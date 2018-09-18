Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,84 1,20 -34,88 Acıpayam Selüloz 2,65 -1,49 2,29 Adana Çimento (A) 5,99 1,87 11,84 Adana Çimento (B) 4,15 0,97 10,48 Adana Çimento (C) 1,39 0,72 77,21 Adel Kalemcilik 13,79 -1,64 -11,18 Adese Alışveriş Ticaret 4,10 13,89 106,03 Afyon Çimento 5,29 0,57 -32,01 Ak Enerji 0,58 -3,33 -36,26 Akbank 5,85 0,17 -38,05 Akçansa 8,48 -0,93 -17,16 Akdenız Güvenlık Hız. 2,25 3,21 -62,06 Akfen GMYO 2,18 -4,39 -9,54 Akın Tekstil 8,75 0,92 -37,99 Akiş GMYO 2,35 1,73 -15,83 Akmerkez GMYO 18,45 1,10 -6,35 Aksa 10,70 0,28 -10,71 Aksa Enerji 4,23 0,24 2,42 Aksigorta 3,43 1,78 13,09 Aksu Enerji 8,96 8,47 69,07 Alarko Carrıer 42,20 0,76 -26,64 Alarko GMYO 51,05 -0,10 3,76 Alarko Holding 2,60 0,00 -25,88 Albaraka Türk 1,50 3,45 -0,24 Alcatel Lucent Teletaş 6,06 -0,66 -24,06 Alkim Kağıt 4,07 0,74 -12,20 Alkim Kimya 22,14 0,91 -6,62 Altınyağ 0,72 -1,37 -39,81 Altınyunus Çeşme 3,95 1,54 -21,78 Anadolu Cam 3,18 -0,63 24,56 Anadolu Efes 22,00 1,76 -7,60 Anadolu Grubu Holding 17,84 -0,17 -24,38 Anadolu Hayat Emek. 6,84 0,74 -12,50 Anadolu Isuzu 8,94 2,05 -1,76 Anadolu Sigorta 4,39 0,46 45,79 Anel Elektrik 2,25 0,00 -40,32 Anel Telekom 0,40 0,00 -20,00 Arçelik 13,52 0,97 -34,91 Arena Bilgisayar 2,80 -0,71 -33,81 Armada Bilgisayar 11,00 -3,25 62,24 Arsan Tekstil 1,86 0,54 6,29 Artı Yatırım Holding 1,34 -0,74 42,55 Aselsan 26,96 2,12 -15,03 Aslan Çimento 29,88 0,13 -20,49 Ata GMYO 4,06 0,00 -15,24 Atakule GMYO 2,44 -0,81 19,02 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,39 -2,50 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,74 -1,33 -24,49 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,70 2,63 -33,91 Avrasya GMYO 1,13 -5,04 -28,48 Avrasya Petrol ve Tur. 1,27 -1,55 -24,40 Avrasya Stratejik GMYF 1.152,90 0,08 Avrupa Yatırım Holding 3,19 0,31 74,32 Ayen Enerji 3,35 -0,59 -30,64 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,63 1,87 -0,51 Aygaz 12,48 0,89 -13,90 Bagfaş 5,97 1,19 -43,14 Bak Ambalaj 5,15 0,39 2,92 Balatacılar Balatacılık 0,42 -2,33 -25,00 Bantaş Ambalaj 2,15 -1,38 -47,43 Banvit 15,62 0,32 -27,08 Baştaş Başkent Çimento 2,31 0,00 -2,40 Batı Çimento 2,88 -2,70 -34,41 Batısöke Çimento 1,18 2,61 -28,89 Bera Holding 1,84 0,55 -40,65 Berkosan Yalıtım 1,67 -1,18 -25,11 Beşiktaş Futbol Yat. 2,16 0,00 -47,19 Beyaz Filo 5,74 -0,86 -82,92 Bilici Yatırım 1,57 -2,48 2,58 Bim Mağazalar 77,90 0,52 1,41 Bimeks 0,10 0,00 -64,29 Birko Mensucat 0,36 2,86 -12,20 Birlik Mensucat 0,97 -1,02 -31,21 Bizim Mağazaları 5,74 -0,69 -25,45 Bolu Çimento 4,89 0,62 2,51 Bomonti Elektrik 0,60 0,00 -44,44 Borusan Mannesmann 8,68 -1,36 -21,40 Borusan Yat. Paz. 40,44 -0,64 -6,28 Bosch Fren Sistemleri 160,00 -0,25 -12,65 Bossa 6,40 -0,31 58,02 Boyner Perakende Yat. 7,33 -0,54 -20,15 Brisa 5,98 0,00 -17,74 Burçelik 3,10 0,32 -19,48 Burçelik Vana 1,55 -0,64 -11,43 Bursa Çimento 4,89 0,41 -3,43 Carrefoursa 3,80 -1,81 -31,90 Coca Cola İçecek 32,02 2,76 -4,40 Cosmos Yat. Holding 0,93 1,09 -20,51 Credıtwest Faktorıng 1,10 0,00 -1,33 Çelebi 50,75 -0,39 48,95 Çelik Halat 6,06 -0,33 62,04 Çemaş Döküm 3,65 1,67 97,30 Çemtaş 7,15 5,77 77,03 Çimbeton 30,38 -6,70 -17,71 Çimentaş 8,48 -0,59 -26,83 Çimsa 9,24 0,33 -29,97 Çuhadaroğlu Metal 1,92 0,52 -34,47 