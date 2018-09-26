Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,80 -1,23 -37,98 Acıpayam Selüloz 2,92 5,04 12,71 Adana Çimento (A) 5,94 -0,50 10,91 Adana Çimento (B) 4,14 0,00 10,21 Adana Çimento (C) 1,42 -1,39 81,04 Adel Kalemcilik 13,70 -0,51 -11,76 Adese Alışveriş Ticaret 2,65 -5,36 33,17 Afyon Çimento 5,41 0,56 -30,46 Ak Enerji 0,59 -1,67 -35,16 Akbank 6,63 0,00 -29,80 Akçansa 8,32 0,12 -18,72 Akdenız Güvenlık Hız. 2,68 8,50 -54,81 Akfen GMYO 2,12 -1,40 -12,03 Akın Tekstil 8,53 -0,81 -39,55 Akiş GMYO 2,32 0,00 -16,90 Akmerkez GMYO 18,59 -0,43 -5,64 Aksa 10,29 -7,71 -14,14 Aksa Enerji 4,36 2,11 5,57 Aksigorta 3,53 0,86 16,39 Aksu Enerji 8,63 -3,25 62,85 Alarko Carrıer 42,08 0,19 -26,85 Alarko GMYO 46,12 -3,76 -6,26 Alarko Holding 2,52 -0,40 -28,16 Albaraka Türk 1,40 0,00 -6,89 Alcatel Lucent Teletaş 6,17 -0,16 -22,68 Alkim Kağıt 4,25 0,24 -8,32 Alkim Kimya 23,30 1,30 -1,73 Altınyağ 0,71 -1,39 -40,64 Altınyunus Çeşme 3,85 -1,79 -23,76 Anadolu Cam 3,39 0,00 32,79 Anadolu Efes 21,84 0,55 -8,27 Anadolu Grubu Holding 17,30 -0,69 -26,67 Anadolu Hayat Emek. 6,58 -0,75 -15,82 Anadolu Isuzu 8,84 0,00 -2,86 Anadolu Sigorta 4,34 0,00 44,13 Anel Elektrik 2,20 -1,35 -41,64 Anel Telekom 0,41 -2,38 -18,00 Arçelik 14,03 -1,75 -32,46 Arena Bilgisayar 2,94 1,73 -30,50 Armada Bilgisayar 9,30 -6,91 37,17 Arsan Tekstil 1,89 -0,53 8,00 Artı Yatırım Holding 1,28 7,56 36,17 Aselsan 27,40 -0,80 -13,64 Aslan Çimento 29,94 0,40 -20,33 Ata GMYO 4,08 0,00 -14,82 Atakule GMYO 2,42 -1,22 18,05 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,39 -2,50 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,77 0,00 -21,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,50 -0,43 -35,04 Avrasya GMYO 1,10 -1,79 -30,38 Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 -0,80 -26,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.160,50 0,08 Avrupa Yatırım Holding 2,90 0,00 58,47 Ayen Enerji 3,56 2,01 -26,29 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,56 3,31 -4,78 Aygaz 12,48 -2,65 -13,90 Bagfaş 6,01 0,33 -42,76 Bak Ambalaj 5,10 -1,35 1,92 Balatacılar Balatacılık 0,42 -2,33 -25,00 Bantaş Ambalaj 2,15 -0,92 -47,43 Banvit 15,23 -2,25 -28,90 Baştaş Başkent Çimento 2,20 2,33 -7,05 Batı Çimento 2,85 -0,35 -35,10 Batısöke Çimento 1,16 -1,69 -30,10 Bera Holding 1,83 -0,54 -40,97 Berkosan Yalıtım 1,68 -0,59 -24,66 Beşiktaş Futbol Yat. 2,17 0,46 -46,94 Beyaz Filo 5,69 0,71 -83,07 Bilici Yatırım 1,55 -1,27 1,27 Bim Mağazalar 79,90 0,82 4,02 Bimeks 0,09 -10,00 -67,86 Birko Mensucat 0,36 0,00 -12,20 Birlik Mensucat 0,95 -1,04 -32,62 Bizim Mağazaları 5,81 0,52 -24,55 Bolu Çimento 4,75 0,21 -0,42 Bomonti Elektrik 0,60 -1,64 -44,44 Borusan Mannesmann 8,70 -0,80 -21,22 Borusan Yat. Paz. 39,24 -0,56 -9,06 Bosch Fren Sistemleri 170,00 -1,68 -7,20 Bossa 6,46 -0,62 59,51 Boyner Perakende Yat. 7,32 -0,54 -20,26 Brisa 6,98 6,08 -3,99 Burçelik 3,93 -0,25 2,08 Burçelik Vana 1,56 0,00 -10,86 Bursa Çimento 5,00 2,46 -1,26 Carrefoursa 3,81 -0,52 -31,72 Coca Cola İçecek 33,62 1,20 0,38 Cosmos Yat. Holding 0,91 0,00 -22,22 Credıtwest Faktorıng 1,14 0,00 2,26 Çelebi 47,40 -5,39 39,12 Çelik Halat 6,15 -1,13 64,45 Çemaş Döküm 3,50 -0,85 89,19 Çemtaş 7,26 -0,27 79,76 Çimbeton 30,30 1,07 -17,93 Çimentaş 8,33 -2,00 -28,13 Çimsa 9,00 -0,44 -31,79 Çuhadaroğlu Metal 1,93 -0,52 -34,13 