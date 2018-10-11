Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,72 1,41 -44,19 Acıpayam Selüloz 2,65 1,53 2,29 Adana Çimento (A) 5,64 0,00 5,30 Adana Çimento (B) 3,96 -1,00 5,42 Adana Çimento (C) 1,53 1,32 95,06 Adel Kalemcilik 12,79 0,95 -17,62 Adese Alışveriş Ticaret 6,09 -0,16 206,03 Afyon Çimento 4,81 -0,41 -38,17 Ak Enerji 0,61 7,02 -32,97 Akbank 6,43 1,90 -31,91 Akçansa 7,60 -1,30 -25,76 Akdenız Güvenlık Hız. 2,56 -3,40 -51,74 Akfen GMYO 1,84 -1,08 -23,65 Akın Tekstil 8,12 0,37 -42,45 Akiş GMYO 2,28 0,00 -18,33 Akmerkez GMYO 17,94 -0,55 -8,94 Aksa 9,05 0,56 -24,48 Aksa Enerji 3,70 -0,80 -10,41 Aksigorta 3,71 -1,07 22,33 Aksu Enerji 8,45 2,80 59,45 Alarko Carrıer 39,10 -1,06 -32,03 Alarko GMYO 50,35 3,01 2,33 Alarko Holding 2,15 -2,71 -38,71 Albaraka Türk 1,36 0,74 -9,55 Alcatel Lucent Teletaş 5,86 -1,84 -26,57 Alkim Kağıt 4,01 -1,96 -13,50 Alkim Kimya 24,00 -0,83 1,22 Altınyağ 0,67 4,69 -43,99 Altınyunus Çeşme 3,70 -5,13 -26,73 Anadolu Cam 2,85 -2,06 11,64 Anadolu Efes 18,70 1,96 -21,46 Anadolu Grubu Holding 14,82 -3,14 -37,18 Anadolu Hayat Emek. 6,17 -2,06 -21,07 Anadolu Isuzu 7,85 3,70 -13,74 Anadolu Sigorta 4,47 -1,11 48,44 Anel Elektrik 1,90 -1,04 -49,60 Anel Telekom 0,38 -2,56 -24,00 Arçelik 12,70 3,67 -38,86 Arena Bilgisayar 2,81 -1,75 -33,57 Armada Bilgisayar 10,94 0,92 61,36 Arsan Tekstil 1,70 0,00 -2,86 Artı Yatırım Holding 1,08 -3,57 14,89 Aselsan 26,26 0,54 -17,24 Aslan Çimento 27,46 -1,86 -26,93 Ata GMYO 4,01 0,25 -16,28 Atakule GMYO 2,18 -0,46 6,34 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,36 0,00 -26,53 Atlas Yat. Ort. 0,86 2,38 -12,24 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,25 -0,88 -36,45 Avrasya GMYO 1,05 -1,87 -33,54 Avrasya Petrol ve Tur. 1,30 -7,80 -22,62 Avrasya Stratejik GMYF 1.185,70 0,08 Avrupa Yatırım Holding 2,67 2,30 45,90 Ayen Enerji 3,01 -0,99 -37,68 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,54 -0,65 -6,00 Aygaz 12,32 0,98 -15,01 Bagfaş 5,65 -0,18 -46,19 Bak Ambalaj 5,18 -1,89 3,52 Balatacılar Balatacılık 0,41 0,00 -26,79 Bantaş Ambalaj 1,93 -2,03 -52,81 Banvit 13,69 0,29 -36,09 Baştaş Başkent Çimento 2,00 -9,09 -15,50 Batı Çimento 2,57 -2,65 -41,47 Batısöke Çimento 1,02 -2,86 -38,53 Bera Holding 1,61 -1,83 -48,06 Berkosan Yalıtım 1,59 -0,63 -28,70 Beşiktaş Futbol Yat. 1,95 -2,01 -52,32 Beyaz Filo 4,46 -3,25 -86,73 Bilici Yatırım 1,37 -2,14 -10,49 Bim Mağazalar 80,50 3,40 4,80 Bimeks 0,10 0,00 -64,29 Birko Mensucat 0,34 0,00 -17,07 Birlik Mensucat 0,83 -8,79 -41,13 Bizim Mağazaları 6,36 4,26 -17,40 Bolu Çimento 4,32 -0,92 -9,44 Bomonti Elektrik 0,56 -1,75 -48,15 Borusan Mannesmann 8,03 -3,02 -27,29 Borusan Yat. Paz. 37,86 -0,11 -12,26 Bosch Fren Sistemleri 169,00 0,60 -7,74 Bossa 5,84 -1,68 44,20 Boyner Perakende Yat. 7,52 -0,79 -18,08 Brisa 6,20 0,81 -14,72 Burçelik 2,97 -0,34 -22,86 Burçelik Vana 1,46 0,00 -16,57 Bursa Çimento 4,66 -0,85 -7,97 Carrefoursa 3,46 -1,42 -37,99 Coca Cola İçecek 30,46 1,53 -9,05 Cosmos Yat. Holding 0,85 0,00 -27,35 Credıtwest Faktorıng 1,11 0,00 -0,43 Çelebi 58,90 19,96 72,88 Çelik Halat 5,70 -2,23 52,42 Çemaş Döküm 4,35 19,83 135,14 Çemtaş 6,95 -1,42 72,08 Çimbeton 28,50 -2,86 -22,81 Çimentaş 8,73 -3,00 -24,68 Çimsa 8,13 -1,57 -38,38 Çuhadaroğlu Metal 1,80 0,00 -38,57 Dagi Giyim 1,41 -2,08 -37,89 Dagi Yatırım