Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,69 0,00 -46,51 Acıpayam Selüloz 3,22 10,65 24,29 Adana Çimento (A) 5,48 -1,26 2,32 Adana Çimento (B) 3,92 -1,51 4,36 Adana Çimento (C) 1,41 -0,70 79,76 Adel Kalemcilik 11,97 -0,42 -22,90 Adese Alışveriş Ticaret 8,10 0,62 307,04 Afyon Çimento 4,68 0,65 -39,85 Ak Enerji 0,60 -1,64 -34,07 Akbank 7,40 4,37 -21,64 Akçansa 7,61 0,00 -25,66 Akdenız Güvenlık Hız. 2,51 -0,40 -52,68 Akfen GMYO 1,67 3,09 -30,71 Akın Tekstil 8,06 0,00 -42,88 Akiş GMYO 2,34 2,18 -16,18 Akmerkez GMYO 16,35 -0,91 -12,32 Aksa 9,12 -1,19 -23,90 Aksa Enerji 3,91 2,62 -5,33 Aksigorta 3,65 2,82 20,35 Aksu Enerji 9,10 7,57 71,72 Alarko Carrıer 39,78 1,07 -30,84 Alarko GMYO 55,95 0,81 13,72 Alarko Holding 2,04 0,00 -41,84 Albaraka Türk 1,36 2,26 -9,55 Alcatel Lucent Teletaş 6,08 5,56 -23,81 Alkim Kağıt 5,01 3,73 8,07 Alkim Kimya 24,96 -1,11 5,27 Altınyağ 0,62 1,64 -48,17 Altınyunus Çeşme 3,94 -2,72 -21,98 Anadolu Cam 3,11 0,97 21,82 Anadolu Efes 20,28 -0,10 -14,82 Anadolu Grubu Holding 11,74 -0,84 -50,24 Anadolu Hayat Emek. 5,82 -2,18 -25,55 Anadolu Isuzu 7,37 1,52 -19,01 Anadolu Sigorta 4,50 0,45 49,44 Anel Elektrik 1,86 2,76 -50,66 Anel Telekom 0,39 2,63 -22,00 Arçelik 16,13 2,09 -22,35 Arena Bilgisayar 3,18 2,25 -24,82 Armada Bilgisayar 10,14 -0,78 49,56 Arsan Tekstil 1,62 0,00 -7,43 Artı Yatırım Holding 0,95 2,15 1,06 Aselsan 27,36 0,66 -13,77 Aslan Çimento 28,70 0,91 -23,63 Ata GMYO 3,99 -0,25 -16,70 Atakule GMYO 1,64 -1,80 -20,00 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,30 0,00 -38,78 Atlas Yat. Ort. 1,00 0,00 2,04 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,50 -1,88 -35,04 Avrasya GMYO 1,04 0,97 -34,18 Avrasya Petrol ve Tur. 1,21 -0,82 -27,98 Avrasya Stratejik GMYF 1.208,60 0,17 Avrupa Yatırım Holding 2,08 1,46 70,49 Ayen Enerji 2,85 1,06 -40,99 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,52 0,00 -7,22 Aygaz 12,52 2,45 -13,63 Bagfaş 5,38 1,13 -48,76 Bak Ambalaj 4,84 -0,82 -0,58 Balatacılar Balatacılık 0,45 -2,17 -19,64 Bantaş Ambalaj 1,52 0,66 -62,84 Banvit 12,64 1,36 -40,99 Baştaş Başkent Çimento 2,02 0,50 -14,65 Batı Çimento 2,27 0,44 -48,30 Batısöke Çimento 0,91 3,41 -45,16 Bera Holding 1,68 2,44 -45,81 Berkosan Yalıtım 1,49 1,36 -33,18 Beşiktaş Futbol Yat. 1,75 -1,13 -57,21 Beyaz Filo 4,37 0,46 -87,00 Bilici Yatırım 1,40 0,72 -8,53 Bim Mağazalar 79,55 -0,56 3,56 Bimeks 0,06 -14,29 -78,57 Birko Mensucat 0,36 0,00 -12,20 Birlik Mensucat 0,79 2,60 -43,97 Bizim Mağazaları 6,79 -2,02 -11,82 Bolu Çimento 3,74 -1,32 -21,59 Bomonti Elektrik 0,50 8,70 -53,70 Borusan Mannesmann 8,64 1,65 -21,77 Borusan Yat. Paz. 38,78 1,89 -10,12 Bosch Fren Sistemleri 166,90 0,36 -8,89 Bossa 5,86 1,56 44,69 Boyner Perakende Yat. 4,55 -0,44 -50,44 Brisa 6,28 1,62 -13,62 Burçelik 3,03 4,84 -21,30 Burçelik Vana 1,49 1,36 -14,86 Bursa Çimento 4,98 1,43 -1,65 Carrefoursa 3,18 0,95 -43,01 Coca Cola İçecek 28,84 2,34 -13,89 Cosmos Yat. Holding 0,89 0,00 -23,93 Credıtwest Faktorıng 1,20 1,69 7,64 Çelebi 53,85 -0,74 58,05 Çelik Halat 5,31 -0,38 41,99 Çemaş Döküm 3,58 19,73 93,51 Çemtaş 6,90 1,62 70,84 Çimbeton 30,06 2,45 -18,58 Çimentaş 7,82 0,77 -32,53 Çimsa 7,70 0,00 -41,64 Çuhadaroğlu Metal 1,79 -1,10 -38,91 Dagi Giyim 1,27 1,60 -44,05 Dagi Yatırım