Dagi Giyim 1,71 -1,16 -24,67 Dagi Yatırım Holding 1,23 -1,60 -13,99 Dardanel 1,15 -2,54 -41,03 Datagate Bilgisayar 5,49 -0,90 -43,52 Demirören Gazetecilik 8,87 0,11 237,90 Demısaş Döküm 3,12 -0,95 124,70 Denge Holding 1,77 -1,12 -6,45 Deniz GMYO 3,29 2,17 21,85 Denizbank 4,91 -0,20 33,79 Denizli Cam 10,03 -1,18 -15,50 Derimod 9,19 1,32 22,37 Desa Deri 1,07 0,00 5,94 Despec Bilgisayar 2,97 -0,34 -17,27 Deva Holding 4,15 -0,24 -5,25 Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 -2,53 -34,19 Ditaş Doğan 5,85 -0,85 -2,44 DO-CO 539,00 -2,18 160,85 Doğan Burda 2,89 -4,30 -12,95 Doğan Holding 1,16 -1,69 33,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,18 -2,48 -67,58 Doğusan 4,11 0,24 181,51 Doğuş GMYO 2,18 -2,24 -32,72 Doğuş Otomotiv 5,47 -1,26 -27,44 Döktaş Dökümcülük 11,18 0,72 1,64 Duran Doğan Basım 3,10 -9,36 -17,77 Dyo Boya 4,03 2,28 -47,04 Eczacıbaşı İlaç 3,61 0,28 -13,64 Eczacıbaşı Yatırım 8,20 -0,73 -18,24 Edip Gayrimenkul 0,62 0,00 -47,46 Ege Endüstri 440,00 -1,79 46,70 Ege Gübre 23,00 0,00 -9,88 Ege Profil 9,44 2,28 -3,95 Ege Seramik 3,78 -0,53 -13,52 Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 -8,33 -84,06 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 0,00 -44,68 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 3,96 -0,25 -15,38 Ekiz Kimya 0,38 11,76 -33,33 Emek Elektrik 1,15 -0,86 -27,02 Eminiş Ambalaj 3,07 -33,84 Emlak Konut GMYO 1,81 0,00 -30,32 Enerjisa Enerji 5,19 -0,38 Enka İnşaat 5,19 -0,38 -4,28 Erbosan 64,10 -1,76 -19,18 Ereğli Demir Çelik 10,96 -2,32 17,35 Ersu Gıda 0,97 0,00 -25,95 Escort Teknoloji 0,62 0,00 -50,79 Etiler Gıda 2,85 -2,73 -39,23 Euro Kapital Yat. Ort. 0,79 -7,06 -27,98 Euro Trend Yat. Ort. 0,69 1,47 -26,01 Euro Yat. Ort. 0,64 -3,03 -23,18 Euro Yatırım Holding 0,50 -1,96 -18,03 Fenerbahçe Futbol 21,84 -1,62 -36,33 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,65 -1,90 -66,33 F-M İzmit Piston 17,51 -1,85 39,75 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,89 -0,77 -20,93 Ford Otosan 63,75 3,07 9,83 Formet Çelik Kapı 8,84 8,73 Frigo Pak Gıda 1,05 0,00 10,53 Galatasaray Sportif 1,59 0,63 -24,20 Garanti Bankası 7,24 1,97 -29,55 Garanti Faktoring 2,18 -0,91 -33,13 Garanti Yat. Ort. 0,66 0,00 -10,12 Gedik Y. Men. Değ. 2,75 -1,43 9,13 Gedik Yatırım Holding 1,56 0,00 13,04 Gediz Ambalaj 4,43 2,07 22,54 Gentaş 2,51 2,03 67,32 Gersan Elektrik 4,07 -0,49 -13,59 Global Men. Değ. 0,46 -2,13 2,22 Global Yat. Holding 3,15 2,27 -12,74 Good-Year 3,98 0,76 -4,28 Göltaş Çimento 41,10 -0,48 -37,06 Gözde Girişim 2,62 0,00 -53,71 GSD Denizcilik 1,11 -1,77 -17,78 GSD Holding 0,74 0,00 2,78 Gübre Fabrik. 3,03 -1,94 -28,37 Güler Yat. Holding 1,03 0,00 -11,21 Güneş Sigorta 1,47 -0,68 -10,91 Halk GMYO 0,65 1,56 -28,79 Halk Sigorta 0,84 -1,18 -36,92 Hatay Tekstil 3,96 -1,25 -20,32 Hedef Girişim 1,33 -2,92 -37,17 Hektaş 9,61 -1,44 37,29 HUB Girişim 1,35 0,00 13,45 Hürriyet Gzt. 0,99 -1,00 -26,12 ICBC Turkey Bank 5,55 -0,72 21,71 İdealist GMYO 1,64 -9,89 -19,61 İhlas Ev Aletleri 0,34 0,00 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,32 -1,49 -32,65 İhlas Gazetecilik 0,81 3,85 -31,36 İhlas Holding 0,34 0,00 -35,85 İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,39 -1,69 -37,47 Info Yatırım 1,05 0,00 -11,02 İntema 25,58 -1,01 5,09 İpek Doğal Enerji 5,18 0,58 -3,54 İskenderun Demir Çelik 8,39 -1,41 71,98(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

