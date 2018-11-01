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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 18:41 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,70 2,94 -45,74 Acıpayam Selüloz 2,93 -3,30 13,10 Adana Çimento (A) 5,58 0,36 4,18 Adana Çimento (B) 3,98 0,76 5,95 Adana Çimento (C) 1,41 -2,08 79,76 Adel Kalemcilik 11,87 2,33 -23,54 Adese Alışveriş Ticaret 8,05 2,55 304,52 Afyon Çimento 4,58 1,55 -41,13 Ak Enerji 0,59 0,00 -35,16 Akbank 6,97 5,45 -26,20 Akçansa 7,60 0,53 -25,76 Akdenız Güvenlık Hız. 2,50 -0,79 -52,87 Akfen GMYO 1,60 0,00 -33,61 Akın Tekstil 7,76 4,16 -45,00 Akiş GMYO 2,23 0,90 -20,12 Akmerkez GMYO 16,50 1,23 -11,52 Aksa 9,10 0,55 -24,07 Aksa Enerji 3,77 -0,79 -8,72 Aksigorta 3,50 2,04 15,40 Aksu Enerji 8,33 0,36 57,19 Alarko Carrıer 39,24 0,56 -31,78 Alarko GMYO 56,80 3,09 15,44 Alarko Holding 2,00 1,52 -42,98 Albaraka Türk 1,33 0,76 -11,55 Alcatel Lucent Teletaş 5,62 2,18 -29,57 Alkim Kağıt 4,55 -1,73 -1,85 Alkim Kimya 24,86 -0,08 4,85 Altınyağ 0,59 1,72 -50,67 Altınyunus Çeşme 4,06 -0,98 -19,60 Anadolu Cam 3,10 2,65 21,43 Anadolu Efes 20,04 6,65 -15,83 Anadolu Grubu Holding 11,85 3,95 -49,77 Anadolu Hayat Emek. 5,86 0,00 -25,03 Anadolu Isuzu 7,18 1,99 -21,10 Anadolu Sigorta 4,47 0,22 48,44 Anel Elektrik 1,77 4,12 -53,05 Anel Telekom 0,39 2,63 -22,00 Arçelik 15,45 -0,52 -25,62 Arena Bilgisayar 3,07 0,33 -27,42 Armada Bilgisayar 10,17 0,69 50,00 Arsan Tekstil 1,59 0,00 -9,14 Artı Yatırım Holding 0,93 -4,12 -1,06 Aselsan 26,20 3,72 -17,43 Aslan Çimento 28,22 0,43 -24,91 Ata GMYO 3,98 -0,50 -16,91 Atakule GMYO 1,67 1,83 -18,54 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,32 -8,57 -34,69 Atlas Yat. Ort. 1,01 -3,81 3,06 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,74 1,21 -33,68 Avrasya GMYO 1,01 2,02 -36,08 Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 1,72 -29,76 Avrasya Stratejik GMYF 1.206,00 0,06 Avrupa Yatırım Holding 2,06 0,00 68,85 Ayen Enerji 2,69 3,86 -44,31 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,52 0,00 -7,22 Aygaz 12,09 -0,58 -16,59 Bagfaş 5,31 0,38 -49,43 Bak Ambalaj 4,86 1,25 -0,17 Balatacılar Balatacılık 0,46 -2,13 -17,86 Bantaş Ambalaj 1,53 0,00 -62,59 Banvit 12,53 2,62 -41,50 Baştaş Başkent Çimento 2,01 -1,95 -15,08 Batı Çimento 2,29 -0,87 -47,85 Batısöke Çimento 0,89 -2,20 -46,37 Bera Holding 1,65 2,48 -46,77 Berkosan Yalıtım 1,46 0,69 -34,53 Beşiktaş Futbol Yat. 1,73 2,37 -57,70 Beyaz Filo 4,38 0,00 -86,97 Bilici Yatırım 1,42 0,00 -7,22 Bim Mağazalar 80,00 0,76 4,15 Bimeks 0,07 0,00 -75,00 Birko Mensucat 0,37 5,71 -9,76 Birlik Mensucat 0,78 1,30 -44,68 Bizim Mağazaları 6,85 2,39 -11,04 Bolu Çimento 3,88 -0,51 -18,66 Bomonti Elektrik 0,46 0,00 -57,41 Borusan Mannesmann 8,15 5,03 -26,20 Borusan Yat. Paz. 38,00 1,28 -11,93 Bosch Fren Sistemleri 164,80 1,35 -10,03 Bossa 5,62 -0,35 38,77 Boyner Perakende Yat. 4,49 -2,18 -51,09 Brisa 6,08 1,00 -16,37 Burçelik 2,88 -0,69 -25,19 Burçelik Vana 1,48 2,07 -15,43 Bursa Çimento 4,83 0,00 -4,61 Carrefoursa 3,12 3,65 -44,09 Coca Cola İçecek 27,58 0,07 -17,65 Cosmos Yat. Holding 0,90 0,00 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,12 -1,75 0,47 Çelebi 54,75 1,01 60,70 Çelik Halat 5,43 1,69 45,20 Çemaş Döküm 3,06 0,99 65,41 Çemtaş 6,90 -0,14 70,84 Çimbeton 29,30 0,41 -20,64 Çimentaş 7,73 1,71 -33,30 