Dagi Giyim 1,72 0,00 -24,23 Dagi Yatırım Holding 1,23 1,65 -13,99 Dardanel 1,34 11,67 -31,28 Datagate Bilgisayar 5,10 1,19 -47,54 Demirören Gazetecilik 8,95 -3,76 240,95 Demısaş Döküm 3,02 3,78 117,50 Denge Holding 1,88 2,17 -0,63 Deniz GMYO 2,96 8,42 9,63 Denizbank 4,90 1,03 33,51 Denizli Cam 9,95 -0,10 -16,18 Derimod 9,11 1,22 21,30 Desa Deri 1,05 -0,94 3,96 Despec Bilgisayar 2,81 -0,71 -21,73 Deva Holding 3,92 0,26 -10,50 Diriteks Diriliş Tekstil 0,66 3,13 -43,59 Ditaş Doğan 5,56 0,36 -7,27 DO-CO 558,40 -0,34 170,24 Doğan Burda 2,79 0,72 -15,96 Doğan Holding 1,14 0,00 31,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,18 1,72 -67,58 Doğusan 3,83 2,13 162,33 Doğuş GMYO 2,20 -1,79 -32,10 Doğuş Otomotiv 5,42 0,37 -28,11 Döktaş Dökümcülük 11,21 0,45 1,91 Duran Doğan Basım 2,83 0,35 -24,93 Dyo Boya 4,07 0,00 -46,52 Eczacıbaşı İlaç 3,56 -0,28 -14,84 Eczacıbaşı Yatırım 8,05 -0,49 -19,74 Edip Gayrimenkul 0,64 1,59 -45,76 Ege Endüstri 450,10 0,99 50,07 Ege Gübre 22,70 1,25 -11,05 Ege Profil 8,40 -2,78 -14,53 Ege Seramik 3,58 0,28 -18,10 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 -79,71 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 3,95 -4,82 -15,60 Ekiz Kimya 0,40 2,56 -29,82 Emek Elektrik 1,18 0,00 -25,11 Eminiş Ambalaj 3,09 1,31 -33,41 Emlak Konut GMYO 1,82 -1,09 -29,93 Enerjisa Enerji 5,26 1,94 Enka İnşaat 5,26 1,54 -2,99 Erbosan 65,80 0,92 -17,04 Ereğli Demir Çelik 11,01 -0,72 17,89 Ersu Gıda 0,99 -5,71 -24,43 Escort Teknoloji 0,61 0,00 -51,59 Etiler Gıda 3,14 -0,95 -33,05 Euro Kapital Yat. Ort. 0,80 0,00 -27,07 Euro Trend Yat. Ort. 0,70 1,45 -24,94 Euro Yat. Ort. 0,67 -1,47 -19,58 Euro Yatırım Holding 0,52 0,00 -14,75 Fenerbahçe Futbol 22,26 -0,45 -35,10 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,84 -0,21 -64,95 F-M İzmit Piston 17,60 -1,12 40,47 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,94 0,77 -19,92 Ford Otosan 60,95 2,44 5,00 Formet Çelik Kapı 7,93 0,00 Frigo Pak Gıda 1,06 0,95 11,58 Galatasaray Sportif 1,64 0,00 -21,81 Garanti Bankası 6,20 1,14 -39,67 Garanti Faktoring 2,17 1,40 -33,44 Garanti Yat. Ort. 0,63 -1,56 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,75 0,00 9,13 Gedik Yatırım Holding 1,54 0,65 11,59 Gediz Ambalaj 4,54 3,65 25,59 Gentaş 2,21 -1,34 47,32 Gersan Elektrik 4,12 3,00 -12,53 Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22 Global Yat. Holding 3,06 -0,65 -15,24 Good-Year 3,86 0,78 -7,17 Göltaş Çimento 41,70 -0,48 -36,14 Gözde Girişim 2,49 0,00 -56,01 GSD Denizcilik 1,04 0,00 -22,96 GSD Holding 0,72 1,41 0,00 Gübre Fabrik. 3,04 2,01 -28,13 Güler Yat. Holding 1,03 0,98 -11,21 Güneş Sigorta 1,45 0,69 -12,12 Halk GMYO 0,64 0,00 -29,88 Halk Sigorta 0,82 -1,20 -38,42 Hatay Tekstil 3,87 -0,77 -22,13 Hedef Girişim 1,32 0,76 -37,64 Hektaş 9,65 0,31 37,86 HUB Girişim 1,36 0,00 14,29 Hürriyet Gzt. 1,00 0,00 -25,37 ICBC Turkey Bank 5,25 3,14 15,13 İdealist GMYO 1,85 0,54 -9,31 İhlas Ev Aletleri 0,35 -5,41 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,40 -4,76 -28,57 İhlas Gazetecilik 0,82 -6,82 -30,51 İhlas Holding 0,36 -2,70 -32,08 İhlas Yayın Holding 0,36 -2,70 -29,41 İndeks Bilgisayar 6,52 -0,46 -36,20 Info Yatırım 1,05 1,94 -11,02 İntema 26,10 -0,84 7,23 İpek Doğal Enerji 4,82 0,00 -10,24 İskenderun Demir Çelik 8,69 0,35 78,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

