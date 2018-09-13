Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,82 0,00 -36,43 Acıpayam Selüloz 2,64 4,35 1,90 Adana Çimento (A) 5,89 -0,34 9,97 Adana Çimento (B) 4,15 -0,48 10,48 Adana Çimento (C) 1,34 -2,90 70,84 Adel Kalemcilik 13,63 0,96 -12,21 Adese Alışveriş Ticaret 3,36 20,00 68,84 Afyon Çimento 5,31 1,72 -31,75 Ak Enerji 0,61 0,00 -32,97 Akbank 5,70 4,78 -39,64 Akçansa 8,64 -0,92 -15,60 Akdenız Güvenlık Hız. 2,28 10,14 -61,55 Akfen GMYO 2,48 2,06 2,90 Akın Tekstil 8,66 0,23 -38,63 Akiş GMYO 2,42 -1,63 -13,32 Akmerkez GMYO 18,40 0,22 -6,61 Aksa 10,65 0,47 -11,13 Aksa Enerji 4,08 1,75 -1,21 Aksigorta 3,14 3,97 3,53 Aksu Enerji 8,22 -3,75 55,11 Alarko Carrıer 42,02 2,99 -26,95 Alarko GMYO 49,92 1,88 1,46 Alarko Holding 5,17 1,97 -24,29 Albaraka Türk 1,38 -0,72 -8,22 Alcatel Lucent Teletaş 6,12 2,51 -23,31 Alkim Kağıt 4,15 2,22 -10,48 Alkim Kimya 21,50 1,90 -9,32 Altınyağ 0,72 1,41 -39,81 Altınyunus Çeşme 3,85 2,12 -23,76 Anadolu Cam 3,25 0,00 27,30 Anadolu Efes 22,00 0,82 -7,60 Anadolu Grubu Holding 17,84 2,53 -24,38 Anadolu Hayat Emek. 6,70 1,06 -14,29 Anadolu Isuzu 8,78 2,45 -3,52 Anadolu Sigorta 4,32 0,70 43,46 Anel Elektrik 2,22 -1,77 -41,11 Anel Telekom 0,39 -2,50 -22,00 Arçelik 12,90 3,37 -37,90 Arena Bilgisayar 2,82 0,71 -33,33 Armada Bilgisayar 11,80 0,85 74,04 Arsan Tekstil 1,85 0,00 5,71 Artı Yatırım Holding 1,55 -7,74 64,89 Aselsan 26,12 1,10 -17,68 Aslan Çimento 30,02 1,42 -20,12 Ata GMYO 4,02 -3,60 -16,08 Atakule GMYO 2,46 8,85 20,00 Atlantik Petrol Ürünleri 0,80 0,00 -42,45 Atlantis Yatırım Holding 0,38 -7,32 -22,45 Atlas Yat. Ort. 0,72 0,00 -26,53 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,75 1,03 -33,63 Avrasya GMYO 1,02 0,00 -35,44 Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 0,81 -26,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.148,20 0,09 Avrupa Yatırım Holding 3,18 1,27 73,77 Ayen Enerji 3,48 2,05 -27,95 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,70 3,66 3,76 Aygaz 12,40 -0,56 -14,46 Bagfaş 5,85 0,17 -44,29 Bak Ambalaj 5,13 0,98 2,52 Balatacılar Balatacılık 0,42 0,00 -25,00 Bantaş Ambalaj 2,16 -0,46 -47,19 Banvit 16,06 -0,06 -25,02 Baştaş Başkent Çimento 2,28 6,05 -3,67 Batı Çimento 2,96 1,37 -32,59 Batısöke Çimento 1,17 2,63 -29,49 Bera Holding 1,90 2,70 -38,71 Berkosan Yalıtım 1,72 4,24 -22,87 Beşiktaş Futbol Yat. 2,15 2,38 -47,43 Beyaz Filo 4,96 1,02 -85,24 Bilici Yatırım 1,68 1,20 9,76 Bim Mağazalar 76,55 1,80 -0,34 Bimeks 0,10 -9,09 -64,29 Birko Mensucat 0,35 -2,78 -14,63 Birlik Mensucat 0,98 -2,97 -30,50 Bizim Mağazaları 5,88 3,52 -23,64 Bolu Çimento 4,88 0,41 2,30 Bomonti Elektrik 0,61 1,67 -43,52 Borusan Mannesmann 8,35 0,97 -24,39 Borusan Yat. Paz. 41,48 -0,38 -3,87 Bosch Fren Sistemleri 158,00 1,67 -13,75 Bossa 6,38 1,92 57,53 Boyner Perakende Yat. 7,41 2,77 -19,28 Brisa 5,99 1,53 -17,61 Burçelik 3,10 1,31 -19,48 Burçelik Vana 1,54 2,67 -12,00 Bursa Çimento 4,88 0,41 -3,63 Carrefoursa 3,79 3,27 -32,08 Coca Cola İçecek 30,84 1,45 -7,92 Cosmos Yat. Holding 0,90 -2,17 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,10 0,92 -1,33 Çelebi 49,48 1,60 45,23 Çelik Halat 6,08 0,16 62,58 Çemaş Döküm 3,21 2,23 73,51 Çemtaş 6,66 0,91 64,90 Çimbeton 29,26 0,90 -20,75 Çimentaş 8,50 0,71 -26,66 