Çimsa 7,55 0,53 -42,78 Çuhadaroğlu Metal 1,78 1,14 -39,25 Dagi Giyim 1,24 -0,80 -45,37 Dagi Yatırım Holding 0,98 2,08 -31,47 Dardanel 1,04 -2,80 -46,67 Datagate Bilgisayar 4,62 1,99 -52,47 Demirören Gazetecilik 8,75 -0,57 233,33 Demısaş Döküm 3,03 -1,62 118,22 Denge Holding 1,16 6,42 -38,69 Deniz GMYO 3,49 -0,85 29,26 Denizbank 4,73 12,09 28,88 Denizli Cam 10,10 5,32 -14,91 Derimod 9,48 -3,17 26,23 Desa Deri 1,01 1,00 0,00 Despec Bilgisayar 3,29 0,00 -8,36 Deva Holding 3,68 1,38 -15,98 Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 2,63 -33,33 Ditaş Doğan 5,65 1,25 -5,77 DO-CO 500,00 -1,11 141,98 Doğan Burda 2,62 1,95 -21,08 Doğan Holding 1,11 1,83 27,59 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,87 -4,40 -76,10 Doğusan 2,39 3,46 63,70 Doğuş GMYO 2,28 -5,39 -29,63 Doğuş Otomotiv 4,70 -6,00 -37,66 Döktaş Dökümcülük 10,68 -2,02 -2,91 Duran Doğan Basım 2,96 -1,99 -21,49 Dyo Boya 2,89 -6,77 -62,02 Eczacıbaşı İlaç 3,04 2,36 -27,28 Eczacıbaşı Yatırım 6,74 0,75 -32,80 Edip Gayrimenkul 0,56 -1,75 -52,54 Ege Endüstri 397,00 1,02 32,37 Ege Gübre 21,16 -0,19 -17,09 Ege Profil 8,64 -0,35 -12,09 Ege Seramik 3,44 1,78 -21,30 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 -45,00 Egeplast 4,00 -11,31 -14,53 Ekiz Kimya 0,34 0,00 -40,35 Emek Elektrik 0,89 3,49 -43,52 Eminiş Ambalaj 1,12 0,90 -75,86 Emlak Konut GMYO 1,76 5,39 -32,24 Enerjisa Enerji 4,91 1,87 Enka İnşaat 4,65 -0,43 -14,24 Erbosan 60,80 -1,46 -23,34 Ereğli Demir Çelik 8,83 -2,54 -5,46 Ersu Gıda 0,83 -1,19 -36,64 Escort Teknoloji 0,69 -4,17 -45,24 Etiler Gıda 2,40 -0,83 -48,83 Euro Kapital Yat. Ort. 0,64 -3,03 -41,66 Euro Trend Yat. Ort. 0,54 0,00 -42,10 Euro Yat. Ort. 0,56 -1,75 -32,78 Euro Yatırım Holding 0,43 0,00 -29,51 Fenerbahçe Futbol 6,97 -1,83 -57,27 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,40 -3,13 -75,38 F-M İzmit Piston 18,20 4,36 45,26 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,62 -0,28 -26,42 Ford Otosan 60,25 0,42 3,80 Formet Çelik Kapı 4,49 -19,68 Frigo Pak Gıda 1,00 1,01 5,26 Galatasaray Sportif 1,26 4,13 -39,93 Garanti Bankası 7,50 7,30 -27,02 Garanti Faktoring 1,84 0,00 -43,56 Garanti Yat. Ort. 0,62 3,33 -15,57 Gedik Y. Men. Değ. 3,51 19,80 39,29 Gedik Yatırım Holding 2,64 20,00 91,30 Gediz Ambalaj 4,93 1,44 36,38 Gentaş 2,44 1,24 62,66 Gersan Elektrik 3,20 19,85 -32,06 Global Men. Değ. 0,42 -2,33 -6,67 Global Yat. Holding 2,56 3,23 -29,09 Good-Year 3,38 -0,59 -18,71 Göltaş Çimento 31,72 1,54 -51,42 Gözde Girişim 2,37 1,28 -58,13 GSD Denizcilik 1,07 -6,96 -20,74 GSD Holding 0,72 2,86 0,00 Gübre Fabrik. 2,81 -5,39 -33,57 Güler Yat. Holding 1,27 -1,55 9,48 Güneş Sigorta 1,40 1,45 -15,15 Halk GMYO 0,64 -1,54 -29,88 Halk Sigorta 0,76 2,70 -42,93 Hatay Tekstil 3,56 -1,11 -28,37 Hedef Girişim 1,14 0,00 -46,14 Hektaş 9,07 1,91 29,57 HUB Girişim 1,71 19,58 43,70 Hürriyet Gzt. 0,79 2,60 -41,04 ICBC Turkey Bank 6,31 -0,32 38,38 İdealist GMYO 1,65 -1,20 -19,12 İhlas Ev Aletleri 0,31 6,90 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,25 0,00 -36,22 İhlas Gazetecilik 0,68 1,49 -42,37 İhlas Holding 0,30 -3,23 -43,40 İhlas Yayın Holding 0,30 0,00 -41,18 İndeks Bilgisayar 5,75 1,95 -43,73 Info Yatırım 0,97 -2,02 -17,80 İntema 21,78 -2,33 -10,52 İpek Doğal Enerji 4,59 5,28 -14,53 İskenderun Demir Çelik 6,73 -3,17 37,95(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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