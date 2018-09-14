Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,84 2,44 -34,88 Acıpayam Selüloz 2,75 4,17 6,15 Adana Çimento (A) 5,90 0,17 10,16 Adana Çimento (B) 4,12 -0,72 9,68 Adana Çimento (C) 1,44 7,46 83,58 Adel Kalemcilik 13,52 -0,81 -12,92 Adese Alışveriş Ticaret 3,24 -3,57 62,81 Afyon Çimento 5,27 -0,75 -32,26 Ak Enerji 0,61 0,00 -32,97 Akbank 5,86 2,81 -37,95 Akçansa 8,64 0,00 -15,60 Akdenız Güvenlık Hız. 2,19 -3,95 -63,07 Akfen GMYO 2,33 -6,05 -3,32 Akın Tekstil 8,61 -0,58 -38,98 Akiş GMYO 2,36 -2,48 -15,47 Akmerkez GMYO 18,25 -0,82 -7,37 Aksa 10,69 0,38 -10,80 Aksa Enerji 4,16 1,96 0,73 Aksigorta 3,41 8,60 12,43 Aksu Enerji 8,18 -0,49 54,36 Alarko Carrıer 42,10 0,19 -26,81 Alarko GMYO 51,85 3,87 5,38 Alarko Holding 2,67 0,53 -23,88 Albaraka Türk 1,48 7,25 -1,57 Alcatel Lucent Teletaş 6,11 -0,16 -23,43 Alkim Kağıt 4,10 -1,20 -11,56 Alkim Kimya 21,78 1,30 -8,14 Altınyağ 0,72 0,00 -39,81 Altınyunus Çeşme 3,86 0,26 -23,56 Anadolu Cam 3,18 -2,15 24,56 Anadolu Efes 22,02 0,09 -7,51 Anadolu Grubu Holding 18,05 1,18 -23,49 Anadolu Hayat Emek. 6,56 -2,09 -16,08 Anadolu Isuzu 8,72 -0,68 -4,18 Anadolu Sigorta 4,36 0,93 44,79 Anel Elektrik 2,26 1,80 -40,05 Anel Telekom 0,39 0,00 -22,00 Arçelik 13,60 5,43 -34,53 Arena Bilgisayar 2,84 0,71 -32,86 Armada Bilgisayar 11,53 -2,29 70,06 Arsan Tekstil 1,86 0,54 6,29 Artı Yatırım Holding 1,56 0,65 65,96 Aselsan 26,32 0,77 -17,05 Aslan Çimento 29,90 -0,40 -20,44 Ata GMYO 3,98 -1,00 -16,91 Atakule GMYO 2,44 -0,81 19,02 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -1,25 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,38 0,00 -22,45 Atlas Yat. Ort. 0,72 0,00 -26,53 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,57 -1,53 -34,64 Avrasya GMYO 1,04 1,96 -34,18 Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 0,00 -26,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.149,10 0,08 Avrupa Yatırım Holding 3,32 4,40 81,42 Ayen Enerji 3,44 -1,15 -28,78 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,70 0,00 3,76 Aygaz 12,49 0,73 -13,84 Bagfaş 5,97 2,05 -43,14 Bak Ambalaj 5,15 0,39 2,92 Balatacılar Balatacılık 0,44 4,76 -21,43 Bantaş Ambalaj 2,17 0,46 -46,94 Banvit 15,86 -1,25 -25,96 Baştaş Başkent Çimento 2,31 1,32 -2,40 Batı Çimento 2,98 0,68 -32,14 Batısöke Çimento 1,17 0,00 -29,49 Bera Holding 1,87 -1,58 -39,68 Berkosan Yalıtım 1,71 -0,58 -23,32 Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 1,86 -46,45 Beyaz Filo 5,09 2,62 -84,86 Bilici Yatırım 1,66 -1,19 8,46 Bim Mağazalar 75,60 -1,24 -1,58 Bimeks 0,11 10,00 -60,71 Birko Mensucat 0,36 2,86 -12,20 Birlik Mensucat 0,98 0,00 -30,50 Bizim Mağazaları 5,80 -1,36 -24,68 Bolu Çimento 4,72 -3,28 -1,05 Bomonti Elektrik 0,59 -3,28 -45,37 Borusan Mannesmann 8,50 1,80 -23,03 Borusan Yat. Paz. 41,30 -0,43 -4,28 Bosch Fren Sistemleri 159,00 0,63 -13,20 Bossa 6,30 -1,25 55,56 Boyner Perakende Yat. 7,38 -0,40 -19,61 Brisa 6,01 0,33 -17,33 Burçelik 3,14 1,29 -18,44 Burçelik Vana 1,57 1,95 -10,29 Bursa Çimento 4,87 -0,20 -3,82 Carrefoursa 3,90 2,90 -30,11 Coca Cola İçecek 31,36 1,69 -6,37 Cosmos Yat. Holding 0,92 2,22 -21,37 Credıtwest Faktorıng 1,10 0,00 -1,33 Çelebi 49,56 0,16 45,46 Çelik Halat 6,16 1,32 64,72 Çemaş Döküm 3,54 10,28 91,35 Çemtaş 6,67 0,15 65,15 Çimbeton 29,62 1,23 -19,77 Çimentaş 