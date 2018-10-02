Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,75 -2,60 -41,86 Acıpayam Selüloz 2,53 -3,80 -2,34 Adana Çimento (A) 5,85 -0,68 9,23 Adana Çimento (B) 4,13 -1,43 9,95 Adana Çimento (C) 1,41 1,44 79,76 Adel Kalemcilik 13,65 -0,66 -12,08 Adese Alışveriş Ticaret 3,22 12,98 61,81 Afyon Çimento 5,30 -1,30 -31,88 Ak Enerji 0,58 -1,69 -36,26 Akbank 6,50 -2,99 -31,17 Akçansa 8,28 -0,72 -19,12 Akdenız Güvenlık Hız. 2,69 0,37 -54,64 Akfen GMYO 2,01 0,00 -16,60 Akın Tekstil 8,48 -0,59 -39,90 Akiş GMYO 2,36 -2,48 -15,47 Akmerkez GMYO 18,20 -1,52 -7,62 Aksa 9,71 -1,32 -18,98 Aksa Enerji 4,27 0,71 3,39 Aksigorta 3,62 0,00 19,36 Aksu Enerji 8,26 -4,62 55,87 Alarko Carrıer 41,28 -2,41 -28,24 Alarko GMYO 46,30 -0,43 -5,90 Alarko Holding 2,35 -1,67 -33,01 Albaraka Türk 1,43 -3,38 -4,89 Alcatel Lucent Teletaş 6,39 -1,84 -19,92 Alkim Kağıt 4,16 -4,81 -10,26 Alkim Kimya 23,80 -1,57 0,38 Altınyağ 0,70 0,00 -41,48 Altınyunus Çeşme 3,86 -1,78 -23,56 Anadolu Cam 3,21 -0,31 25,74 Anadolu Efes 21,24 1,14 -10,79 Anadolu Grubu Holding 16,50 -2,60 -30,06 Anadolu Hayat Emek. 6,60 0,92 -15,57 Anadolu Isuzu 8,34 -4,58 -8,35 Anadolu Sigorta 4,41 0,23 46,45 Anel Elektrik 2,18 -2,24 -42,18 Anel Telekom 0,38 -2,56 -24,00 Arçelik 13,59 -1,59 -34,57 Arena Bilgisayar 3,32 2,79 -21,51 Armada Bilgisayar 10,29 10,53 51,77 Arsan Tekstil 1,85 -1,07 5,71 Artı Yatırım Holding 1,19 -0,83 26,60 Aselsan 27,50 -0,58 -13,33 Aslan Çimento 30,40 0,13 -19,11 Ata GMYO 3,98 -1,24 -16,91 Atakule GMYO 2,45 -1,21 19,51 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,36 -7,69 -26,53 Atlas Yat. Ort. 0,88 3,53 -10,20 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,37 -1,04 -35,77 Avrasya GMYO 1,15 0,88 -27,22 Avrasya Petrol ve Tur. 1,50 3,45 -10,71 Avrasya Stratejik GMYF 1.176,90 0,08 Avrupa Yatırım Holding 2,84 -2,07 55,19 Ayen Enerji 3,28 -3,81 -32,09 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,56 -4,78 Aygaz 12,54 0,24 -13,49 Bagfaş 6,09 -1,46 -42,00 Bak Ambalaj 5,19 -4,77 3,72 Balatacılar Balatacılık 0,42 5,00 -25,00 Bantaş Ambalaj 2,12 -1,85 -48,17 Banvit 14,32 -3,63 -33,15 Baştaş Başkent Çimento 2,17 0,00 -8,32 Batı Çimento 2,81 -0,71 -36,01 Batısöke Çimento 1,15 -0,86 -30,70 Bera Holding 1,75 -1,69 -43,55 Berkosan Yalıtım 1,68 -0,59 -24,66 Beşiktaş Futbol Yat. 2,13 0,47 -47,92 Beyaz Filo 5,05 -4,90 -84,98 Bilici Yatırım 1,52 0,00 -0,69 Bim Mağazalar 80,75 -0,31 5,12 Bimeks 0,09 0,00 -67,86 Birko Mensucat 0,35 0,00 -14,63 Birlik Mensucat 0,90 -3,23 -36,17 Bizim Mağazaları 6,02 -3,53 -21,82 Bolu Çimento 4,42 -3,70 -7,34 Bomonti Elektrik 0,61 0,00 -43,52 Borusan Mannesmann 8,58 0,35 -22,31 Borusan Yat. Paz. 39,10 -0,46 -9,38 Bosch Fren Sistemleri 172,70 3,41 -5,72 Bossa 6,32 -1,25 56,05 Boyner Perakende Yat. 7,79 5,56 -15,14 Brisa 6,46 -1,52 -11,14 Burçelik 3,13 -3,40 -18,70 Burçelik Vana 1,51 -0,66 -13,71 Bursa Çimento 5,08 2,01 0,32 Carrefoursa 3,83 -1,54 -31,36 Coca Cola İçecek 34,52 2,13 3,07 Cosmos Yat. Holding 0,90 0,00 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,07 -4,46 -4,02 Çelebi 52,70 -1,50 54,68 Çelik Halat 6,03 -0,33 61,24 Çemaş Döküm 3,30 0,92 78,38 Çemtaş 7,15 -0,69 77,03 Çimbeton 29,80 -1,52 -19,28 Çimentaş 8,28 -0,48 -28,56 Çimsa 8,96 0,00 -32,09 Çuhadaroğlu Metal 1,86 -2,11 -36,52 Dagi Giyim 1,59 -5,36 -29,96 Dagi Yatırım Holding 