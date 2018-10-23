Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,68 -2,86 -47,29 Acıpayam Selüloz 2,94 3,89 13,48 Adana Çimento (A) 5,48 -2,14 2,32 Adana Çimento (B) 3,90 -1,52 3,82 Adana Çimento (C) 1,52 0,00 93,78 Adel Kalemcilik 12,50 -1,57 -19,49 Adese Alışveriş Ticaret 8,20 -4,65 312,06 Afyon Çimento 4,79 -0,62 -38,43 Ak Enerji 0,57 -3,39 -37,36 Akbank 6,89 -2,68 -27,04 Akçansa 7,51 -2,09 -26,64 Akdenız Güvenlık Hız. 2,68 3,08 -49,47 Akfen GMYO 1,90 -1,04 -21,16 Akın Tekstil 7,98 -1,85 -43,44 Akiş GMYO 2,20 -1,79 -21,20 Akmerkez GMYO 16,20 -5,98 -13,13 Aksa 9,50 -2,16 -20,73 Aksa Enerji 3,80 -1,04 -7,99 Aksigorta 3,49 -1,13 15,07 Aksu Enerji 8,71 -1,69 64,36 Alarko Carrıer 38,86 -2,85 -32,44 Alarko GMYO 53,50 -1,20 8,74 Alarko Holding 2,02 -2,88 -42,41 Albaraka Türk 1,32 -1,49 -12,21 Alcatel Lucent Teletaş 5,60 -3,11 -29,82 Alkim Kağıt 4,10 -0,97 -11,56 Alkim Kimya 23,80 -4,03 0,38 Altınyağ 0,63 -1,56 -47,33 Altınyunus Çeşme 3,82 1,87 -24,36 Anadolu Cam 2,98 1,36 16,73 Anadolu Efes 19,63 -0,15 -17,55 Anadolu Grubu Holding 13,55 -1,02 -42,56 Anadolu Hayat Emek. 6,04 -0,49 -22,73 Anadolu Isuzu 7,40 -0,94 -18,68 Anadolu Sigorta 4,60 0,66 52,76 Anel Elektrik 1,90 -2,56 -49,60 Anel Telekom 0,39 0,00 -22,00 Arçelik 14,29 -0,56 -31,20 Arena Bilgisayar 2,95 -2,64 -30,26 Armada Bilgisayar 10,38 0,29 53,10 Arsan Tekstil 1,69 -3,98 -3,43 Artı Yatırım Holding 0,99 -1,00 5,32 Aselsan 25,80 -0,77 -18,69 Aslan Çimento 29,20 -0,48 -22,30 Ata GMYO 3,90 -2,26 -18,58 Atakule GMYO 1,75 -0,57 -14,63 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,35 2,94 -28,57 Atlas Yat. Ort. 1,02 6,25 4,08 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,87 0,51 -32,95 Avrasya GMYO 1,05 -1,87 -33,54 Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 -4,03 -29,17 Avrasya Stratejik GMYF 1.197,40 0,08 Avrupa Yatırım Holding 2,84 -3,07 55,19 Ayen Enerji 2,91 -3,32 -39,75 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,50 0,67 -8,44 Aygaz 12,76 2,41 -11,97 Bagfaş 5,61 -1,58 -46,57 Bak Ambalaj 4,93 -0,40 1,27 Balatacılar Balatacılık 0,41 -2,38 -26,79 Bantaş Ambalaj 1,69 -7,14 -58,68 Banvit 12,80 -3,83 -40,24 Baştaş Başkent Çimento 2,04 0,49 -13,81 Batı Çimento 2,42 -3,20 -44,89 Batısöke Çimento 0,98 -1,01 -40,94 Bera Holding 1,62 -2,99 -47,74 Berkosan Yalıtım 1,53 -3,77 -31,39 Beşiktaş Futbol Yat. 1,85 -2,63 -54,77 Beyaz Filo 4,62 -1,70 -86,26 Bilici Yatırım 1,50 -2,60 -2,00 Bim Mağazalar 81,00 1,19 5,45 Bimeks 0,07 0,00 -75,00 Birko Mensucat 0,35 0,00 -14,63 Birlik Mensucat 0,80 0,00 -43,26 Bizim Mağazaları 6,90 -3,77 -10,39 Bolu Çimento 4,19 -3,68 -12,16 Bomonti Elektrik 0,53 -3,64 -50,93 Borusan Mannesmann 8,90 -4,20 -19,41 Borusan Yat. Paz. 37,92 -2,27 -12,12 Bosch Fren Sistemleri 166,40 -0,36 -9,16 Bossa 5,60 -4,11 38,27 Boyner Perakende Yat. 7,65 -1,54 -16,67 Brisa 6,36 -2,15 -12,52 Burçelik 2,91 -2,02 -24,42 Burçelik Vana 1,45 -2,68 -17,14 Bursa Çimento 4,81 -2,24 -5,01 Carrefoursa 3,34 -2,62 -40,14 Coca Cola İçecek 28,50 -4,43 -14,91 Cosmos Yat. Holding 0,90 0,00 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,10 -1,79 -1,33 Çelebi 59,25 2,42 73,90 Çelik Halat 5,55 -3,81 48,41 Çemaş Döküm 2,82 -1,05 52,43 Çemtaş 7,22 -0,55 78,77 Çimbeton 28,28 -3,68 -23,40 Çimentaş 7,63 -2,80 -34,17 Çimsa 7,96 -2,45 -39,67 Çuhadaroğlu Metal 1,75 -4,37 -40,27 Dagi Giyim 1,39 -1,42 -38,77 Dagi Yatırım Holding 1,01 -0,98 -29,37 Dardanel 1,11 -2,63 -43,08 Datagate Bilgisayar 4,67 -4,69 -51,96 Demirören Gazetecilik 8,78 -0,23 234,47 Demısaş Döküm 2,74 -3,18 97,33 Denge Holding 1,30 -5,80 -31,29 Deniz GMYO 3,48 0,58 28,89 Denizbank 4,55 -0,87 23,98 Denizli Cam 9,68 -2,62 -18,45 Derimod 10,25 -0,58 36,48 Desa Deri 0,97 -3,00 -3,96 Despec Bilgisayar 2,97 -3,88 -17,27 Deva Holding 3,79 -3,07 -13,47 Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 -1,27 -33,33 Ditaş Doğan 5,57 -2,96 -7,11 DO-CO 537,90 4,18 160,32 Doğan Burda 2,83 -2,41 -14,76 Doğan Holding 1,16 -3,33 33,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,92 -7,07 -74,73 Doğusan 2,50 -4,21 71,23 Doğuş GMYO 2,92 2,82 -9,88 Doğuş Otomotiv 4,46 -4,90 -40,84 Döktaş Dökümcülük 11,43 -2,31 3,91 Duran Doğan Basım 3,92 1,29 3,98 Dyo Boya 3,70 4,23 -51,38 Eczacıbaşı İlaç 3,09 -2,22 -26,08 Eczacıbaşı Yatırım 7,08 -1,39 -29,41 Edip Gayrimenkul 0,58 -3,33 -50,85 Ege Endüstri 399,30 -0,55 33,13 Ege Gübre 21,58 -2,09 -15,44 Ege Profil 8,79 -1,79 -10,56 Ege Seramik 3,32 -2,06 -24,05 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 -7,69 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 4,35 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 -45,00 Egeplast 3,61 2,85 -22,86 Ekiz Kimya 0,37 0,00 -35,09 Emek Elektrik 1,02 -2,86 -35,27 Eminiş Ambalaj 1,48 15,62 -68,10 Emlak Konut GMYO 1,79 0,00 -31,09 Enerjisa Enerji 5,08 -2,12 Enka İnşaat 4,64 -2,32 -14,42 Erbosan 63,40 -1,55 -20,06 Ereğli Demir Çelik 9,85 0,00 5,47 Ersu Gıda 0,90 -2,17 -31,30 Escort Teknoloji 0,69 11,29 -45,24 Etiler Gıda 2,40 -7,69 -48,83 Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 -5,41 -36,19 Euro Trend Yat. Ort. 0,58 -3,33 -37,81 Euro Yat. Ort. 0,56 -3,45 -32,78 Euro Yatırım Holding 0,45 0,00 -26,23 Fenerbahçe Futbol 7,43 -3,88 -54,45 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,96 -4,58 -71,33 F-M İzmit Piston 19,30 5,87 54,04 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,72 -0,80 -24,39 Ford Otosan 65,05 0,39 12,07 Formet Çelik Kapı 6,42 -1,98 Frigo Pak Gıda 1,00 0,00 5,26 Galatasaray Sportif 1,35 -1,46 -35,64 Garanti Bankası 7,19 -2,31 -30,03 Garanti Faktoring 2,09 -0,95 -35,89 Garanti Yat. Ort. 0,63 -3,08 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,92 0,00 15,87 Gedik Yatırım Holding 1,65 0,00 19,57 Gediz Ambalaj 5,15 2,59 42,46 Gentaş 2,27 -2,58 51,32 Gersan Elektrik 2,93 -3,93 -37,79 Global Men. Değ. 0,44 0,00 -2,22 Global Yat. Holding 2,70 -1,82 -25,21 Good-Year 3,52 -2,22 -15,35 Göltaş Çimento 33,88 -2,87 -48,12 Gözde Girişim 2,40 -3,23 -57,60 GSD Denizcilik 1,04 -1,89 -22,96 GSD Holding 0,68 -2,86 -5,56 Gübre Fabrik. 3,10 -2,52 -26,71 Güler Yat. Holding 1,27 -2,31 9,48 Güneş Sigorta 1,39 -2,11 -15,76 Halk GMYO 0,65 -2,99 -28,79 Halk Sigorta 0,72 -10,00 -45,93 Hatay Tekstil 3,75 -1,32 -24,55 Hedef Girişim 1,28 0,00 -39,53 Hektaş 9,75 0,93 39,29 HUB Girişim 1,45 0,00 21,85 Hürriyet Gzt. 0,88 -4,35 -34,33 ICBC Turkey Bank 6,13 1,83 34,43 İdealist GMYO 1,67 -2,91 -18,14 İhlas Ev Aletleri 0,32 3,23 -37,25 İhlas Gayrimenkul 1,22 -3,17 -37,76 İhlas Gazetecilik 0,71 -1,39 -39,83 İhlas Holding 0,32 0,00 -39,62 İhlas Yayın Holding 0,32 -3,03 -37,25 İndeks Bilgisayar 5,40 -4,42 -47,16 Info Yatırım 1,03 -1,90 -12,71 İntema 23,96 -3,00 -1,56 İpek Doğal Enerji 4,70 -2,29 -12,48 İskenderun Demir Çelik 8,21 -0,12 68,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

