Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,82 0,00 -36,43 Acıpayam Selüloz 2,70 0,75 4,22 Adana Çimento (A) 6,00 -0,33 12,03 Adana Çimento (B) 4,19 0,48 11,54 Adana Çimento (C) 1,45 0,00 84,86 Adel Kalemcilik 13,90 0,36 -10,47 Adese Alışveriş Ticaret 2,89 5,47 45,23 Afyon Çimento 5,38 0,56 -30,85 Ak Enerji 0,60 0,00 -34,07 Akbank 6,76 6,46 -28,42 Akçansa 8,32 0,48 -18,72 Akdenız Güvenlık Hız. 2,51 -0,79 -57,67 Akfen GMYO 2,20 0,92 -8,71 Akın Tekstil 8,63 0,12 -38,84 Akiş GMYO 2,33 0,00 -16,54 Akmerkez GMYO 18,51 -2,06 -6,05 Aksa 11,31 2,26 -5,62 Aksa Enerji 4,33 1,41 4,84 Aksigorta 3,55 0,00 17,05 Aksu Enerji 9,30 0,11 75,49 Alarko Carrıer 42,28 0,24 -26,50 Alarko GMYO 48,32 -2,62 -1,79 Alarko Holding 2,58 0,00 -26,45 Albaraka Türk 1,40 -0,71 -6,89 Alcatel Lucent Teletaş 6,20 0,81 -22,31 Alkim Kağıt 4,15 -0,24 -10,48 Alkim Kimya 22,48 1,72 -5,19 Altınyağ 0,73 1,39 -38,97 Altınyunus Çeşme 3,95 1,28 -21,78 Anadolu Cam 3,42 3,32 33,96 Anadolu Efes 21,74 -1,54 -8,69 Anadolu Grubu Holding 17,49 -2,24 -25,86 Anadolu Hayat Emek. 6,62 0,76 -15,31 Anadolu Isuzu 9,03 2,15 -0,77 Anadolu Sigorta 4,35 0,46 44,46 Anel Elektrik 2,25 1,35 -40,32 Anel Telekom 0,44 7,32 -12,00 Arçelik 14,25 -1,32 -31,40 Arena Bilgisayar 2,91 0,00 -31,21 Armada Bilgisayar 10,40 -2,80 53,39 Arsan Tekstil 1,90 -0,52 8,57 Artı Yatırım Holding 1,27 -1,55 35,11 Aselsan 27,32 2,09 -13,90 Aslan Çimento 30,00 0,20 -20,17 Ata GMYO 4,09 -3,31 -14,61 Atakule GMYO 2,46 0,00 20,00 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,39 0,00 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,76 2,70 -22,45 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,55 -0,43 -34,76 Avrasya GMYO 1,13 0,89 -28,48 Avrasya Petrol ve Tur. 1,25 -0,79 -25,60 Avrasya Stratejik GMYF 1.158,60 0,24 Avrupa Yatırım Holding 2,91 -3,00 59,02 Ayen Enerji 3,44 -0,86 -28,78 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,49 0,00 -9,05 Aygaz 12,44 3,41 -14,18 Bagfaş 5,98 0,84 -43,05 Bak Ambalaj 5,18 -0,19 3,52 Balatacılar Balatacılık 0,43 -2,27 -23,21 Bantaş Ambalaj 2,17 0,00 -46,94 Banvit 15,55 -0,45 -27,40 Baştaş Başkent Çimento 2,20 -3,08 -7,05 Batı Çimento 2,88 0,35 -34,41 Batısöke Çimento 1,18 -0,84 -28,89 Bera Holding 1,87 0,54 -39,68 Berkosan Yalıtım 1,68 0,00 -24,66 Beşiktaş Futbol Yat. 2,21 0,91 -45,97 Beyaz Filo 5,91 -2,80 -82,42 Bilici Yatırım 1,65 1,23 7,80 Bim Mağazalar 78,80 -1,99 2,58 Bimeks 0,10 0,00 -64,29 Birko Mensucat 0,36 0,00 -12,20 Birlik Mensucat 0,98 0,00 -30,50 Bizim Mağazaları 5,75 0,70 -25,32 Bolu Çimento 4,78 0,63 0,21 Bomonti Elektrik 0,62 -1,59 -42,59 Borusan Mannesmann 8,86 1,61 -19,77 Borusan Yat. Paz. 39,78 0,61 -7,81 Bosch Fren Sistemleri 174,90 9,04 -4,52 Bossa 6,63 -0,45 63,70 Boyner Perakende Yat. 7,35 -0,54 -19,93 Brisa 6,12 1,66 -15,82 Burçelik 3,62 17,15 -5,97 Burçelik Vana 1,61 3,87 -8,00 Bursa Çimento 4,88 -0,41 -3,63 Carrefoursa 3,87 1,04 -30,65 Coca Cola İçecek 32,48 2,85 -3,02 Cosmos Yat. Holding 0,92 0,00 -21,37 Credıtwest Faktorıng 1,14 2,70 2,26 Çelebi 50,05 0,00 46,90 Çelik Halat 6,25 0,48 67,13 Çemaş Döküm 3,75 1,35 102,70 Çemtaş 7,16 -0,69 77,28 Çimbeton 30,26 0,53 -18,04 Çimentaş 8,49 0,47 -26,75 Çimsa 9,00 0,56 -31,79 Çuhadaroğlu Metal 1,96 -1,01 -33,11 Dagi Giyim 1,74 0,00 -23,35 Dagi Yatırım