8,51 0,12 -26,57 Çimsa 9,30 -0,21 -29,52 Çuhadaroğlu Metal 1,88 2,17 -35,84 Dagi Giyim 1,73 1,76 -23,79 Dagi Yatırım Holding 1,22 1,67 -14,69 Dardanel 1,18 -0,84 -39,49 Datagate Bilgisayar 5,12 -0,39 -47,33 Demirören Gazetecilik 11,55 19,94 339,99 Demısaş Döküm 2,77 2,21 99,49 Denge Holding 1,84 1,10 -2,75 Deniz GMYO 2,74 0,00 1,48 Denizbank 4,89 0,20 33,24 Denizli Cam 9,92 -0,30 -16,43 Derimod 9,06 -0,44 20,64 Desa Deri 1,02 0,00 0,99 Despec Bilgisayar 2,88 0,70 -19,78 Deva Holding 3,93 0,51 -10,27 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 0,00 -45,30 Ditaş Doğan 5,49 -0,36 -8,44 DO-CO 549,30 1,72 165,84 Doğan Burda 2,79 2,57 -15,96 Doğan Holding 1,16 0,87 33,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 -1,71 -68,41 Doğusan 3,68 6,67 152,05 Doğuş GMYO 2,19 1,39 -32,41 Doğuş Otomotiv 5,42 1,12 -28,11 Döktaş Dökümcülük 11,10 -1,77 0,91 Duran Doğan Basım 2,89 1,05 -23,34 Dyo Boya 4,10 -2,84 -46,12 Eczacıbaşı İlaç 3,58 -0,83 -14,36 Eczacıbaşı Yatırım 8,15 0,25 -18,74 Edip Gayrimenkul 0,62 0,00 -47,46 Ege Endüstri 430,00 -2,27 43,37 Ege Gübre 22,48 0,00 -11,91 Ege Profil 8,29 0,85 -15,65 Ege Seramik 3,51 -1,40 -19,70 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 -4,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,20 -5,19 -10,26 Ekiz Kimya 0,39 -2,50 -31,58 Emek Elektrik 1,20 3,45 -23,84 Eminiş Ambalaj 3,07 0,00 -33,84 Emlak Konut GMYO 1,81 1,12 -30,32 Enerjisa Enerji 5,05 0,20 Enka İnşaat 5,13 -1,35 -5,39 Erbosan 63,80 -0,23 -19,56 Ereğli Demir Çelik 11,00 -2,48 17,78 Ersu Gıda 1,04 5,05 -20,61 Escort Teknoloji 0,62 1,64 -50,79 Etiler Gıda 3,33 6,05 -29,00 Euro Kapital Yat. Ort. 0,82 0,00 -25,25 Euro Trend Yat. Ort. 0,67 -1,47 -28,16 Euro Yat. Ort. 0,65 -1,52 -21,98 Euro Yatırım Holding 0,53 1,92 -13,11 Fenerbahçe Futbol 22,38 1,08 -34,75 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,78 -1,24 -65,39 F-M İzmit Piston 18,00 4,35 43,67 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,93 -0,25 -20,12 Ford Otosan 61,25 -3,24 5,52 Formet Çelik Kapı 8,05 0,88 Frigo Pak Gıda 1,06 0,00 11,58 Galatasaray Sportif 1,61 2,55 -23,24 Garanti Bankası 6,34 2,92 -38,31 Garanti Faktoring 2,16 -0,92 -33,74 Garanti Yat. Ort. 0,64 1,59 -12,85 Gedik Y. Men. Değ. 2,79 0,36 10,71 Gedik Yatırım Holding 1,54 -0,65 11,59 Gediz Ambalaj 4,29 5,41 18,67 Gentaş 2,10 0,00 39,99 Gersan Elektrik 4,00 -1,23 -15,07 Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22 Global Yat. Holding 3,07 0,00 -14,96 Good-Year 3,84 -1,54 -7,65 Göltaş Çimento 42,32 1,78 -35,19 Gözde Girişim 2,54 -1,17 -55,12 GSD Denizcilik 1,05 -0,94 -22,22 GSD Holding 0,72 0,00 0,00 Gübre Fabrik. 2,99 0,67 -29,31 Güler Yat. Holding 1,02 -0,97 -12,07 Güneş Sigorta 1,45 0,00 -12,12 Halk GMYO 0,63 1,61 -30,98 Halk Sigorta 0,85 2,41 -36,17 Hatay Tekstil 3,91 0,26 -21,33 Hedef Girişim 1,33 -0,75 -37,17 Hektaş 9,60 0,42 37,14 HUB Girişim 1,36 0,00 14,29 Hürriyet Gzt. 0,99 -5,71 -26,12 ICBC Turkey Bank 5,10 -1,92 11,84 İdealist GMYO 1,85 0,00 -9,31 İhlas Ev Aletleri 0,34 3,03 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,23 -1,60 -37,24 İhlas Gazetecilik 0,74 -2,63 -37,29 İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,58 3,79 -35,61 Info Yatırım 1,04 -0,95 -11,86 İntema 26,34 0,15 8,22 İpek Doğal Enerji 4,84 -1,83 -9,87 İskenderun Demir Çelik 8,41 2,94 72,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

