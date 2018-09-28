Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,78 -2,50 -39,53 Acıpayam Selüloz 2,74 -9,57 5,76 Adana Çimento (A) 5,88 -1,01 9,79 Adana Çimento (B) 4,14 -0,48 10,21 Adana Çimento (C) 1,40 -1,41 78,49 Adel Kalemcilik 13,76 0,44 -11,37 Adese Alışveriş Ticaret 2,78 0,36 39,70 Afyon Çimento 5,46 0,00 -29,82 Ak Enerji 0,59 0,00 -35,16 Akbank 6,92 -0,29 -26,72 Akçansa 8,36 -0,71 -18,33 Akdenız Güvenlık Hız. 2,57 -0,39 -56,66 Akfen GMYO 1,99 -4,33 -17,43 Akın Tekstil 8,56 -0,47 -39,33 Akiş GMYO 2,50 4,60 -10,45 Akmerkez GMYO 18,60 0,32 -5,59 Aksa 10,02 -0,30 -16,39 Aksa Enerji 4,36 0,46 5,57 Aksigorta 3,63 -0,55 19,69 Aksu Enerji 8,72 0,93 64,55 Alarko Carrıer 42,48 0,81 -26,15 Alarko GMYO 47,06 2,53 -4,35 Alarko Holding 2,45 -2,78 -30,16 Albaraka Türk 1,51 5,59 0,43 Alcatel Lucent Teletaş 6,31 0,96 -20,93 Alkim Kağıt 4,23 -0,94 -8,75 Alkim Kimya 23,50 -1,59 -0,88 Altınyağ 0,71 0,00 -40,64 Altınyunus Çeşme 3,88 -0,51 -23,17 Anadolu Cam 3,30 -1,79 29,26 Anadolu Efes 21,08 -2,77 -11,46 Anadolu Grubu Holding 17,19 -0,92 -27,13 Anadolu Hayat Emek. 6,50 -0,76 -16,85 Anadolu Isuzu 8,81 -0,56 -3,19 Anadolu Sigorta 4,32 -0,46 43,46 Anel Elektrik 2,20 1,38 -41,64 Anel Telekom 0,41 0,00 -18,00 Arçelik 13,85 -1,00 -33,32 Arena Bilgisayar 3,17 -4,80 -25,06 Armada Bilgisayar 8,70 -3,87 28,32 Arsan Tekstil 1,88 -0,53 7,43 Artı Yatırım Holding 1,23 -2,38 30,85 Aselsan 27,58 -0,79 -13,08 Aslan Çimento 30,56 1,46 -18,68 Ata GMYO 4,12 0,00 -13,99 Atakule GMYO 2,44 0,41 19,02 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,39 0,00 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,77 1,32 -21,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,53 0,61 -34,87 Avrasya GMYO 1,13 1,80 -28,48 Avrasya Petrol ve Tur. 1,40 8,53 -16,67 Avrasya Stratejik GMYF 1.162,40 0,08 Avrupa Yatırım Holding 2,84 -0,35 55,19 Ayen Enerji 3,45 -1,15 -28,57 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,58 0,00 -3,56 Aygaz 12,25 -2,00 -15,49 Bagfaş 6,26 5,03 -40,38 Bak Ambalaj 5,26 1,94 5,12 Balatacılar Balatacılık 0,42 -2,33 -25,00 Bantaş Ambalaj 2,15 -0,46 -47,43 Banvit 15,22 -0,85 -28,94 Baştaş Başkent Çimento 2,18 0,00 -7,89 Batı Çimento 2,88 0,35 -34,41 Batısöke Çimento 1,16 0,00 -30,10 Bera Holding 1,81 -1,63 -41,61 Berkosan Yalıtım 1,68 0,00 -24,66 Beşiktaş Futbol Yat. 2,17 -0,91 -46,94 Beyaz Filo 5,52 -2,65 -83,58 Bilici Yatırım 1,56 1,96 1,92 Bim Mağazalar 81,35 -1,09 5,90 Bimeks 0,10 0,00 -64,29 Birko Mensucat 0,36 0,00 -12,20 Birlik Mensucat 0,94 0,00 -33,33 Bizim Mağazaları 6,14 2,33 -20,26 Bolu Çimento 4,69 -0,42 -1,68 Bomonti Elektrik 0,61 0,00 -43,52 Borusan Mannesmann 8,64 0,47 -21,77 Borusan Yat. Paz. 39,30 -0,10 -8,92 Bosch Fren Sistemleri 169,40 -0,06 -7,52 Bossa 6,45 -0,15 59,26 Boyner Perakende Yat. 7,36 0,82 -19,83 Brisa 6,75 -0,15 -7,15 Burçelik 3,27 -6,57 -15,06 Burçelik Vana 1,52 -1,94 -13,14 Bursa Çimento 4,95 -0,40 -2,24 Carrefoursa 3,89 0,78 -30,29 Coca Cola İçecek 33,76 -2,43 0,80 Cosmos Yat. Holding 0,90 -1,10 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,14 0,00 2,26 Çelebi 51,50 3,00 51,16 Çelik Halat 6,14 0,66 64,18 Çemaş Döküm 3,20 -6,71 72,97 Çemtaş 7,32 -0,27 81,24 Çimbeton 30,34 -0,85 -17,82 Çimentaş 8,32 -0,24 -28,21 Çimsa 9,00 0,33 -31,79 Çuhadaroğlu Metal 1,89 -2,07 -35,49 Dagi Giyim 1,71 0,59 -24,67 