Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,81 -1,22 -37,21 Acıpayam Selüloz 2,78 2,96 7,31 Adana Çimento (A) 5,97 -0,50 11,47 Adana Çimento (B) 4,14 -1,19 10,21 Adana Çimento (C) 1,44 -0,69 83,58 Adel Kalemcilik 13,77 -0,94 -11,31 Adese Alışveriş Ticaret 2,80 -3,11 40,70 Afyon Çimento 5,38 0,00 -30,85 Ak Enerji 0,60 0,00 -34,07 Akbank 6,63 -1,92 -29,80 Akçansa 8,31 -0,12 -18,82 Akdenız Güvenlık Hız. 2,47 -1,59 -58,35 Akfen GMYO 2,15 -2,27 -10,79 Akın Tekstil 8,60 -0,35 -39,05 Akiş GMYO 2,32 -0,43 -16,90 Akmerkez GMYO 18,67 0,86 -5,24 Aksa 11,15 -1,41 -6,96 Aksa Enerji 4,27 -1,39 3,39 Aksigorta 3,50 -1,41 15,40 Aksu Enerji 8,92 -4,09 68,32 Alarko Carrıer 42,00 -0,66 -26,99 Alarko GMYO 47,92 -0,83 -2,60 Alarko Holding 2,53 -1,94 -27,87 Albaraka Türk 1,40 0,00 -6,89 Alcatel Lucent Teletaş 6,18 -0,32 -22,56 Alkim Kağıt 4,24 2,17 -8,54 Alkim Kimya 23,00 2,31 -2,99 Altınyağ 0,72 -1,37 -39,81 Altınyunus Çeşme 3,92 -0,76 -22,38 Anadolu Cam 3,39 -0,88 32,79 Anadolu Efes 21,72 -0,09 -8,77 Anadolu Grubu Holding 17,42 -0,40 -26,16 Anadolu Hayat Emek. 6,63 0,15 -15,18 Anadolu Isuzu 8,84 -2,10 -2,86 Anadolu Sigorta 4,34 -0,23 44,13 Anel Elektrik 2,23 -0,89 -40,85 Anel Telekom 0,42 -4,55 -16,00 Arçelik 14,28 0,21 -31,25 Arena Bilgisayar 2,89 -0,69 -31,68 Armada Bilgisayar 9,99 -3,94 47,35 Arsan Tekstil 1,90 0,00 8,57 Artı Yatırım Holding 1,19 -6,30 26,60 Aselsan 27,62 1,10 -12,95 Aslan Çimento 29,82 -0,60 -20,65 Ata GMYO 4,08 -0,24 -14,82 Atakule GMYO 2,45 -0,41 19,51 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,40 2,56 -18,37 Atlas Yat. Ort. 0,77 1,32 -21,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,55 0,00 -34,76 Avrasya GMYO 1,12 -0,88 -29,11 Avrasya Petrol ve Tur. 1,25 0,00 -25,60 Avrasya Stratejik GMYF 1.159,60 0,09 Avrupa Yatırım Holding 2,90 -0,34 58,47 Ayen Enerji 3,49 1,45 -27,74 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,51 1,34 -7,83 Aygaz 12,82 3,05 -11,56 Bagfaş 5,99 0,17 -42,95 Bak Ambalaj 5,17 -0,19 3,32 Balatacılar Balatacılık 0,43 0,00 -23,21 Bantaş Ambalaj 2,17 0,00 -46,94 Banvit 15,58 0,19 -27,26 Baştaş Başkent Çimento 2,15 -2,27 -9,16 Batı Çimento 2,86 -0,69 -34,87 Batısöke Çimento 1,18 0,00 -28,89 Bera Holding 1,84 -1,60 -40,65 Berkosan Yalıtım 1,69 0,60 -24,22 Beşiktaş Futbol Yat. 2,16 -2,26 -47,19 Beyaz Filo 5,65 -4,40 -83,19 Bilici Yatırım 1,57 -4,85 2,58 Bim Mağazalar 79,25 0,57 3,17 Bimeks 0,10 0,00 -64,29 Birko Mensucat 0,36 0,00 -12,20 Birlik Mensucat 0,96 -2,04 -31,91 Bizim Mağazaları 5,78 0,52 -24,94 Bolu Çimento 4,74 -0,84 -0,63 Bomonti Elektrik 0,61 -1,61 -43,52 Borusan Mannesmann 8,77 -1,02 -20,59 Borusan Yat. Paz. 39,46 -0,80 -8,55 Bosch Fren Sistemleri 172,90 -1,14 -5,61 Bossa 6,50 -1,96 60,49 Boyner Perakende Yat. 7,36 0,14 -19,83 Brisa 6,58 7,52 -9,49 Burçelik 3,94 8,84 2,34 Burçelik Vana 1,56 -3,11 -10,86 Bursa Çimento 4,88 0,00 -3,63 Carrefoursa 3,83 -1,03 -31,36 Coca Cola İçecek 33,22 2,28 -0,81 Cosmos Yat. Holding 0,91 -1,09 -22,22 Credıtwest Faktorıng 1,14 0,00 2,26 Çelebi 50,10 0,10 47,05 Çelik Halat 6,22 -0,48 66,32 Çemaş Döküm 3,53 -5,87 90,81 Çemtaş 7,28 1,68 80,25 Çimbeton 29,98 -0,93 -18,80 Çimentaş 8,50 0,12 -26,66 Çimsa 9,04 0,44 -31,49 Çuhadaroğlu Metal 1,94 -1,02 -33,79 Dagi Giyim 1,73 -0,57 -23,79 Dagi Yatırım Holding 1,25 -1,57 -12,59 Dardanel 1,18 -2,48 -39,49 Datagate Bilgisayar 5,54 -1,60 -43,01 Demirören Gazetecilik 8,86 1,03 237,52 Demısaş Döküm 3,15 -0,63 126,86 Denge Holding 1,79 -1,10 -5,39 Deniz GMYO 3,22 0,63 19,26 Denizbank 4,92 -0,61 34,06 Denizli Cam 10,15 0,10 -14,49 Derimod 9,07 1,11 20,77 Desa Deri 1,07 -0,93 5,94 Despec Bilgisayar 2,98 1,02 -16,99 Deva Holding 4,16 0,73 -5,02 Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 0,00 -32,48 Ditaş Doğan 5,90 2,79 -1,60 DO-CO 551,00 -0,27 166,66 Doğan Burda 3,02 6,71 -9,04 Doğan Holding 1,18 -0,84 35,63 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 -2,42 -66,76 Doğusan 4,10 -3,07 180,82 Doğuş GMYO 2,23 -3,04 -31,17 Doğuş Otomotiv 5,54 -1,60 -26,51 Döktaş Dökümcülük 11,10 -0,27 0,91 Duran Doğan Basım 3,42 20,00 -9,28 Dyo Boya 3,94 -0,25 -48,23 Eczacıbaşı İlaç 3,60 -1,64 -13,88 Eczacıbaşı Yatırım 8,26 -0,84 -17,65 Edip Gayrimenkul 0,62 0,00 -47,46 Ege Endüstri 448,00 2,28 49,37 Ege Gübre 23,00 0,09 -9,88 Ege Profil 9,23 0,76 -6,09 Ege Seramik 3,80 -1,30 -13,07 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 0,00 -44,68 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 3,97 -1,00 -15,17 Ekiz Kimya 0,34 -15,00 -40,35 Emek Elektrik 1,16 0,00 -26,38 Eminiş Ambalaj 3,07 -0,65 -33,84 Emlak Konut GMYO 1,81 -3,21 -30,32 Enerjisa Enerji 5,21 -0,95 Enka İnşaat 5,21 0,19 -3,91 Erbosan 65,25 -1,58 -17,73 Ereğli Demir Çelik 11,22 -0,97 20,13 Ersu Gıda 0,97 0,00 -25,95 Escort Teknoloji 0,62 0,00 -50,79 Etiler Gıda 2,93 -2,01 -37,53 Euro Kapital Yat. Ort. 0,85 -2,30 -22,51 Euro Trend Yat. Ort. 0,68 -1,45 -27,08 Euro Yat. Ort. 0,66 0,00 -20,78 Euro Yatırım Holding 0,51 0,00 -16,39 Fenerbahçe Futbol 22,20 -1,33 -35,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,74 -1,86 -65,68 F-M İzmit Piston 17,84 -1,16 42,39 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,92 -0,25 -20,33 Ford Otosan 61,85 0,41 6,56 Formet Çelik Kapı 8,13 5,86 Frigo Pak Gıda 1,05 0,00 10,53 Galatasaray Sportif 1,58 -0,63 -24,67 Garanti Bankası 7,10 -0,56 -30,91 Garanti Faktoring 2,20 -1,35 -32,52 Garanti Yat. Ort. 0,66 -5,71 -10,12 Gedik Y. Men. Değ. 2,79 0,00 10,71 Gedik Yatırım Holding 1,56 0,65 13,04 Gediz Ambalaj 4,34 -0,46 20,06 Gentaş 2,46 -2,77 63,99 Gersan Elektrik 4,09 -1,45 -13,16 Global Men. Değ. 0,47 4,44 4,44 Global Yat. Holding 3,08 -1,60 -14,68 Good-Year 3,95 -2,23 -5,01 Göltaş Çimento 41,30 -2,82 -36,75 Gözde Girişim 2,62 1,16 -53,71 GSD Denizcilik 1,13 5,61 -16,30 GSD Holding 0,74 -1,33 2,78 Gübre Fabrik. 3,09 -1,59 -26,95 Güler Yat. Holding 1,03 -1,90 -11,21 Güneş Sigorta 1,48 -0,67 -10,30 Halk GMYO 0,64 -1,54 -29,88 Halk Sigorta 0,85 0,00 -36,17 Hatay Tekstil 4,01 2,30 -19,32 Hedef Girişim 1,37 -1,44 -35,28 Hektaş 9,75 -1,91 39,29 HUB Girişim 1,35 -2,17 13,45 Hürriyet Gzt. 1,00 0,00 -25,37 ICBC Turkey Bank 5,59 0,00 22,59 İdealist GMYO 1,82 -1,09 -10,78 İhlas Ev Aletleri 0,34 0,00 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,34 -1,47 -31,63 İhlas Gazetecilik 0,78 -1,27 -33,90 İhlas Holding 0,34 0,00 -35,85 İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,50 0,15 -36,39 Info Yatırım 1,05 0,00 -11,02 İntema 25,84 -0,69 6,16 İpek Doğal Enerji 5,15 -0,58 -4,10 İskenderun Demir Çelik 8,51 -2,74 74,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

