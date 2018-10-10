Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,71 -4,05 -44,96 Acıpayam Selüloz 2,61 -1,14 0,75 Adana Çimento (A) 5,64 -0,35 5,30 Adana Çimento (B) 4,00 -1,23 6,49 Adana Çimento (C) 1,51 0,00 92,51 Adel Kalemcilik 12,67 -2,84 -18,39 Adese Alışveriş Ticaret 6,10 8,73 206,53 Afyon Çimento 4,83 -3,59 -37,92 Ak Enerji 0,57 -3,39 -37,36 Akbank 6,31 -1,87 -33,18 Akçansa 7,70 -2,53 -24,78 Akdenız Güvenlık Hız. 2,65 1,53 -50,04 Akfen GMYO 1,86 -2,62 -22,82 Akın Tekstil 8,09 -2,18 -42,66 Akiş GMYO 2,28 -2,98 -18,33 Akmerkez GMYO 18,04 0,50 -8,43 Aksa 9,00 -0,33 -24,90 Aksa Enerji 3,73 -3,12 -9,69 Aksigorta 3,75 0,81 23,64 Aksu Enerji 8,22 0,49 55,11 Alarko Carrıer 39,52 -2,08 -31,30 Alarko GMYO 48,88 -2,04 -0,65 Alarko Holding 2,21 -2,64 -37,00 Albaraka Türk 1,35 -4,26 -10,22 Alcatel Lucent Teletaş 5,97 -1,65 -25,19 Alkim Kağıt 4,09 -2,39 -11,77 Alkim Kimya 24,20 2,80 2,07 Altınyağ 0,64 -4,48 -46,49 Altınyunus Çeşme 3,90 0,52 -22,77 Anadolu Cam 2,91 -4,59 13,99 Anadolu Efes 18,34 2,80 -22,97 Anadolu Grubu Holding 15,30 -0,46 -35,15 Anadolu Hayat Emek. 6,30 0,00 -19,40 Anadolu Isuzu 7,57 -4,66 -16,81 Anadolu Sigorta 4,52 0,00 50,11 Anel Elektrik 1,92 -4,48 -49,07 Anel Telekom 0,39 0,00 -22,00 Arçelik 12,25 -2,00 -41,03 Arena Bilgisayar 2,86 -3,38 -32,39 Armada Bilgisayar 10,84 -1,09 59,88 Arsan Tekstil 1,70 -2,86 -2,86 Artı Yatırım Holding 1,12 -1,75 19,15 Aselsan 26,12 -2,97 -17,68 Aslan Çimento 27,98 -2,58 -25,55 Ata GMYO 4,00 -0,25 -16,49 Atakule GMYO 2,19 -6,41 6,83 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,36 0,00 -26,53 Atlas Yat. Ort. 0,84 1,20 -14,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,35 0,00 -35,89 Avrasya GMYO 1,07 -1,83 -32,28 Avrasya Petrol ve Tur. 1,41 -2,08 -16,07 Avrasya Stratejik GMYF 1.184,70 0,08 Avrupa Yatırım Holding 2,61 -5,78 42,62 Ayen Enerji 3,04 -3,80 -37,06 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,55 -1,27 -5,39 Aygaz 12,20 -0,81 -15,84 Bagfaş 5,66 -2,08 -46,10 Bak Ambalaj 5,28 -1,31 5,52 Balatacılar Balatacılık 0,41 2,50 -26,79 Bantaş Ambalaj 1,97 -2,48 -51,83 Banvit 13,65 -4,48 -36,27 Baştaş Başkent Çimento 2,20 0,92 -7,05 Batı Çimento 2,64 -1,12 -39,88 Batısöke Çimento 1,05 -3,67 -36,72 Bera Holding 1,64 -2,96 -47,10 Berkosan Yalıtım 1,60 -1,84 -28,25 Beşiktaş Futbol Yat. 1,99 -1,49 -51,34 Beyaz Filo 4,61 -4,55 -86,29 Bilici Yatırım 1,40 -2,78 -8,53 Bim Mağazalar 77,85 -2,50 1,35 Bimeks 0,10 11,11 -64,29 Birko Mensucat 0,34 -2,86 -17,07 Birlik Mensucat 0,91 18,18 -35,46 Bizim Mağazaları 6,10 -4,24 -20,78 Bolu Çimento 4,36 -2,46 -8,60 Bomonti Elektrik 0,57 -1,72 -47,22 Borusan Mannesmann 8,28 -2,13 -25,03 Borusan Yat. Paz. 37,90 -1,56 -12,16 Bosch Fren Sistemleri 168,00 -3,34 -8,29 Bossa 5,94 -1,98 46,67 Boyner Perakende Yat. 7,58 1,61 -17,43 Brisa 6,15 -1,91 -15,41 Burçelik 2,98 -1,65 -22,60 Burçelik Vana 1,46 -2,01 -16,57 Bursa Çimento 4,70 -1,88 -7,18 Carrefoursa 3,51 -2,23 -37,10 Coca Cola İçecek 30,00 -5,18 -10,43 Cosmos Yat. Holding 0,85 -6,59 -27,35 Credıtwest Faktorıng 1,11 0,00 -0,43 Çelebi 49,10 -3,35 44,11 Çelik Halat 5,83 -4,11 55,89 Çemaş Döküm 3,63 9,01 96,22 Çemtaş 7,05 2,03 74,56 Çimbeton 29,34 -1,41 -20,53 Çimentaş 9,00 8,56 -22,35 Çimsa 8,26 -2,02 -37,40 Çuhadaroğlu Metal 1,80 -3,23 -38,57 Dagi Giyim 1,44 3,60 -36,56 Dagi Yatırım Holding 1,08 -0,92 -24,48 Dardanel 