Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,74 -2,63 -42,64 Acıpayam Selüloz 2,62 -2,24 1,13 Adana Çimento (A) 5,70 -1,72 6,42 Adana Çimento (B) 4,04 -1,46 7,55 Adana Çimento (C) 1,47 -1,34 87,41 Adel Kalemcilik 12,80 -5,47 -17,55 Adese Alışveriş Ticaret 4,02 6,63 102,01 Afyon Çimento 4,89 -5,60 -37,15 Ak Enerji 0,55 -5,17 -39,56 Akbank 5,87 -7,99 -37,84 Akçansa 8,07 -1,59 -21,17 Akdenız Güvenlık Hız. 2,70 -2,17 -54,47 Akfen GMYO 2,00 -3,38 -17,01 Akın Tekstil 8,33 -2,80 -40,96 Akiş GMYO 2,28 -1,72 -18,33 Akmerkez GMYO 18,34 -0,86 -6,91 Aksa 9,30 -5,10 -22,40 Aksa Enerji 4,02 -5,19 -2,66 Aksigorta 3,64 -1,36 20,02 Aksu Enerji 7,79 -5,58 47,00 Alarko Carrıer 39,60 -3,51 -31,16 Alarko GMYO 45,10 -2,68 -8,34 Alarko Holding 2,26 -8,13 -35,57 Albaraka Türk 1,37 -2,14 -8,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,96 -4,79 -25,31 Alkim Kağıt 4,01 -4,07 -13,50 Alkim Kimya 24,00 -2,04 1,22 Altınyağ 0,66 -5,71 -44,82 Altınyunus Çeşme 3,69 -5,38 -26,93 Anadolu Cam 3,05 -2,24 19,47 Anadolu Efes 20,22 -5,69 -15,08 Anadolu Grubu Holding 15,50 -2,58 -34,30 Anadolu Hayat Emek. 6,48 -3,28 -17,10 Anadolu Isuzu 7,88 -4,25 -13,41 Anadolu Sigorta 4,47 0,00 48,44 Anel Elektrik 2,03 -4,25 -46,15 Anel Telekom 0,38 0,00 -24,00 Arçelik 12,08 -6,72 -41,84 Arena Bilgisayar 2,95 -6,35 -30,26 Armada Bilgisayar 10,19 -1,07 50,29 Arsan Tekstil 1,80 -3,23 2,86 Artı Yatırım Holding 1,11 0,91 18,09 Aselsan 25,72 -5,16 -18,94 Aslan Çimento 28,52 -6,18 -24,11 Ata GMYO 4,09 2,51 -14,61 Atakule GMYO 2,42 -1,22 18,05 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,35 -2,78 -28,57 Atlas Yat. Ort. 0,85 -2,30 -13,27 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,20 -0,97 -36,73 Avrasya GMYO 1,08 -5,26 -31,65 Avrasya Petrol ve Tur. 1,36 -4,90 -19,05 Avrasya Stratejik GMYF 1.178,90 0,08 Avrupa Yatırım Holding 2,85 0,35 55,74 Ayen Enerji 3,03 -6,48 -37,27 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,58 0,00 -3,56 Aygaz 12,05 -3,91 -16,87 Bagfaş 5,58 -6,22 -46,86 Bak Ambalaj 5,37 1,90 7,31 Balatacılar Balatacılık 0,43 4,88 -23,21 Bantaş Ambalaj 1,93 -5,85 -52,81 Banvit 13,52 -4,92 -36,88 Baştaş Başkent Çimento 2,10 -2,33 -11,27 Batı Çimento 2,69 -3,93 -38,74 Batısöke Çimento 1,11 -2,63 -33,11 Bera Holding 1,61 -6,94 -48,06 Berkosan Yalıtım 1,56 -4,88 -30,04 Beşiktaş Futbol Yat. 2,03 -2,40 -50,37 Beyaz Filo 4,75 -5,38 -85,87 Bilici Yatırım 1,45 -5,84 -5,26 Bim Mağazalar 83,00 1,16 8,05 Bimeks 0,10 11,11 -64,29 Birko Mensucat 0,34 -2,86 -17,07 Birlik Mensucat 0,85 -3,41 -39,72 Bizim Mağazaları 6,10 -4,69 -20,78 Bolu Çimento 4,36 -2,68 -8,60 Bomonti Elektrik 0,58 0,00 -46,30 Borusan Mannesmann 8,50 0,00 -23,03 Borusan Yat. Paz. 38,42 -1,74 -10,96 Bosch Fren Sistemleri 167,40 -3,24 -8,61 Bossa 6,05 -4,57 49,38 Boyner Perakende Yat. 7,56 -9,35 -17,65 Brisa 6,08 -5,74 -16,37 Burçelik 2,92 -6,11 -24,16 Burçelik Vana 1,47 -1,34 -16,00 Bursa Çimento 4,70 -4,86 -7,18 Carrefoursa 3,52 -6,63 -36,92 Coca Cola İçecek 32,22 -6,34 -3,80 Cosmos Yat. Holding 0,89 -1,11 -23,93 Credıtwest Faktorıng 1,09 0,93 -2,22 Çelebi 51,60 1,18 51,45 Çelik Halat 5,95 -1,49 59,10 Çemaş Döküm 3,31 0,30 78,92 Çemtaş 6,93 -3,48 71,59 Çimbeton 27,86 -6,20 -24,54 Çimentaş 7,82 -3,22 -32,53 Çimsa 8,51 -4,92 -35,50 Çuhadaroğlu Metal 1,81 -2,16 -38,23 Dagi Giyim 1,41 -7,24 -37,89 Dagi Yatırım Holding 1,08 -6,09 -24,48 Dardanel 1,17 -0,85 -40,00 Datagate Bilgisayar 5,20 -8,77 -46,51 Demirören Gazetecilik 8,84 -1,01 236,76 Demısaş Döküm 2,85 -3,72 105,26 Denge Holding 1,49 -6,88 -21,25 Deniz GMYO 3,42 -1,16 26,67 Denizbank 4,72 -1,46 28,61 Denizli Cam 9,70 -3,48 -18,28 Derimod 8,66 -3,02 15,31 Desa Deri 1,03 -0,96 1,98 Despec Bilgisayar 2,72 -4,23 -24,23 Deva Holding 3,88 -4,43 -11,42 Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 -1,27 -33,33 Ditaş Doğan 6,00 -0,33 0,06 DO-CO 530,10 1,75 156,54 Doğan Burda 3,21 3,88 -3,31 Doğan Holding 1,06 -1,85 21,84 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 -4,39 -70,05 Doğusan 4,15 0,00 184,25 Doğuş GMYO 2,08 -6,73 -35,80 Doğuş Otomotiv 4,78 -4,21 -36,60 Döktaş Dökümcülük 11,40 -1,47 3,64 Duran Doğan Basım 4,32 16,76 14,59 Dyo Boya 3,63 -6,92 -52,30 Eczacıbaşı İlaç 3,34 -4,57 -20,10 Eczacıbaşı Yatırım 7,65 -4,73 -23,73 Edip Gayrimenkul 0,57 -6,56 -51,69 Ege Endüstri 425,70 -1,96 41,94 Ege Gübre 20,30 -8,56 -20,46 Ege Profil 9,14 -2,25 -7,00 Ege Seramik 3,47 -2,25 -20,62 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 0,00 -46,81 Egeli&Co Yatırım Holding 0,08 -11,11 -60,00 Egeplast 3,71 -4,87 -20,73 Ekiz Kimya 0,38 0,00 -33,33 Emek Elektrik 1,08 -4,42 -31,46 Eminiş Ambalaj 1,19 -19,59 -74,35 Emlak Konut GMYO 1,64 -4,65 -36,86 Enerjisa Enerji 4,95 -3,70 Enka İnşaat 5,10 -1,16 -5,94 Erbosan 65,55 -0,91 -17,35 Ereğli Demir Çelik 11,07 0,82 18,53 Ersu Gıda 0,93 -2,11 -29,01 Escort Teknoloji 0,60 -1,64 -52,38 Etiler Gıda 2,73 -1,80 -41,79 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 -5,33 -35,28 Euro Trend Yat. Ort. 0,60 -3,23 -35,66 Euro Yat. Ort. 0,60 -3,23 -27,98 Euro Yatırım Holding 0,47 -4,08 -22,95 Fenerbahçe Futbol 19,80 -5,71 -42,27 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,27 -4,90 -69,08 F-M İzmit Piston 16,49 -4,18 31,61 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,81 -1,30 -22,56 Ford Otosan 66,45 0,68 14,48 Formet Çelik Kapı 7,25 -2,42 Frigo Pak Gıda 1,05 -1,87 10,53 Galatasaray Sportif 1,40 -6,04 -33,25 Garanti Bankası 6,57 -7,59 -36,07 Garanti Faktoring 2,10 -2,78 -35,58 Garanti Yat. Ort. 0,62 -1,59 -15,57 Gedik Y. Men. Değ. 2,88 0,35 14,29 Gedik Yatırım Holding 1,59 0,00 15,22 Gediz Ambalaj 4,66 -0,21 28,91 Gentaş 2,45 -3,92 63,32 Gersan Elektrik 3,86 -3,74 -18,05 Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22 Global Yat. Holding 2,87 -5,59 -20,50 Good-Year 3,61 -5,00 -13,18 Göltaş Çimento 35,92 -5,92 -44,99 Gözde Girişim 2,22 -5,93 -60,78 GSD Denizcilik 1,03 -2,83 -23,70 GSD Holding 0,67 -4,29 -6,94 Gübre Fabrik. 2,76 -6,76 -34,75 Güler Yat. Holding 1,02 -0,97 -12,07 Güneş Sigorta 1,41 -4,73 -14,55 Halk GMYO 0,60 -4,76 -34,27 Halk Sigorta 0,85 0,00 -36,17 Hatay Tekstil 3,76 -1,57 -24,35 Hedef Girişim 1,27 -2,31 -40,00 Hektaş 9,14 -2,45 30,57 HUB Girişim 1,41 1,44 18,49 Hürriyet Gzt. 0,92 -2,13 -31,34 ICBC Turkey Bank 5,46 -0,73 19,74 İdealist GMYO 1,60 -3,03 -21,57 İhlas Ev Aletleri 0,33 -2,94 -35,29 İhlas Gayrimenkul 1,28 -5,19 -34,69 İhlas Gazetecilik 0,74 -5,13 -37,29 İhlas Holding 0,33 -2,94 -37,74 İhlas Yayın Holding 0,33 0,00 -35,29 İndeks Bilgisayar 5,72 -6,54 -44,03 Info Yatırım 1,02 -1,92 -13,56 İntema 25,38 -5,01 4,27 İpek Doğal Enerji 4,89 -7,56 -8,94 İskenderun Demir Çelik 8,50 0,71 74,23(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

