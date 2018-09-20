Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,82 -1,20 -36,43 Acıpayam Selüloz 2,67 0,75 3,06 Adana Çimento (A) 5,96 -0,67 11,28 Adana Çimento (B) 4,21 0,72 12,08 Adana Çimento (C) 1,43 -2,05 82,31 Adel Kalemcilik 13,65 -1,23 -12,08 Adese Alışveriş Ticaret 2,90 -11,59 45,73 Afyon Çimento 5,28 -1,12 -32,13 Ak Enerji 0,59 0,00 -35,16 Akbank 6,13 -2,39 -35,09 Akçansa 8,27 -1,31 -19,21 Akdenız Güvenlık Hız. 2,55 6,69 -57,00 Akfen GMYO 2,15 0,47 -10,79 Akın Tekstil 8,67 -1,14 -38,55 Akiş GMYO 2,33 -0,85 -16,54 Akmerkez GMYO 18,24 -1,25 -7,42 Aksa 10,83 0,84 -9,63 Aksa Enerji 4,27 0,95 3,39 Aksigorta 3,43 -0,29 13,09 Aksu Enerji 8,89 -0,89 67,75 Alarko Carrıer 42,10 -0,94 -26,81 Alarko GMYO 49,70 -1,19 1,01 Alarko Holding 2,54 -1,55 -27,59 Albaraka Türk 1,45 -2,68 -3,56 Alcatel Lucent Teletaş 6,07 -0,98 -23,93 Alkim Kağıt 4,01 -0,99 -13,50 Alkim Kimya 21,66 -2,34 -8,64 Altınyağ 0,72 0,00 -39,81 Altınyunus Çeşme 3,94 -0,25 -21,98 Anadolu Cam 3,24 1,25 26,91 Anadolu Efes 22,66 0,71 -4,83 Anadolu Grubu Holding 17,87 0,22 -24,25 Anadolu Hayat Emek. 6,70 -2,62 -14,29 Anadolu Isuzu 8,84 -2,32 -2,86 Anadolu Sigorta 4,35 0,23 44,46 Anel Elektrik 2,26 -1,31 -40,05 Anel Telekom 0,39 0,00 -22,00 Arçelik 14,25 2,67 -31,40 Arena Bilgisayar 2,80 -1,06 -33,81 Armada Bilgisayar 10,56 -3,56 55,75 Arsan Tekstil 1,85 -1,07 5,71 Artı Yatırım Holding 1,30 -3,70 38,30 Aselsan 26,44 -1,78 -16,67 Aslan Çimento 29,56 -1,79 -21,34 Ata GMYO 4,09 -1,45 -14,61 Atakule GMYO 2,45 -0,81 19,51 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,38 -5,00 -22,45 Atlas Yat. Ort. 0,74 0,00 -24,49 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,60 -1,28 -34,48 Avrasya GMYO 1,12 -0,88 -29,11 Avrasya Petrol ve Tur. 1,26 0,00 -25,00 Avrasya Stratejik GMYF 1.154,80 0,08 Avrupa Yatırım Holding 3,04 -4,40 66,12 Ayen Enerji 3,34 -1,76 -30,85 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,50 -6,25 -8,44 Aygaz 12,08 -4,05 -16,66 Bagfaş 6,00 -0,50 -42,86 Bak Ambalaj 5,15 -0,19 2,92 Balatacılar Balatacılık 0,44 4,76 -21,43 Bantaş Ambalaj 2,17 0,46 -46,94 Banvit 15,45 -2,09 -27,87 Baştaş Başkent Çimento 2,30 0,00 -2,82 Batı Çimento 2,87 -1,37 -34,64 Batısöke Çimento 1,18 0,00 -28,89 Bera Holding 1,83 -2,14 -40,97 Berkosan Yalıtım 1,67 -0,60 -25,11 Beşiktaş Futbol Yat. 2,22 2,78 -45,72 Beyaz Filo 6,27 5,20 -81,35 Bilici Yatırım 1,62 2,53 5,84 Bim Mağazalar 79,40 3,52 3,37 Bimeks 0,11 0,00 -60,71 Birko Mensucat 0,36 0,00 -12,20 Birlik Mensucat 0,97 0,00 -31,21 Bizim Mağazaları 5,64 -1,57 -26,75 Bolu Çimento 4,86 -0,21 1,89 Bomonti Elektrik 0,60 -1,64 -44,44 Borusan Mannesmann 8,65 -1,48 -21,68 Borusan Yat. Paz. 39,60 -2,22 -8,22 Bosch Fren Sistemleri 159,80 -1,30 -12,76 Bossa 6,53 -4,67 61,23 Boyner Perakende Yat. 7,40 0,27 -19,39 Brisa 5,99 -0,33 -17,61 Burçelik 3,07 -1,29 -20,26 Burçelik Vana 1,57 1,29 -10,29 Bursa Çimento 4,90 0,62 -3,23 Carrefoursa 3,79 -2,07 -32,08 Coca Cola İçecek 31,44 -1,75 -6,13 Cosmos Yat. Holding 0,92 0,00 -21,37 Credıtwest Faktorıng 1,10 0,00 -1,33 Çelebi 50,40 -1,95 47,93 Çelik Halat 6,06 -0,33 62,04 Çemaş Döküm 3,79 4,99 104,86 Çemtaş 7,26 2,69 79,76 Çimbeton 29,40 -3,29 -20,37 Çimentaş 8,42 -1,17 -27,35 Çimsa 8,97 -2,39 -32,02 Çuhadaroğlu Metal 1,97 2,60 -32,76 Dagi Giyim 1,71 0,00 -24,67 Dagi Yatırım Holding 1,30 3,17 -9,09 Dardanel 1,24 -0,80 -36,41 Datagate Bilgisayar 5,39 4,05 -44,55 Demirören Gazetecilik 9,02 2,15 243,61 Demısaş Döküm 3,17 7,82 128,30 Denge Holding 1,85 -1,60 -2,22 Deniz GMYO 3,11 0,65 15,19 Denizbank 4,89 -1,81 33,24 Denizli Cam 10,08 -0,88 -15,08 Derimod 9,05 0,00 20,51 Desa Deri 1,05 -2,78 3,96 Despec Bilgisayar 2,86 -0,35 -20,33 Deva Holding 4,07 3,04 -7,08 Diriteks Diriliş Tekstil 0,68 1,49 -41,88 Ditaş Doğan 5,57 -0,89 -7,11 DO-CO 551,00 -0,81 166,66 Doğan Burda 2,83 -0,70 -14,76 Doğan Holding 1,15 0,00 32,18 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,17 -3,31 -67,86 Doğusan 3,95 0,00 170,55 Doğuş GMYO 2,28 0,44 -29,63 Doğuş Otomotiv 5,39 -1,64 -28,50 Döktaş Dökümcülük 11,80 3,51 7,27 Duran Doğan Basım 2,79 -1,06 -25,99 Dyo Boya 4,07 0,00 -46,52 Eczacıbaşı İlaç 3,55 -1,93 -15,08 Eczacıbaşı Yatırım 8,15 -1,33 -18,74 Edip Gayrimenkul 0,62 -3,13 -47,46 Ege Endüstri 465,40 2,26 55,17 Ege Gübre 23,00 -2,95 -9,88 Ege Profil 8,73 4,68 -11,18 Ege Seramik 3,57 -0,28 -18,33 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 4,00 -44,68 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00 Egeplast 4,00 2,04 -14,53 Ekiz Kimya 0,39 2,63 -31,58 Emek Elektrik 1,16 -0,85 -26,38 Eminiş Ambalaj 3,06 -1,61 -34,05 Emlak Konut GMYO 1,84 -5,15 -29,16 Enerjisa Enerji 5,18 -1,15 Enka İnşaat 5,28 0,96 -2,62 Erbosan 64,35 -2,20 -18,87 Ereğli Demir Çelik 11,10 -0,36 18,85 Ersu Gıda 0,97 -2,02 -25,95 Escort Teknoloji 0,61 -1,61 -51,59 Etiler Gıda 3,05 -1,61 -34,97 Euro Kapital Yat. Ort. 0,81 -1,22 -26,16 Euro Trend Yat. Ort. 0,69 -2,82 -26,01 Euro Yat. Ort. 0,68 3,03 -18,38 Euro Yatırım Holding 0,51 0,00 -16,39 Fenerbahçe Futbol 22,44 0,18 -34,58 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,84 -0,62 -64,95 F-M İzmit Piston 18,10 1,51 44,46 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,95 -0,75 -19,72 Ford Otosan 60,60 -2,88 4,40 Formet Çelik Kapı 7,94 -0,63 Frigo Pak Gıda 1,07 0,94 12,63 Galatasaray Sportif 1,61 -1,23 -23,24 Garanti Bankası 6,46 -2,71 -37,14 Garanti Faktoring 2,15 -1,83 -34,05 Garanti Yat. Ort. 0,63 -3,08 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,78 1,09 10,32 Gedik Yatırım Holding 1,51 -1,31 9,42 Gediz Ambalaj 4,40 -3,51 21,72 Gentaş 2,40 2,13 59,99 Gersan Elektrik 4,07 -1,45 -13,59 Global Men. Değ. 0,46 2,22 2,22 Global Yat. Holding 3,06 -3,16 -15,24 Good-Year 3,97 1,79 -4,52 Göltaş Çimento 42,96 1,08 -34,21 Gözde Girişim 2,50 -1,19 -55,83 GSD Denizcilik 1,05 -0,94 -22,22 GSD Holding 0,74 0,00 2,78 Gübre Fabrik. 3,05 -1,29 -27,90 Güler Yat. Holding 1,03 -0,96 -11,21 Güneş Sigorta 1,46 -0,68 -11,52 Halk GMYO 0,63 -1,56 -30,98 Halk Sigorta 0,86 1,18 -35,42 Hatay Tekstil 3,89 -0,51 -21,73 Hedef Girişim 1,33 -1,48 -37,17 Hektaş 9,88 -2,08 41,14 HUB Girişim 1,36 1,49 14,29 Hürriyet Gzt. 0,99 -1,98 -26,12 ICBC Turkey Bank 5,44 -1,09 19,30 İdealist GMYO 1,85 0,54 -9,31 İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,34 -4,96 -31,63 İhlas Gazetecilik 0,79 -1,25 -33,05 İhlas Holding 0,35 -2,78 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,34 -2,86 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,43 -1,68 -37,08 Info Yatırım 1,03 -0,96 -12,71 İntema 25,66 -0,93 5,42 İpek Doğal Enerji 5,11 4,07 -4,84 İskenderun Demir Çelik 8,80 1,73 80,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