1,17 -2,50 -18,18 Dardanel 1,21 -0,82 -37,95 Datagate Bilgisayar 5,70 -0,70 -41,36 Demirören Gazetecilik 9,05 -2,37 244,76 Demısaş Döküm 3,08 0,33 121,82 Denge Holding 1,64 -3,53 -13,32 Deniz GMYO 3,43 -0,58 27,04 Denizbank 4,80 -1,23 30,79 Denizli Cam 10,00 -0,70 -15,75 Derimod 9,05 -2,79 20,51 Desa Deri 1,03 -1,90 1,98 Despec Bilgisayar 2,84 -1,73 -20,89 Deva Holding 4,09 -1,21 -6,62 Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 0,00 -32,48 Ditaş Doğan 6,10 -0,65 1,73 DO-CO 522,00 1,16 152,62 Doğan Burda 3,15 5,70 -5,12 Doğan Holding 1,07 0,94 22,99 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 -2,56 -68,68 Doğusan 4,18 0,72 186,30 Doğuş GMYO 2,25 -0,88 -30,56 Doğuş Otomotiv 5,16 -1,15 -31,56 Döktaş Dökümcülük 11,38 0,35 3,45 Duran Doğan Basım 3,54 8,92 -6,10 Dyo Boya 3,96 -1,98 -47,96 Eczacıbaşı İlaç 3,57 -1,92 -14,60 Eczacıbaşı Yatırım 8,17 -0,85 -18,54 Edip Gayrimenkul 0,61 -1,61 -48,31 Ege Endüstri 436,10 -1,33 45,40 Ege Gübre 22,40 -1,41 -12,23 Ege Profil 9,33 -0,43 -5,07 Ege Seramik 3,66 -1,35 -16,27 Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 -8,33 -84,06 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,08 -11,11 -60,00 Egeplast 3,90 1,56 -16,67 Ekiz Kimya 0,38 0,00 -33,33 Emek Elektrik 1,13 -0,88 -28,29 Eminiş Ambalaj 1,58 -19,80 -65,95 Emlak Konut GMYO 1,77 0,00 -31,86 Enerjisa Enerji 5,19 -0,76 Enka İnşaat 5,21 0,19 -3,91 Erbosan 67,45 4,01 -14,96 Ereğli Demir Çelik 11,17 1,36 19,60 Ersu Gıda 0,95 -1,04 -27,48 Escort Teknoloji 0,62 0,00 -50,79 Etiler Gıda 2,71 -4,24 -42,22 Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 -2,63 -32,54 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 -1,54 -31,37 Euro Yat. Ort. 0,62 -1,59 -25,58 Euro Yatırım Holding 0,49 0,00 -19,67 Fenerbahçe Futbol 21,24 -1,21 -38,08 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,44 -2,63 -67,85 F-M İzmit Piston 17,30 -1,59 38,08 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,89 -0,51 -20,93 Ford Otosan 66,15 0,68 13,96 Formet Çelik Kapı 7,92 -20,00 Frigo Pak Gıda 1,07 -0,93 12,63 Galatasaray Sportif 1,51 -2,58 -28,01 Garanti Bankası 7,30 -0,54 -28,96 Garanti Faktoring 2,17 -0,46 -33,44 Garanti Yat. Ort. 0,64 -1,54 -12,85 Gedik Y. Men. Değ. 2,86 0,00 13,49 Gedik Yatırım Holding 1,60 0,00 15,94 Gediz Ambalaj 4,61 2,90 27,52 Gentaş 2,63 -2,59 75,32 Gersan Elektrik 4,00 -1,96 -15,07 Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22 Global Yat. Holding 3,11 0,00 -13,85 Good-Year 3,88 0,52 -6,69 Göltaş Çimento 39,12 -3,41 -40,09 Gözde Girişim 2,47 -1,59 -56,36 GSD Denizcilik 1,05 -2,78 -22,22 GSD Holding 0,70 -2,78 -2,78 Gübre Fabrik. 3,02 -1,63 -28,61 Güler Yat. Holding 1,03 0,98 -11,21 Güneş Sigorta 1,50 0,67 -9,09 Halk GMYO 0,64 1,59 -29,88 Halk Sigorta 0,85 -2,30 -36,17 Hatay Tekstil 3,81 -0,52 -23,34 Hedef Girişim 1,33 -1,48 -37,17 Hektaş 9,38 0,97 34,00 HUB Girişim 1,43 2,88 20,17 Hürriyet Gzt. 0,97 -1,02 -27,61 ICBC Turkey Bank 5,46 0,74 19,74 İdealist GMYO 1,64 -2,38 -19,61 İhlas Ev Aletleri 0,34 0,00 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,33 -0,75 -32,14 İhlas Gazetecilik 0,78 0,00 -33,90 İhlas Holding 0,34 -2,86 -35,85 İhlas Yayın Holding 0,33 -2,94 -35,29 İndeks Bilgisayar 6,28 -2,79 -38,55 Info Yatırım 1,02 -3,77 -13,56 İntema 26,20 1,87 7,64 İpek Doğal Enerji 5,37 -4,79 0,00 İskenderun Demir Çelik 8,43 0,96 72,80(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