Dagi Yatırım Holding 1,23 0,82 -13,99 Dardanel 1,18 1,72 -39,49 Datagate Bilgisayar 5,51 -1,96 -43,32 Demirören Gazetecilik 8,95 0,22 240,95 Demısaş Döküm 3,14 1,62 126,14 Denge Holding 1,73 0,58 -8,56 Deniz GMYO 3,43 4,26 27,04 Denizbank 4,85 -0,82 32,15 Denizli Cam 10,10 0,40 -14,91 Derimod 9,38 0,86 24,90 Desa Deri 1,05 0,96 3,96 Despec Bilgisayar 2,92 -2,34 -18,66 Deva Holding 4,15 1,97 -5,25 Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 0,00 -33,33 Ditaş Doğan 6,26 7,56 4,40 DO-CO 528,10 1,07 155,58 Doğan Burda 2,96 4,23 -10,84 Doğan Holding 1,08 -1,82 24,14 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 1,69 -67,03 Doğusan 4,20 2,44 187,67 Doğuş GMYO 2,22 -0,45 -31,48 Doğuş Otomotiv 5,40 -0,74 -28,37 Döktaş Dökümcülük 11,37 0,62 3,36 Duran Doğan Basım 3,18 2,58 -15,65 Dyo Boya 4,01 1,26 -47,31 Eczacıbaşı İlaç 3,68 2,51 -11,97 Eczacıbaşı Yatırım 8,21 0,37 -18,14 Edip Gayrimenkul 0,62 1,64 -47,46 Ege Endüstri 430,00 -1,83 43,37 Ege Gübre 22,82 -0,70 -10,58 Ege Profil 9,42 0,43 -4,15 Ege Seramik 3,72 -3,12 -14,90 Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 0,00 -84,06 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 0,00 -46,81 Egeli&Co Yatırım Holding 0,08 -11,11 -60,00 Egeplast 3,75 -4,09 -19,87 Ekiz Kimya 0,37 0,00 -35,09 Emek Elektrik 1,16 -0,85 -26,38 Eminiş Ambalaj 2,46 -19,87 -46,98 Emlak Konut GMYO 1,79 -0,56 -31,09 Enerjisa Enerji 5,29 0,57 Enka İnşaat 5,21 -1,51 -3,91 Erbosan 64,10 0,00 -19,18 Ereğli Demir Çelik 11,03 -1,96 18,10 Ersu Gıda 0,96 0,00 -26,72 Escort Teknoloji 0,64 -1,54 -49,21 Etiler Gıda 2,92 -0,68 -37,74 Euro Kapital Yat. Ort. 0,79 1,28 -27,98 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 0,00 -29,23 Euro Yat. Ort. 0,64 0,00 -23,18 Euro Yatırım Holding 0,49 0,00 -19,67 Fenerbahçe Futbol 22,00 -0,72 -35,86 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,63 -1,07 -66,47 F-M İzmit Piston 17,54 0,23 39,99 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,92 0,26 -20,33 Ford Otosan 65,80 -1,50 13,36 Formet Çelik Kapı 8,61 3,49 Frigo Pak Gıda 1,07 0,00 12,63 Galatasaray Sportif 1,59 0,63 -24,20 Garanti Bankası 7,71 1,98 -24,97 Garanti Faktoring 2,22 -1,33 -31,90 Garanti Yat. Ort. 0,64 0,00 -12,85 Gedik Y. Men. Değ. 2,86 4,00 13,49 Gedik Yatırım Holding 1,59 2,58 15,22 Gediz Ambalaj 4,42 -0,45 22,27 Gentaş 2,73 3,41 81,99 Gersan Elektrik 4,13 0,98 -12,31 Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22 Global Yat. Holding 3,15 -1,25 -12,74 Good-Year 3,92 -1,26 -5,73 Göltaş Çimento 41,10 -0,05 -37,06 Gözde Girişim 2,54 -2,31 -55,12 GSD Denizcilik 1,09 0,00 -19,26 GSD Holding 0,72 -1,37 0,00 Gübre Fabrik. 3,09 0,00 -26,95 Güler Yat. Holding 1,03 0,00 -11,21 Güneş Sigorta 1,52 -3,18 -7,88 Halk GMYO 0,64 -1,54 -29,88 Halk Sigorta 0,87 3,57 -34,67 Hatay Tekstil 3,91 -0,51 -21,33 Hedef Girişim 1,33 -1,48 -37,17 Hektaş 9,43 -2,08 34,71 HUB Girişim 1,39 1,46 16,81 Hürriyet Gzt. 0,99 0,00 -26,12 ICBC Turkey Bank 5,45 -2,50 19,52 İdealist GMYO 1,68 1,82 -17,65 İhlas Ev Aletleri 0,35 6,06 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,36 2,26 -30,61 İhlas Gazetecilik 0,79 1,28 -33,05 İhlas Holding 0,35 2,94 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,50 -0,15 -36,39 Info Yatırım 1,05 -0,94 -11,02 İntema 26,86 4,35 10,35 İpek Doğal Enerji 5,23 3,16 -2,61 İskenderun Demir Çelik 8,48 0,36 73,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

