Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,76 1,33 -41,09 Acıpayam Selüloz 2,68 5,93 3,45 Adana Çimento (A) 5,80 -0,85 8,29 Adana Çimento (B) 4,10 -0,73 9,15 Adana Çimento (C) 1,49 5,67 89,96 Adel Kalemcilik 13,54 -0,81 -12,79 Adese Alışveriş Ticaret 3,77 17,08 89,45 Afyon Çimento 5,18 -2,26 -33,42 Ak Enerji 0,58 0,00 -36,26 Akbank 6,38 -1,85 -32,44 Akçansa 8,20 -0,97 -19,90 Akdenız Güvenlık Hız. 2,76 2,60 -53,46 Akfen GMYO 2,07 2,99 -14,11 Akın Tekstil 8,57 1,06 -39,26 Akiş GMYO 2,32 -1,69 -16,90 Akmerkez GMYO 18,50 1,65 -6,10 Aksa 9,80 0,93 -18,22 Aksa Enerji 4,24 -0,70 2,66 Aksigorta 3,69 1,93 21,67 Aksu Enerji 8,25 -0,12 55,68 Alarko Carrıer 41,04 -0,58 -28,65 Alarko GMYO 46,34 0,09 -5,82 Alarko Holding 2,46 4,68 -29,87 Albaraka Türk 1,40 -2,10 -6,89 Alcatel Lucent Teletaş 6,26 -2,03 -21,55 Alkim Kağıt 4,18 0,48 -9,83 Alkim Kimya 24,50 2,94 3,33 Altınyağ 0,70 0,00 -41,48 Altınyunus Çeşme 3,90 1,04 -22,77 Anadolu Cam 3,12 -2,80 22,21 Anadolu Efes 21,44 0,94 -9,95 Anadolu Grubu Holding 15,91 -3,58 -32,56 Anadolu Hayat Emek. 6,70 1,52 -14,29 Anadolu Isuzu 8,23 -1,32 -9,56 Anadolu Sigorta 4,47 1,36 48,44 Anel Elektrik 2,12 -2,75 -43,77 Anel Telekom 0,38 0,00 -24,00 Arçelik 12,95 -4,71 -37,66 Arena Bilgisayar 3,15 -5,12 -25,53 Armada Bilgisayar 10,30 0,10 51,92 Arsan Tekstil 1,86 0,54 6,29 Artı Yatırım Holding 1,10 -7,56 17,02 Aselsan 27,12 -1,38 -14,53 Aslan Çimento 30,40 0,00 -19,11 Ata GMYO 3,99 0,25 -16,70 Atakule GMYO 2,45 0,00 19,51 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,36 0,00 -26,53 Atlas Yat. Ort. 0,87 -1,14 -11,22 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,31 -0,53 -36,11 Avrasya GMYO 1,14 -0,87 -27,85 Avrasya Petrol ve Tur. 1,43 -4,67 -14,88 Avrasya Stratejik GMYF 1.177,90 0,08 Avrupa Yatırım Holding 2,84 0,00 55,19 Ayen Enerji 3,24 -1,22 -32,92 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,58 1,28 -3,56 Aygaz 12,54 0,00 -13,49 Bagfaş 5,95 -2,30 -43,33 Bak Ambalaj 5,27 1,54 5,32 Balatacılar Balatacılık 0,41 -2,38 -26,79 Bantaş Ambalaj 2,05 -3,30 -49,88 Banvit 14,22 -0,70 -33,61 Baştaş Başkent Çimento 2,15 -0,92 -9,16 Batı Çimento 2,80 -0,36 -36,23 Batısöke Çimento 1,14 -0,87 -31,30 Bera Holding 1,73 -1,14 -44,19 Berkosan Yalıtım 1,64 -2,38 -26,46 Beşiktaş Futbol Yat. 2,08 -2,35 -49,14 Beyaz Filo 5,02 -0,59 -85,07 Bilici Yatırım 1,54 1,32 0,62 Bim Mağazalar 82,05 1,61 6,82 Bimeks 0,09 0,00 -67,86 Birko Mensucat 0,35 0,00 -14,63 Birlik Mensucat 0,88 -2,22 -37,59 Bizim Mağazaları 6,40 6,31 -16,88 Bolu Çimento 4,48 1,36 -6,08 Bomonti Elektrik 0,58 -4,92 -46,30 Borusan Mannesmann 8,50 -0,93 -23,03 Borusan Yat. Paz. 39,10 0,00 -9,38 Bosch Fren Sistemleri 173,00 0,17 -5,56 Bossa 6,34 0,32 56,54 Boyner Perakende Yat. 8,34 7,06 -9,15 Brisa 6,45 -0,15 -11,28 Burçelik 3,11 -0,64 -19,22 Burçelik Vana 1,49 -1,32 -14,86 Bursa Çimento 4,94 -2,76 -2,44 Carrefoursa 3,77 -1,57 -32,44 Coca Cola İçecek 34,40 -0,35 2,71 Cosmos Yat. Holding 0,90 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,08 0,93 -3,12 Çelebi 51,00 -3,23 49,69 Çelik Halat 6,04 0,17 61,51 Çemaş Döküm 3,30 0,00 78,38 Çemtaş 7,18 0,42 77,78 Çimbeton 29,70 -0,34 -19,56 Çimentaş 8,08 -2,42 -30,28 Çimsa 8,95 -0,11 -32,17 Çuhadaroğlu Metal 1,85 -0,54 -36,86 Dagi Giyim 1,52 -4,40 -33,04 Dagi Yatırım Holding 1,15 -1,71 -19,58 Dardanel 1,18 -2,48 -39,49 Datagate Bilgisayar 5,70 