1,17 0,00 -40,00 Datagate Bilgisayar 4,90 -3,92 -49,59 Demirören Gazetecilik 9,51 1,60 262,28 Demısaş Döküm 2,88 -3,36 107,42 Denge Holding 1,43 -4,67 -24,42 Deniz GMYO 3,40 0,29 25,93 Denizbank 4,61 -2,12 25,61 Denizli Cam 9,84 -1,11 -17,10 Derimod 9,70 3,74 29,16 Desa Deri 1,02 0,00 0,99 Despec Bilgisayar 2,81 -2,77 -21,73 Deva Holding 3,87 -2,27 -11,64 Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 -1,28 -34,19 Ditaş Doğan 5,87 -1,68 -2,10 DO-CO 513,30 -1,35 148,41 Doğan Burda 2,94 -3,61 -11,45 Doğan Holding 1,09 -4,39 25,29 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,06 -1,85 -70,88 Doğusan 2,80 -20,00 91,78 Doğuş GMYO 2,15 0,94 -33,64 Doğuş Otomotiv 4,81 -0,82 -36,20 Döktaş Dökümcülük 11,84 -0,75 7,64 Duran Doğan Basım 3,81 -7,52 1,06 Dyo Boya 3,64 -0,82 -52,17 Eczacıbaşı İlaç 3,30 -1,49 -21,06 Eczacıbaşı Yatırım 7,44 -1,59 -25,82 Edip Gayrimenkul 0,59 -6,35 -50,00 Ege Endüstri 428,10 -1,47 42,74 Ege Gübre 20,10 -3,83 -21,24 Ege Profil 9,06 -0,77 -7,82 Ege Seramik 3,14 -3,98 -28,17 Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 -8,33 -84,06 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 9,09 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 3,55 -2,74 -24,15 Ekiz Kimya 0,38 -2,56 -33,33 Emek Elektrik 1,07 -0,93 -32,09 Eminiş Ambalaj 1,01 -6,48 -78,23 Emlak Konut GMYO 1,72 0,00 -33,78 Enerjisa Enerji 4,97 -3,50 Enka İnşaat 4,94 -0,80 -8,89 Erbosan 63,85 -3,40 -19,50 Ereğli Demir Çelik 10,76 -3,76 15,21 Ersu Gıda 0,92 -2,13 -29,77 Escort Teknoloji 0,60 -1,64 -52,38 Etiler Gıda 2,87 -0,35 -38,81 Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 -2,78 -36,19 Euro Trend Yat. Ort. 0,60 -3,23 -35,66 Euro Yat. Ort. 0,59 -1,67 -29,18 Euro Yatırım Holding 0,49 0,00 -19,67 Fenerbahçe Futbol 18,81 -0,58 -45,16 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,35 -2,68 -68,50 F-M İzmit Piston 16,13 -3,18 28,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,79 -1,04 -22,97 Ford Otosan 65,45 -4,10 12,76 Formet Çelik Kapı 7,17 -1,92 Frigo Pak Gıda 1,02 0,00 7,37 Galatasaray Sportif 1,46 2,82 -30,39 Garanti Bankası 7,03 -2,77 -31,59 Garanti Faktoring 2,13 -0,93 -34,66 Garanti Yat. Ort. 0,61 -3,17 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,86 -0,35 13,49 Gedik Yatırım Holding 1,62 1,89 17,39 Gediz Ambalaj 4,68 -0,43 29,46 Gentaş 2,46 -2,38 63,99 Gersan Elektrik 3,05 -8,41 -35,24 Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22 Global Yat. Holding 2,91 -4,59 -19,39 Good-Year 3,63 -1,63 -12,70 Göltaş Çimento 35,56 -1,82 -45,54 Gözde Girişim 2,28 -2,56 -59,72 GSD Denizcilik 1,04 -1,89 -22,96 GSD Holding 0,68 -1,45 -5,56 Gübre Fabrik. 2,81 -0,71 -33,57 Güler Yat. Holding 1,18 0,85 1,72 Güneş Sigorta 1,43 -4,03 -13,33 Halk GMYO 0,62 0,00 -32,07 Halk Sigorta 0,81 0,00 -39,17 Hatay Tekstil 3,73 -0,53 -24,95 Hedef Girişim 1,27 -0,78 -40,00 Hektaş 8,58 -3,16 22,57 HUB Girişim 1,45 3,57 21,85 Hürriyet Gzt. 0,94 -4,08 -29,85 ICBC Turkey Bank 5,80 0,52 27,19 İdealist GMYO 1,63 -0,61 -20,10 İhlas Ev Aletleri 0,31 -6,06 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,26 -2,33 -35,71 İhlas Gazetecilik 0,73 0,00 -38,14 İhlas Holding 0,33 0,00 -37,74 İhlas Yayın Holding 0,33 0,00 -35,29 İndeks Bilgisayar 5,59 -4,77 -45,30 Info Yatırım 1,02 -1,92 -13,56 İntema 25,36 -1,71 4,19 İpek Doğal Enerji 4,87 -1,62 -9,31 İskenderun Demir Çelik 8,27 -1,90 69,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

