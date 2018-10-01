Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,77 -1,28 -40,31 Acıpayam Selüloz 2,63 -4,01 1,52 Adana Çimento (A) 5,89 0,17 9,97 Adana Çimento (B) 4,19 1,21 11,54 Adana Çimento (C) 1,39 -0,71 77,21 Adel Kalemcilik 13,74 -0,15 -11,50 Adese Alışveriş Ticaret 2,85 2,52 43,22 Afyon Çimento 5,37 -1,65 -30,98 Ak Enerji 0,59 0,00 -35,16 Akbank 6,70 -3,18 -29,05 Akçansa 8,34 -0,24 -18,53 Akdenız Güvenlık Hız. 2,68 4,28 -54,81 Akfen GMYO 2,01 1,01 -16,60 Akın Tekstil 8,53 -0,35 -39,55 Akiş GMYO 2,42 -3,20 -13,32 Akmerkez GMYO 18,48 -0,65 -6,20 Aksa 9,84 -1,80 -17,89 Aksa Enerji 4,24 -2,75 2,66 Aksigorta 3,62 -0,28 19,36 Aksu Enerji 8,66 -0,69 63,41 Alarko Carrıer 42,30 -0,42 -26,46 Alarko GMYO 46,50 -1,19 -5,49 Alarko Holding 2,39 -2,45 -31,87 Albaraka Türk 1,48 -1,99 -1,57 Alcatel Lucent Teletaş 6,51 3,17 -18,42 Alkim Kağıt 4,37 3,31 -5,73 Alkim Kimya 24,18 2,89 1,98 Altınyağ 0,70 -1,41 -41,48 Altınyunus Çeşme 3,93 1,29 -22,18 Anadolu Cam 3,22 -2,42 26,13 Anadolu Efes 21,00 -0,38 -11,80 Anadolu Grubu Holding 16,94 -1,45 -28,19 Anadolu Hayat Emek. 6,54 0,62 -16,33 Anadolu Isuzu 8,74 -0,79 -3,96 Anadolu Sigorta 4,40 1,85 46,12 Anel Elektrik 2,23 1,36 -40,85 Anel Telekom 0,39 -4,88 -22,00 Arçelik 13,81 -0,29 -33,51 Arena Bilgisayar 3,23 1,89 -23,64 Armada Bilgisayar 9,31 7,01 37,32 Arsan Tekstil 1,87 -0,53 6,86 Artı Yatırım Holding 1,20 -2,44 27,66 Aselsan 27,66 0,29 -12,83 Aslan Çimento 30,36 -0,65 -19,21 Ata GMYO 4,03 -2,18 -15,87 Atakule GMYO 2,48 1,64 20,98 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,39 0,00 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,85 10,39 -13,27 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,49 -0,35 -35,10 Avrasya GMYO 1,14 0,88 -27,85 Avrasya Petrol ve Tur. 1,45 3,57 -13,69 Avrasya Stratejik GMYF 1.176,00 1,17 Avrupa Yatırım Holding 2,90 2,11 58,47 Ayen Enerji 3,41 -1,16 -29,40 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,56 -1,27 -4,78 Aygaz 12,51 2,12 -13,70 Bagfaş 6,18 -1,28 -41,14 Bak Ambalaj 5,45 3,61 8,91 Balatacılar Balatacılık 0,40 -4,76 -28,57 Bantaş Ambalaj 2,16 0,47 -47,19 Banvit 14,86 -2,37 -30,63 Baştaş Başkent Çimento 2,17 -0,46 -8,32 Batı Çimento 2,83 -1,74 -35,55 Batısöke Çimento 1,16 0,00 -30,10 Bera Holding 1,78 -1,66 -42,58 Berkosan Yalıtım 1,69 0,60 -24,22 Beşiktaş Futbol Yat. 2,12 -2,30 -48,17 Beyaz Filo 5,31 -3,80 -84,20 Bilici Yatırım 1,52 -2,56 -0,69 Bim Mağazalar 81,00 -0,43 5,45 Bimeks 0,09 -10,00 -67,86 Birko Mensucat 0,35 -2,78 -14,63 Birlik Mensucat 0,93 -1,06 -34,04 Bizim Mağazaları 6,24 1,63 -18,96 Bolu Çimento 4,59 -2,13 -3,77 Bomonti Elektrik 0,61 0,00 -43,52 Borusan Mannesmann 8,55 -1,04 -22,58 Borusan Yat. Paz. 39,28 -0,05 -8,97 Bosch Fren Sistemleri 167,00 -1,42 -8,83 Bossa 6,40 -0,78 58,02 Boyner Perakende Yat. 7,38 0,27 -19,61 Brisa 6,56 -2,81 -9,77 Burçelik 3,24 -0,92 -15,84 Burçelik Vana 1,52 0,00 -13,14 Bursa Çimento 4,98 0,61 -1,65 Carrefoursa 3,89 0,00 -30,29 Coca Cola İçecek 33,80 0,12 0,92 Cosmos Yat. Holding 0,90 0,00 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,12 -1,75 0,47 Çelebi 53,50 3,88 57,03 Çelik Halat 6,05 -1,47 61,78 Çemaş Döküm 3,27 2,19 76,76 Çemtaş 7,20 -1,64 78,27 Çimbeton 30,26 -0,26 -18,04 Çimentaş 8,32 0,00 -28,21 Çimsa 8,96 -0,44 -32,09 Çuhadaroğlu Metal 1,90 0,53 -35,15 Dagi Giyim 1,68 -1,75 -25,99 Dagi Yatırım Holding 1,20 -2,44 -16,08 Dardanel 1,22 3,39 -37,44 Datagate Bilgisayar 5,74 4,17 -40,95 Demirören Gazetecilik 9,27 3,58 253,14 Demısaş Döküm 3,07 -2,23 121,10 Denge Holding 1,70 -1,73 -10,15 Deniz GMYO 3,45 0,58 27,78 Denizbank 4,86 0,21 32,43 Denizli Cam 10,07 -0,30 -15,16 Derimod 9,31 -0,75 23,97 Desa Deri 1,05 0,00 3,96 Despec Bilgisayar 2,89 -1,03 -19,50 Deva Holding 4,14 -0,24 -5,48 Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 1,28 -32,48 Ditaş Doğan 6,14 -1,92 2,40 DO-CO 516,00 -2,29 149,72 Doğan Burda 2,98 0,68 -10,24 Doğan Holding 1,06 -1,85 21,84 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,17 -2,50 -67,86 Doğusan 4,15 -1,19 184,25 Doğuş GMYO 2,27 2,25 -29,94 Doğuş Otomotiv 5,22 -3,33 -30,76 Döktaş Dökümcülük 11,34 -0,26 3,09 Duran Doğan Basım 3,25 2,20 -13,79 Dyo Boya 4,04 0,75 -46,91 Eczacıbaşı İlaç 3,64 -1,09 -12,93 Eczacıbaşı Yatırım 8,24 0,37 -17,84 Edip Gayrimenkul 0,62 0,00 -47,46 Ege Endüstri 442,00 2,79 47,37 Ege Gübre 22,72 -0,44 -10,97 Ege Profil 9,37 -0,53 -4,66 Ege Seramik 3,71 -0,27 -15,13 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 9,09 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 -4,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 12,50 -55,00 Egeplast 3,84 2,40 -17,95 Ekiz Kimya 0,38 2,70 -33,33 Emek Elektrik 1,14 -1,72 -27,65 Eminiş Ambalaj 1,97 -19,92 -57,54 Emlak Konut GMYO 1,77 -1,12 -31,86 Enerjisa Enerji 5,23 -1,13 Enka İnşaat 5,20 -0,19 -4,09 Erbosan 64,85 1,17 -18,24 Ereğli Demir Çelik 11,02 -0,09 17,99 Ersu Gıda 0,96 0,00 -26,72 Escort Teknoloji 0,62 -3,13 -50,79 Etiler Gıda 2,83 -3,08 -39,66 Euro Kapital Yat. Ort. 0,76 -3,80 -30,72 Euro Trend Yat. Ort. 0,65 -1,52 -30,30 Euro Yat. Ort. 0,63 -1,56 -24,38 Euro Yatırım Holding 0,49 0,00 -19,67 Fenerbahçe Futbol 21,50 -2,27 -37,32 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,56 -1,51 -66,98 F-M İzmit Piston 17,58 0,23 40,31 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,91 -0,26 -20,53 Ford Otosan 65,70 -0,15 13,19 Formet Çelik Kapı 9,90 14,98 Frigo Pak Gıda 1,08 0,93 13,68 Galatasaray Sportif 1,55 -2,52 -26,10 Garanti Bankası 7,34 -4,80 -28,57 Garanti Faktoring 2,18 -1,80 -33,13 Garanti Yat. Ort. 0,65 1,56 -11,48 Gedik Y. Men. Değ. 2,86 0,00 13,49 Gedik Yatırım Holding 1,60 0,63 15,94 Gediz Ambalaj 4,48 1,36 23,93 Gentaş 2,70 -1,10 79,99 Gersan Elektrik 4,08 -1,21 -13,38 Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22 Global Yat. Holding 3,11 -1,27 -13,85 Good-Year 3,86 -1,53 -7,17 Göltaş Çimento 40,50 -1,46 -37,98 Gözde Girişim 2,51 -1,18 -55,65 GSD Denizcilik 1,08 -0,92 -20,00 GSD Holding 0,72 0,00 0,00 Gübre Fabrik. 3,07 -0,65 -27,42 Güler Yat. Holding 1,02 -0,97 -12,07 Güneş Sigorta 1,49 -1,97 -9,70 Halk GMYO 0,63 -1,56 -30,98 Halk Sigorta 0,87 0,00 -34,67 Hatay Tekstil 3,83 -2,05 -22,94 Hedef Girişim 1,35 1,50 -36,22 Hektaş 9,29 -1,48 32,71 HUB Girişim 1,39 0,00 16,81 Hürriyet Gzt. 0,98 -1,01 -26,87 ICBC Turkey Bank 5,42 -0,55 18,86 İdealist GMYO 1,68 0,00 -17,65 İhlas Ev Aletleri 0,34 -2,86 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,34 -1,47 -31,63 İhlas Gazetecilik 0,78 -1,27 -33,90 İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,46 -0,62 -36,79 Info Yatırım 1,06 0,95 -10,17 İntema 25,72 -4,24 5,67 İpek Doğal Enerji 5,64 7,84 5,03 İskenderun Demir Çelik 8,35 -1,53 71,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

