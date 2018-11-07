Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,81 19,12 -37,21 Acıpayam Selüloz 3,91 14,33 50,93 Adana Çimento (A) 5,53 1,47 3,25 Adana Çimento (B) 3,91 0,77 4,09 Adana Çimento (C) 1,44 1,41 83,58 Adel Kalemcilik 11,98 0,93 -22,84 Adese Alışveriş Ticaret 10,75 10,60 440,20 Afyon Çimento 4,62 0,65 -40,62 Ak Enerji 0,58 -1,69 -36,26 Akbank 7,39 1,51 -21,75 Akçansa 7,80 2,77 -23,80 Akdenız Güvenlık Hız. 2,53 0,00 -52,30 Akfen GMYO 1,33 -2,21 -44,81 Akın Tekstil 8,04 -2,31 -43,02 Akiş GMYO 2,46 3,36 -11,89 Akmerkez GMYO 16,15 0,94 -13,40 Aksa 9,12 0,66 -23,90 Aksa Enerji 3,99 1,53 -3,39 Aksigorta 3,69 2,22 21,67 Aksu Enerji 9,44 2,94 78,13 Alarko Carrıer 39,50 0,20 -31,33 Alarko GMYO 54,75 -0,82 11,28 Alarko Holding 2,01 1,01 -42,70 Albaraka Türk 1,36 0,00 -9,55 Alcatel Lucent Teletaş 6,02 0,33 -24,56 Alkim Kağıt 5,12 4,28 10,45 Alkim Kimya 25,10 1,37 5,86 Altınyağ 0,60 -1,64 -49,84 Altınyunus Çeşme 3,97 0,51 -21,39 Anadolu Cam 3,07 1,32 20,25 Anadolu Efes 19,90 -0,50 -16,42 Anadolu Grubu Holding 11,99 4,26 -49,18 Anadolu Hayat Emek. 5,83 0,17 -25,42 Anadolu Isuzu 7,23 -1,63 -20,55 Anadolu Sigorta 4,50 -0,44 49,44 Anel Elektrik 1,91 2,14 -49,34 Anel Telekom 0,38 -2,56 -24,00 Arçelik 16,25 -1,99 -21,77 Arena Bilgisayar 3,29 -2,95 -22,22 Armada Bilgisayar 9,80 -1,21 44,54 Arsan Tekstil 1,61 0,00 -8,00 Artı Yatırım Holding 0,93 1,09 -1,06 Aselsan 27,64 2,45 -12,89 Aslan Çimento 28,44 -0,07 -24,32 Ata GMYO 3,95 0,00 -17,54 Atakule GMYO 1,62 1,25 -20,98 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,30 -3,23 -38,78 Atlas Yat. Ort. 0,96 0,00 -2,04 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,66 1,75 -34,14 Avrasya GMYO 1,03 0,00 -34,81 Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 0,00 -29,17 Avrasya Stratejik GMYF 1.210,00 0,06 Avrupa Yatırım Holding 2,03 -2,87 66,39 Ayen Enerji 2,82 -0,35 -41,61 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,48 -1,99 -9,66 Aygaz 12,77 0,16 -11,90 Bagfaş 5,32 0,19 -49,33 Bak Ambalaj 4,80 -0,62 -1,40 Balatacılar Balatacılık 0,44 2,33 -21,43 Bantaş Ambalaj 1,49 0,68 -63,57 Banvit 13,32 -2,77 -37,82 Baştaş Başkent Çimento 2,02 -0,49 -14,65 Batı Çimento 2,34 2,63 -46,71 Batısöke Çimento 0,92 3,37 -44,56 Bera Holding 1,67 1,21 -46,13 Berkosan Yalıtım 1,50 1,35 -32,74 Beşiktaş Futbol Yat. 1,75 1,74 -57,21 Beyaz Filo 4,50 -0,22 -86,61 Bilici Yatırım 1,34 -1,47 -12,45 Bim Mağazalar 78,90 0,25 3,76 Bimeks 0,07 0,00 -75,00 Birko Mensucat 0,35 0,00 -14,63 Birlik Mensucat 0,79 1,28 -43,97 Bizim Mağazaları 7,10 2,45 -7,79 Bolu Çimento 3,81 -0,78 -20,13 Bomonti Elektrik 0,52 8,33 -51,85 Borusan Mannesmann 8,72 -1,91 -21,04 Borusan Yat. Paz. 38,90 0,00 -9,85 Bosch Fren Sistemleri 165,60 -0,78 -9,60 Bossa 5,78 -0,34 42,72 Boyner Perakende Yat. 4,82 17,56 -47,49 Brisa 6,28 1,78 -13,62 Burçelik 2,99 -0,99 -22,34 Burçelik Vana 1,55 3,33 -11,43 Bursa Çimento 4,98 0,81 -1,65 Carrefoursa 3,14 0,96 -43,73 Coca Cola İçecek 29,32 -3,68 -12,46 Cosmos Yat. Holding 0,90 -1,10 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,18 -2,48 5,85 Çelebi 52,50 2,94 54,09 Çelik Halat 5,39 0,75 44,13 Çemaş Döküm 3,04 -20,00 64,32 Çemtaş 6,95 1,76 72,08 Çimbeton 29,50 -0,67 -20,10 Çimentaş 7,72 -0,26 -33,39 