Holding 1,08 10,20 -24,48 Dardanel 1,10 2,80 -43,59 Datagate Bilgisayar 4,78 1,27 -50,83 Demirören Gazetecilik 8,77 0,46 234,09 Demısaş Döküm 3,09 -0,64 122,54 Denge Holding 1,15 2,68 -39,22 Deniz GMYO 3,67 2,80 35,93 Denizbank 4,50 -0,44 22,62 Denizli Cam 9,92 -1,00 -16,43 Derimod 9,19 0,44 22,37 Desa Deri 0,98 -2,00 -2,97 Despec Bilgisayar 3,58 2,29 -0,28 Deva Holding 3,75 -0,79 -14,38 Diriteks Diriliş Tekstil 0,81 0,00 -30,77 Ditaş Doğan 5,77 0,87 -3,77 DO-CO 502,70 -1,82 143,28 Doğan Burda 2,82 6,02 -15,06 Doğan Holding 1,13 1,80 29,89 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,90 2,27 -75,27 Doğusan 2,38 -0,42 63,01 Doğuş GMYO 2,19 -1,35 -32,41 Doğuş Otomotiv 4,75 1,28 -36,99 Döktaş Dökümcülük 10,45 0,29 -5,00 Duran Doğan Basım 3,43 14,33 -9,02 Dyo Boya 2,95 0,68 -61,24 Eczacıbaşı İlaç 3,09 0,98 -26,08 Eczacıbaşı Yatırım 7,04 1,15 -29,81 Edip Gayrimenkul 0,56 0,00 -52,54 Ege Endüstri 381,00 -0,13 27,03 Ege Gübre 21,16 -0,28 -17,09 Ege Profil 9,11 2,82 -7,31 Ege Seramik 3,65 3,11 -16,50 Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 0,00 -84,06 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,35 6,10 -7,05 Ekiz Kimya 0,36 5,88 -36,84 Emek Elektrik 0,91 0,00 -42,25 Eminiş Ambalaj 1,21 -6,20 -73,92 Emlak Konut GMYO 1,73 -0,57 -33,40 Enerjisa Enerji 5,09 3,46 Enka İnşaat 4,64 -0,64 -14,42 Erbosan 64,55 2,14 -18,61 Ereğli Demir Çelik 9,47 1,07 1,40 Ersu Gıda 0,86 1,18 -34,35 Escort Teknoloji 0,69 0,00 -45,24 Etiler Gıda 2,40 1,27 -48,83 Euro Kapital Yat. Ort. 0,65 3,17 -40,75 Euro Trend Yat. Ort. 0,55 0,00 -41,02 Euro Yat. Ort. 0,56 0,00 -32,78 Euro Yatırım Holding 0,44 2,33 -27,87 Fenerbahçe Futbol 7,42 5,85 -54,51 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,44 -0,29 -75,09 F-M İzmit Piston 18,13 -0,71 44,70 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,70 2,21 -24,80 Ford Otosan 61,05 -1,45 5,18 Formet Çelik Kapı 4,71 12,41 Frigo Pak Gıda 1,00 0,00 5,26 Galatasaray Sportif 1,27 -1,55 -39,45 Garanti Bankası 8,06 4,40 -21,57 Garanti Faktoring 1,94 2,65 -40,49 Garanti Yat. Ort. 0,63 0,00 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 4,55 8,08 80,56 Gedik Yatırım Holding 3,62 14,56 162,32 Gediz Ambalaj 4,93 0,00 36,38 Gentaş 2,54 4,10 69,32 Gersan Elektrik 3,28 -0,30 -30,36 Global Men. Değ. 0,46 4,55 2,22 Global Yat. Holding 2,74 4,18 -24,10 Good-Year 3,42 0,88 -17,75 Göltaş Çimento 32,30 2,93 -49,75 Gözde Girişim 2,40 1,69 -57,60 GSD Denizcilik 1,04 -0,95 -22,96 GSD Holding 0,72 0,00 0,00 Gübre Fabrik. 2,90 1,05 -31,44 Güler Yat. Holding 1,33 2,31 14,66 Güneş Sigorta 1,44 0,70 -12,73 Halk GMYO 0,65 0,00 -28,79 Halk Sigorta 0,85 11,84 -36,17 Hatay Tekstil 3,66 2,23 -26,36 Hedef Girişim 1,07 0,00 -46,14 Hektaş 9,30 0,11 32,86 HUB Girişim 2,46 20,00 106,72 Hürriyet Gzt. 0,82 3,80 -38,81 ICBC Turkey Bank 6,88 5,85 50,88 İdealist GMYO 1,65 0,61 -19,12 İhlas Ev Aletleri 0,30 -3,23 -41,18 İhlas Gayrimenkul 1,27 0,79 -35,20 İhlas Gazetecilik 0,70 2,94 -40,68 İhlas Holding 0,31 3,33 -41,51 İhlas Yayın Holding 0,30 -3,23 -41,18 İndeks Bilgisayar 5,72 -2,22 -44,03 Info Yatırım 0,99 0,00 -16,10 İntema 21,84 -1,71 -10,27 İpek Doğal Enerji 4,98 8,50 -7,26 İskenderun Demir Çelik 7,08 0,71 45,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

