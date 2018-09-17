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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 18:45 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,83 -1,19 -35,66 Acıpayam Selüloz 2,69 -2,18 3,83 Adana Çimento (A) 5,88 -0,34 9,79 Adana Çimento (B) 4,11 -0,24 9,41 Adana Çimento (C) 1,38 -4,17 75,94 Adel Kalemcilik 14,02 3,70 -9,70 Adese Alışveriş Ticaret 3,60 11,11 80,90 Afyon Çimento 5,26 -0,19 -32,39 Ak Enerji 0,60 -1,64 -34,07 Akbank 5,84 -0,34 -38,16 Akçansa 8,56 -0,93 -16,38 Akdenız Güvenlık Hız. 2,18 -0,46 -63,24 Akfen GMYO 2,28 -2,15 -5,39 Akın Tekstil 8,67 0,70 -38,55 Akiş GMYO 2,31 -2,12 -17,26 Akmerkez GMYO 18,25 0,00 -7,37 Aksa 10,67 -0,19 -10,97 Aksa Enerji 4,22 1,44 2,18 Aksigorta 3,37 -1,17 11,12 Aksu Enerji 8,26 0,98 55,87 Alarko Carrıer 41,88 -0,52 -27,19 Alarko GMYO 51,10 -1,45 3,86 Alarko Holding 2,60 -2,62 -25,88 Albaraka Türk 1,45 -2,03 -3,56 Alcatel Lucent Teletaş 6,10 -0,16 -23,56 Alkim Kağıt 4,04 -1,46 -12,85 Alkim Kimya 21,94 0,73 -7,46 Altınyağ 0,73 1,39 -38,97 Altınyunus Çeşme 3,89 0,78 -22,97 Anadolu Cam 3,20 0,63 25,35 Anadolu Efes 21,62 -1,82 -9,19 Anadolu Grubu Holding 17,87 -1,00 -24,25 Anadolu Hayat Emek. 6,79 3,51 -13,14 Anadolu Isuzu 8,76 0,46 -3,74 Anadolu Sigorta 4,37 0,23 45,12 Anel Elektrik 2,25 -0,44 -40,32 Anel Telekom 0,40 2,56 -20,00 Arçelik 13,39 -1,54 -35,54 Arena Bilgisayar 2,82 -0,70 -33,33 Armada Bilgisayar 11,37 -1,39 67,70 Arsan Tekstil 1,85 -0,54 5,71 Artı Yatırım Holding 1,35 -13,46 43,62 Aselsan 26,40 0,30 -16,80 Aslan Çimento 29,84 -0,20 -20,60 Ata GMYO 4,06 2,01 -15,24 Atakule GMYO 2,46 0,82 20,00 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,40 5,26 -18,37 Atlas Yat. Ort. 0,75 4,17 -23,47 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,40 -1,47 -35,61 Avrasya GMYO 1,19 14,42 -24,68 Avrasya Petrol ve Tur. 1,29 4,03 -23,21 Avrasya Stratejik GMYF 1.152,00 0,25 Avrupa Yatırım Holding 3,18 -4,22 73,77 Ayen Enerji 3,37 -2,03 -30,23 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,60 -5,88 -2,34 Aygaz 12,37 -0,96 -14,66 Bagfaş 5,90 -1,17 -43,81 Bak Ambalaj 5,13 -0,39 2,52 Balatacılar Balatacılık 0,43 -2,27 -23,21 Bantaş Ambalaj 2,18 0,46 -46,70 Banvit 15,57 -1,83 -27,31 Baştaş Başkent Çimento 2,31 0,00 -2,40 Batı Çimento 2,96 -0,67 -32,59 Batısöke Çimento 1,15 -1,71 -30,70 Bera Holding 1,83 -2,14 -40,97 Berkosan Yalıtım 1,69 -1,17 -24,22 Beşiktaş Futbol Yat. 2,16 -1,37 -47,19 Beyaz Filo 5,79 13,75 -82,77 Bilici Yatırım 1,61 -3,01 5,19 Bim Mağazalar 77,50 2,51 0,89 Bimeks 0,10 -9,09 -64,29 Birko Mensucat 0,35 -2,78 -14,63 Birlik Mensucat 0,98 0,00 -30,50 Bizim Mağazaları 5,78 -0,34 -24,94 Bolu Çimento 4,86 2,97 1,89 Bomonti Elektrik 0,60 1,69 -44,44 Borusan Mannesmann 8,80 3,53 -20,32 Borusan Yat. Paz. 40,70 -1,45 -5,67 Bosch Fren Sistemleri 160,40 0,88 -12,44 Bossa 6,42 1,90 58,52 Boyner Perakende Yat. 7,37 -0,14 -19,72 Brisa 5,98 -0,50 -17,74 Burçelik 3,09 -1,59 -19,74 Burçelik Vana 1,56 -0,64 -10,86 Bursa Çimento 4,87 0,00 -3,82 Carrefoursa 3,87 -0,77 -30,65 Coca Cola İçecek 31,16 -0,64 -6,96 Cosmos Yat. Holding 0,92 0,00 -21,37 Credıtwest Faktorıng 1,10 0,00 -1,33 Çelebi 50,95 2,80 49,54 Çelik Halat 6,08 -1,30 62,58 Çemaş Döküm 3,59 1,41 94,05 Çemtaş 6,76 1,35 67,38 Çimbeton 32,56 9,93 -11,81 Çimentaş 8,53 0,24 -26,40 