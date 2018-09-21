Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,82 0,00 -36,43 Acıpayam Selüloz 2,68 0,37 3,45 Adana Çimento (A) 6,02 1,01 12,40 Adana Çimento (B) 4,17 -0,95 11,01 Adana Çimento (C) 1,45 1,40 84,86 Adel Kalemcilik 13,85 1,47 -10,79 Adese Alışveriş Ticaret 2,74 -5,52 37,69 Afyon Çimento 5,35 1,33 -31,23 Ak Enerji 0,60 1,69 -34,07 Akbank 6,35 3,59 -32,76 Akçansa 8,28 0,12 -19,12 Akdenız Güvenlık Hız. 2,53 -0,78 -57,34 Akfen GMYO 2,18 1,40 -9,54 Akın Tekstil 8,62 -0,58 -38,91 Akiş GMYO 2,33 0,00 -16,54 Akmerkez GMYO 18,90 3,62 -4,07 Aksa 11,06 2,12 -7,71 Aksa Enerji 4,27 0,00 3,39 Aksigorta 3,55 3,50 17,05 Aksu Enerji 9,29 4,50 75,30 Alarko Carrıer 42,18 0,19 -26,67 Alarko GMYO 49,62 -0,16 0,85 Alarko Holding 2,58 1,57 -26,45 Albaraka Türk 1,41 -2,76 -6,22 Alcatel Lucent Teletaş 6,15 1,32 -22,93 Alkim Kağıt 4,16 3,74 -10,26 Alkim Kimya 22,10 2,03 -6,79 Altınyağ 0,72 0,00 -39,81 Altınyunus Çeşme 3,90 -1,02 -22,77 Anadolu Cam 3,31 2,16 29,65 Anadolu Efes 22,08 -2,56 -7,26 Anadolu Grubu Holding 17,89 0,11 -24,17 Anadolu Hayat Emek. 6,57 -1,94 -15,95 Anadolu Isuzu 8,84 0,00 -2,86 Anadolu Sigorta 4,33 -0,46 43,80 Anel Elektrik 2,22 -1,77 -41,11 Anel Telekom 0,41 5,13 -18,00 Arçelik 14,44 1,33 -30,48 Arena Bilgisayar 2,91 3,93 -31,21 Armada Bilgisayar 10,70 1,33 57,82 Arsan Tekstil 1,91 3,24 9,14 Artı Yatırım Holding 1,29 -0,77 37,23 Aselsan 26,76 1,21 -15,66 Aslan Çimento 29,94 1,29 -20,33 Ata GMYO 4,23 3,42 -11,69 Atakule GMYO 2,46 0,41 20,00 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,39 2,63 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,74 0,00 -24,49 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,60 0,00 -34,48 Avrasya GMYO 1,12 0,00 -29,11 Avrasya Petrol ve Tur. 1,26 0,00 -25,00 Avrasya Stratejik GMYF 1.155,80 0,09 Avrupa Yatırım Holding 3,00 -1,32 63,93 Ayen Enerji 3,47 3,89 -28,16 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,49 -0,67 -9,05 Aygaz 12,03 -0,41 -17,01 Bagfaş 5,93 -1,17 -43,52 Bak Ambalaj 5,19 0,78 3,72 Balatacılar Balatacılık 0,44 0,00 -21,43 Bantaş Ambalaj 2,17 0,00 -46,94 Banvit 15,62 1,10 -27,08 Baştaş Başkent Çimento 2,27 -1,30 -4,09 Batı Çimento 2,87 0,00 -34,64 Batısöke Çimento 1,19 0,85 -28,29 Bera Holding 1,86 1,64 -40,00 Berkosan Yalıtım 1,68 0,60 -24,66 Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 -1,35 -46,45 Beyaz Filo 6,08 -3,03 -81,91 Bilici Yatırım 1,63 0,62 6,50 Bim Mağazalar 80,40 1,26 4,67 Bimeks 0,10 -9,09 -64,29 Birko Mensucat 0,36 0,00 -12,20 Birlik Mensucat 0,98 1,03 -30,50 Bizim Mağazaları 5,71 1,24 -25,84 Bolu Çimento 4,75 -2,26 -0,42 Bomonti Elektrik 0,63 5,00 -41,67 Borusan Mannesmann 8,72 0,81 -21,04 Borusan Yat. Paz. 39,54 -0,15 -8,36 Bosch Fren Sistemleri 160,40 0,38 -12,44 Bossa 6,66 1,99 64,44 Boyner Perakende Yat. 7,39 -0,14 -19,50 Brisa 6,02 0,50 -17,19 Burçelik 3,09 0,65 -19,74 Burçelik Vana 1,55 -1,27 -11,43 Bursa Çimento 4,90 0,00 -3,23 Carrefoursa 3,83 1,06 -31,36 Coca Cola İçecek 31,58 0,45 -5,71 Cosmos Yat. Holding 0,92 0,00 -21,37 Credıtwest Faktorıng 1,11 0,91 -0,43 Çelebi 50,05 -0,69 46,90 Çelik Halat 6,22 2,64 66,32 Çemaş Döküm 3,70 -2,37 100,00 Çemtaş 7,21 -0,69 78,52 Çimbeton 30,10 2,38 -18,47 Çimentaş 8,45 0,36 -27,09 Çimsa 8,95 -0,22 -32,17 Çuhadaroğlu