0,00 -41,36 Demirören Gazetecilik 8,93 -1,33 240,19 Demısaş Döküm 2,96 -3,90 113,18 Denge Holding 1,60 -2,44 -15,43 Deniz GMYO 3,46 0,87 28,15 Denizbank 4,79 -0,21 30,52 Denizli Cam 10,05 0,50 -15,33 Derimod 8,93 -1,33 18,91 Desa Deri 1,04 0,97 2,97 Despec Bilgisayar 2,84 0,00 -20,89 Deva Holding 4,06 -0,73 -7,31 Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 0,00 -32,48 Ditaş Doğan 6,02 -1,31 0,40 DO-CO 521,00 -0,19 152,14 Doğan Burda 3,09 -1,90 -6,93 Doğan Holding 1,08 0,93 24,14 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 0,00 -68,68 Doğusan 4,15 -0,72 184,25 Doğuş GMYO 2,23 -0,89 -31,17 Doğuş Otomotiv 4,99 -3,29 -33,81 Döktaş Dökümcülük 11,57 1,67 5,18 Duran Doğan Basım 3,70 4,52 -1,86 Dyo Boya 3,90 -1,52 -48,75 Eczacıbaşı İlaç 3,50 -1,96 -16,27 Eczacıbaşı Yatırım 8,03 -1,71 -19,94 Edip Gayrimenkul 0,61 0,00 -48,31 Ege Endüstri 434,20 -0,44 44,77 Ege Gübre 22,20 -0,89 -13,01 Ege Profil 9,35 0,21 -4,87 Ege Seramik 3,55 -3,01 -18,79 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 9,09 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 4,17 -46,81 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 12,50 -55,00 Egeplast 3,90 0,00 -16,67 Ekiz Kimya 0,38 0,00 -33,33 Emek Elektrik 1,13 0,00 -28,29 Eminiş Ambalaj 1,48 -6,33 -68,10 Emlak Konut GMYO 1,72 -2,82 -33,78 Enerjisa Enerji 5,14 -0,96 Enka İnşaat 5,16 -0,96 -4,83 Erbosan 66,15 -1,93 -16,60 Ereğli Demir Çelik 10,98 -1,70 17,56 Ersu Gıda 0,95 0,00 -27,48 Escort Teknoloji 0,61 -1,61 -51,59 Etiler Gıda 2,78 2,58 -40,72 Euro Kapital Yat. Ort. 0,75 1,35 -31,63 Euro Trend Yat. Ort. 0,62 -3,13 -33,52 Euro Yat. Ort. 0,62 0,00 -25,58 Euro Yatırım Holding 0,49 0,00 -19,67 Fenerbahçe Futbol 21,00 -1,13 -38,78 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,49 1,13 -67,49 F-M İzmit Piston 17,21 -0,52 37,36 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,86 -0,77 -21,54 Ford Otosan 66,00 -0,23 13,70 Formet Çelik Kapı 7,43 -6,19 Frigo Pak Gıda 1,07 0,00 12,63 Galatasaray Sportif 1,49 -1,32 -28,96 Garanti Bankası 7,11 -2,60 -30,81 Garanti Faktoring 2,16 -0,46 -33,74 Garanti Yat. Ort. 0,63 -1,56 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,87 0,35 13,89 Gedik Yatırım Holding 1,59 -0,63 15,22 Gediz Ambalaj 4,67 1,30 29,18 Gentaş 2,55 -3,04 69,99 Gersan Elektrik 4,01 0,25 -14,86 Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22 Global Yat. Holding 3,04 -2,25 -15,79 Good-Year 3,80 -2,06 -8,61 Göltaş Çimento 38,18 -2,40 -41,53 Gözde Girişim 2,36 -4,45 -58,30 GSD Denizcilik 1,06 0,95 -21,48 GSD Holding 0,70 0,00 -2,78 Gübre Fabrik. 2,96 -1,99 -30,02 Güler Yat. Holding 1,03 0,00 -11,21 Güneş Sigorta 1,48 -1,33 -10,30 Halk GMYO 0,63 -1,56 -30,98 Halk Sigorta 0,85 0,00 -36,17 Hatay Tekstil 3,82 0,26 -23,14 Hedef Girişim 1,30 -2,26 -38,58 Hektaş 9,37 -0,11 33,86 HUB Girişim 1,39 -2,80 16,81 Hürriyet Gzt. 0,94 -3,09 -29,85 ICBC Turkey Bank 5,50 0,73 20,61 İdealist GMYO 1,65 0,61 -19,12 İhlas Ev Aletleri 0,34 0,00 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,35 1,50 -31,12 İhlas Gazetecilik 0,78 0,00 -33,90 İhlas Holding 0,34 0,00 -35,85 İhlas Yayın Holding 0,33 0,00 -35,29 İndeks Bilgisayar 6,12 -2,55 -40,11 Info Yatırım 1,04 1,96 -11,86 İntema 26,72 1,98 9,78 İpek Doğal Enerji 5,29 -1,49 -1,49 İskenderun Demir Çelik 8,44 0,12 73,00(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