Çimsa 9,32 0,54 -29,37 Çuhadaroğlu Metal 1,84 1,66 -37,20 Dagi Giyim 1,70 0,59 -25,11 Dagi Yatırım Holding 1,20 1,69 -16,08 Dardanel 1,19 -1,65 -38,97 Datagate Bilgisayar 5,14 2,19 -47,12 Demirören Gazetecilik 9,63 9,18 266,85 Demısaş Döküm 2,71 0,37 95,17 Denge Holding 1,82 3,41 -3,81 Deniz GMYO 2,74 0,74 1,48 Denizbank 4,88 0,83 32,97 Denizli Cam 9,95 3,97 -16,18 Derimod 9,10 2,48 21,17 Desa Deri 1,02 0,00 0,99 Despec Bilgisayar 2,86 1,42 -20,33 Deva Holding 3,91 1,82 -10,73 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 1,59 -45,30 Ditaş Doğan 5,51 1,47 -8,11 DO-CO 540,00 -3,91 161,33 Doğan Burda 2,72 2,26 -18,07 Doğan Holding 1,15 -0,86 32,18 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,17 4,46 -67,86 Doğusan 3,45 -1,43 136,30 Doğuş GMYO 2,16 -0,46 -33,33 Doğuş Otomotiv 5,36 1,32 -28,90 Döktaş Dökümcülük 11,30 1,99 2,73 Duran Doğan Basım 2,86 -1,04 -24,14 Dyo Boya 4,22 -0,47 -44,55 Eczacıbaşı İlaç 3,61 2,27 -13,64 Eczacıbaşı Yatırım 8,13 1,25 -18,94 Edip Gayrimenkul 0,62 1,64 -47,46 Ege Endüstri 440,00 0,89 46,70 Ege Gübre 22,48 1,54 -11,91 Ege Profil 8,22 1,48 -16,36 Ege Seramik 3,56 0,85 -18,56 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 4,17 -46,81 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,43 11,03 -5,34 Ekiz Kimya 0,40 2,56 -29,82 Emek Elektrik 1,16 -0,85 -26,38 Eminiş Ambalaj 3,07 0,66 -33,84 Emlak Konut GMYO 1,79 -0,56 -31,09 Enerjisa Enerji 5,04 1,82 Enka İnşaat 5,20 1,36 -4,09 Erbosan 63,95 0,47 -19,37 Ereğli Demir Çelik 11,28 0,45 20,78 Ersu Gıda 0,99 5,32 -24,43 Escort Teknoloji 0,61 1,67 -51,59 Etiler Gıda 3,14 4,67 -33,05 Euro Kapital Yat. Ort. 0,82 -6,82 -25,25 Euro Trend Yat. Ort. 0,68 0,00 -27,08 Euro Yat. Ort. 0,66 0,00 -20,78 Euro Yatırım Holding 0,52 0,00 -14,75 Fenerbahçe Futbol 22,14 1,84 -35,45 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,84 1,26 -64,95 F-M İzmit Piston 17,25 0,17 37,68 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,94 2,60 -19,92 Ford Otosan 63,30 -1,71 9,05 Formet Çelik Kapı 7,98 -0,25 Frigo Pak Gıda 1,06 0,00 11,58 Galatasaray Sportif 1,57 1,95 -25,15 Garanti Bankası 6,16 7,69 -40,06 Garanti Faktoring 2,18 2,35 -33,13 Garanti Yat. Ort. 0,63 0,00 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,78 0,36 10,32 Gedik Yatırım Holding 1,55 -0,64 12,32 Gediz Ambalaj 4,07 0,49 12,59 Gentaş 2,10 1,94 39,99 Gersan Elektrik 4,05 2,53 -14,01 Global Men. Değ. 0,46 2,22 2,22 Global Yat. Holding 3,07 1,32 -14,96 Good-Year 3,90 2,36 -6,21 Göltaş Çimento 41,58 1,91 -36,32 Gözde Girişim 2,57 7,08 -54,59 GSD Denizcilik 1,06 -0,93 -21,48 GSD Holding 0,72 1,41 0,00 Gübre Fabrik. 2,97 1,02 -29,79 Güler Yat. Holding 1,03 0,00 -11,21 Güneş Sigorta 1,45 2,84 -12,12 Halk GMYO 0,62 1,64 -32,07 Halk Sigorta 0,83 0,00 -37,67 Hatay Tekstil 3,90 1,56 -21,53 Hedef Girişim 1,34 2,29 -36,69 Hektaş 9,56 0,63 36,57 HUB Girişim 1,36 0,00 14,29 Hürriyet Gzt. 1,05 0,96 -21,64 ICBC Turkey Bank 5,20 1,96 14,04 İdealist GMYO 1,85 1,65 -9,31 İhlas Ev Aletleri 0,33 0,00 -35,29 İhlas Gayrimenkul 1,25 1,63 -36,22 İhlas Gazetecilik 0,76 2,70 -35,59 İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,34 1,77 -37,96 Info Yatırım 1,05 3,96 -11,02 İntema 26,30 0,54 8,05 İpek Doğal Enerji 4,93 4,45 -8,19 İskenderun Demir Çelik 8,17 1,24 67,47(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

