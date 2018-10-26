Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,68 3,03 -47,29 Acıpayam Selüloz 2,95 -3,91 13,87 Adana Çimento (A) 5,70 4,01 6,42 Adana Çimento (B) 3,95 1,80 5,15 Adana Çimento (C) 1,48 -8,64 88,68 Adel Kalemcilik 12,60 0,24 -18,84 Adese Alışveriş Ticaret 7,45 -15,82 274,37 Afyon Çimento 4,76 -2,06 -38,82 Ak Enerji 0,58 -6,45 -36,26 Akbank 6,39 -5,47 -32,34 Akçansa 7,60 0,00 -25,76 Akdenız Güvenlık Hız. 2,78 1,83 -47,59 Akfen GMYO 1,79 1,13 -25,73 Akın Tekstil 7,77 -2,63 -44,93 Akiş GMYO 2,20 -1,35 -21,20 Akmerkez GMYO 16,59 2,03 -11,04 Aksa 9,00 0,22 -24,90 Aksa Enerji 3,99 0,00 -3,39 Aksigorta 3,55 -1,39 17,05 Aksu Enerji 8,62 -1,49 62,66 Alarko Carrıer 38,80 -1,32 -32,55 Alarko GMYO 56,55 1,98 14,94 Alarko Holding 1,97 -0,51 -43,84 Albaraka Türk 1,34 0,00 -10,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,54 -2,46 -30,58 Alkim Kağıt 4,25 3,16 -8,32 Alkim Kimya 24,02 0,08 1,31 Altınyağ 0,61 -4,69 -49,00 Altınyunus Çeşme 3,83 0,26 -24,16 Anadolu Cam 3,01 2,38 17,90 Anadolu Efes 18,54 -1,90 -22,13 Anadolu Grubu Holding 12,00 -2,44 -49,13 Anadolu Hayat Emek. 5,93 -1,00 -24,14 Anadolu Isuzu 7,10 -3,53 -21,98 Anadolu Sigorta 4,54 -0,66 50,77 Anel Elektrik 1,77 -4,84 -53,05 Anel Telekom 0,39 0,00 -22,00 Arçelik 14,45 0,07 -30,43 Arena Bilgisayar 2,93 -1,01 -30,73 Armada Bilgisayar 9,99 -0,79 47,35 Arsan Tekstil 1,60 -3,61 -8,57 Artı Yatırım Holding 0,98 0,00 4,26 Aselsan 24,82 -3,50 -21,78 Aslan Çimento 29,98 -13,10 -20,22 Ata GMYO 3,95 -1,00 -17,54 Atakule GMYO 1,75 -1,13 -14,63 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,35 2,94 -28,57 Atlas Yat. Ort. 1,05 0,96 7,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,82 0,17 -33,23 Avrasya GMYO 1,01 -1,94 -36,08 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 -2,52 -30,95 Avrasya Stratejik GMYF 1.200,40 0,08 Avrupa Yatırım Holding 3,14 4,32 71,58 Ayen Enerji 2,74 -4,53 -43,27 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,52 0,00 -7,22 Aygaz 12,00 -2,83 -17,22 Bagfaş 5,32 -1,48 -49,33 Bak Ambalaj 4,94 0,00 1,47 Balatacılar Balatacılık 0,53 6,00 -5,36 Bantaş Ambalaj 1,55 -3,73 -62,10 Banvit 12,25 -2,93 -42,81 Baştaş Başkent Çimento 2,08 -1,42 -12,12 Batı Çimento 2,37 -2,47 -46,03 Batısöke Çimento 0,98 -1,01 -40,94 Bera Holding 1,56 -3,11 -49,68 Berkosan Yalıtım 1,48 -2,63 -33,63 Beşiktaş Futbol Yat. 1,76 -3,30 -56,97 Beyaz Filo 4,41 -3,92 -86,88 Bilici Yatırım 1,40 -3,45 -8,53 Bim Mağazalar 79,80 -3,74 3,89 Bimeks 0,07 -12,50 -75,00 Birko Mensucat 0,33 -2,94 -19,51 Birlik Mensucat 0,78 -1,27 -44,68 Bizim Mağazaları 6,86 0,59 -10,91 Bolu Çimento 4,38 -2,23 -8,18 Bomonti Elektrik 0,53 1,92 -50,93 Borusan Mannesmann 8,20 -4,87 -25,75 Borusan Yat. Paz. 37,50 -0,27 -13,09 Bosch Fren Sistemleri 166,10 -2,24 -9,32 Bossa 5,63 -5,85 39,01 Boyner Perakende Yat. 5,32 -20,00 -42,05 Brisa 6,31 -0,94 -13,20 Burçelik 2,73 -4,88 -29,09 Burçelik Vana 1,44 -1,37 -17,71 Bursa Çimento 4,92 2,29 -2,84 Carrefoursa 3,12 -4,59 -44,09 Coca Cola İçecek 28,12 -0,78 -16,04 Cosmos Yat. Holding 0,90 0,00 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,09 -0,91 -2,22 Çelebi 57,60 0,88 69,06 Çelik Halat 5,37 -7,57 43,59 Çemaş Döküm 2,89 -0,69 56,22 Çemtaş 7,65 5,52 89,41 Çimbeton 29,00 -1,49 -21,45 Çimentaş 7,81 -0,89 -32,61 Çimsa 7,73 -1,15 -41,42 Çuhadaroğlu Metal 1,76 -1,12 -39,93 Dagi