Çimsa 8,00 4,44 -39,37 Çuhadaroğlu Metal 1,79 0,00 -38,91 Dagi Giyim 1,28 1,59 -43,61 Dagi Yatırım Holding 1,03 -0,96 -27,97 Dardanel 1,07 -1,83 -45,13 Datagate Bilgisayar 4,90 0,41 -49,59 Demirören Gazetecilik 8,79 0,46 234,85 Demısaş Döküm 3,25 1,56 134,06 Denge Holding 1,15 3,60 -39,22 Deniz GMYO 3,96 3,94 46,67 Denizbank 4,49 -1,10 22,34 Denizli Cam 10,00 0,50 -15,75 Derimod 9,42 1,84 25,43 Desa Deri 0,99 0,00 -1,98 Despec Bilgisayar 3,59 2,87 0,00 Deva Holding 3,69 0,82 -15,75 Diriteks Diriliş Tekstil 0,86 2,38 -26,50 Ditaş Doğan 5,80 0,35 -3,27 DO-CO 499,00 0,34 141,49 Doğan Burda 2,81 1,44 -15,36 Doğan Holding 1,18 2,61 35,63 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,91 0,00 -75,00 Doğusan 2,39 -0,42 63,70 Doğuş GMYO 2,12 -2,30 -34,57 Doğuş Otomotiv 4,83 0,63 -35,93 Döktaş Dökümcülük 11,30 3,01 2,73 Duran Doğan Basım 3,43 -1,72 -9,02 Dyo Boya 2,96 0,68 -61,10 Eczacıbaşı İlaç 3,07 0,66 -26,56 Eczacıbaşı Yatırım 7,05 0,71 -29,71 Edip Gayrimenkul 0,56 -1,75 -52,54 Ege Endüstri 392,50 2,67 30,87 Ege Gübre 21,18 0,86 -17,01 Ege Profil 9,03 -0,11 -8,12 Ege Seramik 3,63 1,40 -16,96 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 9,09 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,07 -6,00 -13,03 Ekiz Kimya 0,34 0,00 -40,35 Emek Elektrik 0,93 3,33 -40,98 Eminiş Ambalaj 1,48 6,47 -68,10 Emlak Konut GMYO 1,76 2,33 -32,24 Enerjisa Enerji 4,95 -1,98 Enka İnşaat 4,66 1,75 -14,05 Erbosan 65,45 -0,30 -17,48 Ereğli Demir Çelik 9,15 -1,72 -2,03 Ersu Gıda 0,89 3,49 -32,06 Escort Teknoloji 0,70 1,45 -44,44 Etiler Gıda 2,34 -1,27 -50,11 Euro Kapital Yat. Ort. 0,64 1,59 -41,66 Euro Trend Yat. Ort. 0,55 1,85 -41,02 Euro Yat. Ort. 0,56 3,70 -32,78 Euro Yatırım Holding 0,44 4,76 -27,87 Fenerbahçe Futbol 7,78 0,39 -52,31 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,43 -0,87 -75,16 F-M İzmit Piston 17,85 0,28 42,47 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,69 0,27 -25,00 Ford Otosan 59,00 1,81 1,65 Formet Çelik Kapı 4,54 -0,22 Frigo Pak Gıda 1,00 5,26 Galatasaray Sportif 1,25 -0,79 -40,41 Garanti Bankası 8,06 1,38 -21,57 Garanti Faktoring 1,91 0,00 -41,41 Garanti Yat. Ort. 0,60 -1,64 -14,46 Gedik Y. Men. Değ. 4,01 -2,43 59,13 Gedik Yatırım Holding 3,13 0,00 126,81 Gediz Ambalaj 5,06 2,22 39,97 Gentaş 2,57 1,98 71,32 Gersan Elektrik 3,27 1,55 -30,57 Global Men. Değ. 0,44 -2,22 -2,22 Global Yat. Holding 2,71 0,74 -24,93 Good-Year 3,42 1,48 -17,75 Göltaş Çimento 31,60 0,45 -50,84 Gözde Girişim 2,45 2,51 -56,71 GSD Denizcilik 1,05 0,00 -22,22 GSD Holding 0,73 0,00 1,39 Gübre Fabrik. 2,93 1,38 -30,73 Güler Yat. Holding 1,37 3,01 18,10 Güneş Sigorta 1,44 2,13 -12,73 Halk GMYO 0,65 1,56 -28,79 Halk Sigorta 1,22 19,61 -8,39 Hatay Tekstil 3,65 -1,88 -26,56 Hedef Girişim 1,04 -0,95 -47,65 Hektaş 9,57 0,74 36,71 HUB Girişim 2,35 -8,20 97,48 Hürriyet Gzt. 0,81 1,25 -39,55 ICBC Turkey Bank 6,92 1,02 51,75 İdealist GMYO 1,63 0,00 -20,10 İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,26 0,80 -35,71 İhlas Gazetecilik 0,69 -1,43 -41,53 İhlas Holding 0,31 3,33 -41,51 İhlas Yayın Holding 0,32 3,23 -37,25 İndeks Bilgisayar 5,74 1,41 -43,83 Info Yatırım 1,00 0,00 -15,25 İntema 22,06 0,27 -9,37 İpek Doğal Enerji 4,85 0,00 -9,68 İskenderun Demir Çelik 6,91 -0,72 41,64(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

