Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,66 -1,49 -48,84 Acıpayam Selüloz 3,07 -3,15 18,50 Adana Çimento (A) 5,48 1,11 2,32 Adana Çimento (B) 3,88 -0,26 3,29 Adana Çimento (C) 1,62 6,58 106,53 Adel Kalemcilik 12,57 1,37 -19,04 Adese Alışveriş Ticaret 8,85 12,03 344,72 Afyon Çimento 4,86 1,89 -37,53 Ak Enerji 0,62 8,77 -31,87 Akbank 6,76 -0,73 -28,42 Akçansa 7,60 0,26 -25,76 Akdenız Güvenlık Hız. 2,73 -0,73 -48,53 Akfen GMYO 1,77 -8,29 -26,56 Akın Tekstil 7,98 -0,25 -43,44 Akiş GMYO 2,23 0,45 -20,12 Akmerkez GMYO 16,26 0,37 -12,81 Aksa 8,98 -2,39 -25,07 Aksa Enerji 3,99 2,31 -3,39 Aksigorta 3,60 2,56 18,70 Aksu Enerji 8,75 0,69 65,11 Alarko Carrıer 39,32 1,44 -31,64 Alarko GMYO 55,45 2,88 12,70 Alarko Holding 1,98 1,02 -43,55 Albaraka Türk 1,34 3,08 -10,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,68 1,97 -28,82 Alkim Kağıt 4,12 2,74 -11,13 Alkim Kimya 24,00 0,00 1,22 Altınyağ 0,64 1,59 -46,49 Altınyunus Çeşme 3,82 0,26 -24,36 Anadolu Cam 2,94 -0,68 15,16 Anadolu Efes 18,90 -3,82 -20,62 Anadolu Grubu Holding 12,30 -4,65 -47,86 Anadolu Hayat Emek. 5,99 -0,17 -23,37 Anadolu Isuzu 7,36 1,80 -19,12 Anadolu Sigorta 4,57 -0,22 51,77 Anel Elektrik 1,86 -0,53 -50,66 Anel Telekom 0,39 2,63 -22,00 Arçelik 14,44 2,34 -30,48 Arena Bilgisayar 2,96 0,34 -30,02 Armada Bilgisayar 10,07 -1,18 48,53 Arsan Tekstil 1,66 -0,60 -5,14 Artı Yatırım Holding 0,98 0,00 4,26 Aselsan 25,72 2,23 -18,94 Aslan Çimento 34,50 16,95 -8,20 Ata GMYO 3,99 -0,25 -16,70 Atakule GMYO 1,77 0,00 -13,66 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,34 0,00 -30,61 Atlas Yat. Ort. 1,04 4,00 6,12 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,80 0,00 -33,35 Avrasya GMYO 1,03 0,00 -34,81 Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 -1,65 -29,17 Avrasya Stratejik GMYF 1.199,40 0,08 Avrupa Yatırım Holding 3,01 5,99 64,48 Ayen Enerji 2,87 0,35 -40,58 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,52 0,66 -7,22 Aygaz 12,35 -4,41 -14,80 Bagfaş 5,40 -2,00 -48,57 Bak Ambalaj 4,94 0,20 1,47 Balatacılar Balatacılık 0,50 19,05 -10,71 Bantaş Ambalaj 1,61 -0,62 -60,64 Banvit 12,62 -0,24 -41,08 Baştaş Başkent Çimento 2,11 -3,21 -10,85 Batı Çimento 2,43 0,41 -44,66 Batısöke Çimento 0,99 1,02 -40,34 Bera Holding 1,61 -1,23 -48,06 Berkosan Yalıtım 1,52 -0,65 -31,84 Beşiktaş Futbol Yat. 1,82 -1,62 -55,50 Beyaz Filo 4,59 -2,34 -86,34 Bilici Yatırım 1,45 -2,03 -5,26 Bim Mağazalar 82,90 1,66 7,92 Bimeks 0,08 0,00 -71,43 Birko Mensucat 0,34 -2,86 -17,07 Birlik Mensucat 0,79 -1,25 -43,97 Bizim Mağazaları 6,82 4,28 -11,43 Bolu Çimento 4,48 5,16 -6,08 Bomonti Elektrik 0,52 -1,89 -51,85 Borusan Mannesmann 8,62 -3,04 -21,95 Borusan Yat. Paz. 37,60 -0,05 -12,86 Bosch Fren Sistemleri 169,90 2,04 -7,25 Bossa 5,98 6,41 47,65 Boyner Perakende Yat. 6,65 -10,62 -27,56 Brisa 6,37 0,16 -12,38 Burçelik 2,87 0,00 -25,45 Burçelik Vana 1,46 0,00 -16,57 Bursa Çimento 4,81 -0,41 -5,01 Carrefoursa 3,27 -1,21 -41,40 Coca Cola İçecek 28,34 -0,21 -15,38 Cosmos Yat. Holding 0,90 0,00 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,10 -0,90 -1,33 Çelebi 57,10 -1,72 67,59 Çelik Halat 5,81 4,12 55,36 Çemaş Döküm 2,91 -1,02 57,30 Çemtaş 7,25 2,69 79,51 Çimbeton 29,44 2,08 -20,26 Çimentaş 7,88 1,68 -32,01 Çimsa 7,82 -1,01 -40,73 Çuhadaroğlu Metal 1,78 1,71 -39,25 Dagi Giyim 1,39 