Holding 1,27 0,00 -11,19 Dardanel 1,21 0,83 -37,95 Datagate Bilgisayar 5,63 -1,75 -42,08 Demirören Gazetecilik 8,77 -0,57 234,09 Demısaş Döküm 3,17 -1,55 128,30 Denge Holding 1,81 -2,16 -4,33 Deniz GMYO 3,20 -0,62 18,52 Denizbank 4,95 0,81 34,88 Denizli Cam 10,14 0,80 -14,57 Derimod 8,97 -1,21 19,44 Desa Deri 1,08 0,00 6,93 Despec Bilgisayar 2,95 -1,67 -17,83 Deva Holding 4,13 0,00 -5,71 Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 11,27 -32,48 Ditaş Doğan 5,74 1,41 -4,27 DO-CO 552,50 -1,78 167,38 Doğan Burda 2,83 0,35 -14,76 Doğan Holding 1,19 2,59 36,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 3,33 -65,93 Doğusan 4,23 6,82 189,73 Doğuş GMYO 2,30 -0,43 -29,01 Doğuş Otomotiv 5,63 4,65 -25,32 Döktaş Dökümcülük 11,13 0,45 1,18 Duran Doğan Basım 2,85 1,06 -24,40 Dyo Boya 3,95 -2,47 -48,09 Eczacıbaşı İlaç 3,66 0,83 -12,45 Eczacıbaşı Yatırım 8,33 2,46 -16,95 Edip Gayrimenkul 0,62 0,00 -47,46 Ege Endüstri 438,00 -5,81 46,04 Ege Gübre 22,98 -0,17 -9,96 Ege Profil 9,16 2,35 -6,80 Ege Seramik 3,85 3,49 -11,92 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 0,00 -44,68 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 4,01 -4,52 -14,32 Ekiz Kimya 0,40 2,56 -29,82 Emek Elektrik 1,16 0,00 -26,38 Eminiş Ambalaj 3,09 0,98 -33,41 Emlak Konut GMYO 1,87 1,08 -28,01 Enerjisa Enerji 5,26 -0,94 Enka İnşaat 5,20 -0,95 -4,09 Erbosan 66,30 1,61 -16,41 Ereğli Demir Çelik 11,33 -0,61 21,31 Ersu Gıda 0,97 0,00 -25,95 Escort Teknoloji 0,62 -1,59 -50,79 Etiler Gıda 2,99 -1,64 -36,25 Euro Kapital Yat. Ort. 0,87 3,57 -20,69 Euro Trend Yat. Ort. 0,69 -1,43 -26,01 Euro Yat. Ort. 0,66 -1,49 -20,78 Euro Yatırım Holding 0,51 0,00 -16,39 Fenerbahçe Futbol 22,50 1,17 -34,40 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,83 -0,41 -65,03 F-M İzmit Piston 18,05 -0,06 44,06 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,93 0,00 -20,12 Ford Otosan 61,60 -0,48 6,12 Formet Çelik Kapı 7,68 -4,00 Frigo Pak Gıda 1,05 -1,87 10,53 Galatasaray Sportif 1,59 -2,45 -24,20 Garanti Bankası 7,14 8,02 -30,52 Garanti Faktoring 2,23 2,76 -31,60 Garanti Yat. Ort. 0,70 7,69 -4,67 Gedik Y. Men. Değ. 2,79 1,09 10,71 Gedik Yatırım Holding 1,55 0,00 12,32 Gediz Ambalaj 4,36 -0,46 20,61 Gentaş 2,53 2,02 68,66 Gersan Elektrik 4,15 1,72 -11,89 Global Men. Değ. 0,45 0,00 0,00 Global Yat. Holding 3,13 0,64 -13,30 Good-Year 4,04 0,50 -2,84 Göltaş Çimento 42,50 -0,14 -34,92 Gözde Girişim 2,59 -0,38 -54,24 GSD Denizcilik 1,07 1,90 -20,74 GSD Holding 0,75 1,35 4,17 Gübre Fabrik. 3,14 2,28 -25,77 Güler Yat. Holding 1,05 0,96 -9,48 Güneş Sigorta 1,49 -1,32 -9,70 Halk GMYO 0,65 1,56 -28,79 Halk Sigorta 0,85 -1,16 -36,17 Hatay Tekstil 3,92 0,00 -21,13 Hedef Girişim 1,39 2,96 -34,33 Hektaş 9,94 0,61 42,00 HUB Girişim 1,38 0,73 15,97 Hürriyet Gzt. 1,00 0,00 -25,37 ICBC Turkey Bank 5,59 -0,18 22,59 İdealist GMYO 1,84 0,00 -9,80 İhlas Ev Aletleri 0,34 -2,86 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,36 1,49 -30,61 İhlas Gazetecilik 0,79 0,00 -33,05 İhlas Holding 0,34 -2,86 -35,85 İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,49 -1,07 -36,49 Info Yatırım 1,05 0,96 -11,02 İntema 26,02 0,00 6,90 İpek Doğal Enerji 5,18 3,81 -3,54 İskenderun Demir Çelik 8,75 -1,46 79,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

