Bim Mağazalar 75,20 2,17 -2,10 Bimeks 0,11 0,00 -60,71 Birko Mensucat 0,36 -2,70 -12,20 Birlik Mensucat 1,01 -1,94 -28,37 Bizim Mağazaları 5,68 0,35 -26,23 Bolu Çimento 4,86 -1,22 1,89 Bomonti Elektrik 0,60 1,69 -44,44 Borusan Mannesmann 8,27 -0,12 -25,12 Borusan Yat. Paz. 41,64 0,29 -3,50 Bosch Fren Sistemleri 155,40 -0,51 -15,17 Bossa 6,26 -0,32 54,57 Boyner Perakende Yat. 7,21 -4,76 -21,46 Brisa 5,90 0,34 -18,84 Burçelik 3,06 -0,97 -20,52 Burçelik Vana 1,50 1,35 -14,29 Bursa Çimento 4,86 -1,02 -4,02 Carrefoursa 3,67 -1,08 -34,23 Coca Cola İçecek 30,40 1,33 -9,23 Cosmos Yat. Holding 0,92 1,10 -21,37 Credıtwest Faktorıng 1,09 0,93 -2,22 Çelebi 48,70 -1,02 42,94 Çelik Halat 6,07 -0,49 62,31 Çemaş Döküm 3,14 0,64 69,73 Çemtaş 6,60 -0,15 63,42 Çimbeton 29,00 -2,03 -21,45 Çimentaş 8,44 -1,17 -27,18 Çimsa 9,27 -1,59 -29,74 Çuhadaroğlu Metal 1,81 -2,69 -38,23 Dagi Giyim 1,69 -3,98 -25,55 Dagi Yatırım Holding 1,18 -1,67 -17,48 Dardanel 1,21 -1,63 -37,95 Datagate Bilgisayar 5,03 -3,08 -48,26 Demirören Gazetecilik 8,82 0,00 235,99 Demısaş Döküm 2,70 -5,92 94,45 Denge Holding 1,76 -0,56 -6,98 Deniz GMYO 2,72 -0,37 0,74 Denizbank 4,84 -0,41 31,88 Denizli Cam 9,57 -2,84 -19,38 Derimod 8,88 -4,21 18,24 Desa Deri 1,02 -0,97 0,99 Despec Bilgisayar 2,82 -0,35 -21,45 Deva Holding 3,84 -2,29 -12,33 Diriteks Diriliş Tekstil 0,63 -1,56 -46,15 Ditaş Doğan 5,43 -0,55 -9,44 DO-CO 562,00 9,44 171,98 Doğan Burda 2,66 0,00 -19,88 Doğan Holding 1,16 1,75 33,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,12 -1,75 -69,23 Doğusan 3,50 -0,57 139,73 Doğuş GMYO 2,17 4,33 -33,02 Doğuş Otomotiv 5,29 -0,19 -29,83 Döktaş Dökümcülük 11,08 -0,18 0,73 Duran Doğan Basım 2,89 -2,03 -23,34 Dyo Boya 4,24 -2,75 -44,28 Eczacıbaşı İlaç 3,53 -2,49 -15,56 Eczacıbaşı Yatırım 8,03 -1,71 -19,94 Edip Gayrimenkul 0,61 -1,61 -48,31 Ege Endüstri 436,10 4,96 45,40 Ege Gübre 22,14 -0,18 -13,25 Ege Profil 8,10 -0,12 -17,59 Ege Seramik 3,53 -0,84 -19,24 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 -79,71 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 11,11 -50,00 Egeplast 3,99 -4,77 -14,74 Ekiz Kimya 0,39 -4,88 -31,58 Emek Elektrik 1,17 0,86 -25,75 Eminiş Ambalaj 3,05 -1,93 -34,27 Emlak Konut GMYO 1,80 2,27 -30,70 Enerjisa Enerji 4,95 0,20 Enka İnşaat 5,13 -2,84 -5,39 Erbosan 63,65 -1,24 -19,75 Ereğli Demir Çelik 11,23 -0,35 20,24 Ersu Gıda 0,94 -1,05 -28,24 Escort Teknoloji 0,60 -3,23 -52,38 Etiler Gıda 3,00 0,00 -36,03 Euro Kapital Yat. Ort. 0,88 -16,19 -19,78 Euro Trend Yat. Ort. 0,68 -4,23 -27,08 Euro Yat. Ort. 0,66 -2,94 -20,78 Euro Yatırım Holding 0,52 -1,89 -14,75 Fenerbahçe Futbol 21,74 -0,09 -36,62 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,78 -1,85 -65,39 F-M İzmit Piston 17,22 -0,46 37,44 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,84 -1,79 -21,95 Ford Otosan 64,40 1,58 10,95 Formet Çelik Kapı 8,00 0,63 Frigo Pak Gıda 1,06 -4,50 11,58 Galatasaray Sportif 1,54 -1,28 -26,58 Garanti Bankası 5,72 -2,22 -44,34 Garanti Faktoring 2,13 -0,93 -34,66 Garanti Yat. Ort. 0,63 0,00 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,77 1,09 9,92 Gedik Yatırım Holding 1,56 1,96 13,04 Gediz Ambalaj 4,05 0,00 12,03 Gentaş 2,06 -2,37 37,32 Gersan Elektrik 3,95 -1,25 -16,14 Global Men. Değ. 0,45 -4,26 0,00 Global Yat. Holding 3,03 0,33 -16,07 Good-Year 3,81 -1,04 -8,37 Göltaş Çimento 40,80 -0,73 -37,52 Gözde Girişim 2,40 -4,38 -57,60 GSD Denizcilik 1,07 -1,83 -20,74 GSD Holding 0,71 0,00 -1,39 Gübre Fabrik. 2,94 -2,33 -30,50 Güler Yat. Holding 1,03 -0,96 -11,21 Güneş Sigorta 1,41 -2,08 -14,55 Halk GMYO 0,61 0,00 -33,17 Halk Sigorta 0,83 1,22 -37,67 Hatay Tekstil 3,84 -1,29 -22,74 Hedef Girişim 1,31 0,77 -38,11 Hektaş 9,50 -0,63 35,71 HUB Girişim 1,36 0,00 14,29 Hürriyet Gzt. 1,04 -2,80 -22,39 ICBC Turkey Bank 5,10 -0,20 11,84 İdealist GMYO 1,82 0,00 -10,78 İhlas Ev Aletleri 0,33 -2,94 -35,29 İhlas Gayrimenkul 1,23 0,82 -37,24 İhlas Gazetecilik 0,74 -1,33 -37,29 İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,23 -3,11 -39,04 Info Yatırım 1,01 0,00 -14,41 İntema 26,16 1,87 7,48 İpek Doğal Enerji 4,72 -2,48 -12,10 İskenderun Demir Çelik 8,07 -1,22 65,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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