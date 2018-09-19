Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,83 -1,19 -35,66 Acıpayam Selüloz 2,65 0,00 2,29 Adana Çimento (A) 6,00 0,17 12,03 Adana Çimento (B) 4,18 0,72 11,28 Adana Çimento (C) 1,46 5,04 86,13 Adel Kalemcilik 13,82 0,22 -10,98 Adese Alışveriş Ticaret 3,28 -20,00 64,82 Afyon Çimento 5,34 0,95 -31,36 Ak Enerji 0,59 1,72 -35,16 Akbank 6,28 7,35 -33,50 Akçansa 8,38 -1,18 -18,14 Akdenız Güvenlık Hız. 2,39 6,22 -59,70 Akfen GMYO 2,14 -1,83 -11,20 Akın Tekstil 8,77 0,23 -37,85 Akiş GMYO 2,35 0,00 -15,83 Akmerkez GMYO 18,47 0,11 -6,25 Aksa 10,74 0,37 -10,38 Aksa Enerji 4,23 0,00 2,42 Aksigorta 3,44 0,29 13,42 Aksu Enerji 8,97 0,11 69,26 Alarko Carrıer 42,50 0,71 -26,12 Alarko GMYO 50,30 -1,47 2,23 Alarko Holding 2,58 -0,77 -26,45 Albaraka Türk 1,49 -0,67 -0,90 Alcatel Lucent Teletaş 6,13 1,16 -23,18 Alkim Kağıt 4,05 -0,49 -12,64 Alkim Kimya 22,18 0,18 -6,45 Altınyağ 0,72 0,00 -39,81 Altınyunus Çeşme 3,95 0,00 -21,78 Anadolu Cam 3,20 0,63 25,35 Anadolu Efes 22,50 2,27 -5,50 Anadolu Grubu Holding 17,83 -0,06 -24,42 Anadolu Hayat Emek. 6,88 0,58 -11,98 Anadolu Isuzu 9,05 1,23 -0,55 Anadolu Sigorta 4,34 -1,14 44,13 Anel Elektrik 2,29 1,78 -39,26 Anel Telekom 0,39 -2,50 -22,00 Arçelik 13,88 2,66 -33,18 Arena Bilgisayar 2,83 1,07 -33,10 Armada Bilgisayar 10,95 -0,45 61,50 Arsan Tekstil 1,87 0,54 6,86 Artı Yatırım Holding 1,35 0,75 43,62 Aselsan 26,92 -0,15 -15,16 Aslan Çimento 30,10 0,74 -19,91 Ata GMYO 4,15 2,22 -13,36 Atakule GMYO 2,47 1,23 20,49 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,40 2,56 -18,37 Atlas Yat. Ort. 0,74 0,00 -24,49 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,75 0,43 -33,63 Avrasya GMYO 1,13 0,00 -28,48 Avrasya Petrol ve Tur. 1,26 -0,79 -25,00 Avrasya Stratejik GMYF 1.153,90 0,09 Avrupa Yatırım Holding 3,18 -0,31 73,77 Ayen Enerji 3,40 1,49 -29,61 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,60 -1,84 -2,34 Aygaz 12,59 0,88 -13,15 Bagfaş 6,03 1,01 -42,57 Bak Ambalaj 5,16 0,19 3,12 Balatacılar Balatacılık 0,42 0,00 -25,00 Bantaş Ambalaj 2,16 0,47 -47,19 Banvit 15,78 1,02 -26,33 Baştaş Başkent Çimento 2,30 -0,43 -2,82 Batı Çimento 2,91 1,04 -33,73 Batısöke Çimento 1,18 0,00 -28,89 Bera Holding 1,87 1,63 -39,68 Berkosan Yalıtım 1,68 0,60 -24,66 Beşiktaş Futbol Yat. 2,16 0,00 -47,19 Beyaz Filo 5,96 3,83 -82,27 Bilici Yatırım 1,58 0,64 3,23 Bim Mağazalar 76,70 -1,54 -0,15 Bimeks 0,11 10,00 -60,71 Birko Mensucat 0,36 0,00 -12,20 Birlik Mensucat 0,97 0,00 -31,21 Bizim Mağazaları 5,73 -0,17 -25,58 Bolu Çimento 4,87 -0,41 2,10 Bomonti Elektrik 0,61 1,67 -43,52 Borusan Mannesmann 8,78 1,15 -20,50 Borusan Yat. Paz. 40,50 0,15 -6,14 Bosch Fren Sistemleri 161,90 1,19 -11,62 Bossa 6,85 7,03 69,14 Boyner Perakende Yat. 7,38 0,68 -19,61 Brisa 6,01 0,50 -17,33 Burçelik 3,11 0,32 -19,22 Burçelik Vana 1,55 0,00 -11,43 Bursa Çimento 4,87 -0,41 -3,82 Carrefoursa 3,87 1,84 -30,65 Coca Cola İçecek 32,00 -0,06 -4,46 Cosmos Yat. Holding 0,92 -1,08 -21,37 Credıtwest Faktorıng 1,10 0,00 -1,33 Çelebi 51,40 1,28 50,86 Çelik Halat 6,08 0,33 62,58 Çemaş Döküm 3,61 -1,10 95,14 Çemtaş 7,07 -1,12 75,05 Çimbeton 30,40 0,07 -17,66 Çimentaş 8,52 0,47 -26,49 Çimsa 9,19 -0,54 -30,35 Çuhadaroğlu Metal 