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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 19:25 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.D Gıda Ve Tarım0,800,00-37,98Acıpayam Selüloz3,033,7716,96Adana Çimento (A)5,940,0010,91Adana Çimento (B)4,160,4810,74Adana Çimento (C)1,420,0081,04Adel Kalemcilik13,700,00-11,76Adese Alışveriş Ticaret2,774,5339,20Afyon Çimento5,460,92-29,82Ak Enerji0,590,00-35,16Akbank6,944,68-26,51Akçansa8,421,20-17,75Akdenız Güvenlık Hız.2,58-3,73-56,49Akfen GMYO2,08-1,89-13,69Akın Tekstil8,600,82-39,05Akiş GMYO2,393,02-14,39Akmerkez GMYO18,54-0,27-5,90Aksa10,05-2,33-16,14Aksa Enerji4,34-0,465,08Aksigorta3,653,4020,35Aksu Enerji8,640,1263,04Alarko Carrıer42,140,14-26,74Alarko GMYO45,90-0,48-6,71Alarko Holding2,520,00-28,16Albaraka Türk1,432,14-4,89Alcatel Lucent Teletaş6,251,30-21,68Alkim Kağıt4,270,47-7,89Alkim Kimya23,882,490,72Altınyağ0,710,00-40,64Altınyunus Çeşme3,901,30-22,77Anadolu Cam3,36-0,8831,61Anadolu Efes21,68-0,73-8,94Anadolu Grubu Holding17,350,29-26,46Anadolu Hayat Emek.6,55-0,46-16,21Anadolu Isuzu8,860,23-2,64Anadolu Sigorta4,340,0044,13Anel Elektrik2,17-1,36-42,44Anel Telekom0,410,00-18,00Arçelik13,99-0,29-32,65Arena Bilgisayar3,3313,27-21,28Armada Bilgisayar9,05-2,6933,48Arsan Tekstil1,890,008,00Artı Yatırım Holding1,26-1,5634,04Aselsan27,801,46-12,38Aslan Çimento30,120,60-19,85Ata GMYO4,120,98-13,99Atakule GMYO2,430,4118,54Atlantik Petrol Ürünleri0,79 -43,17Atlantis Yatırım Holding0,390,00-20,41Atlas Yat. Ort.0,76-1,30-22,45AvivaSA Emeklilik Hayat11,46-0,35-35,27Avrasya GMYO1,110,91-29,75Avrasya Petrol ve Tur.1,294,03-23,21Avrasya Stratejik GMYF1.161,500,09 Avrupa Yatırım Holding2,85-1,7255,74Ayen Enerji3,49-1,97-27,74Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,581,28-3,56Aygaz12,500,16-13,77Bagfaş5,96-0,83-43,24Bak Ambalaj5,161,183,12Balatacılar Balatacılık0,432,38-23,21Bantaş Ambalaj2,160,47-47,19Banvit15,350,79-28,34Baştaş Başkent Çimento2,18-0,91-7,89Batı Çimento2,870,70-34,64Batısöke Çimento1,160,00-30,10Bera Holding1,840,55-40,65Berkosan Yalıtım1,680,00-24,66Beşiktaş Futbol Yat.2,190,92-46,45Beyaz Filo5,67-0,35-83,13Bilici Yatırım1,53-1,29-0,04Bim Mağazalar82,252,947,08Bimeks0,1011,11-64,29Birko Mensucat0,360,00-12,20Birlik Mensucat0,94-1,05-33,33Bizim Mağazaları6,003,27-22,08Bolu Çimento4,71-0,84-1,26Bomonti Elektrik0,611,67-43,52Borusan Mannesmann8,60-1,15-22,13Borusan Yat. Paz.39,340,25-8,83Bosch Fren Sistemleri169,50-0,29-7,47Bossa6,460,0059,51Boyner Perakende Yat.7,30-0,27-20,48Brisa6,76-3,15-7,02Burçelik3,50-10,94-9,09Burçelik Vana1,55-0,64-11,43Bursa Çimento4,97-0,60-1,85Carrefoursa3,861,31-30,82Coca Cola İçecek34,602,913,31Cosmos Yat. Holding0,910,00-22,22Credıtwest Faktorıng1,140,002,26Çelebi50,005,4946,75Çelik Halat6,10-0,8163,11Çemaş Döküm3,43-2,0085,41Çemtaş7,341,1081,74Çimbeton30,600,99-17,12Çimentaş8,340,12-28,04Çimsa8,97-0,33-32,02Çuhadaroğlu