Giyim 1,33 -4,32 -41,41 Dagi Yatırım Holding 0,97 -2,02 -32,17 Dardanel 1,12 4,67 -42,56 Datagate Bilgisayar 4,52 -4,64 -53,50 Demirören Gazetecilik 8,76 0,11 233,71 Demısaş Döküm 2,97 1,02 113,90 Denge Holding 1,10 -8,33 -41,86 Deniz GMYO 3,44 -2,55 27,41 Denizbank 4,39 -2,01 19,62 Denizli Cam 9,72 -1,62 -18,11 Derimod 9,97 -2,16 32,76 Desa Deri 0,98 1,03 -2,97 Despec Bilgisayar 3,20 2,24 -10,86 Deva Holding 3,68 -1,87 -15,98 Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 -1,25 -32,48 Ditaş Doğan 5,64 -1,40 -5,94 DO-CO 487,50 -0,73 135,93 Doğan Burda 2,64 -2,94 -20,48 Doğan Holding 1,14 -2,56 31,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,88 -3,30 -75,82 Doğusan 2,42 -2,42 65,75 Doğuş GMYO 3,01 0,33 -7,10 Doğuş Otomotiv 4,23 -3,64 -43,89 Döktaş Dökümcülük 11,30 -1,48 2,73 Duran Doğan Basım 3,38 -5,85 -10,34 Dyo Boya 3,56 0,56 -53,22 Eczacıbaşı İlaç 3,03 -2,26 -27,52 Eczacıbaşı Yatırım 6,91 -2,40 -31,11 Edip Gayrimenkul 0,57 -1,72 -51,69 Ege Endüstri 423,00 2,89 41,04 Ege Gübre 21,14 -0,94 -17,17 Ege Profil 8,70 -0,91 -11,48 Ege Seramik 3,27 -0,61 -25,19 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 -7,69 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 9,09 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 -50,00 Egeplast 3,86 2,93 -17,52 Ekiz Kimya 0,36 0,00 -36,84 Emek Elektrik 0,95 -3,06 -39,71 Eminiş Ambalaj 1,25 -6,02 -73,06 Emlak Konut GMYO 1,75 -1,69 -32,63 Enerjisa Enerji 4,91 -2,19 Enka İnşaat 4,57 -1,51 -15,71 Erbosan 63,35 -0,16 -20,13 Ereğli Demir Çelik 8,99 -5,96 -3,74 Ersu Gıda 0,89 0,00 -32,06 Escort Teknoloji 0,73 4,29 -42,06 Etiler Gıda 2,49 -2,35 -46,91 Euro Kapital Yat. Ort. 0,67 -2,90 -38,92 Euro Trend Yat. Ort. 0,56 -5,08 -39,95 Euro Yat. Ort. 0,55 -1,79 -33,98 Euro Yatırım Holding 0,42 -2,33 -31,15 Fenerbahçe Futbol 7,40 -3,90 -54,64 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,77 -5,28 -72,70 F-M İzmit Piston 18,45 -1,49 47,26 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,63 -1,09 -26,22 Ford Otosan 57,50 -10,92 -0,94 Formet Çelik Kapı 6,69 -3,32 Frigo Pak Gıda 0,99 0,00 4,21 Galatasaray Sportif 1,27 -3,79 -39,45 Garanti Bankası 6,92 -4,29 -32,66 Garanti Faktoring 1,95 -0,51 -40,18 Garanti Yat. Ort. 0,61 -1,61 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,88 -1,37 14,29 Gedik Yatırım Holding 1,73 6,79 25,36 Gediz Ambalaj 5,15 -0,77 42,46 Gentaş 2,20 -2,65 46,66 Gersan Elektrik 2,70 -5,92 -42,68 Global Men. Değ. 0,44 0,00 -2,22 Global Yat. Holding 2,51 -7,04 -30,47 Good-Year 3,43 -3,38 -17,51 Göltaş Çimento 33,96 1,62 -47,99 Gözde Girişim 2,36 -2,48 -58,30 GSD Denizcilik 1,05 -0,94 -22,22 GSD Holding 0,68 -1,45 -5,56 Gübre Fabrik. 2,99 -3,55 -29,31 Güler Yat. Holding 1,23 0,00 6,03 Güneş Sigorta 1,42 -1,39 -13,94 Halk GMYO 0,64 -4,48 -29,88 Halk Sigorta 0,76 -1,30 -42,93 Hatay Tekstil 3,64 -2,15 -26,76 Hedef Girişim 1,22 -2,40 -42,36 Hektaş 8,85 -5,75 26,43 HUB Girişim 1,42 0,00 19,33 Hürriyet Gzt. 0,80 -6,98 -40,30 ICBC Turkey Bank 6,30 3,11 38,16 İdealist GMYO 1,66 1,22 -18,63 İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,23 0,00 -37,24 İhlas Gazetecilik 0,70 -4,11 -40,68 İhlas Holding 0,30 -3,23 -43,40 İhlas Yayın Holding 0,31 -3,13 -39,22 İndeks Bilgisayar 5,41 -2,35 -47,06 Info Yatırım 1,01 -0,98 -14,41 İntema 22,70 -2,99 -6,74 İpek Doğal Enerji 4,55 -3,60 -15,27 İskenderun Demir Çelik 7,48 -5,67 53,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