Metal 1,98 0,51 -32,42 Dagi Giyim 1,74 1,75 -23,35 Dagi Yatırım Holding 1,27 -2,31 -11,19 Dardanel 1,20 -3,23 -38,46 Datagate Bilgisayar 5,73 6,31 -41,05 Demirören Gazetecilik 8,82 -2,22 235,99 Demısaş Döküm 3,22 1,58 131,90 Denge Holding 1,85 0,00 -2,22 Deniz GMYO 3,22 3,54 19,26 Denizbank 4,91 0,41 33,79 Denizli Cam 10,06 -0,20 -15,25 Derimod 9,08 0,33 20,91 Desa Deri 1,08 2,86 6,93 Despec Bilgisayar 3,00 4,90 -16,43 Deva Holding 4,13 1,47 -5,71 Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 4,41 -39,32 Ditaş Doğan 5,66 1,62 -5,61 DO-CO 562,50 2,09 172,22 Doğan Burda 2,82 -0,35 -15,06 Doğan Holding 1,16 0,87 33,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 2,56 -67,03 Doğusan 3,96 0,25 171,23 Doğuş GMYO 2,31 1,32 -28,70 Doğuş Otomotiv 5,38 -0,19 -28,64 Döktaş Dökümcülük 11,08 -6,10 0,73 Duran Doğan Basım 2,82 1,08 -25,20 Dyo Boya 4,05 -0,49 -46,78 Eczacıbaşı İlaç 3,63 2,25 -13,16 Eczacıbaşı Yatırım 8,13 -0,25 -18,94 Edip Gayrimenkul 0,62 0,00 -47,46 Ege Endüstri 465,00 -0,09 55,04 Ege Gübre 23,02 0,09 -9,80 Ege Profil 8,95 2,52 -8,94 Ege Seramik 3,72 4,20 -14,90 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 -7,69 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 0,00 -44,68 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 4,20 5,00 -10,26 Ekiz Kimya 0,39 0,00 -31,58 Emek Elektrik 1,16 0,00 -26,38 Eminiş Ambalaj 3,06 0,00 -34,05 Emlak Konut GMYO 1,85 0,54 -28,78 Enerjisa Enerji 5,31 2,51 Enka İnşaat 5,25 -0,57 -3,17 Erbosan 65,25 1,40 -17,73 Ereğli Demir Çelik 11,40 2,70 22,06 Ersu Gıda 0,97 0,00 -25,95 Escort Teknoloji 0,63 3,28 -50,00 Etiler Gıda 3,04 -0,33 -35,18 Euro Kapital Yat. Ort. 0,84 3,70 -23,43 Euro Trend Yat. Ort. 0,70 1,45 -24,94 Euro Yat. Ort. 0,67 -1,47 -19,58 Euro Yatırım Holding 0,51 0,00 -16,39 Fenerbahçe Futbol 22,24 -0,89 -35,16 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,85 0,21 -64,88 F-M İzmit Piston 18,06 -0,22 44,14 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,93 -0,51 -20,12 Ford Otosan 61,90 2,15 6,64 Formet Çelik Kapı 8,00 0,76 Frigo Pak Gıda 1,07 0,00 12,63 Galatasaray Sportif 1,63 1,24 -22,29 Garanti Bankası 6,61 2,32 -35,68 Garanti Faktoring 2,17 0,93 -33,44 Garanti Yat. Ort. 0,65 3,17 -11,48 Gedik Y. Men. Değ. 2,76 -0,72 9,52 Gedik Yatırım Holding 1,55 2,65 12,32 Gediz Ambalaj 4,38 -0,45 21,16 Gentaş 2,48 3,33 65,32 Gersan Elektrik 4,08 0,25 -13,38 Global Men. Değ. 0,45 -2,17 0,00 Global Yat. Holding 3,11 1,63 -13,85 Good-Year 4,02 1,26 -3,32 Göltaş Çimento 42,56 -0,93 -34,82 Gözde Girişim 2,60 4,00 -54,06 GSD Denizcilik 1,05 0,00 -22,22 GSD Holding 0,74 0,00 2,78 Gübre Fabrik. 3,07 0,66 -27,42 Güler Yat. Holding 1,04 0,97 -10,34 Güneş Sigorta 1,51 3,42 -8,48 Halk GMYO 0,64 1,59 -29,88 Halk Sigorta 0,86 0,00 -35,42 Hatay Tekstil 3,92 0,77 -21,13 Hedef Girişim 1,35 1,50 -36,22 Hektaş 9,88 0,00 41,14 HUB Girişim 1,37 0,74 15,13 Hürriyet Gzt. 1,00 1,01 -25,37 ICBC Turkey Bank 5,60 2,94 22,81 İdealist GMYO 1,84 -0,54 -9,80 İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,34 0,00 -31,63 İhlas Gazetecilik 0,79 0,00 -33,05 İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,56 2,02 -35,81 Info Yatırım 1,04 0,97 -11,86 İntema 26,02 1,40 6,90 İpek Doğal Enerji 4,99 -2,35 -7,08 İskenderun Demir Çelik 8,88 0,91 82,02(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