Metal1,930,00-34,13Dagi Giyim1,70-0,58-25,11Dagi Yatırım Holding1,22-0,81-14,69Dardanel1,160,87-40,51Datagate Bilgisayar5,622,37-42,19Demirören Gazetecilik8,930,68240,19Demısaş Döküm3,09-0,96122,54Denge Holding1,72-2,82-9,09Deniz GMYO3,290,0021,85Denizbank4,89-0,4133,24Denizli Cam10,060,30-15,25Derimod9,301,2023,83Desa Deri1,04-2,802,97Despec Bilgisayar2,990,67-16,71Deva Holding4,07-1,93-7,08Diriteks Diriliş Tekstil0,781,30-33,33Ditaş Doğan5,82-0,51-2,94DO-CO522,50-3,06152,87Doğan Burda2,84-1,73-14,46Doğan Holding1,10-5,1726,44Doğtaş Kelebek Mobilya1,180,00-67,58Doğusan4,10-0,24180,82Doğuş GMYO2,232,29-31,17Doğuş Otomotiv5,44-0,55-27,84Döktaş Dökümcülük11,301,072,73Duran Doğan Basım3,100,00-17,77Dyo Boya3,96-1,74-47,96Eczacıbaşı İlaç3,59-0,55-14,12Eczacıbaşı Yatırım8,18-0,24-18,44Edip Gayrimenkul0,61-1,61-48,31Ege Endüstri438,00-0,4546,04Ege Gübre22,98-0,09-9,96Ege Profil9,38-0,64-4,56Ege Seramik3,841,59-12,15Egeli & Co Tarım Girişim0,110,00-84,06Egeli&Co Enerji Yatırım0,25-3,85-46,81Egeli&Co Yatırım Holding0,090,00-55,00Egeplast3,91-1,26-16,45Ekiz Kimya0,37-2,63-35,09Emek Elektrik1,171,74-25,75Eminiş Ambalaj3,07 -33,84Emlak Konut GMYO1,80-0,55-30,70Enerjisa Enerji5,261,35 Enka İnşaat5,291,93-2,43Erbosan64,100,00-19,18Ereğli Demir Çelik11,252,6520,46Ersu Gıda0,96-1,03-26,72Escort Teknoloji0,654,84-48,41Etiler Gıda2,943,16-37,31Euro Kapital Yat. Ort.0,78-1,27-28,90Euro Trend Yat. Ort.0,66-4,35-29,23Euro Yat. Ort.0,640,00-23,18Euro Yatırım Holding0,49-2,00-19,67Fenerbahçe Futbol22,161,47-35,39Flap Kongre Toplantı Hiz.4,680,65-66,11F-M İzmit Piston17,50-0,0639,68Fonet Bilgi Teknolojileri3,910,51-20,53Ford Otosan66,804,7815,08Formet Çelik Kapı8,32-5,88 Frigo Pak Gıda1,071,9012,63Galatasaray Sportif1,58-0,63-24,67Garanti Bankası7,564,42-26,43Garanti Faktoring2,253,21-30,98Garanti Yat. Ort.0,64-3,03-12,85Gedik Y. Men. Değ.2,750,009,13Gedik Yatırım Holding1,55-0,6412,32Gediz Ambalaj4,440,2322,82Gentaş2,645,1875,99Gersan Elektrik4,090,49-13,16Global Men. Değ.0,460,002,22Global Yat. Holding3,191,27-11,63Good-Year3,97-0,25-4,52Göltaş Çimento41,120,05-37,03Gözde Girişim2,60-0,76-54,06GSD Denizcilik1,09-1,80-19,26GSD Holding0,73-1,351,39Gübre Fabrik.3,091,98-26,95Güler Yat. Holding1,030,00-11,21Güneş Sigorta1,576,80-4,85Halk GMYO0,650,00-28,79Halk Sigorta0,840,00-36,92Hatay Tekstil3,93-0,76-20,93Hedef Girişim1,351,50-36,22Hektaş9,630,2137,57HUB Girişim1,371,4815,13Hürriyet Gzt.0,990,00-26,12ICBC Turkey Bank5,590,7222,59İdealist GMYO1,650,61-19,12İhlas Ev Aletleri0,33-2,94-35,29İhlas Gayrimenkul1,330,76-32,14İhlas Gazetecilik0,78-3,70-33,90İhlas Holding0,340,00-35,85İhlas Yayın Holding0,340,00-33,33İndeks Bilgisayar6,511,88-36,30Info Yatırım1,060,95-10,17İntema25,740,635,75İpek Doğal Enerji5,07-2,12-5,59İskenderun Demir Çelik8,450,7273,21(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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