0,72 -38,77 Dagi Yatırım Holding 0,99 -1,00 -30,77 Dardanel 1,07 1,90 -45,13 Datagate Bilgisayar 4,74 -1,04 -51,24 Demirören Gazetecilik 8,75 -0,23 233,33 Demısaş Döküm 2,94 3,52 111,74 Denge Holding 1,20 -8,40 -36,58 Deniz GMYO 3,53 0,57 30,74 Denizbank 4,48 0,45 22,07 Denizli Cam 9,88 0,61 -16,76 Derimod 10,19 -0,59 35,69 Desa Deri 0,97 -1,02 -3,96 Despec Bilgisayar 3,13 -3,40 -12,81 Deva Holding 3,75 -1,06 -14,38 Diriteks Diriliş Tekstil 0,80 -1,23 -31,62 Ditaş Doğan 5,72 2,14 -4,61 DO-CO 491,10 0,53 137,67 Doğan Burda 2,72 -1,45 -18,07 Doğan Holding 1,17 0,86 34,48 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,91 1,11 -75,00 Doğusan 2,48 0,40 69,86 Doğuş GMYO 3,00 2,39 -7,41 Doğuş Otomotiv 4,39 -0,45 -41,77 Döktaş Dökümcülük 11,47 -0,86 4,27 Duran Doğan Basım 3,59 -2,97 -4,77 Dyo Boya 3,54 -0,28 -53,48 Eczacıbaşı İlaç 3,10 0,65 -25,84 Eczacıbaşı Yatırım 7,08 0,85 -29,41 Edip Gayrimenkul 0,58 1,75 -50,85 Ege Endüstri 411,10 -1,20 37,07 Ege Gübre 21,34 0,57 -16,38 Ege Profil 8,78 0,23 -10,67 Ege Seramik 3,29 0,30 -24,73 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,22 -8,33 -53,19 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 -45,00 Egeplast 3,75 0,00 -19,87 Ekiz Kimya 0,36 -2,70 -36,84 Emek Elektrik 0,98 -1,01 -37,81 Eminiş Ambalaj 1,33 -8,28 -71,34 Emlak Konut GMYO 1,78 -1,11 -31,47 Enerjisa Enerji 5,02 -0,99 Enka İnşaat 4,64 0,43 -14,42 Erbosan 63,45 0,55 -20,00 Ereğli Demir Çelik 9,56 2,25 2,36 Ersu Gıda 0,89 0,00 -32,06 Escort Teknoloji 0,70 -1,41 -44,44 Etiler Gıda 2,55 4,94 -45,63 Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 0,00 -37,10 Euro Trend Yat. Ort. 0,59 3,51 -36,73 Euro Yat. Ort. 0,56 -1,75 -32,78 Euro Yatırım Holding 0,43 -2,27 -29,51 Fenerbahçe Futbol 7,70 -4,23 -52,80 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,98 -1,73 -71,18 F-M İzmit Piston 18,73 -6,35 49,49 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,67 -0,54 -25,41 Ford Otosan 64,55 -1,45 11,21 Formet Çelik Kapı 6,92 3,44 Frigo Pak Gıda 0,99 -1,00 4,21 Galatasaray Sportif 1,32 -2,22 -37,07 Garanti Bankası 7,23 1,54 -29,64 Garanti Faktoring 1,96 -4,85 -39,88 Garanti Yat. Ort. 0,62 0,00 -15,57 Gedik Y. Men. Değ. 2,92 0,00 15,87 Gedik Yatırım Holding 1,62 -2,41 17,39 Gediz Ambalaj 5,19 1,17 43,57 Gentaş 2,26 1,80 50,66 Gersan Elektrik 2,87 -2,05 -39,07 Global Men. Değ. 0,44 2,33 -2,22 Global Yat. Holding 2,70 0,75 -25,21 Good-Year 3,55 1,72 -14,62 Göltaş Çimento 33,42 1,27 -48,82 Gözde Girişim 2,42 2,54 -57,24 GSD Denizcilik 1,06 0,95 -21,48 GSD Holding 0,69 1,47 -4,17 Gübre Fabrik. 3,10 1,64 -26,71 Güler Yat. Holding 1,23 -1,60 6,03 Güneş Sigorta 1,44 0,70 -12,73 Halk GMYO 0,67 1,52 -26,60 Halk Sigorta 0,77 2,67 -42,18 Hatay Tekstil 3,72 0,00 -25,15 Hedef Girişim 1,25 -0,79 -40,95 Hektaş 9,39 0,32 34,14 HUB Girişim 1,42 0,00 19,33 Hürriyet Gzt. 0,86 -1,15 -35,82 ICBC Turkey Bank 6,11 -0,49 33,99 İdealist GMYO 1,64 -1,80 -19,61 İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,23 0,82 -37,24 İhlas Gazetecilik 0,73 2,82 -38,14 İhlas Holding 0,31 0,00 -41,51 İhlas Yayın Holding 0,32 0,00 -37,25 İndeks Bilgisayar 5,54 2,03 -45,79 Info Yatırım 1,02 0,00 -13,56 İntema 23,40 0,43 -3,86 İpek Doğal Enerji 4,72 2,83 -12,10 İskenderun Demir Çelik 7,93 3,26 62,55(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