1,92 0,00 -34,47 Dagi Giyim 1,71 -0,58 -24,67 Dagi Yatırım Holding 1,26 2,44 -11,89 Dardanel 1,25 -6,72 -35,90 Datagate Bilgisayar 5,18 1,57 -46,71 Demirören Gazetecilik 8,83 -1,34 236,38 Demısaş Döküm 2,94 -2,65 111,74 Denge Holding 1,88 0,00 -0,63 Deniz GMYO 3,09 4,39 14,44 Denizbank 4,98 1,63 35,69 Denizli Cam 10,17 2,21 -14,32 Derimod 9,05 -0,66 20,51 Desa Deri 1,08 2,86 6,93 Despec Bilgisayar 2,87 2,14 -20,06 Deva Holding 3,95 0,77 -9,82 Diriteks Diriliş Tekstil 0,67 1,52 -42,74 Ditaş Doğan 5,62 1,08 -6,27 DO-CO 555,50 -0,52 168,84 Doğan Burda 2,85 2,15 -14,16 Doğan Holding 1,15 0,88 32,18 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 2,54 -66,76 Doğusan 3,95 3,13 170,55 Doğuş GMYO 2,27 3,18 -29,94 Doğuş Otomotiv 5,48 1,11 -27,31 Döktaş Dökümcülük 11,40 1,69 3,64 Duran Doğan Basım 2,82 -0,35 -25,20 Dyo Boya 4,07 0,00 -46,52 Eczacıbaşı İlaç 3,62 1,69 -13,40 Eczacıbaşı Yatırım 8,26 2,61 -17,65 Edip Gayrimenkul 0,64 0,00 -45,76 Ege Endüstri 455,10 1,11 51,74 Ege Gübre 23,70 4,41 -7,13 Ege Profil 8,34 -0,71 -15,14 Ege Seramik 3,58 0,00 -18,10 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 4,17 -46,81 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 3,92 -0,76 -16,24 Ekiz Kimya 0,38 -5,00 -33,33 Emek Elektrik 1,17 -0,85 -25,75 Eminiş Ambalaj 3,11 0,65 -32,97 Emlak Konut GMYO 1,94 6,59 -25,31 Enerjisa Enerji 5,24 -0,38 Enka İnşaat 5,23 -0,57 -3,54 Erbosan 65,80 0,00 -17,04 Ereğli Demir Çelik 11,14 1,18 19,28 Ersu Gıda 0,99 0,00 -24,43 Escort Teknoloji 0,62 1,64 -50,79 Etiler Gıda 3,10 -1,27 -33,90 Euro Kapital Yat. Ort. 0,82 2,50 -25,25 Euro Trend Yat. Ort. 0,71 1,43 -23,87 Euro Yat. Ort. 0,66 -1,49 -20,78 Euro Yatırım Holding 0,51 -1,92 -16,39 Fenerbahçe Futbol 22,40 0,63 -34,69 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,87 0,62 -64,74 F-M İzmit Piston 17,83 1,31 42,31 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,98 1,02 -19,11 Ford Otosan 62,40 2,38 7,50 Formet Çelik Kapı 7,99 0,76 Frigo Pak Gıda 1,06 0,00 11,58 Galatasaray Sportif 1,63 -0,61 -22,29 Garanti Bankası 6,64 7,10 -35,39 Garanti Faktoring 2,19 0,92 -32,82 Garanti Yat. Ort. 0,65 3,17 -11,48 Gedik Y. Men. Değ. 2,75 0,00 9,13 Gedik Yatırım Holding 1,53 -0,65 10,87 Gediz Ambalaj 4,56 0,44 26,14 Gentaş 2,35 6,33 56,66 Gersan Elektrik 4,13 0,24 -12,31 Global Men. Değ. 0,45 -2,17 0,00 Global Yat. Holding 3,16 3,27 -12,47 Good-Year 3,90 1,04 -6,21 Göltaş Çimento 42,50 1,92 -34,92 Gözde Girişim 2,53 1,61 -55,30 GSD Denizcilik 1,06 1,92 -21,48 GSD Holding 0,74 2,78 2,78 Gübre Fabrik. 3,09 1,64 -26,95 Güler Yat. Holding 1,04 0,97 -10,34 Güneş Sigorta 1,47 1,38 -10,91 Halk GMYO 0,64 0,00 -29,88 Halk Sigorta 0,85 3,66 -36,17 Hatay Tekstil 3,91 1,03 -21,33 Hedef Girişim 1,35 2,27 -36,22 Hektaş 10,09 4,56 44,14 HUB Girişim 1,34 -1,47 12,61 Hürriyet Gzt. 1,01 1,00 -24,63 ICBC Turkey Bank 5,50 4,76 20,61 İdealist GMYO 1,84 -0,54 -9,80 İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,41 0,71 -28,06 İhlas Gazetecilik 0,80 -2,44 -32,20 İhlas Holding 0,36 0,00 -32,08 İhlas Yayın Holding 0,35 -2,78 -31,37 İndeks Bilgisayar 6,54 0,31 -36,00 Info Yatırım 1,04 -0,95 -11,86 İntema 25,90 -0,77 6,41 İpek Doğal Enerji 4,91 1,87 -8,57 İskenderun Demir Çelik 8,65 -0,46 77,31(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