Çimsa 9,21 -0,97 -30,20 Çuhadaroğlu Metal 1,91 1,60 -34,81 Dagi Giyim 1,72 -0,58 -24,23 Dagi Yatırım Holding 1,21 -0,82 -15,38 Dardanel 1,20 1,69 -38,46 Datagate Bilgisayar 5,04 -1,56 -48,15 Demirören Gazetecilik 9,30 -19,48 254,28 Demısaş Döküm 2,91 5,05 109,58 Denge Holding 1,84 0,00 -2,75 Deniz GMYO 2,73 -0,36 1,11 Denizbank 4,85 -0,82 32,15 Denizli Cam 9,96 0,40 -16,09 Derimod 9,00 -0,66 19,84 Desa Deri 1,06 3,92 4,95 Despec Bilgisayar 2,83 -1,74 -21,17 Deva Holding 3,91 -0,51 -10,73 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 0,00 -45,30 Ditaş Doğan 5,54 0,91 -7,61 DO-CO 560,30 2,00 171,16 Doğan Burda 2,77 -0,72 -16,57 Doğan Holding 1,14 -1,72 31,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 0,87 -68,13 Doğusan 3,75 1,90 156,85 Doğuş GMYO 2,24 2,28 -30,86 Doğuş Otomotiv 5,40 -0,37 -28,37 Döktaş Dökümcülük 11,16 0,54 1,45 Duran Doğan Basım 2,82 -2,42 -25,20 Dyo Boya 4,07 -0,73 -46,52 Eczacıbaşı İlaç 3,57 -0,28 -14,60 Eczacıbaşı Yatırım 8,09 -0,74 -19,34 Edip Gayrimenkul 0,63 1,61 -46,61 Ege Endüstri 445,70 3,65 48,61 Ege Gübre 22,42 -0,27 -12,15 Ege Profil 8,64 4,22 -12,09 Ege Seramik 3,57 1,71 -18,33 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,15 -1,19 -11,32 Ekiz Kimya 0,39 0,00 -31,58 Emek Elektrik 1,18 -1,67 -25,11 Eminiş Ambalaj 3,05 -0,65 -34,27 Emlak Konut GMYO 1,84 1,66 -29,16 Enerjisa Enerji 5,16 2,18 Enka İnşaat 5,18 0,97 -4,46 Erbosan 65,20 2,19 -17,79 Ereğli Demir Çelik 11,09 0,82 18,74 Ersu Gıda 1,05 0,96 -19,85 Escort Teknoloji 0,61 -1,61 -51,59 Etiler Gıda 3,17 -4,80 -32,41 Euro Kapital Yat. Ort. 0,80 -2,44 -27,07 Euro Trend Yat. Ort. 0,69 2,99 -26,01 Euro Yat. Ort. 0,68 4,62 -18,38 Euro Yatırım Holding 0,52 -1,89 -14,75 Fenerbahçe Futbol 22,36 -0,09 -34,81 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,85 1,46 -64,88 F-M İzmit Piston 17,80 -1,11 42,07 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,91 -0,51 -20,53 Ford Otosan 59,50 -2,86 2,51 Formet Çelik Kapı 7,93 -1,49 Frigo Pak Gıda 1,05 -0,94 10,53 Galatasaray Sportif 1,64 1,86 -21,81 Garanti Bankası 6,13 -3,31 -40,35 Garanti Faktoring 2,14 -0,93 -34,36 Garanti Yat. Ort. 0,64 0,00 -12,85 Gedik Y. Men. Değ. 2,75 -1,43 9,13 Gedik Yatırım Holding 1,53 -0,65 10,87 Gediz Ambalaj 4,38 2,10 21,16 Gentaş 2,24 6,67 49,32 Gersan Elektrik 4,00 0,00 -15,07 Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22 Global Yat. Holding 3,08 0,33 -14,68 Good-Year 3,83 -0,26 -7,89 Göltaş Çimento 41,90 -0,99 -35,83 Gözde Girişim 2,49 -1,97 -56,01 GSD Denizcilik 1,04 -0,95 -22,96 GSD Holding 0,71 -1,39 -1,39 Gübre Fabrik. 2,98 -0,33 -29,55 Güler Yat. Holding 1,02 0,00 -12,07 Güneş Sigorta 1,44 -0,69 -12,73 Halk GMYO 0,64 1,59 -29,88 Halk Sigorta 0,83 -2,35 -37,67 Hatay Tekstil 3,90 -0,26 -21,53 Hedef Girişim 1,31 -1,50 -38,11 Hektaş 9,62 0,21 37,43 HUB Girişim 1,36 0,00 14,29 Hürriyet Gzt. 1,00 1,01 -25,37 ICBC Turkey Bank 5,09 -0,20 11,62 İdealist GMYO 1,84 -0,54 -9,80 İhlas Ev Aletleri 0,37 8,82 -27,45 İhlas Gayrimenkul 1,47 19,51 -25,00 İhlas Gazetecilik 0,88 18,92 -25,42 İhlas Holding 0,37 5,71 -30,19 İhlas Yayın Holding 0,37 8,82 -27,45 İndeks Bilgisayar 6,55 -0,46 -35,91 Info Yatırım 1,03 -0,96 -12,71 İntema 26,32 -0,08 8,13 İpek Doğal Enerji 4,82 -0,41 -10,24 İskenderun Demir Çelik 8,66 2,97 77,51(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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