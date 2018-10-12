Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,73 1,39 -43,41 Acıpayam Selüloz 2,64 -0,38 1,90 Adana Çimento (A) 5,70 1,06 6,42 Adana Çimento (B) 4,00 1,01 6,49 Adana Çimento (C) 1,53 0,00 95,06 Adel Kalemcilik 12,94 1,17 -16,65 Adese Alışveriş Ticaret 6,04 -0,82 203,52 Afyon Çimento 4,91 2,08 -36,89 Ak Enerji 0,60 -1,64 -34,07 Akbank 6,61 2,80 -30,01 Akçansa 7,86 3,42 -23,22 Akdenız Güvenlık Hız. 2,47 -3,52 -53,43 Akfen GMYO 1,86 1,09 -22,82 Akın Tekstil 8,14 0,25 -42,31 Akiş GMYO 2,31 1,32 -17,26 Akmerkez GMYO 18,00 0,33 -8,64 Aksa 9,22 1,88 -23,06 Aksa Enerji 3,67 -0,81 -11,14 Aksigorta 3,67 -1,08 21,01 Aksu Enerji 8,44 -0,12 59,26 Alarko Carrıer 39,92 2,10 -30,60 Alarko GMYO 50,00 -0,70 1,62 Alarko Holding 2,26 5,12 -35,57 Albaraka Türk 1,40 2,94 -6,89 Alcatel Lucent Teletaş 5,94 1,37 -25,56 Alkim Kağıt 4,10 2,24 -11,56 Alkim Kimya 24,00 0,00 1,22 Altınyağ 0,68 1,49 -43,15 Altınyunus Çeşme 3,90 5,41 -22,77 Anadolu Cam 2,90 1,75 13,59 Anadolu Efes 19,74 5,56 -17,09 Anadolu Grubu Holding 15,65 5,60 -33,66 Anadolu Hayat Emek. 6,18 0,16 -20,94 Anadolu Isuzu 7,86 0,13 -13,63 Anadolu Sigorta 4,52 1,12 50,11 Anel Elektrik 1,93 1,58 -48,81 Anel Telekom 0,39 2,63 -22,00 Arçelik 13,10 3,15 -36,93 Arena Bilgisayar 2,85 1,42 -32,62 Armada Bilgisayar 11,07 1,19 63,27 Arsan Tekstil 1,70 0,00 -2,86 Artı Yatırım Holding 1,08 0,00 14,89 Aselsan 27,34 4,11 -13,83 Aslan Çimento 28,06 2,18 -25,33 Ata GMYO 4,03 0,50 -15,87 Atakule GMYO 2,19 0,46 6,83 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,36 0,00 -26,53 Atlas Yat. Ort. 0,86 0,00 -12,24 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,49 2,13 -35,10 Avrasya GMYO 1,05 0,00 -33,54 Avrasya Petrol ve Tur. 1,35 3,85 -19,64 Avrasya Stratejik GMYF 1.186,70 0,08 Avrupa Yatırım Holding 2,54 -4,87 38,80 Ayen Enerji 3,08 2,33 -36,23 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,41 -8,44 -13,94 Aygaz 12,55 1,87 -13,42 Bagfaş 5,72 1,24 -45,52 Bak Ambalaj 5,17 -0,19 3,32 Balatacılar Balatacılık 0,42 2,44 -25,00 Bantaş Ambalaj 1,97 2,07 -51,83 Banvit 14,08 2,85 -34,27 Baştaş Başkent Çimento 2,09 4,50 -11,70 Batı Çimento 2,58 0,39 -41,24 Batısöke Çimento 1,03 0,98 -37,93 Bera Holding 1,64 1,86 -47,10 Berkosan Yalıtım 1,59 0,00 -28,70 Beşiktaş Futbol Yat. 1,93 -1,03 -52,81 Beyaz Filo 4,36 -2,24 -87,03 Bilici Yatırım 1,42 3,65 -7,22 Bim Mağazalar 80,20 -0,37 4,41 Bimeks 0,09 -10,00 -67,86 Birko Mensucat 0,34 0,00 -17,07 Birlik Mensucat 0,81 -2,41 -42,55 Bizim Mağazaları 6,72 5,66 -12,73 Bolu Çimento 4,35 0,69 -8,81 Bomonti Elektrik 0,57 1,79 -47,22 Borusan Mannesmann 8,37 4,23 -24,21 Borusan Yat. Paz. 37,70 -0,42 -12,63 Bosch Fren Sistemleri 170,80 1,07 -6,76 Bossa 5,84 0,00 44,20 Boyner Perakende Yat. 7,93 5,45 -13,62 Brisa 6,28 1,29 -13,62 Burçelik 2,94 -1,01 -23,64 Burçelik Vana 1,45 -0,68 -17,14 Bursa Çimento 4,72 1,29 -6,79 Carrefoursa 3,51 1,45 -37,10 Coca Cola İçecek 31,02 1,84 -7,38 Cosmos Yat. Holding 0,87 2,35 -25,64 Credıtwest Faktorıng 1,09 -1,80 -2,22 Çelebi 57,80 -1,87 69,65 Çelik Halat 5,76 1,05 54,02 Çemaş Döküm 3,48 -20,00 88,11 Çemtaş 7,40 6,47 83,22 Çimbeton 28,26 -0,84 -23,46 Çimentaş 8,55 -2,06 -26,23 Çimsa 8,09 -0,49 -38,69 Çuhadaroğlu Metal 1,83 1,67 -37,54 Dagi Giyim 1,45 2,84 -36,12 Dagi