Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,70 -4,11 -45,74 Acıpayam Selüloz 2,83 5,20 9,24 Adana Çimento (A) 5,60 0,72 4,56 Adana Çimento (B) 3,96 -0,50 5,42 Adana Çimento (C) 1,52 -0,65 93,78 Adel Kalemcilik 12,70 -1,63 -18,20 Adese Alışveriş Ticaret 8,60 5,78 332,16 Afyon Çimento 4,82 -2,23 -38,05 Ak Enerji 0,59 0,00 -35,16 Akbank 7,08 -0,98 -25,03 Akçansa 7,67 0,66 -25,07 Akdenız Güvenlık Hız. 2,60 -0,76 -50,98 Akfen GMYO 1,92 -1,54 -20,33 Akın Tekstil 8,13 0,37 -42,38 Akiş GMYO 2,24 -1,32 -19,77 Akmerkez GMYO 17,23 -2,27 -7,61 Aksa 9,71 -1,22 -18,98 Aksa Enerji 3,84 1,05 -7,02 Aksigorta 3,53 -1,12 16,39 Aksu Enerji 8,86 -2,32 67,19 Alarko Carrıer 40,00 -0,60 -30,46 Alarko GMYO 54,15 -0,18 10,06 Alarko Holding 2,08 -3,26 -40,70 Albaraka Türk 1,34 0,75 -10,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,78 -4,15 -27,57 Alkim Kağıt 4,14 0,24 -10,69 Alkim Kimya 24,80 -0,56 4,60 Altınyağ 0,64 -3,03 -46,49 Altınyunus Çeşme 3,75 -2,60 -25,74 Anadolu Cam 2,94 -5,47 15,16 Anadolu Efes 19,66 -1,45 -17,43 Anadolu Grubu Holding 13,69 -2,14 -41,97 Anadolu Hayat Emek. 6,07 -1,30 -22,35 Anadolu Isuzu 7,47 -2,35 -17,91 Anadolu Sigorta 4,57 0,66 51,77 Anel Elektrik 1,95 -2,99 -48,28 Anel Telekom 0,39 -2,50 -22,00 Arçelik 14,37 2,13 -30,82 Arena Bilgisayar 3,03 0,66 -28,37 Armada Bilgisayar 10,35 -1,43 52,65 Arsan Tekstil 1,76 -0,56 0,57 Artı Yatırım Holding 1,00 0,00 6,38 Aselsan 26,00 -3,27 -18,06 Aslan Çimento 29,34 -1,48 -21,93 Ata GMYO 3,99 0,50 -16,70 Atakule GMYO 1,76 -3,83 -14,15 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,34 0,00 -30,61 Atlas Yat. Ort. 0,96 4,35 -2,04 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,81 -0,17 -33,29 Avrasya GMYO 1,07 -1,83 -32,28 Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 -2,36 -26,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.196,40 0,24 Avrupa Yatırım Holding 2,93 -1,35 60,11 Ayen Enerji 3,01 -1,31 -37,68 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,49 0,00 -9,05 Aygaz 12,46 -1,58 -14,04 Bagfaş 5,70 -3,39 -45,71 Bak Ambalaj 4,95 -0,62 1,68 Balatacılar Balatacılık 0,42 2,44 -25,00 Bantaş Ambalaj 1,82 -6,67 -55,50 Banvit 13,31 -1,41 -37,86 Baştaş Başkent Çimento 2,03 3,05 -14,23 Batı Çimento 2,50 -2,34 -43,07 Batısöke Çimento 0,99 -1,98 -40,34 Bera Holding 1,67 -3,47 -46,13 Berkosan Yalıtım 1,59 0,63 -28,70 Beşiktaş Futbol Yat. 1,90 -4,52 -53,55 Beyaz Filo 4,70 -1,88 -86,02 Bilici Yatırım 1,54 0,00 0,62 Bim Mağazalar 80,05 0,76 4,21 Bimeks 0,07 0,00 -75,00 Birko Mensucat 0,35 0,00 -14,63 Birlik Mensucat 0,80 0,00 -43,26 Bizim Mağazaları 7,17 0,00 -6,88 Bolu Çimento 4,35 0,23 -8,81 Bomonti Elektrik 0,55 0,00 -49,07 Borusan Mannesmann 9,29 2,31 -15,88 Borusan Yat. Paz. 38,80 0,05 -10,08 Bosch Fren Sistemleri 167,00 -1,01 -8,83 Bossa 5,84 -3,31 44,20 Boyner Perakende Yat. 7,77 2,24 -15,36 Brisa 6,50 -1,22 -10,59 Burçelik 2,97 -1,00 -22,86 Burçelik Vana 1,49 0,00 -14,86 Bursa Çimento 4,92 -1,20 -2,84 Carrefoursa 3,43 -1,72 -38,53 Coca Cola İçecek 29,82 -1,13 -10,96 Cosmos Yat. Holding 0,90 -7,22 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,12 5,66 0,47 Çelebi 57,85 -0,77 69,79 Çelik Halat 5,77 -0,69 54,29 Çemaş Döküm 2,85 4,40 54,05 Çemtaş 7,26 -3,33 79,76 Çimbeton 29,36 -0,94 -20,48 Çimentaş 7,85 -4,27 -32,27 Çimsa 8,16 -2,63 -38,16 Çuhadaroğlu Metal 1,83 0,55 -37,54 Dagi Giyim 1,41 0,00 -37,89 