Holding 1,07 -0,93 -25,17 Dardanel 1,16 -0,85 -40,51 Datagate Bilgisayar 4,81 -1,84 -50,52 Demirören Gazetecilik 11,41 19,98 334,66 Demısaş Döküm 2,81 -2,43 102,38 Denge Holding 1,35 -5,59 -28,65 Deniz GMYO 3,40 0,00 25,93 Denizbank 4,59 -0,43 25,07 Denizli Cam 9,76 -0,81 -17,78 Derimod 10,14 4,54 35,02 Desa Deri 1,00 -1,96 -0,99 Despec Bilgisayar 2,75 -2,14 -23,40 Deva Holding 3,91 1,03 -10,73 Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 2,60 -32,48 Ditaş Doğan 5,70 -2,90 -4,94 DO-CO 486,10 -5,30 135,25 Doğan Burda 2,81 -4,42 -15,36 Doğan Holding 1,07 -1,83 22,99 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,06 0,00 -70,88 Doğusan 2,70 -3,57 84,93 Doğuş GMYO 2,07 -3,72 -36,11 Doğuş Otomotiv 4,76 -1,04 -36,86 Döktaş Dökümcülük 11,80 -0,34 7,27 Duran Doğan Basım 3,53 -7,35 -6,37 Dyo Boya 3,60 -1,10 -52,69 Eczacıbaşı İlaç 3,23 -2,12 -22,73 Eczacıbaşı Yatırım 7,28 -2,15 -27,42 Edip Gayrimenkul 0,59 0,00 -50,00 Ege Endüstri 414,20 -3,25 38,10 Ege Gübre 20,20 0,50 -20,85 Ege Profil 9,00 -0,66 -8,43 Ege Seramik 3,13 -0,32 -28,39 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 9,09 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 -4,17 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 11,11 -50,00 Egeplast 3,60 1,41 -23,08 Ekiz Kimya 0,38 0,00 -33,33 Emek Elektrik 1,04 -2,80 -34,00 Eminiş Ambalaj 1,00 -0,99 -78,45 Emlak Konut GMYO 1,75 1,74 -32,63 Enerjisa Enerji 4,97 0,00 Enka İnşaat 4,89 -1,01 -9,81 Erbosan 63,30 -0,86 -20,19 Ereğli Demir Çelik 10,65 -1,02 14,03 Ersu Gıda 0,92 0,00 -29,77 Escort Teknoloji 0,61 1,67 -51,59 Etiler Gıda 2,88 0,35 -38,59 Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 0,00 -36,19 Euro Trend Yat. Ort. 0,61 1,67 -34,59 Euro Yat. Ort. 0,59 0,00 -29,18 Euro Yatırım Holding 0,47 -4,08 -22,95 Fenerbahçe Futbol 8,10 -9,45 -50,34 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,29 -1,38 -68,94 F-M İzmit Piston 16,11 -0,12 28,58 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,75 -1,06 -23,78 Ford Otosan 66,00 0,84 13,70 Formet Çelik Kapı 7,17 0,00 Frigo Pak Gıda 1,02 0,00 7,37 Galatasaray Sportif 1,40 -4,11 -33,25 Garanti Bankası 7,12 1,28 -30,72 Garanti Faktoring 2,11 -0,94 -35,28 Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,91 1,75 15,48 Gedik Yatırım Holding 1,64 1,23 18,84 Gediz Ambalaj 4,57 -2,35 26,42 Gentaş 2,40 -2,44 59,99 Gersan Elektrik 3,23 5,90 -31,42 Global Men. Değ. 0,45 -2,17 0,00 Global Yat. Holding 2,90 -0,34 -19,67 Good-Year 3,60 -0,83 -13,42 Göltaş Çimento 34,90 -1,86 -46,55 Gözde Girişim 2,29 0,44 -59,54 GSD Denizcilik 1,06 1,92 -21,48 GSD Holding 0,67 -1,47 -6,94 Gübre Fabrik. 2,80 -0,36 -33,81 Güler Yat. Holding 1,28 8,47 10,34 Güneş Sigorta 1,42 -0,70 -13,94 Halk GMYO 0,63 1,61 -30,98 Halk Sigorta 0,81 0,00 -39,17 Hatay Tekstil 3,65 -2,14 -26,56 Hedef Girişim 1,27 0,00 -40,00 Hektaş 8,60 0,23 22,86 HUB Girişim 1,43 -1,38 20,17 Hürriyet Gzt. 0,96 2,13 -28,36 ICBC Turkey Bank 5,92 2,07 29,82 İdealist GMYO 1,63 0,00 -20,10 İhlas Ev Aletleri 0,33 6,45 -35,29 İhlas Gayrimenkul 1,24 -1,59 -36,73 İhlas Gazetecilik 0,71 -2,74 -39,83 İhlas Holding 0,32 -3,03 -39,62 İhlas Yayın Holding 0,33 0,00 -35,29 İndeks Bilgisayar 5,41 -3,22 -47,06 Info Yatırım 1,01 -0,98 -14,41 İntema 24,66 -2,76 1,31 İpek Doğal Enerji 4,95 1,64 -7,82 İskenderun Demir Çelik 8,29 0,24 69,93(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

