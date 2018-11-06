Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,68 -1,45 -47,29 Acıpayam Selüloz 3,42 6,21 32,01 Adana Çimento (A) 5,45 -0,55 1,76 Adana Çimento (B) 3,88 -1,02 3,29 Adana Çimento (C) 1,42 0,71 81,04 Adel Kalemcilik 11,87 -0,84 -23,54 Adese Alışveriş Ticaret 9,72 20,00 388,44 Afyon Çimento 4,59 -1,92 -41,00 Ak Enerji 0,59 -1,67 -35,16 Akbank 7,28 -1,62 -22,91 Akçansa 7,59 -0,26 -25,86 Akdenız Güvenlık Hız. 2,53 0,80 -52,30 Akfen GMYO 1,36 -18,56 -43,57 Akın Tekstil 8,23 2,11 -41,67 Akiş GMYO 2,38 1,71 -14,75 Akmerkez GMYO 16,00 -2,14 -14,20 Aksa 9,06 -0,66 -24,40 Aksa Enerji 3,93 0,51 -4,84 Aksigorta 3,61 -1,10 19,03 Aksu Enerji 9,17 0,77 73,04 Alarko Carrıer 39,42 -0,90 -31,47 Alarko GMYO 55,20 -1,34 12,19 Alarko Holding 1,99 -2,45 -43,27 Albaraka Türk 1,36 0,00 -9,55 Alcatel Lucent Teletaş 6,00 -1,32 -24,81 Alkim Kağıt 4,91 -2,00 5,92 Alkim Kimya 24,76 -0,80 4,43 Altınyağ 0,61 -1,61 -49,00 Altınyunus Çeşme 3,95 0,25 -21,78 Anadolu Cam 3,03 -2,57 18,69 Anadolu Efes 20,00 -1,38 -16,00 Anadolu Grubu Holding 11,50 -2,04 -51,25 Anadolu Hayat Emek. 5,82 0,00 -25,55 Anadolu Isuzu 7,35 -0,27 -19,23 Anadolu Sigorta 4,52 0,44 50,11 Anel Elektrik 1,87 0,54 -50,40 Anel Telekom 0,39 0,00 -22,00 Arçelik 16,58 2,79 -20,18 Arena Bilgisayar 3,39 6,60 -19,86 Armada Bilgisayar 9,92 -2,17 46,31 Arsan Tekstil 1,61 -0,62 -8,00 Artı Yatırım Holding 0,92 -3,16 -2,13 Aselsan 26,98 -1,39 -14,97 Aslan Çimento 28,46 -0,84 -24,27 Ata GMYO 3,95 -1,00 -17,54 Atakule GMYO 1,60 -2,44 -21,95 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,31 3,33 -36,73 Atlas Yat. Ort. 0,96 -4,00 -2,04 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,46 -0,35 -35,27 Avrasya GMYO 1,03 -0,96 -34,81 Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 -1,65 -29,17 Avrasya Stratejik GMYF 1.209,30 0,06 Avrupa Yatırım Holding 2,09 0,48 71,31 Ayen Enerji 2,83 -0,70 -41,41 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,51 -0,66 -7,83 Aygaz 12,75 1,84 -12,04 Bagfaş 5,31 -1,30 -49,43 Bak Ambalaj 4,83 -0,21 -0,79 Balatacılar Balatacılık 0,43 -4,44 -23,21 Bantaş Ambalaj 1,48 -2,63 -63,81 Banvit 13,70 8,39 -36,04 Baştaş Başkent Çimento 2,03 0,50 -14,23 Batı Çimento 2,28 0,44 -48,08 Batısöke Çimento 0,89 -2,20 -46,37 Bera Holding 1,65 -1,79 -46,77 Berkosan Yalıtım 1,48 -0,67 -33,63 Beşiktaş Futbol Yat. 1,72 -1,71 -57,95 Beyaz Filo 4,51 3,20 -86,58 Bilici Yatırım 1,36 -2,86 -11,14 Bim Mağazalar 79,50 -0,06 3,50 Bimeks 0,07 16,67 -75,00 Birko Mensucat 0,35 -2,78 -14,63 Birlik Mensucat 0,78 -1,27 -44,68 Bizim Mağazaları 6,93 2,06 -10,00 Bolu Çimento 3,84 2,67 -19,50 Bomonti Elektrik 0,48 -4,00 -55,56 Borusan Mannesmann 8,89 2,89 -19,50 Borusan Yat. Paz. 38,90 0,31 -9,85 Bosch Fren Sistemleri 166,90 0,00 -8,89 Bossa 5,80 -1,02 43,21 Boyner Perakende Yat. 4,10 -9,89 -55,34 Brisa 6,17 -1,75 -15,13 Burçelik 3,02 -0,33 -21,56 Burçelik Vana 1,50 0,67 -14,29 Bursa Çimento 4,94 -0,80 -2,44 Carrefoursa 3,11 -2,20 -44,27 Coca Cola İçecek 30,44 5,55 -9,11 Cosmos Yat. Holding 0,91 2,25 -22,22 Credıtwest Faktorıng 1,21 0,83 8,54 Çelebi 51,00 -5,29 49,69 Çelik Halat 5,35 0,75 43,06 Çemaş Döküm 3,80 6,15 105,41 Çemtaş 6,83 -1,01 69,11 Çimbeton 29,70 -1,20 -19,56 Çimentaş 7,74 -1,02 -33,22 Çimsa 7,66 -0,52 -41,95 Çuhadaroğlu Metal 1,79 0,00 -38,91 Dagi Giyim 