Yatırım Holding 1,03 -3,74 -27,97 Dardanel 1,18 1,72 -39,49 Datagate Bilgisayar 4,94 2,70 -49,18 Demirören Gazetecilik 10,35 -9,29 294,28 Demısaş Döküm 2,88 2,49 107,42 Denge Holding 1,37 1,48 -27,59 Deniz GMYO 3,40 0,00 25,93 Denizbank 4,65 1,31 26,70 Denizli Cam 9,73 -0,31 -18,03 Derimod 10,27 1,28 36,75 Desa Deri 0,99 -1,00 -1,98 Despec Bilgisayar 2,79 1,45 -22,28 Deva Holding 3,94 0,77 -10,05 Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 0,00 -32,48 Ditaş Doğan 5,83 2,28 -2,77 DO-CO 481,80 -0,88 133,17 Doğan Burda 2,95 4,98 -11,14 Doğan Holding 1,08 0,93 24,14 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 2,83 -70,05 Doğusan 2,50 -7,41 71,23 Doğuş GMYO 2,13 2,90 -34,26 Doğuş Otomotiv 4,80 0,84 -36,33 Döktaş Dökümcülük 11,84 0,34 7,64 Duran Doğan Basım 3,80 7,65 0,80 Dyo Boya 3,60 0,00 -52,69 Eczacıbaşı İlaç 3,27 1,24 -21,78 Eczacıbaşı Yatırım 7,40 1,65 -26,22 Edip Gayrimenkul 0,60 1,69 -49,15 Ege Endüstri 427,00 3,09 42,37 Ege Gübre 20,80 2,97 -18,50 Ege Profil 9,08 0,89 -7,61 Ege Seramik 3,22 2,88 -26,34 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 8,70 -46,81 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 -45,00 Egeplast 3,67 1,94 -21,58 Ekiz Kimya 0,37 -2,63 -35,09 Emek Elektrik 1,10 5,77 -30,19 Eminiş Ambalaj 0,91 -9,00 -80,39 Emlak Konut GMYO 1,79 2,29 -31,09 Enerjisa Enerji 4,98 0,20 Enka İnşaat 4,92 0,61 -9,26 Erbosan 64,45 1,82 -18,74 Ereğli Demir Çelik 10,95 2,82 17,24 Ersu Gıda 0,93 1,09 -29,01 Escort Teknoloji 0,60 -1,64 -52,38 Etiler Gıda 2,88 0,00 -38,59 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 1,43 -35,28 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 3,28 -32,44 Euro Yat. Ort. 0,61 3,39 -26,78 Euro Yatırım Holding 0,49 4,26 -19,67 Fenerbahçe Futbol 7,66 -5,43 -53,04 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,25 -0,93 -69,23 F-M İzmit Piston 16,46 2,17 31,37 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,79 1,07 -22,97 Ford Otosan 67,05 1,59 15,51 Formet Çelik Kapı 7,05 -1,67 Frigo Pak Gıda 0,99 -2,94 4,21 Galatasaray Sportif 1,38 -1,43 -34,21 Garanti Bankası 7,23 1,54 -29,64 Garanti Faktoring 2,12 0,47 -34,97 Garanti Yat. Ort. 0,63 3,28 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,92 0,34 15,87 Gedik Yatırım Holding 1,64 0,00 18,84 Gediz Ambalaj 4,65 1,75 28,63 Gentaş 2,42 0,83 61,32 Gersan Elektrik 3,18 -1,55 -32,48 Global Men. Değ. 0,46 2,22 2,22 Global Yat. Holding 2,94 1,38 -18,56 Good-Year 3,65 1,39 -12,22 Göltaş Çimento 35,36 1,32 -45,85 Gözde Girişim 2,38 3,93 -57,95 GSD Denizcilik 1,06 0,00 -21,48 GSD Holding 0,68 1,49 -5,56 Gübre Fabrik. 2,81 0,36 -33,57 Güler Yat. Holding 1,30 1,56 12,07 Güneş Sigorta 1,45 2,11 -12,12 Halk GMYO 0,63 0,00 -30,98 Halk Sigorta 0,81 0,00 -39,17 Hatay Tekstil 3,67 0,55 -26,16 Hedef Girişim 1,30 2,36 -38,58 Hektaş 9,00 4,65 28,57 HUB Girişim 1,45 1,40 21,85 Hürriyet Gzt. 0,96 0,00 -28,36 ICBC Turkey Bank 5,94 0,34 30,26 İdealist GMYO 1,62 -0,61 -20,59 İhlas Ev Aletleri 0,32 -3,03 -37,25 İhlas Gayrimenkul 1,27 2,42 -35,20 İhlas Gazetecilik 0,72 1,41 -38,98 İhlas Holding 0,33 3,13 -37,74 İhlas Yayın Holding 0,32 -3,03 -37,25 İndeks Bilgisayar 5,60 3,51 -45,20 Info Yatırım 1,02 0,99 -13,56 İntema 24,42 -0,97 0,33 İpek Doğal Enerji 5,08 2,63 -5,40 İskenderun Demir Çelik 8,33 0,48 70,75(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