Dagi Yatırım Holding 1,02 -0,97 -28,67 Dardanel 1,14 -0,87 -41,54 Datagate Bilgisayar 4,90 -5,04 -49,59 Demirören Gazetecilik 8,80 -13,39 235,23 Demısaş Döküm 2,83 0,35 103,82 Denge Holding 1,38 -4,83 -27,06 Deniz GMYO 3,46 -1,14 28,15 Denizbank 4,59 -2,34 25,07 Denizli Cam 9,94 -0,20 -16,26 Derimod 10,31 0,00 37,28 Desa Deri 1,00 1,01 -0,99 Despec Bilgisayar 3,09 -2,52 -13,93 Deva Holding 3,91 -2,49 -10,73 Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 0,00 -32,48 Ditaş Doğan 5,74 -0,69 -4,27 DO-CO 516,30 2,04 149,86 Doğan Burda 2,90 -1,69 -12,65 Doğan Holding 1,20 0,84 37,93 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 -4,81 -72,80 Doğusan 2,61 1,95 78,77 Doğuş GMYO 2,84 2,90 -12,35 Doğuş Otomotiv 4,69 -2,09 -37,79 Döktaş Dökümcülük 11,70 -1,10 6,36 Duran Doğan Basım 3,87 -4,68 2,65 Dyo Boya 3,55 -3,27 -53,35 Eczacıbaşı İlaç 3,16 -2,77 -24,41 Eczacıbaşı Yatırım 7,18 -3,10 -28,41 Edip Gayrimenkul 0,60 3,45 -49,15 Ege Endüstri 401,50 -1,25 33,87 Ege Gübre 22,04 -0,90 -13,64 Ege Profil 8,95 -1,32 -8,94 Ege Seramik 3,39 -0,59 -22,45 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 -4,17 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 -45,00 Egeplast 3,51 -3,84 -25,00 Ekiz Kimya 0,37 -2,63 -35,09 Emek Elektrik 1,05 -0,94 -33,36 Eminiş Ambalaj 1,28 -13,51 -72,41 Emlak Konut GMYO 1,79 -2,72 -31,09 Enerjisa Enerji 5,19 -0,38 Enka İnşaat 4,75 -3,06 -12,39 Erbosan 64,40 -0,54 -18,80 Ereğli Demir Çelik 9,85 -3,53 5,47 Ersu Gıda 0,92 -2,13 -29,77 Escort Teknoloji 0,62 -6,06 -50,79 Etiler Gıda 2,60 4,84 -44,56 Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 2,78 -32,54 Euro Trend Yat. Ort. 0,60 -1,64 -35,66 Euro Yat. Ort. 0,58 -1,69 -30,38 Euro Yatırım Holding 0,45 -2,17 -26,23 Fenerbahçe Futbol 7,73 -6,30 -52,61 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,15 -2,58 -69,95 F-M İzmit Piston 18,23 4,65 45,50 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,75 -0,53 -23,78 Ford Otosan 64,80 1,01 11,64 Formet Çelik Kapı 6,55 -6,16 Frigo Pak Gıda 1,00 5,26 Galatasaray Sportif 1,37 -2,14 -34,68 Garanti Bankası 7,36 -1,08 -28,38 Garanti Faktoring 2,11 -0,94 -35,28 Garanti Yat. Ort. 0,65 1,56 -11,48 Gedik Y. Men. Değ. 2,92 0,34 15,87 Gedik Yatırım Holding 1,65 0,61 19,57 Gediz Ambalaj 5,02 5,46 38,87 Gentaş 2,33 -1,27 55,32 Gersan Elektrik 3,05 -3,17 -35,24 Global Men. Değ. 0,44 -4,35 -2,22 Global Yat. Holding 2,75 -4,51 -23,82 Good-Year 3,60 -1,10 -13,42 Göltaş Çimento 34,88 -2,62 -46,58 Gözde Girişim 2,48 -3,50 -56,18 GSD Denizcilik 1,06 -0,93 -21,48 GSD Holding 0,70 1,45 -2,78 Gübre Fabrik. 3,18 -0,63 -24,82 Güler Yat. Holding 1,30 4,00 12,07 Güneş Sigorta 1,42 -2,07 -13,94 Halk GMYO 0,67 3,08 -26,60 Halk Sigorta 0,80 -1,23 -39,93 Hatay Tekstil 3,80 -0,52 -23,54 Hedef Girişim 1,28 1,59 -39,53 Hektaş 9,66 -2,42 38,00 HUB Girişim 1,45 0,00 21,85 Hürriyet Gzt. 0,92 -3,16 -31,34 ICBC Turkey Bank 6,02 -3,68 32,02 İdealist GMYO 1,72 4,24 -15,69 İhlas Ev Aletleri 0,31 -6,06 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,26 -3,08 -35,71 İhlas Gazetecilik 0,72 -1,37 -38,98 İhlas Holding 0,32 -3,03 -39,62 İhlas Yayın Holding 0,33 0,00 -35,29 İndeks Bilgisayar 5,65 -4,56 -44,71 Info Yatırım 1,05 -0,94 -11,02 İntema 24,70 -0,56 1,48 İpek Doğal Enerji 4,81 -2,04 -10,43 İskenderun Demir Çelik 8,22 -1,56 68,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