1,26 -0,79 -44,49 Dagi Yatırım Holding 1,04 -3,70 -27,27 Dardanel 1,09 -0,91 -44,10 Datagate Bilgisayar 4,88 2,09 -49,80 Demirören Gazetecilik 8,75 -0,23 233,33 Demısaş Döküm 3,20 3,56 130,46 Denge Holding 1,11 -3,48 -41,33 Deniz GMYO 3,81 3,81 41,11 Denizbank 4,54 0,89 23,71 Denizli Cam 9,95 0,30 -16,18 Derimod 9,25 0,65 23,17 Desa Deri 0,99 1,02 -1,98 Despec Bilgisayar 3,49 -2,51 -2,79 Deva Holding 3,66 -2,40 -16,44 Diriteks Diriliş Tekstil 0,84 3,70 -28,21 Ditaş Doğan 5,78 0,17 -3,61 DO-CO 497,30 -1,07 140,67 Doğan Burda 2,77 -1,77 -16,57 Doğan Holding 1,15 1,77 32,18 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,91 1,11 -75,00 Doğusan 2,40 0,84 64,38 Doğuş GMYO 2,17 -0,91 -33,02 Doğuş Otomotiv 4,80 1,05 -36,33 Döktaş Dökümcülük 10,97 4,98 -0,27 Duran Doğan Basım 3,49 1,75 -7,43 Dyo Boya 2,94 -0,34 -61,37 Eczacıbaşı İlaç 3,05 -1,29 -27,04 Eczacıbaşı Yatırım 7,00 -0,57 -30,21 Edip Gayrimenkul 0,57 1,79 -51,69 Ege Endüstri 382,30 0,34 27,47 Ege Gübre 21,00 -0,76 -17,71 Ege Profil 9,04 -0,77 -8,02 Ege Seramik 3,58 -1,92 -18,10 Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 0,00 -84,06 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 4,35 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,33 -0,46 -7,48 Ekiz Kimya 0,34 -5,56 -40,35 Emek Elektrik 0,90 -1,10 -42,88 Eminiş Ambalaj 1,39 14,88 -70,04 Emlak Konut GMYO 1,72 -0,58 -33,78 Enerjisa Enerji 5,05 -0,79 Enka İnşaat 4,58 -1,29 -15,53 Erbosan 65,65 1,70 -17,23 Ereğli Demir Çelik 9,31 -1,69 -0,32 Ersu Gıda 0,86 0,00 -34,35 Escort Teknoloji 0,69 0,00 -45,24 Etiler Gıda 2,37 -1,25 -49,47 Euro Kapital Yat. Ort. 0,63 -3,08 -42,57 Euro Trend Yat. Ort. 0,54 -1,82 -42,10 Euro Yat. Ort. 0,54 -3,57 -35,18 Euro Yatırım Holding 0,42 -4,55 -31,15 Fenerbahçe Futbol 7,75 4,45 -52,49 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,46 0,58 -74,95 F-M İzmit Piston 17,80 -1,82 42,07 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,68 -0,54 -25,20 Ford Otosan 57,95 -5,08 -0,16 Formet Çelik Kapı 4,55 -3,40 Frigo Pak Gıda 1,00 0,00 5,26 Galatasaray Sportif 1,26 -0,79 -39,93 Garanti Bankası 7,95 -1,36 -22,64 Garanti Faktoring 1,91 -1,55 -41,41 Garanti Yat. Ort. 0,61 1,36 -13,04 Gedik Y. Men. Değ. 4,11 -9,67 63,10 Gedik Yatırım Holding 3,13 -13,54 126,81 Gediz Ambalaj 4,95 0,41 36,93 Gentaş 2,52 -0,79 67,99 Gersan Elektrik 3,22 -1,83 -31,63 Global Men. Değ. 0,45 -2,17 0,00 Global Yat. Holding 2,69 -1,82 -25,48 Good-Year 3,37 -1,46 -18,95 Göltaş Çimento 31,46 -2,60 -51,05 Gözde Girişim 2,39 -0,42 -57,77 GSD Denizcilik 1,05 0,96 -22,22 GSD Holding 0,73 1,39 1,39 Gübre Fabrik. 2,89 -0,34 -31,68 Güler Yat. Holding 1,33 0,00 14,66 Güneş Sigorta 1,41 -2,08 -14,55 Halk GMYO 0,64 -1,54 -29,88 Halk Sigorta 1,02 20,00 -23,40 Hatay Tekstil 3,72 1,64 -25,15 Hedef Girişim 1,05 -1,87 -47,15 Hektaş 9,50 2,15 35,71 HUB Girişim 2,56 4,07 115,13 Hürriyet Gzt. 0,80 -2,44 -40,30 ICBC Turkey Bank 6,85 -0,44 50,22 İdealist GMYO 1,63 -1,21 -20,10 İhlas Ev Aletleri 0,31 3,33 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,25 -1,57 -36,22 İhlas Gazetecilik 0,70 0,00 -40,68 İhlas Holding 0,30 -3,23 -43,40 İhlas Yayın Holding 0,31 3,33 -39,22 İndeks Bilgisayar 5,66 -1,05 -44,61 Info Yatırım 1,00 1,01 -15,25 İntema 22,00 0,73 -9,61 İpek Doğal Enerji 4,85 -2,61 -9,68 İskenderun Demir Çelik 6,96 -1,69 42,67(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

